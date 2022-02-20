Muhammed Ali kimin davetlisiydi

SHP ile CHP, 1995’te Hikmet Çetin’in Genel Başkanlığı altında birleşmişti.

Birleşmeden 7 ay sonra, 10 Eylül 1995’te yapılan kurultayda Deniz Baykal, Murat Karayalçın’ı yenerek Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

Baykal’ın zaferinin hemen ertesi günü Hürriyet’te bir yazı dizisi başladı.

Turan Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide Baykal’ın hayat hikayesi anlatılıyordu.

İlk günkü yazıda CHP Lideri’nin çocukluğu ve gençliği işleniyordu.

Bu hikâyede, Baykal’ın ve belki de Türkiye’nin kaderini değiştiren bir bölüm vardı:

”Ortaokuldan sonra sınavını kazandığı Heybeliada Deniz Lisesi’ni son anda, tıbbi incelemede saptanan kalbindeki hızlı çarpıntı nedeniyle kaçırmamış olsaydı, kimbilir belki bugün oramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın yerinde oturuyordu. Hatta, 1980’de Süleyman Demirel ve bazı CHP ve AP’li politikacılarla birlikte gözaltında tutulduğu Zincirbozan’ın sakinlerinden biri olmak yerine, onların komutanı bile olabilirdi. Ama Heybeliada Deniz Lisesi’ndeki doktorların sağlık raporu, Baykal’a tümüyle farlı bir hayat çizgisi getirdi.”

Hürriyet bu yazı dizisini