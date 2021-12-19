Maçı kaybeden topu yesin

İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.
Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.
1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.
Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.
TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI
Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.
12 Şubat 2013’te
Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.
Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.
Gerçek adı Belgin Çakır’dı.
Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.
Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden
Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
Maçı kaybeden topu yesin
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçlarının rekabeti ve temposu yüksek, heyecanı bol olur.
Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.
15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.
O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.
İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:
“Var mısınız böyle bir iddiaya?”
Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:
“Yenilen taraf, topu yiyecek.”
SOLDA: 12 ARALIK 1974 - SAĞDA: 14 ARALIK 1974
KAHVE FALINDA ‘HUZUR’ VAR
Derbiye günler kala Hürriyet’in spor sayfaları çok şenlikliydi.
Başkanların “top yeme” iddiası futbolculara sıçramıştı.
Sarı lacivertlilerin kaptanı Ziya (Şengül), “Üstünkaya o gün başka şey yemesin, topu sindiremez sonra” diye laf atıyordu.
Beşiktaş’ın kaptanı Sanlı (Sarıalioğlu) durur mu, o da yanıt veriyordu:
“Cankurtaran cebinde bir de hazım kolaylaştırıcı ilaç taşısın.”
Gönül Üstünkaya, eşi Başkan Mehmet Bey’in kahve falına bakıyor, “Bir rahatlık ve huzur bekliyor. Bir sevineceksin ki...” diyordu.
Maç günü, İnönü’de 42 binden fazla biletli seyirci vardı.
17 ARALIK 1974
KUNDURACI ÇIRAKLARININ HEVESİ
Maçın ve iddianın heyecanı iç içe geçmişti.
Sahada gülen taraf, rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş oldu.
Hürriyet’teki maç yazıları Fenerbahçe’ye sert eleştiriler getiriyordu.
Orhan Aldinç, sarı lacivertlilerin oyunu için “Futbolun bu türü, kunduracı çıraklarının öğle paydosunda kaldırımlara bıraktıkları top hevesidir” yazıyordu.
Maç sonu Beşiktaş soyunma odasında da haliyle şenlik vardı.
Üstünkaya soyunma odasına girince Beşiktaşlı Tezcan koştu, başkanın boynuna atıldı. “Söyle” diye bağırdı:
“Fenerbahçe Başkanı topu yiyecek mi yemeyecek mi?”
Ve pazartesi günü geldi çattı. İddiayı kazanan Üstünkaya, Cankurtaran’a topu gönderdi. Ama bu, maçtaki top değil, çikolatadan yapılmış top şeklindeki pastaydı.
Hürriyet muhabiri Talay Erker de oradaydı.
Erker’in yazdığına göre Cankurtaran’ın yanıtı şu oldu:
“Ben bu topu yemem. Federasyon Hilmi Ok gibi hakem verdi. Hakem de Fenerbahçe’yi yedi. Bu topu federasyonla hakem Hilmi Ok yesin.”
VEDALAR DA ORTAKLAŞA
Tarihleri boyunca birbirleriyle mücadele eden Beşiktaş ve Fenerbahçe, birçok özel günü birlikte yaşamayı başarabilmiş iki büyük camia.
Her iki takımdan birçok oyuncu, jübileleri için ezeli rakiplerini seçti.
- Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Lefter Küçükandonyanis, futbola 3 Haziran 1964’te Beşiktaş maçıyla veda etti.
7 EYLÜL 1970
- Sinyor Can Bartu’nun vedası da 6 Eylül 1970’teki Beşiktaş maçıyla oldu. “Can gitti zevk bitti” başlıklı maç yazısı, Orhan Aldinç’in kalemindendi: “Yanakları öpücüklerle ıslatılan, elleri kupalar, gönlü alkışlarla doldurulan Can, dün gece gitti ve Dolmabahçe garnitürsüz bir sofra gibi kaldı.”
Can Bartu
Ve Can Bartu, sahadan son kez ayrılırken rakibi Beşiktaş’ın oyuncusu Güray’ın omuzlarındaydı.
- Örneğine az rastlanır bir olay 25 Ağustos 1971’de gerçekleşti. Fenerbahçeli Selim Soydan ile Beşiktaşlı Ahmet Özacar ortak jübile yaptı.
İki sporcu, takımlarının kaptanı olarak çıktı sahaya ve her iki takımın oyuncularının omuzlarında ayrıldılar sahadan. Jübile gelirini de paylaştılar.
3 KULÜBÜN OMUZLARINDA
Son yıllarda dilimizden düşmeyen “endüstriyel futbol” lafı var ya. İşte o zamanlar yoktu.
- 1 Ağustos 1975... Beşiktaş’ın efsane kaptanlarından Sanlı Sarıalioğlu jübile yapıyor.
Hürriyet’in haberine göre maç “bir lig havasında hırslı ve süratli” oynandı.
Ama kelimenin tam anlamıyla rekabet ezeli, dostluk ebediydi. Sanlı kaptan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı oyuncuların omuzlarında sahadan ayrılırken Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt ile teknik direktör Turgan Ece de onlarla birlikteydi.
Korkut Göze, Sanlı kaptan için Hürriyet’te, “Sanlı bir futbolcuydu, doğuştan, yürekten. O bir kaptandı hem de en alâsından. Ve Sanlı bir Beşiktaşlıydı, 16 yıl bıkmadan, usanmadan” yazıyordu.
2 AĞUSTOS 1975
- Fenerbahçeli Cemil Turan, 15 Ağustos 1980’de Beşiktaş maçıyla veda etti futbola.
Alaettin Metin Hürriyet’teki yazısına “Cemil sevgisi 40 bin kişilik İnönü Stadı’na bile sığmadı. Dalga dalga Taksim’e, Karaköy’e ve Beşiktaş’a yayıldı” diye başlıyordu.
16 AĞUSTOS 1980
Beşiktaşlı Fahrettin Cansever, Fehmi Sağınoğlu, Samet Aybaba, Fenerbahçeli Mehmet Oğuz, Nedim Doğan bu ezeli rekabette jübile yapan diğer isimlerdi.
- Beşiktaş’ın “Sarı Fırtına”sı Metin Tekin, 17 Ağustos 1997’de Fenerbahçe maçıyla yaptı jübilesini. Metin Tekin sahadan ayrılırken formasını o zamanlar henüz 6 aylık olan, bugünün gözde aktörlerinden oğlu Tarık Emir’e bırakmıştı.
Sanlı Sarıalioğlu artık Hürriyet yazarıydı, “Jübile hak edene yapılır” dediği yazısında şunları yazıyordu:
“Metin çabuk, süratli, yetenekli. Ayrıca gerçek bir sportmen, centilmen. Cana yakın, sempatik, sevecen.”
Ne mutlu ki, bu oyuncular gönül verdikleri takımın formasıyla futbola veda edebildiler.