Menderes'in mucize kurtuluşu

Aslında tabii ki Türk sinemasında yüzlerce kötü adam vardır.
Ama Erol Taş, kötü adamın “en iyisi”, en bilinenidir. Sinemadaki kötü adamlığın kitabını yazmıştır.
Gerçi bu yüzden sokakta çok hadise yaşamış, filmle gerçek hayatı ayıramayanlardan çok hakaret işitmiştir.
Gençliğinde boks yapar. Zaten sinemaya da boksörlüğü sayesinde adım atar.
Ömer Lütfi Akad’ın Cankurtaran’daki film setine birkaç serseri bulaşınca çekimleri kenardan izleyen Erol Taş onları bir güzel tepeler.
Ünlü yönetmen bu kavga sahnesinden etkilenir ve Taş’a Yeşilçam’ın yolu açılır.
“Esas şöhretimi Metin Erksan’ın Gecelerin Ötesi filmiyle sağladım” der hep.
Bu filmi, “Susuz Yaz”, “Yılanların Öcü” gibi baş yapıtlar izler.
Ama 1999 yılındaki bir hareket “Yok artık” dedirtecek cinstendi.
Türkiye 18 Nisan’daki çifte seçime hazırlanıyordu.
Hem milletvekilliği hem de yerel yönetimler için oy kullanacaktı seçmenler.
Adayların kesinleşmesinin yakınlaştığı günlerde Ankara’da Türk Hava Kurumu’na ait bir uçak havalandı.
Bilkent’in üzerine geldiğinde uçaktan çiçekler atılmaya başladı. Gökten yağan çiçek herkesi şaşkına çevirmişti. Bu çiçeklerin tek bir adresi vardı:
DYP Lideri Tansu Çiller.
Bu “jesti” yapan ise DYP’den Ankara milletvekilliği için aday adayı olan Kıvanç Özel’di.
Henüz genç bir polisken Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.
Göreve başladıktan sonra çok konuşulacak, sıra dışı hamlelere imza attı.
O dönemde yasa dışı örgütler karakolları basıyor, bombalıyordu.
Menzir de Manisa’nın ilçelerine “yıldırım operasyonlar” düzenliyordu.
6 Şubat 1980 sabahı yanına koruma polisi ve siyasi şube müdürünü aldı, sivil kıyafetle Turgutlu Emniyet Amirliği’ne gitti.
Belindeki beylik tabancasını çekti, üç bekçiyi etkisiz hale getirdi, silahlarını aldı. Manisa yoluna götürüp kıyafetlerini çıkarttırdı.
Ardından hırsızlık olayının soruşturmasından dönen iki polisle karşılaştı. İki polis silahlarını çekince, Menzir’in koruma polisi, “Ateş etmeyin, müdürdür” uyarısını yaptı.
Birleşmeden 7 ay sonra, 10 Eylül 1995’te yapılan kurultayda Deniz Baykal, Murat Karayalçın’ı yenerek Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.
Baykal’ın zaferinin hemen ertesi günü Hürriyet’te bir yazı dizisi başladı.
Turan Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide Baykal’ın hayat hikayesi anlatılıyordu.
İlk günkü yazıda CHP Lideri’nin çocukluğu ve gençliği işleniyordu.
Bu hikâyede, Baykal’ın ve belki de Türkiye’nin kaderini değiştiren bir bölüm vardı:
”Ortaokuldan sonra sınavını kazandığı Heybeliada Deniz Lisesi’ni son anda, tıbbi incelemede saptanan kalbindeki hızlı çarpıntı nedeniyle kaçırmamış olsaydı, kimbilir belki bugün oramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın yerinde oturuyordu. Hatta, 1980’de Süleyman Demirel ve bazı CHP ve AP’li politikacılarla birlikte gözaltında tutulduğu Zincirbozan’ın sakinlerinden biri olmak yerine, onların komutanı bile olabilirdi. Ama Heybeliada Deniz Lisesi’ndeki doktorların sağlık raporu, Baykal’a tümüyle farlı bir hayat çizgisi getirdi.”
