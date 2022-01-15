Rus balerini böyle kaçırdılar

Yarım yüzyılı aşkın bir süre önce insandan insana ilk kalp nakli yapıldığında benzer bir heyecan yaşanmıştı.
Gazeteler günlerce bu haberi konuştu. Bundan yaklaşık bir yıl sonra da Türkiye’de ilk kalp nakli 22 Kasım 1968’de yapıldı. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki bu tarihi başarıya kalp nakline imza atan isim ünlü kalp cerrahı Kemal Beyazıd’dı.
Beyazıd henüz 38 yaşındaydı.
Çalıştığı fırındaki patlama sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Erdal Yıldırım’ın kalbi, 40 yaşındaki Maviş Karagöz’e nakledildi.
HÜRRİYET DE ORADAYDI
Beyazıd’ın yanı sıra 10 doktor ve 12 sağlık personelinin katıldığı ameliyatta Hürriyet muhabiri Metin Yalman da vardı. Kalbi alınmadan önce bir savcı, kalbi alınacak Yıldırım’ın beyin ölümünü tespit etti.
Saat 03.15’te vericinin kalbi açıldı, saat 04.35’te kalp çalışır halde çıkarıldı.
Lefter, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuydu. Ama onun çok daha ötesindeydi. Hangi takımı tutarsa tutsun tüm futbolseverlerin gönlünde özel bir yeri vardı. Yani hepimizin Lefter’iydi.
Milli takımın ilk “altın madalyalı” kaptanıydı. Ay yıldızlı formayı giydiği 50 maçta 22 gol attı.
Elif Çongur, 17 Nisan 2019’da Hürriyet’teki yazısında “Lefter’in kendisi armağandır Fenerbahçe’ye. Varlığı armağandır. Fenerbahçe’nin başına gelmiş en güzel şey, en muazzam hikâye, en derin izdir” diye anlatmıştı onu.
FITIK EDECEK KADAR KIVRAK
Hürriyet yazarı Adnan Akın, Lefter’in 1948’de milli formayla ilk kez çıktığı Yunanistan maçını şöyle anlatıyordu: “Takımın içinde o zaman henüz 24 yaşına girmiş, sempatik, kısa boylu, çocuk tabiatlı, buna mukabil fevkalâde futbol kabiliyetli ve bilhassa driplingde insanı fıtık yapacak kadar kıvrak bir futbolcuyu da beraber götürmüştük.”
Atina’ya ayak bastığında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk milli takımının maçı 3-1 kazanacağını söylemiş ve “Golleri Fikret, Şükrü ve ben atacağım” demişti. Tam da dediği gibi oldu.
90’larda hem televizyon kumandaları yaygınlaşmıştı. (Evet inanabiliyor musunuz, eskiden televizyon kumandası diye bir şey yoktu. O işi evin küçüğü yapardı.)
Hem de özel televizyonların kurulmasıyla birlikte, iki kanallı devlet yayıncılığı sona ermişti.
Hepimiz evlerde ellerimizdeki kumandalarla o kanal senin, bu kanal benim gezip duruyorduk.
İşte buna zapping deniyordu. O kadar çok kullanılır oldu ki bu kelime, Türk Dil Kurumu zappingi sözlüğe “geçgeç” olarak aldı: “Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama.”
Dijital yayıncılıkla birlikte zaman içinde zaplamak da neredeyse kayboldu gitti.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1996’da televizyon izleme alışkanlığıyla ilgili bir araştırma yapmıştı.
İri cüssesi ve aşırı kilosu nedeniyle “Fil Hamdi” lakabı yakıştırılmıştı.
1950’li yılların “en çok aranan” adamıydı.
Espri değil. Polisler yurdun dört bir yanında onu arıyordu.
O yıllarda dolandırıcı denilince Sülün Osman ile Fil Hamdi gelirdi akla.
Sürekli ihbarlar yapılıyor, sürekli de yanlış Fil Hamdiler yakalanıyordu.
29 Aralık 1955 günü de Eskişehir’de yine bir “Fil Hamdi” yakalanmış ancak kunduracı olduğu anlaşılan İsmail isimli adam serbest bırakılmıştı.
İstanbul Dolandırıcılık Masası memurlarından Nazmi Özlü, şans eseri trende Fil Hamdi’yi tanıyan birine rast geldi. 1955’in bitmesine iki gün kala Maltepe’de bir adrese ulaşıldı.
