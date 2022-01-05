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Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Sergen mi daha çapkın İnanır mı
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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Yazarın tüm yazıları

Sergen mi daha çapkın İnanır mı

5 Ocak 2022

Dört büyüklerin hepsinde top koşturmuş bir futbol yıldızıydı o dönemde Sergen Yalçın.

Yıldız futbolcu sahadaki mahareti kadar, çapkınlığıyla da çok konuşuluyordu.

Üstelik lafını hiç sakınmıyor, her sözüyle gündem oluyordu.

İşte o açıklamalarından biri onu Kadirizm ile karşı karşıya getirdi.

Galatasaray’da forma giydiği 2001’in son günü “Çapkınlıkta Kadir İnanır bile solda sıfır kalır” deme cesaretini göstermişti.

Sergen mi daha çapkın İnanır mı

‘KONUŞMA HASTASI’

Belli ki kimse de “Dur Sergen yapma” dememişti.

İnanır yanıt vermek için yılbaşının geçmesini bekledi.

3 Ocak 2002’de Hürriyet’ten Demirhan Hararlı’ya çok net konuştu.

“Sergen çok sevdiğim bir futbolcu. Ama Kadir İnanır yerine bari Kadir Abi deseydi, bu lafına güler geçerdim. Konuşma hastası. Ben onun abisiyim.”

Üslupla ilgili Kadirist manifestosunun ardından “çapkınlık” konusuna da yanıtı yapıştırdı:

“Örnek gösterecekse piyasada üç beş kulüpte playboyluk yapan çocuklar var, kendini onlarla mukayese etsin. Onların benim kadar olabilmeleri için daha çok fırın ekmek yemeleri lazım.”

İnanır’ın bu “net çıkışı” polemiği bitirdi.

Ama Sergen, aradan geçen 20 yıl boyunca çapkınlığıyla konuşulmayı sürdürdü.

Sergen mi daha çapkın İnanır mı

YEŞİLÇAM'IN EN GÜZEL DOSTLUĞU: AYHAN IŞIK’IN MEZARINDA SABAHLARDI

AYHAN Işık ile Sadri Alışık arasında, Yeşilçam’ın belki de başka hiçbir ikilide tanık olmadığı bir dostluk vardı.

Beraber rol aldıkları Küçük Hanımefendi filmleriyle pekişti bu arkadaşlıkları. Ayhan Işık’ın 1979’daki ani ölümüne kadar sürdü. Hatta daha sonrasına, 1995’e, Sadri Alışık’ın ölümüne kadar.

Alışık’ın eşi Çolpan İlhan, 5 Nisan 2000’de Hürriyet’ten Yüksel Şengül’e verdiği röportajda bu dostluğu şöyle anlatmıştı:

“Sevgili dostu Ayhan Işık’ın ölümü, Sadri’nin aldığı ilk ve önemli darbe oldu. Bazı geceler Ayhan’ın mezarında sabahlıyordu.”

Sergen mi daha çapkın İnanır mı

‘AYHAN’I ÇOK SEVDİ’

Dost Kitabevi Yayınları ile Ankara Sinema Derneği, 2006’da “Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alışık” kitabını yayınladı.

Tıpkı kitabın ismindeki gibi “yüzü gülerken, gözleri ağlayan” Sadri Alışık’ın bu sevgisi için Çolpan İlhan şöyle diyordu:

“Ayhan’ın zamansız ölümü onu çok üzdü. Çok yakın dostlardı. Ayhan’ı çok sevdi. Gece yarıları, yılbaşı geceleri mezardan alır eve getirirdik. Ayhan’ın ölümü on yılını yedi.”

Sabahlara kadar dostunun mezarının başında sabahlayacak kadar büyük bir sevgisi vardı Ayhan Işık’a.

Sadri Baba, ölene kadar bu sevgiyi yüreğinde taşıdı.

Ve bu beyaz perdenin en güzel dostluğuydu.

Sergen mi daha çapkın İnanır mı
4 EYLÜL 1966

KİRACISININ DUVARINI DELEN EV SAHİBİ

KİRACILAR ile ev sahipleri arasındaki çekişme oldum olası sürer.

Kiracısını çıkarmaya çalışan ev sahiplerinin denediği türlü türlü yolların da sonu gelmez.

4 Eylül 1966’daki Hürriyet’in birinci sayfasında ilginç bir ev sahibi “taarruzu” vardı:

“Evini tahliye etmeyen kiracısının duvarını delip eşyasını sokağa attı.”