Hürriyet bu yazı dizisini
Su üstünde yürümeyi sağlayacak bir pabuç yapmaya merak sardı.
Üç yıl boyunca “deniz pabuçları”nın üzerinde çalıştı.
Önce bir havuzda, sonra denizde denemeler yaptı. Hedefi boğazı yürüyerek geçmekti.
Kendisinin ürettiği 1.45 metre uzunluğundaki, 25 santim yüksekliğindeki “deniz pabuçları” ile 8 Temmuz 1961 günü Kanlıca’dan çıktı yola.
Ama denizdeki akıntılar nedeniyle yarı yolda bu denemeden vazgeçti. Ama hedefinden sapmadı.
Hülagü, bu kez 22 Temmuz’da su üstündeydi.
23 TEMMUZ 1961
Annesi ünlü oyuncu Toto Karaca, babası Mehmet Karaca’ydı.
SENE 1967 - Altın Mikrofon yarışması. Cem Karaca ve Apaşlar
Yolu Robert Koleji’nden geçti. Kuşağındaki her müzisyen gibi rock’n roll ile çıktı yola.
Peş peşe birçok grupla çalıştı. Dinamikler, Jaguarlar, Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar...
Apaşlar ile 1967 Altın Mikrofon yarışmasına daha sonra oğluna ismini vereceği Emrah şarkısıyla katıldı. Mavi Çocuklar’ın ardından ikinci oldular ama daha çok sükse yaptılar.
Anadolu ezgileri ile sola açılması Apaşlar ile kırılma yarattı. Gergin ve çatışmalı iklimde tarafını seçmişti Karaca. Bu sol şerit, Apaşlar ile yollarını ayırdı.
Cem Karaca ve westernde beraber rol aldığı gözlükleri
Araştırmanın amacı “kendilerinin en iyi olduklarını düşünen”leri bulmaktı.
Bunu için bir anket düzenlendi. Ve “Türkiye’nin megalomanları” listesi çıktı ortaya.
Hürriyet de Kadınca’nın bu araştırmasını 18 Şubat 1992’de arka kapağının manşetine taşıdı.
Listede sadece iki kadın vardı. Geri kalanların tamamı erkekti.
Dergi bunu “Daha mütevazı oldukları ortaya çıkan Türk kadınları listeyi sadece Banu Alkan ve Eser Noyan ile delebildi” diye yorumluyordu.
KENDİNİ BEĞENMEMEK ANORMALLİKTİR
Geri kalan
Ama bu dolmuşlar kendi kendilerine çıkmadılar ortaya. Dolmuşun “icat edildiği” bir gün, bir de “mucidi” vardı.
İşte “dolmuşu 1934’te icat eden” adam “Aşçı Halit Efendi”ydi.
Aslında aşçıydı. Ama geçinemediği için taksicilik yapıyordu.
Halit Efendi ile ilgili detaylar, 28 Nisan 1969 tarihli Hürriyet’teydi. Muhabir Zeynep Avcı, 1934’e dönüyor, dönemin tanıklarıyla konuşuyordu.
O günlerde Talimhane’den Eminönü, taksiyle 60 kuruştu. Ama müşteri bulmak her geçen gün zorlaşıyordu. Kontak açmadan eve gidildiği oluyordu.
Bu sıkıntılı günlerden birinde, Talimhane’de müşteri bekleyen taksiciler duyduklarıyla irkildi:
“Eminönü 10 kuruş... Dakikada kalkar beyler... Beklemeden gider, Eminönü 10 kuruş.”
Bu ses
Saat 10.23’te müthiş bir infilak sesi, bölgedeki herkes için hayatı değiştirdi. Gürültü Taksim’den Fatih’e kadar birçok yerden duyuldu.
Patlamanın merkezi Ebussuud Caddesi üzerindeki Neyir Han’dı. Yeni Viyana Oteli, Üniversite Kitabevi ile Doğu ve Öztürk matbaaları bir anda enkaza döndü. Tan matbaası yarı yarıya yıkıldı.
