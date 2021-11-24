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Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor
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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

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Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

24 Kasım 2021

Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.

Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.

İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.

Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.

Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.

Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.

Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.

Eh Charles da 73’üne geldi.

Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor
12 kasım 1991

KRAL DAVRANIŞLARI

Bakın bundan tam 30 yıl önce Hürriyet’te çıkan haber ne diyor:

“Prens Charles krallığa hazır.”

O yıllarda Charles hala Diana ile evli. Zaten fotoğrafta da birlikteler.

Tahtın bir numaralı varisi Charles olduğu için haberdeki yorum da şöyle:

“Charles’ın tören sırasındaki davranışları ile kendini krallığa hazırladığı görüldü.”

Evet bazı şeyler hiç değişmiyor.

Charles da en az 30 yıldır krallığa hazırlanıyor.

Bakalım dünya gözüyle tacı takabilecek mi?

Yoksa krallık oğluna mı kısmet olacak...

KADİR İNANIR’IN HEYECANDAN TİTREDİĞİ GECE

BODRUM Hâkimi’nin Ömer’i, Selvi Boylum Al Yazmalım’ın İlyas’ı, Devlerin Aşkı’nın Tarık’ı, Dila Hanım’ın Karadağlı Rıza’sı...

Yeşilçam’ın Tatar Ramazan’ı, Kadir İnanır, sağlığı açısından zor günler geçiriyor.

Ben de İnanır’ın Yeşilçam’da parladığı ilk yıllara dönelim istedim.

Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor
10 Temmuz 1973

Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor
10 temmuz 1973 ARKA SAYFA

Fotoroman zamanları... Gazeteler çarşaf çarşaf fotoroman yayınlıyor.

Kitaplar basılıyor, kimsenin elinden düşmüyor.

Saklambaç gazetesi “Fotoroman Artisti” yarışması düzenliyor.

İstanbul’a gazetecilik okumaya gelen Kadir İnanır’ın Yeşilçam yolunu da işte bu yarışma açıyor.

Yarışmada birinci olunca 1968’de Sevim Tuna ile Bağdatyolu isimli fotoromanda başrolü kapıyor.

Bundan sonra onun için şöhret yolu bir daha kapanmamak üzere açılıyor.

Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

KARŞILIĞINI ALDI

İnanır’ın kariyerindeki en önemli ödüllerden biri ise Hürriyet Gazetesi’nin 1972’de başlattığı Altın Kelebek yarışması.

Altın Kelebek’in ilk kazananları Türkan Şoray, Tarık Akan, Perihan Savaş ve Kadir İnanır.

Yeşilçam yıldızları, 4 Temmuz 1973 gecesi “Balkanların en modern müzikholü Luna Park”ta düzenlenen törenle ödüllerini alıyor.

“Yılın genç erkek şöhreti” ödülü Kadir İnanır’ın ellerinde:

“Hayatımda hiç heyecanlanmadım. Bu akşam her yanım titriyor. Yıllardır uğraşıyorum. Demek ki karşılığını bu akşam alacakmışım.”

Kadir İnanır, çabalarının karşılığını sadece o gece değil, ondan sonraki 48 yıl boyunca da almayı sürdürdü.

Bir an önce sağlığına kavuşması dileğiyle.

Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

OSCAR VERSELER BÜLENT’LE OYNAMAM

Bülent Ersoy’un orkestrasının sahte PCR testleri nedeniyle KKTC’de tutuklanması son günlerin en çok tartışılan konularından. Orkestra üyelerinin “Bir daha Bülent Ersoy ile çalmayız” sözleri de bayağı ses getirdi.

Ersoy’un davulcusu Ahmet İzgi daha da ileri gitti. “Bülent Ersoy kendisine orkestra bulamıyor” bile dedi.

Bülent Ersoy’un “ekip çalışması”yla sorunları yeni değilmiş aslında.

Sahnelerin Huysuz Virjin’i Seyfi Dursunoğlu’nun, 1993’te Hürriyet’te yayınlanan geniş röportajının satır aralarında kalmış bir sözü: “Bülent Ersoy ile bir film çektik, öldürdü hepimizi. Oscar kazanacağımı söyleseler, bir daha onunla oynamam.”

Huysuz’un sözünü ettiği, 1990 yapımı “İstiyorum” filmiydi.

Ersoy ile Huysuz’un yanı sıra Fikret Hakan ve Atilla Saral da filmde oynuyordu.

Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

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Ne derbiler görmüşüz

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

21 Kasım 2021
Türkiye yine bir derbi heyecanının sath-ı mailinde.

Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.

Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.

Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.

Biraz daha geriye uzandım.

Kimse kırılmasın, gücenmesin...

Ben değil arşiv anlatıyor.

METİN OKTAY’IN ZARAFETİ

- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”

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Haber hazinesine yolculuk

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Kasım 2021
Türk basınında birçok yeniliğin öncüsü olan Hürriyet’in arşivi 1948’den bu yana birbirinden renkli sayfalarla dolu. Tam bir haber hazinesi. Spordan magazine, kültür sanattan modaya kadar binlerce haber, yayınlandığı dönemlerin ruhunu, kültürel hayatını, yaşam biçimlerini yansıtıyor. Bugünden bakınca gülümsetecek, şaşırtacak, kimileri için de hafızaları tazeleyecek detaylarla dolu. Haftada üç gün, bu köşede Hürriyet’in arşivindeki haberleri, fotoğrafları ve sayfaları tebessümle okuyacaksınız.

MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ

İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.

60’lı yıllarda da durum farklı değildi.

1966 yılının son günü...

Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.

Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:

- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.

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