Gidildiğinde de bitişik eve kaçmaya çalışan
Güreşin efsane ismi, 61 yıl önce bugün, henüz sadece 48 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milli takıma ilk girdiği 1939’da Avrupa Şampiyonası’nda kaybettiği maç, spor hayatındaki tek mağlubiyetti.
Ay yıldızlı mayo ile mindere çıktığı 47 maçtan 46’sını kazandı. 33’ünde rakibini tuş etti.
Hafif sıklette başladığı kariyerini 87 kiloda, hafif ağır sıklette tamamladı.
Şampiyon olduğu 1948 Londra Olimpiyatları’ndaki rakibi İsveçli Andenberg onun için şöyle diyordu:
“Bu kadar sene güreş yapıyorum. Yaşar Doğu gibi acı kuvvete sahip olana rastlamadım.”
Spor yaşamında sadece bir kez Dünya Şampiyonası’nda güreşebildi. Helsinki’deki bu şampiyonada altın madalya kazandığı karşılaşma, mindere çıktığı son müsabakaydı.
26 NİSAN 1951
Her yerde olduğu gibi İstanbul’da da yankesiciler mesleklerini çarşı, pazar, istasyon gibi kalabalık yerlerde icra ederdi.
Ana mesai yerlerinden biri de tramvaylardı. Özellikle Bankalar Caddesi’ndeki tramvaylar. Çünkü yolcuların çoğu bankalardan ceplerinde yüklü parayla çıkardı.
Yankesicilerin en meşhurları Şakir ile damadı Dalmış Ali’ydi.
Aslında adı Ali Dalmış’tı. Ama soyadı mesleğine uygun olunca, lakaba dönüşmüştü. Dalmış Ali, alelade bir yankesici değildi.
Ünü İstanbul’u, Türkiye’yi aşmış, Avrupa’ya kadar ulaşmıştı.
INTERPOL BİLE ARIYORDU
Uluslararası yankesiciydi.
14 OCAK 1964
BANKO KUPON
ADAMLAR SİRİ’Yİ BİLMİŞ
Muazzam elektronik beyinler, herkese soracağı sualin cevabını bir dakikada bildirecek. Google ve Siri’yi tahmin etmiş adamlar.
Paranın yerini tamamen kredi kartı cinsinden şeyler alacak. Bu tahmin tabii ki Amerikalıların. Para denildi mi ilk onlar gelir akla.
Elektronik beyinlerden faydalanarak sinemada, televizyonda ve telefonda akıllara durgunluk verecek yenilikler olacak: Şu anda elinizde akıllı telefon var, daha ne olsun?
Elektronik cihazlarla insan vücudunun her tarafı ayna gibi görülecek: Birçok tarama yöntemi bugün tıpta kullanılıyor.
Ortalama ömür 85’i geçecek.
Yıldız futbolcu sahadaki mahareti kadar, çapkınlığıyla da çok konuşuluyordu.
Üstelik lafını hiç sakınmıyor, her sözüyle gündem oluyordu.
İşte o açıklamalarından biri onu Kadirizm ile karşı karşıya getirdi.
Galatasaray’da forma giydiği 2001’in son günü “Çapkınlıkta Kadir İnanır bile solda sıfır kalır” deme cesaretini göstermişti.
‘KONUŞMA HASTASI’
Belli ki kimse de “Dur Sergen yapma” dememişti.
İnanır
Biz bu dörtlüyü hep birlikte anıyoruz ama 1960’lı yıllarda bu yoncanın iki yaprağının arası limoniydi.
Hürriyet 12 Ekim 1963’te yeni bir köşe açtı. “Yıldızlara 5 soru” köşesinin ilk konuğu Türkan Şoray’dı.
Anketteki sorulardan biri şöyleydi:
“Oynadığınız filmlerde veya çalıştığınız yerlerde sizinle beraber olmasına sinirlendiğiniz bir isim muhakkak vardır. Bu kimdir?”
Şoray’ın yanıtı “Fatma Girik” oldu.
Nedeni ise belirsizdi. Bu yanıt Girik’in huzurunu kaçırmıştı. İki hafta sonraki Hürriyet’te Girik’in yanıtı vardı.