Ev sahibi Yusuf Gürcan, kirayı arttırmayan kiracısını “inşaat yapacağım” bahanesiyle çıkarmak istiyordu. Evin yanındaki dükkân da ev sahibine aitti.

Çareyi duvarı delip eve girmekte buldu.

Kiracı Mimar Kemal Bozdağ ise şaşkındı:

“Aklıma her şey gelirdi ama evimin duvarı delinerek eşyalarımın sokağa döküleceğini hiç düşünmemiştim.”

Ev sahibi-kiracı kavgası tabii ki karakolda bitti.

Sergen mi daha çapkın İnanır mı
19 KASIM 1958

BİRDENBİRE DÜŞEN SÜHUNET

Birçok kelimeyi bugün kullanmıyoruz. Hatta anlamını bile bilmiyoruz. İşte onlardan biri: Sühunet.

Gazetelerde 70’li yıllara kadar kullanılan bu kelimenin çok basit bir karşılığı var aslında: Sıcaklık.

Hava durumu haberlerinde sıkça kullanılıyordu bu kelime.

“Bütün yurtta sühunet birdenbire düştü.”

Arşive şöyle bir baktım, 90’lardan sonra da bu kelime zaman zaman kullanılmış.

Ama sadece Hadi Uluengin’in köşesinde.

X

Yoncadaki kavga

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

2 Ocak 2022
Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit... Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncası.

Biz bu dörtlüyü hep birlikte anıyoruz ama 1960’lı yıllarda bu yoncanın iki yaprağının arası limoniydi.

Hürriyet 12 Ekim 1963’te yeni bir köşe açtı. “Yıldızlara 5 soru” köşesinin ilk konuğu Türkan Şoray’dı.

Anketteki sorulardan biri şöyleydi:

“Oynadığınız filmlerde veya çalıştığınız yerlerde sizinle beraber olmasına sinirlendiğiniz bir isim muhakkak vardır. Bu kimdir?”

Şoray’ın yanıtı “Fatma Girik” oldu.

Nedeni ise belirsizdi. Bu yanıt Girik’in huzurunu kaçırmıştı. İki hafta sonraki Hürriyet’te Girik’in yanıtı vardı.

“Bana niçin sinirleniyorsunuz” başlıklı haberde şöyle diyordu Girik:

“Bana sinirlenişini hiçbir ana noktaya bağlayamıyorum. Çünkü aramızda en ufak bir hadise geçmedi.”

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Kırılmaz camı parçalayan elçi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

1 Ocak 2022
Soğuk Savaş yıllarında, Prag’da Sovyet Bilim ve Teknoloji Sergisi düzenleniyordu.

Ruslar, doğu bloku ülkelerinin katıldığı sergiye özel bir ürünlerini getirmişti.

Rus bilim insanlarının geliştirdiği “kırılmaz cam” büyük bir kıvançla tanıtılıyordu. Çekoslovakya’daki diplomatlar da 13 Aralık 1971’deki sergiye davet edildi.

Ruslar kırılmaz camlarını kanıtlamak için davetli büyükelçilere birer çekiç dağıttı.

Büyükelçilerden bütün güçlerini kullanarak çekiçle cama vurmaları istendi.

SÜRPRİZ DARBE

Diplomatlar sırayla cama vurdular. Cam gerçekten kırılmıyordu, sağlamdı. En küçük bir iz bile kalmıyordu. Rusların neşesi yerindeydi.

Sıra Türkiye’nin 54 yaşındaki Prag Büyükelçisi Haluk Kura’ya geldi.

Kura yavaşça cama yaklaştı, çekiçle vurdu.

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Gelen gideni aratmasa bari

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

31 Aralık 2021
 Biten yıldan hep şikayet edilir. “Oh nihayet gitti” sesleri yükselir. Umutlar hep yeni yıldadır.

Fakat gelen her yeni yılın beklentileri karşıladığı da söylenemez.

İşte 1979’un son günü de böyleydi.

Hürriyet’te “Allah 70’leri aratmasın. Çok şükür geride bırakıyoruz” deniliyordu.

31 ARALIK 1979

“Umudumuz sende 80” başlığının altında şunlar yazıyordu:

“Yıllar akıp gitti, fakat geçen şu 10 yıla, 70’lere ‘O güzelim yıllar’ diyemiyoruz. 1970’lerin nihayet çekip gidişinden de şikayetçi değiliz.”

