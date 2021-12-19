Maçı kaybeden topu yesin

"Ayşegül Esra, Ahmet, Aslı, Aykut, Gönül, Ceyda...”

Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.

Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.

Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.

Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.