“Bana niçin sinirleniyorsunuz” başlıklı haberde şöyle diyordu Girik:
“Bana sinirlenişini hiçbir ana noktaya bağlayamıyorum. Çünkü aramızda en ufak bir hadise geçmedi.”
Ruslar, doğu bloku ülkelerinin katıldığı sergiye özel bir ürünlerini getirmişti.
Rus bilim insanlarının geliştirdiği “kırılmaz cam” büyük bir kıvançla tanıtılıyordu. Çekoslovakya’daki diplomatlar da 13 Aralık 1971’deki sergiye davet edildi.
Ruslar kırılmaz camlarını kanıtlamak için davetli büyükelçilere birer çekiç dağıttı.
Büyükelçilerden bütün güçlerini kullanarak çekiçle cama vurmaları istendi.
SÜRPRİZ DARBE
Diplomatlar sırayla cama vurdular. Cam gerçekten kırılmıyordu, sağlamdı. En küçük bir iz bile kalmıyordu. Rusların neşesi yerindeydi.
Sıra Türkiye’nin 54 yaşındaki Prag Büyükelçisi Haluk Kura’ya geldi.
Kura yavaşça cama yaklaştı, çekiçle vurdu.
Fakat gelen her yeni yılın beklentileri karşıladığı da söylenemez.
İşte 1979’un son günü de böyleydi.
Hürriyet’te “Allah 70’leri aratmasın. Çok şükür geride bırakıyoruz” deniliyordu.
31 ARALIK 1979
“Umudumuz sende 80” başlığının altında şunlar yazıyordu:
“Yıllar akıp gitti, fakat geçen şu 10 yıla, 70’lere ‘O güzelim yıllar’ diyemiyoruz. 1970’lerin nihayet çekip gidişinden de şikayetçi değiliz.”
Hürriyet’in güzel dileklerine rağmen bildiğiniz gibi 1980 Türkiye’ye çok iyi gelmedi. 12 Eylül’deki askeri darbe, Türkiye’yi uzunca bir süre demokrasi girdabına soktu.
Hatırlarsınız 2020’den de beklentiler çok büyüktü. Ama dünyanın pandemiyle yüz yüze geldiği, hepimizi evlere tıktığı bu yılı da pek sevemedik.
Bu korkunun adı milenyumdu. “Bin yıl” anlamına geliyor.
O yıllarda dillerden düşmeyen bir kelimeydi.
Gazetelerde “milenyum” kelimesinin geçmediği başlık neredeyse yok gibiydi.
Korkunun temel nedeni, bilgisayarların yılları son iki haneye göre 98, 99 olarak kullanmasıydı.
31 ARALIK 1999
1 Ocak 2000’e girildiğinde “zamanın sıfırlanmasından”, bilgisayarların 00’ı 1900 olarak algılamasından korkuluyordu.
Yani bilgisayarlar 31 Aralık 1999’dan, 1 Ocak 1900’e geçebilirdi.
Turgut Özal direksiyonda, eşi Semra Özal ile birlikte yeni yapılan ikinci köprüden geçiyor:
“Haydi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım.”
Turgut Bey’in otomobil sevdası hep bilinir.
15 AĞUSTOS 1989
15 Ağustos 1989 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasındaki haber de bununla ilgili:
“Sade vatandaş olsa yanmıştı.”
Özal
Soğuk sularda yaşayan Beluga cinsi balinanın Karadeniz’e nasıl geldiği meçhuldü.
İnsanlardan kaçmıyor, hemen burnunu uzatıp kendini sevdiriyordu. Eğitimli olduğu belliydi.
Balinaya “Aydın” ismi verildi. Aydın’ın bu kadar sıcak suda yaşayamayacağı söyleniyordu.
Günlük beslenmesi için 1 milyon lira gerekiyordu. Bir günde 30 milyon liralık bağış yapıldı.
Banka hesabı kabaran Aydın, dünyanın “ilk milyoner balığı” olmuştu.
Ünü Karadeniz’i aştı, önce Türkiye’ye, sonra tüm dünyaya yayıldı.
Yerli ve yabancı heyetler, Sinop Valisi
At yarışı sahnesinde dublör kullanmadı. 5 Temmuz’daki çekimlerde attan düştü, boyun omurlarında kayma oldu. SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç riski yoktu ama İstanbul’a getirilmesi gerekiyordu.