Çıkan yangın, önce Meserret Oteli’nin pencerelerini yaladı, binayı tutuşturdu. Sonra yandaki binalara sıçradı. Sirkeci yanıyordu. Enkazların altında onlarca insan vardı.
Tan Matbaası da yıkıldığı için komplo teorileri havada uçtu. Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes hemen olay yerine gitti.
İlk gün şüpheli Neyir Han’ın altındaki ecza deposuydu. Otelin kalorifer kazanı da akılları karıştırıyordu.
Ancak ertesi gün olaydaki sis perdesini birazcık aralayacak bir bilgiye ulaşıldı.
8 OCAK 1959
Ama bundan 52 yıl önce İstanbul’un göbeğinde yine bir salgın kâbusu yaşanmıştı.
Sağmalcılar’dan başlayan kolera salgını İstanbul’un sınırlarını bile aştı. Salgının adım adım nasıl hızla ilerlediği Hürriyet sayfalarında çok net görülüyor.
İlk günlerinde hastalık “meçhul” olarak niteleniyor, kolera olduğundan “şüphe” ediliyordu.
15 Ekim Hürriyet’inin manşeti de bunu anlatıyordu: “Kolera benzeri hastalık hızla yayıldı.”
Üçüncü günde bile hastalığın “kolera” mı yoksa “basilli dizanteri” mi olduğu netlik kazanamadı. Hasta sayısı binleri aştı, ölü sayısı bir anda 35’e yükseldi. 135 bin nüfuslu Sağmalcılar’da tüm halka “kolera aşısı” yapılmaya başlandı.
Açık meşrubat satışı yasaklandı. Vatandaşların sadece klorlu su içmesi tavsiye edildi. Halk korkudan çocuklarını okula göndermiyordu.
BAKANDAN İTİRAF
O sadece Galatasaray’ın değil, Türk futbolunun efsanesiydi.
Cemal Süreya, “Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratan en büyük ad oldu” diyor ve ekliyordu:
“Gladyatör.”
Taçsız Kral filminden
Metin’in topla buluşmasını “icatçı” olarak anlatıyordu:
“Ensesiyle bile top alır, baldırıyla, oyluğuyla hatta bademciğiyle.”
Zaten topu aldıktan sonra gol kaçınılmazdır. Bu sayede Galatasaray’da tam 10 kez gol kralı oldu. Şutları o kadar sertti ki, ağları delen bir yıldızdı.
Bundan 23 sene önce, 1 Şubat 1999’da kalbine yenik düştüğünde sadece 56 yaşındaydı. İstanbul’da doğdu. “Çocukken mutlu bir insan değildim” diyerek hatırlıyordu o yılları.
Eğitim hayatı başarılı değildi. Orta sonda müzik dersinden bile ikmale kalmıştı. Ama arkadaşlarıyla kurduğu küçük bir grupla Fransızca ve İngilizce şarkılar söylüyordu. 21 yaşındayken gittiği Belçika’da eğitim hayatının zirvesini yaşadı. Belçika Kraliyet Akademisi’ni birincilikle bitirdi.
Bu dönemde gece bekçiliğinden, seyyar satıcılığa, benzinliklerde pompacılıktan, motor tamirine kadar pek çok işte çalıştı.
ROL YETENEĞİM YOK
60’lı yıllarda Türkiye’de aranjman modası vardı. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılıyordu. Manço 70’li yılların başında Türkiye’ye döndüğünde bu modaya karşı başka bir hareket filizleniyordu. Pop-folk türündeki bu müzik, Anadolu ezgilerine yaslanıyordu. 1968’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Kaygısızlar’ı kurdu. 1970’te çıkardıkları “Dağlar Dağlar” ile müthiş bir patlama yaptılar.
1971’de Moğollar’la çalışmaya karar verdi. Topluluğun adı da
Bu 3.5 yıllık sürede tüm gazetelerin gözü kulağı köprünün inşaatındaydı.
