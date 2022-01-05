Sergen mi daha çapkın İnanır mı

Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit... Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncası.

Biz bu dörtlüyü hep birlikte anıyoruz ama 1960’lı yıllarda bu yoncanın iki yaprağının arası limoniydi.

Hürriyet 12 Ekim 1963’te yeni bir köşe açtı. “Yıldızlara 5 soru” köşesinin ilk konuğu Türkan Şoray’dı.

Anketteki sorulardan biri şöyleydi:

“Oynadığınız filmlerde veya çalıştığınız yerlerde sizinle beraber olmasına sinirlendiğiniz bir isim muhakkak vardır. Bu kimdir?”

Şoray’ın yanıtı “Fatma Girik” oldu.

Nedeni ise belirsizdi. Bu yanıt Girik’in huzurunu kaçırmıştı. İki hafta sonraki Hürriyet’te Girik’in yanıtı vardı.

“Bana niçin sinirleniyorsunuz” başlıklı haberde şöyle diyordu Girik:

“Bana sinirlenişini hiçbir ana noktaya bağlayamıyorum. Çünkü aramızda en ufak bir hadise geçmedi.”