Hürriyet hemen harekete geçti. THY’den F-27 tipi uçak kiraladı. Bir ekip oluşturuldu. Ekipte şu isimler yer alıyordu:
Hulki İlgün, Güney Duraman, Suphiye Şahin, Baha Pir, Orhan Şahin, Şakir Şad ve ortopedi uzmanı Doç.Dr.Kut Sarpyener.
DOKTORLARIN TARTIŞMASI
Uçak, 7 Temmuz sabah erken saatlerde Yeşilköy Havaalanı’ndan yola çıktı. 3 saatlik uçuşun ardından uçak Elazığ’a vardılar. Ancak Şoray’ın seyahat edip edemeyeceği hâlâ net değildi.
Doktorlar uzun uzun tartıştı. Yeniden röntgen çekildi. Belirsizlik sürerken Şoray’ın, “Beni İstanbul’a götürün” sözleri duyuluyordu. Şoray yolculuğu onaylayan bir imza attı. Devreye Ulaştırma Bakanlığı ile THY girdi.
Kararsızlık yaşayan doktorlar saatler sonra
Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.
Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.
Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.
Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.
Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.
Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.
İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.
Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.
Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.
Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.
11 OCAK 1968
CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU
Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat sokağı haline gelecek.
Zürafa Sokak’ın en meşhur isimlerinden biri genelev patroniçesi Matild Manukyan’dı.
Onu bu kadar ünlü yapan ise, defalarca vergi rekortmeni olmasıydı.
23 HAZİRAN 1992
Aslında Zürafa Sokak’ın ilk vergi rekortmenleri arasında Sümbül Hanım’ın adı öne çıkıyordu. Sakıp Sabancı bile işinsanlarına Sümbül Hanım’ı örnek göstererek “Vergilerini tam ödeme” çağrısı yapmıştı.
Ancak 1985’te Manukyan, Sümbül Hanım’ı geride bıraktı. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül törenlerine de katıldı.
1992 yılındaki törende ödülleri dönemin Başbakanı
Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.
15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.
O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.
İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:
“Var mısınız böyle bir iddiaya?”
Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:
“Yenilen taraf, topu yiyecek.”
Rus balerini böyle kaçırdılar
Soğuk savaş yıllarında, sık sık demirperde ülkelerinden batıya ilticalar gündemdeydi.
Casus filmlerine malzeme olan bu müthiş kaçışlardan biri de 1981’de İstanbul’da yaşandı.
Sovyetler Birliği’nin meşhur Bolşoy Bale Topluluğu gösteri için İstanbul’a geldi.
Sanatçılar İstanbul’da sıkı kontrol altındaydı. Tüm hareketleri takip ediliyordu. Ünlü Rus balet Barışnikov’un 1974’te turnedeyken iltica etmesinden sonra önlemler daha da sıkılaştırılmıştı.
26 yaşındaki balerin Galina Vurşina Churşina, 4 Temmuz 1981 günü öğlen saatlerinde Marmara Etap Oteli’nden, oda arkadaşı İrina Shostak ile birlikte Taksim’e çıktı.
Galina Vurşina Churşina
BİR DAHA DÖNMEDİ
İki arkadaş İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaparken Shostak bir gözlükçüye girdi. Churşina ise dışarıda bekliyordu. Ne olduysa o anda oldu, Churşina kaşla göz arasında ortadan kayboldu.
İrina Shostak onsuz otele dönünce bir anda ortalık karıştı. Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçiliği’nden özel bir ekip süratle İstanbul’a geldi.
Bale topluluğunda 96 kişi Sovyetler’in İstanbul Başkonsolosluğu’na götürüldü. Sorguya çekildi. Akşam saat 21.00 sularında konsolosluk Churşina’nın kaybolduğunu İstanbul polisine bildirdi. O dönem ABD ve Sovyetler’in İstanbul’daki başkonsolosluk binaları arasında sadece 800 metre mesafe vardı.
6 TEMMUZ 1981
DİPLOMATİK KRİZ
Churşina, önce taksiyle bir polisin yanına gitmiş, onun yönlendirmesiyle Tarlabaşı’ndaki ABD Başkonsolosluğu’na ulaşmıştı.
Bu bilgi duyulur duyulmaz her zamanki alışıldık açıklamalar yapıldı. ABD, Churşina’nın kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve diplomatik sığınma hakkı istediğine ilişkin mektubunu paylaştı.