Köprünün iki yakası birbirine değdikten sonra da gazetecilerde başladı bir yarış. Köprünün üstünden ilk kim fotoğraf çekecek, köprüyü ilk kim geçecek...
2 Şubat 1973 tarihli Hürriyet’in sürmanşetindeki haberde bu yarışa da bir gönderme yapılıyor:
“Köprünün üzerinde çok şeyler yaptı diğer gazeteci dostlarımız. Yürüdüler, kahve içtiler, gazetelerinin isimlerini göstererek gazete okudular. Hatta İtalyan şarkıcılardan bir kadını bile köprüye çıkardılar. Ama ‘en iyisini’ biz yaptık.”
2 ŞUBAT 1973
Hürriyet muhabiri Necmi Onur, gazete yöneticilerinin “Git köprüde bisikletle dolaş” sözleri üzerine Ortaköy’ün yolunu tuttuğunu anlatıyor. Ancak bisiklet için izin alamıyor. Döşemesi yapılan köprü yolunda yürümeye razı oluyor.
Foto muhabiri Atılay Kayaoğlu ile birlikte köprünün Ortaköy ayağına asansörle 4 dakikada çıkıyorlar.
Yürüyerek köprünün ortasına kadar gelen ikili, fotoğrafları çektikten sonra birden karşılarında vinçli traktör beliriyor.
Uzay trafiği neredeyse E-5’e dönmüş durumda. ABD’liler gidiyor, Ruslar dönüyor, Çinliler Ay yolcusu. 1980’ler ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının tam gaz sürdüğü yıllardı.
ABD, tekrar kullanılabilen uzay mekiklerini 80’lerde geliştirdi.
Challenger da, uzaya çıkan ilk mekikti. 1983 ile 1986 arasında 9 başarılı uçuş yaptı.
28 Ocak 1986 günü ise son günü olacaktı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu.
Mekiğin kaptanlığını Francis Scobee yapıyordu.
Bu uçuşun tarihi bir özelliği vardı.
Ortaokul öğretmeni
Operasyon için Mart 1980’de Fransa’ya gitti.
Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi isimlerin tercih ettiği Paris’teki merkezde 5.5 saat ameliyat masasına yattı. Ağız kenarları, kaşlar, burun ve gerdan dokusu üzerinde kırışıklıklar giderildi.
Merkezde bir hafta daha kalan Müren, Paris yakınlarındaki bir evde de uzun süre istirahat etti.
22 NİSAN 1980
Bu operasyonun tehlikeli bir tarafı da vardı. Ameliyat sırasında Sanat Güneşi’nin ses tellerinin etkilenmesi ihtimali bulunuyordu.
İşlemi yapan doktorlar “sesinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine dair yazılı garanti” verdi.
Müren
AYLARDAN marttı. “İlkbahar müjdecisi son cemrenin düşmesi” beklenirken toprağa düşen kar oldu.
4 Mart’ta aniden başlayan kar nedeniyle daha ilk günden İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. Sadece Türkiye ile değil dünyayla da bağlantısı yoktu İstanbul’un.
Karla birlikte rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı. Minareler yıkıldı, çatılar uçtu.
İstanbul bu kadar büyük ve kalabalık değildi o yıllarda. Ona rağmen Haramidere’de binlerce araç mahsur kaldı.
Hemen hemen kimse işine gidemedi. Kamu kuruluşlarında bile iş başı yapılamadı.
5 MART 1987
Yolda mahsur kalanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da vardı. Hasanpaşa’da kaldı, kıpırdayamadı.
En önemli sorunlardan biri Ömerli Barajı’ndan su pompalanamaması oldu.
Tam 59 yıl önce, 1963’ün ocak ayında, tıpkı Nazım’ın bu şiirindeki gibi bir telgraf geldi Hürriyet’e.
Hürriyet’in en acı günlerinden biriydi 24 Ocak 1963 Perşembe.
O yıl ocak ayı yine çok karlıydı.
23 Ocak günü Trakya’da 3 tren kara saplanmıştı. Onları kurtarmak için gönderilen “imdat trenleri” de kara yenik düştü.
Telgraf hatları bozuktu, trenlerden haber alınamıyordu.