Hürriyet’in güzel dileklerine rağmen bildiğiniz gibi 1980 Türkiye’ye çok iyi gelmedi. 12 Eylül’deki askeri darbe, Türkiye’yi uzunca bir süre demokrasi girdabına soktu.

Hatırlarsınız 2020’den de beklentiler çok büyüktü. Ama dünyanın pandemiyle yüz yüze geldiği, hepimizi evlere tıktığı bu yılı da pek sevemedik.

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‘Dijital Kıyamet’ korkusu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

30 Aralık 2021
Z kuşağı bilmez. Diğer kuşaktakiler de unutmuş olabilir. Büyük teknolojik gelişmelerin yaşandığı geçen yüzyılın son çeyreği bir felaket korkusuyla sona eriyordu.

Bu korkunun adı milenyumdu. “Bin yıl” anlamına geliyor.

O yıllarda dillerden düşmeyen bir kelimeydi.

Gazetelerde “milenyum” kelimesinin geçmediği başlık neredeyse yok gibiydi.

Korkunun temel nedeni, bilgisayarların yılları son iki haneye göre 98, 99 olarak kullanmasıydı.


31 ARALIK 1999

1 Ocak 2000’e girildiğinde “zamanın sıfırlanmasından”, bilgisayarların 00’ı 1900 olarak algılamasından korkuluyordu.

Yani bilgisayarlar 31 Aralık 1999’dan, 1 Ocak 1900’e geçebilirdi.

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Özal’ın sürat tutkusu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

29 Aralık 2021
Siyaset dünyasının en meşhur sahnelerinden biridir.

Turgut Özal direksiyonda, eşi Semra Özal ile birlikte yeni yapılan ikinci köprüden geçiyor:

“Haydi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım.”

Turgut Bey’in otomobil sevdası hep bilinir.


15 AĞUSTOS 1989

15 Ağustos 1989 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasındaki haber de bununla ilgili:

“Sade vatandaş olsa yanmıştı.”

Özal

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Türkiye’nin Balina Aydın çılgınlığı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

26 Aralık 2021
1992 yılı ocak ayının son günleriydi. Sinop Gerze açıklarında beyaz bir balina görüldü. Boyu 5 metreydi. Bu denizlerin yabancısı olduğu hemen anlaşılıyordu.

Soğuk sularda yaşayan Beluga cinsi balinanın Karadeniz’e nasıl geldiği meçhuldü.

İnsanlardan kaçmıyor, hemen burnunu uzatıp kendini sevdiriyordu. Eğitimli olduğu belliydi.

Balinaya “Aydın” ismi verildi. Aydın’ın bu kadar sıcak suda yaşayamayacağı söyleniyordu.

Günlük beslenmesi için 1 milyon lira gerekiyordu. Bir günde 30 milyon liralık bağış yapıldı.

Banka hesabı kabaran Aydın, dünyanın “ilk milyoner balığı” olmuştu.

Ünü Karadeniz’i aştı, önce Türkiye’ye, sonra tüm dünyaya yayıldı.

Yerli ve yabancı heyetler, Sinop Valisi

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Sultan’ın yardımına Hürriyet koşmuştu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

25 Aralık 2021
Türk sinemasının “sultanı” Türkan Şoray, 1972 yılında Fikret Hakan ile birlikte Elazığ’da Cemo filmini çekiyordu.

At yarışı sahnesinde dublör kullanmadı. 5 Temmuz’daki çekimlerde attan düştü, boyun omurlarında kayma oldu. SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç riski yoktu ama İstanbul’a getirilmesi gerekiyordu.

Hürriyet hemen harekete geçti. THY’den F-27 tipi uçak kiraladı. Bir ekip oluşturuldu. Ekipte şu isimler yer alıyordu:

Hulki İlgün, Güney Duraman, Suphiye Şahin, Baha Pir, Orhan Şahin, Şakir Şad ve ortopedi uzmanı Doç.Dr.Kut Sarpyener.

DOKTORLARIN TARTIŞMASI

Uçak, 7 Temmuz sabah erken saatlerde Yeşilköy Havaalanı’ndan yola çıktı. 3 saatlik uçuşun ardından uçak Elazığ’a vardılar. Ancak Şoray’ın seyahat edip edemeyeceği hâlâ net değildi.