Ruslar ise mektubun sahte olduğunu, ABD’nin balerini kaçırdığını öne sürüyordu.
7 TEMMUZ 1981
Sovyetler’in Ankara Büyükelçisi Radionov, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen’e koştu. Ancak, Türkmen’den “sorunun sanatçıyla ABD konsolosluğu arasında olduğu, Türkiye’yi ilgilendirmediği” yanıtını aldı.
NEFES KESEN KUĞU GÖLÜ OPERASYONU
Balerin Churşina için 7 Temmuz salı günü İstanbul sokaklarında nefes kesen bir kovalamaca yapıldı. Operasyonun adı “Kuğu Gölü’ydü. Balerin konsolosluğun içinde sarı renkli bir araca bindirildi. Bu araca, beyaz renkli bir başka otomobil eşlik ediyordu. Ruslar ise mavi renkli bir araçla peşlerine düştü. Müthiş bir kovalamaca oluyordu. Beyaz otomobil Rusları engellerken, sarı otomobil gözden kayboldu.
Sonradan anlaşıldı ki konsoloslukta çalışan bir sekreter Churşina kılığında yem olarak kullanılmıştı. Balerin normal kapıdan değil, gözlerden uzak bir gümrük kapısından geçirilerek otomobille uçağın yanına kadar götürüldü. Uçağa bindiğinde Hürriyet muhabiri Yıldırım Çavlı da oradaydı.
8 TEMMUZ 1981
Uçak Bulgaristan üzerindeyken Çavlı, balerin ile konuşmayı başardı. Genç kız, “Benim için artık yeni bir hayat başlıyor. Önümde yepyeni bir gelecek var” diyordu. Ancak Çavlı fotoğraf çekmek için çantasına uzanınca kızılca kıyamet koptu. Önce ABD’li ajanlardan başına yumruk yedi, ardından uçaktaki Alman polisi balerini pilot kabinine kaçırdı. Yerine oturtulan Çavlı’nın koltuğundan kalkması yasaklandı. Churşina yolculuğu pilot kabininde tamamladı. Frankfurt’a varıldığında uçağa yanaşan bir otomobille helikoptere, oradan da ABD’nin askeri üssüne götürüldü.
Yıldırım Çavlı
Ruslar ise Türkiye’ye bozulmuş, gösterilerini tamamlamadan Bolşoy’u Rusya’ya götürmüştü.
9 TEMMUZ 1981
ÖMRÜNÜ ADADIĞI SAHNEDE ÖLDÜ
Türk musikisinin unutulmaz isimlerinden biriydi Şükrü Tunar.
Balıkesir Edremit’te 1907’de doğdu. Müziğe hem yeteneği hem ilgisi vardı. Edremit’e gelen bir bando takımında gördüğü klarnete vuruldu. Hayatını adayacağı enstrümanı bulmuştu.
Şükrü Tunar
Önce İzmir Musiki Cemiyeti, ardından Üsküdar.
1927’de kurulan İstanbul Radyosu’nun Müdürü Mesud Cemil, “Bir gün asker elbiseli, fakir görünüşlü, hasta halli, çelimsiz bir delikanlı geldi” diye anlatıyordu Tunar ile tanıştığı günü. Tunar’ın klarnetinin mandallarının yayları bozuktu. Lastikle tutturulmuştu. Ona rağmen o gün öyle bir çaldı ki, Mesud Cemil hayran kaldı.
Tunar, birçok besteye imza attı. Radyolarda program yapıyor, plaklar kaydediyordu. İsmini Türkiye’ye duyurmuştu.
15 Ağustos 1962’de, Zeki Müren ile Cumhuriyet Gazinosu’nda sahnedeydi. Henüz başlangıç taksimini yapmıştı ki, bir anda yere yığıldı. Klarnetin üstat ismi oracıkta, sahnede hayatını kaybetti. Henüz 55 yaşındaydı.
Cenazesine çok büyük bir kalabalık katıldı. Zeki Müren, perişandı.
Hürriyet’in haberinde şöyle deniliyordu:
“Şükrü Tunar hoşsohbet bir adamdı. Ufacık müzik aletinin yarattığı büyük alem, dün görülmeye değerdi. Sihirli nefesinin Türk musikisine verdiği tat, onu dinlemiş olanların hâlâ kulaklarındaydı.”
18 AĞUSTOS 1962