Günlerden çarşambaydı. Muhabir Yüksel Kasapbaşı, “Yüzlerce insan, kara saplanmış trenin içinde ölümle pençeleşiyor” diyerek Hürriyet Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran’ın yanına gitti. “Gazetecilik yapacağımız gün bugün” diyordu.
Ona foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner de eklendi.
Gazetedeki yazısında
Dijital platformlardı, YouTube’du, internet yayınlarıydı derken, bugün istenilen her şeyi izlemek mümkün.
Oysa 1990’ların başına kadar Türkiye’de sadece TRT yayınları vardı.
Hem radyoda hem de televizyonda TRT kanalları dışında hiçbir ses ve renk yoktu.
Önce 1989’da Star TV kuruldu. Ardından başka kanallar izledi onu.
Ama esas yaygara 1990’ların ilk yıllarındaki özel radyo furyası ile koptu.
Hemen her şehirde onlarca özel radyo kuruldu.
O güne kadar sadece devletin sözlerinin duyulduğu Türkiye, bir anda çok seslilikle tanıştı.
‘İSTEMİYORUM BABA’
Kar fırtınası vardı. Tipi nedeniyle yol çok kaygandı.
Henüz 1.5 saat olmuştu ki Havza çıkışında karşı yönden gelen bir kamyon ters şeride girdi. Samsunspor’u taşıyan otobüse tam karşıdan çarptı.
Otobüsün şoförü Asım Özkan ile ön tarafta oturan Teknik Direktör Nuri Asan olay yerinde can verdi.
Asan’ın yan koltuğundaki futbolcu Muzaffer Badalıoğlu ile Mete Adanır hastaneye götürülürken kaybettiler hayatlarını.
Beyin travması geçiren Yugoslav futbolcu Tomiç de 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etti.
İlk müdahaleyi Diyarbakır deplasmanına giderken kazayı gören Çarşambasporlu futbolcular yaptı. Eğer o anda orada olmasalardı belki ölü sayısı daha da artacaktı.
Üç futbolcu dışında bütün kafile ağır yaralıydı.
Menderes'in mucize kurtuluşu
17 Şubat 1959, Türkiye için en korkunç günlerden biriydi.
Başbakan Adnan Menderes, Zürih’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş görüşmelerinde bulunmuş, Londra Konferansı’nda anlaşmayı imzalamak için yola çıkmıştı.
THY’ye ait Vickers Viscount 794 tipi TC-SEV uçağı Zürih’ten havalandı.
Menderes, uçağın arka tarafında kendisi için hazırlanan 4 koltuklu bir masada, cam kenarında seyahat ediyordu. Yanında Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, karşısında Sakarya Mebusu Rifat Kadızade vardı. Çaprazındaki isim Çanakkale Mebusu Emin Kalafat’tı.
Menderes seyahat sırasında çok neşeliydi. Yanındakilerle şakalaşıyor, tatlı tatlı sohbet ediyordu.
Londra yoğun bir sis tabakasının altındaydı. Önce uçağın Paris’e inmesi, heyetin Londra’ya trenle geçmesi kararlaştırıldı.
Daha sonra Londra yakınlarındaki Gatwick Havaalanı’na gidilmesine onay verildi. Ancak Gatwick’te de sis vardı.
19 ŞUBAT 1959
19 ŞUBAT 1959
UÇAK AĞAÇLARA TAKILDI ÖNCE KANATLAR KOPTU
Uçak Londra’ya ulaştığında yarım saat havada tur attı. Pilot saat 18.00 sıralarında inişe geçileceğini anons etti. Kemerler bağlandı. Menderes elinde tespih, kafasını cama dayamış, sisli havadan dışarıyı görmeye çalışıyordu. Sis o kadar kalındı ki hiçbir şey görülmüyordu.
Bir gürültü koptu. Uçaktaki ışıklar söndü, ortalık bir anda karardı. Uçak büyük bir gürültüyle sağa sola savrulmaya başladı. Uçağın gövdesinden gelen çatırtılar, motorların sesine karışıyordu. Büyük bir sarsıntı yaşandı. Ardından bir sarsıntı daha.