Doktorlar uzun uzun tartıştı. Yeniden röntgen çekildi. Belirsizlik sürerken Şoray’ın, “Beni İstanbul’a götürün” sözleri duyuluyordu. Şoray yolculuğu onaylayan bir imza attı. Devreye Ulaştırma Bakanlığı ile THY girdi.

Kararsızlık yaşayan doktorlar saatler sonra

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Doktoru parayla kandıramadılar

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

24 Aralık 2021
İki şapkası vardı Alâeddin Yavaşça’nın. Musiki ve tıp. İkisini de harika taşıdı.

Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.

Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.

Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.

Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.


Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.

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Komiser Mayk Kenan Gangster İrfan’ı nasıl öldürdü

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

23 Aralık 2021
Bundan 60 yıl önce İstanbul’a kan kusturan, soygun yapan, cinayetler işleyen azılı bir gangster vardı.

Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.

İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.

Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.

Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.

Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.


11 OCAK 1968

CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU

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Zürafa Sokak’ın en meşhur ismi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

22 Aralık 2021
İstanbul’un 100 yıllık genelevi Zürafa Sokak artık kabuk değiştiriyor.

Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat sokağı haline gelecek.

Zürafa Sokak’ın en meşhur isimlerinden biri genelev patroniçesi Matild Manukyan’dı.

Onu bu kadar ünlü yapan ise, defalarca vergi rekortmeni olmasıydı.


23 HAZİRAN 1992

Aslında Zürafa Sokak’ın ilk vergi rekortmenleri arasında Sümbül Hanım’ın adı öne çıkıyordu. Sakıp Sabancı bile işinsanlarına Sümbül Hanım’ı örnek göstererek “Vergilerini tam ödeme” çağrısı yapmıştı.

Ancak 1985’te Manukyan, Sümbül Hanım’ı geride bıraktı. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül törenlerine de katıldı.

1992 yılındaki törende ödülleri dönemin Başbakanı

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Maçı kaybeden topu yesin

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Aralık 2021
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçlarının rekabeti ve temposu yüksek, heyecanı bol olur.

Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.

15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.

O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.

İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:

“Var mısınız böyle bir iddiaya?”

Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:

“Yenilen taraf, topu yiyecek.”

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İlk mücadele pinpondaydı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

17 Aralık 2021
Bülent Ecevit ile Deniz Baykal, sol siyasetin iki önemli ismi.

İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.

Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.

1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.

Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.

TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI

Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.

12 Şubat 2013’te

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Konservatuvarlı arabeskçinin acılı hayatı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

15 Aralık 2021
Yüzünü kezzapla yakan eski erkek arkadaşıyla evlendi Berfin Özek. Tüm Türkiye şok oldu.

Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.

Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.

Gerçek adı Belgin Çakır’dı.

Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.

Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden

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‘Kuzucuklar’ı onu unutmadı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

12 Aralık 2021
"Ayşegül Esra, Ahmet, Aslı, Aykut, Gönül, Ceyda...”

Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.

Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.

Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.

Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.


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Doğuya sürülmek istenen futbolcu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

10 Aralık 2021
Galatasaray, 29 Eylül 1965’te İsviçre’nin Sion takımına elendi. Sarı kırmızılı formayı giyen Talat Özkarslı’nın maç sonunda Sion doktoru Bernard Morand’a “hücum ederek dövüşmesi” maçın önüne geçti.

1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.

İnfial büyüktü.

Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.

Bununla yetinilmedi:

“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”

Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.

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Aşk uğruna uçağı çakan ilk pilot Vecihi miydi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

8 Aralık 2021
Gülen Gözler filmini herkes bilir.

Yine de çok kısaca özetleyeyim.

Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.

Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.

Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.

Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.

Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.

Yaşar Usta da her seferinde

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‘Altın Kelebek’in 47 yıllık hikâyesi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

5 Aralık 2021
Türkiye'de magazin denilince akla ilk gelen isimdir Kelebek.

Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.

İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.

Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.

İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.

Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.

Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.

Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri

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ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

3 Aralık 2021
Türkiye-ABD ilişkileri son yıllarda S-400 ve beraberindeki F-35 kriziyle sıkıntılı zamanlar yaşıyor.

Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.

“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”

İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.

Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.

Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.

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İstanbul’un taşı toprağı altın efsanesi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

1 Aralık 2021
Büyük kentlere göçün başladığı 1950’li yıllarda hep söylenen bir söz vardı:

“İstanbul’un taşı toprağı altın.”

Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.

İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.


5 Aralık 1970

“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.

Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.

Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.

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