Uçak ormandaki ağaçlara takıldı. Önce uçağın kanatları koptu. Sürüklenerek parçalanan gövdenin kısmen sağlam kalan kısmı ters döndü, havaalanına iki kilometre uzaklıkta toprağa oturdu.
BAŞBAKAN BAŞ AŞAĞI DURUYORDU
KAZA anındaki dehşet dakikalarını Menderes’in karşısında oturan Kadızade, Hürriyet’ten Necati Zincirkıran’a anlattı.
Menderes, ayağı sıkışmış, baş aşağı duruyordu. “Bacağımı kurtarın, bacağım kopuyor” diye bağırdı.
Kadızade, Menderes’in ayağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı, başaramadı. Yüksek bir yere çıkıp, Menderes’in ayağının sıkıştığı yeri ayırdı. Başbakan, aşağı düştü, “yerde iki büklüm yatıyordu”. Gerisini Kadızade anlatıyor:
“Derhal kucaklayıp kaldırdım. Çıkacak bir yer aramak için sağa sola bakındım. Tayyarenin baş tarafında görülen alevler ortalığı aydınlatıyordu. Arka tarafa baktığımda boş bir sahadan orman görülüyordu. O tarafa doğru gittik.
22 ŞUBAT 1959
Bir metre kadar yükseklikten atlayıp dışarı çıkmak gerekiyordu. Fakat Menderes’in atlayacak hali yoktu. İndim, onu göğüsleyip aşağı aldım.
Bana dayanarak yürüdü. ‘Rifat nedir bu felaket? Arkadaşlar nerede, onlar ne oldular’ dedi.
İnfilak olur düşüncesiyle uzaklara doğru yürümemiz için yalvardım. O geri dönmek, arkadaşları kurtarmak istiyordu. Ama hali yoktu.
İleriden Şefik Fenmen (Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı) geldi. Bir koluna ben, bir koluna Fenmen girdik.
Biraz ileride bir ağacı siper yaparak oturduk. Az sonra ormandan yükselen alevler daha büyüdü, bir infilak sesi işittik.”
27 ŞUBAT 1959
BEN TÜRKİYE BAŞBAKANIYIM
UÇAĞIN yere çakıldığı anı Newdigate köyünde yaşayan Anthony Bailey ile hemşire eşi Margaret Bailey gördü. Uçak o kadar yakınlarına düşmüştü ki korkudan kendilerini bir çukura attılar.
Kaza yerine ilk onlar ulaştı. Enkazın bir kısmı yanıyor, alaca karanlıkta ortalığı aydınlatıyordu.
Menderes, Margaret Bailey’e İngilizce, “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanıyım” dedi.
Hemşire, Menderes, Kadızade ve Fenmen’i otomobiliyle evini götürdü. Yakınlarda yaşayan bir doktoru aradı. Hava çok soğuktu. Konyaklı çay ikram edip, Başbakan’ı battaniyeye sardı.
Özel Kalem Müdür Yardımcısı Fenmen hemen telefona sarıldı. Londra Elçiliği’ne haber verdi. Kadızade’nin kolunda kanaması vardı. Yan odaya götürüp pansuman yaptılar.
Menderes şoktaydı. Hemşire ile zaman zaman İngilizce konuşuyor, ancak sonra dalıp gidiyordu. Önce Mrs. Bailey’nin çağırdığı doktor, ardından ambulans ulaştı eve.
Menderes sedyeyle evden çıkarılırken Mrs. Bailey’e, “İyiliğinizi, bu güzel evinizde geçirdiğim müstesna zamanı emin olun ki hayatımın sonuna kadar unutmayacağım” dedi.
Başbakan, London Clinic’e kaldırıldı. Sıkışan ayağı ile kaburgalarında ezik vardı. Genel olarak sıhhati yerindeydi.
ANKARA’DAKİ KORKU ANLARI
BU sırada Ankara’da korku dolu saatler yaşanıyordu. Uçağın Londra yakınlarında parçalandığı haberi ulaşmıştı başkente. Ancak başka bilgi gelmiyordu. Uçaktakilerin sağlık durumu belli değildi. Bakanlar, milletvekilleri, DP yöneticileri Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a koştu.
Radyoda hiçbir haber verilmiyordu ama kaza kulaktan kulağa yayıldı başkentte. Bayar ve Meclis Başkanı Koraltan, Londra’yı arayıp bilgi almaya çalışıyordu. İlk bilgi kazadan 4 saat sonra, 22.00 sıralarında ulaştı.
Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, telsizle Ankara’ya bilgi geçti.
Menderes hayattaydı, sağlığı iyiydi. Radyo sabaha kadar kazayla ilgili yayın yaptı.
MENDERES’İN RADYO MESAJI
KAZANIN üçüncü gününde Menderes hasta yatağından sesli bir mesaj yayınladı. Mesajı Londra radyosunun Türkçe yayın spikerlerinden Yaşar Özbeksoy kaydetti. Menderes, Türkiye’de radyoda yayınlanan mesajında şunları söylüyordu: “Uğradığımız çok feci tayyare kazasında değerli ve sevgili arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın elemi içindeyiz, Cenabı Hak, kendilerini rahmet gark eylesin. Şu anda hatıralarını yaşlı gözlerle anarak taziz etmekteyim. Bu elim kayıplar karşısında her zaman olduğu gibi Cenabı Hakkın milletimizi ve devletimizi ebediyen payidar etmesi duasını yine tekrarlarım.
Bana gelince, kazanın dehşeti karşısında benim geçirdiğim hiç kalır. Diğer arkadaşlarımla beraber aziz vatanımıza, muhterem ve sevgili vatandaşlarımıza çok kısa bir zamanda sağlık ve selametle kavuşmak inşallah nasip olacaktır.”
ANLAŞMAYI HASTANEDE İMZALADI
İNGİLTERE Başbakanı MacMillan ile Yunanistan Başbakanı Karamanlis, anlaşmaya imza attıktan sonra hastanedeki Menderes’i ziyaret ettiler. Menderes de hasta yatağında Kıbrıs anlaşmasını imzaladı.
Rum Lider Makarios da Menderes’i ziyaret etmek için hastaneye geldi. Ancak Menderes kabul etmeyince sadece ziyaret defterini imzalamakla yetindi. Menderes, 23 Şubat’ta ilk kez hastaneden çıkarak Regent Park’ta otomobil gezintisi yaptı.
24 Şubat’ta Bailey ailesinin Okland Çiftliği’ne gitti. Menderes’e kaza gecesi ikram ettikleri 100 yıllık konyaktan bir kadeh daha sundu Bailey çifti. Birlikte kadeh kaldırdılar.
Başbakan, 26 Şubat günü önce İstanbul’da, 28 Şubat günü de Ankara’da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Menderes’i karşılayanlar arasında dargın olduğu CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de vardı.
YAN KOLTUKTAKİ İSİM DE ÖLDÜ
KAZADA 14 kişi hayatını kaybetti. Menderes’in hemen yanındaki koltukta oturan Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Ali Server Somuncuoğlu yaşamını yitirenler arasındaydı. Vefat eden diğer isimler şunlardı: Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, DP Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, Başbakanlık Özel Kalem MüdürüMuzaffer Ersü, Dışişleri Bakanlığı 2. Daire Başkanı İlhan Savut, Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Görmüş, Dışişleri kâtibi Sedat Görmüş, Akşam Gazetesi foto muhabiri Burhan Tan, pilotlar Münir Özbek, Sabri Kadıoğlu, Lütfi Biberoğlu ile hostes Gönül Uygur ve telsiz operatörü Gündüz Tezel.
Yaşamını yitirenler için önce Londra’da büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra Türkiye’ye getirilen cenazeler binlerce kişinin katıldığı törenlerle toprağa verildi.
23 ŞUBAT 1959