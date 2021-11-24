Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
12 kasım 1991
KRAL DAVRANIŞLARI
Bakın bundan tam 30 yıl önce Hürriyet’te çıkan haber ne diyor:
“Prens Charles krallığa hazır.”
O yıllarda Charles hala Diana ile evli. Zaten fotoğrafta da birlikteler.
Tahtın bir numaralı varisi Charles olduğu için haberdeki yorum da şöyle:
“Charles’ın tören sırasındaki davranışları ile kendini krallığa hazırladığı görüldü.”
Evet bazı şeyler hiç değişmiyor.
Charles da en az 30 yıldır krallığa hazırlanıyor.
Bakalım dünya gözüyle tacı takabilecek mi?
Yoksa krallık oğluna mı kısmet olacak...
KADİR İNANIR’IN HEYECANDAN TİTREDİĞİ GECE
BODRUM Hâkimi’nin Ömer’i, Selvi Boylum Al Yazmalım’ın İlyas’ı, Devlerin Aşkı’nın Tarık’ı, Dila Hanım’ın Karadağlı Rıza’sı...
Yeşilçam’ın Tatar Ramazan’ı, Kadir İnanır, sağlığı açısından zor günler geçiriyor.
Ben de İnanır’ın Yeşilçam’da parladığı ilk yıllara dönelim istedim.
10 Temmuz 1973
10 temmuz 1973 ARKA SAYFA
Fotoroman zamanları... Gazeteler çarşaf çarşaf fotoroman yayınlıyor.
Kitaplar basılıyor, kimsenin elinden düşmüyor.
Saklambaç gazetesi “Fotoroman Artisti” yarışması düzenliyor.
İstanbul’a gazetecilik okumaya gelen Kadir İnanır’ın Yeşilçam yolunu da işte bu yarışma açıyor.
Yarışmada birinci olunca 1968’de Sevim Tuna ile Bağdatyolu isimli fotoromanda başrolü kapıyor.
Bundan sonra onun için şöhret yolu bir daha kapanmamak üzere açılıyor.
KARŞILIĞINI ALDI
İnanır’ın kariyerindeki en önemli ödüllerden biri ise Hürriyet Gazetesi’nin 1972’de başlattığı Altın Kelebek yarışması.
Altın Kelebek’in ilk kazananları Türkan Şoray, Tarık Akan, Perihan Savaş ve Kadir İnanır.
Yeşilçam yıldızları, 4 Temmuz 1973 gecesi “Balkanların en modern müzikholü Luna Park”ta düzenlenen törenle ödüllerini alıyor.
“Yılın genç erkek şöhreti” ödülü Kadir İnanır’ın ellerinde:
“Hayatımda hiç heyecanlanmadım. Bu akşam her yanım titriyor. Yıllardır uğraşıyorum. Demek ki karşılığını bu akşam alacakmışım.”
Kadir İnanır, çabalarının karşılığını sadece o gece değil, ondan sonraki 48 yıl boyunca da almayı sürdürdü.
Bir an önce sağlığına kavuşması dileğiyle.
OSCAR VERSELER BÜLENT’LE OYNAMAM
Bülent Ersoy’un orkestrasının sahte PCR testleri nedeniyle KKTC’de tutuklanması son günlerin en çok tartışılan konularından. Orkestra üyelerinin “Bir daha Bülent Ersoy ile çalmayız” sözleri de bayağı ses getirdi.
Ersoy’un davulcusu Ahmet İzgi daha da ileri gitti. “Bülent Ersoy kendisine orkestra bulamıyor” bile dedi.
Bülent Ersoy’un “ekip çalışması”yla sorunları yeni değilmiş aslında.
Sahnelerin Huysuz Virjin’i Seyfi Dursunoğlu’nun, 1993’te Hürriyet’te yayınlanan geniş röportajının satır aralarında kalmış bir sözü: “Bülent Ersoy ile bir film çektik, öldürdü hepimizi. Oscar kazanacağımı söyleseler, bir daha onunla oynamam.”
Huysuz’un sözünü ettiği, 1990 yapımı “İstiyorum” filmiydi.
Ersoy ile Huysuz’un yanı sıra Fikret Hakan ve Atilla Saral da filmde oynuyordu.
Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor
Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
12 kasım 1991
KRAL DAVRANIŞLARI
Bakın bundan tam 30 yıl önce Hürriyet’te çıkan haber ne diyor:
“Prens Charles krallığa hazır.”
O yıllarda Charles hala Diana ile evli. Zaten fotoğrafta da birlikteler.
Tahtın bir numaralı varisi Charles olduğu için haberdeki yorum da şöyle:
“Charles’ın tören sırasındaki davranışları ile kendini krallığa hazırladığı görüldü.”
Evet bazı şeyler hiç değişmiyor.
Charles da en az 30 yıldır krallığa hazırlanıyor.
Bakalım dünya gözüyle tacı takabilecek mi?
Yoksa krallık oğluna mı kısmet olacak...
KADİR İNANIR’IN HEYECANDAN TİTREDİĞİ GECE
BODRUM Hâkimi’nin Ömer’i, Selvi Boylum Al Yazmalım’ın İlyas’ı, Devlerin Aşkı’nın Tarık’ı, Dila Hanım’ın Karadağlı Rıza’sı...
Yeşilçam’ın Tatar Ramazan’ı, Kadir İnanır, sağlığı açısından zor günler geçiriyor.
Ben de İnanır’ın Yeşilçam’da parladığı ilk yıllara dönelim istedim.
10 Temmuz 1973
10 temmuz 1973 ARKA SAYFA
Fotoroman zamanları... Gazeteler çarşaf çarşaf fotoroman yayınlıyor.
Kitaplar basılıyor, kimsenin elinden düşmüyor.
Saklambaç gazetesi “Fotoroman Artisti” yarışması düzenliyor.
İstanbul’a gazetecilik okumaya gelen Kadir İnanır’ın Yeşilçam yolunu da işte bu yarışma açıyor.
Yarışmada birinci olunca 1968’de Sevim Tuna ile Bağdatyolu isimli fotoromanda başrolü kapıyor.
Bundan sonra onun için şöhret yolu bir daha kapanmamak üzere açılıyor.
KARŞILIĞINI ALDI
İnanır’ın kariyerindeki en önemli ödüllerden biri ise Hürriyet Gazetesi’nin 1972’de başlattığı Altın Kelebek yarışması.
Altın Kelebek’in ilk kazananları Türkan Şoray, Tarık Akan, Perihan Savaş ve Kadir İnanır.
Yeşilçam yıldızları, 4 Temmuz 1973 gecesi “Balkanların en modern müzikholü Luna Park”ta düzenlenen törenle ödüllerini alıyor.
“Yılın genç erkek şöhreti” ödülü Kadir İnanır’ın ellerinde:
“Hayatımda hiç heyecanlanmadım. Bu akşam her yanım titriyor. Yıllardır uğraşıyorum. Demek ki karşılığını bu akşam alacakmışım.”
Kadir İnanır, çabalarının karşılığını sadece o gece değil, ondan sonraki 48 yıl boyunca da almayı sürdürdü.
Bir an önce sağlığına kavuşması dileğiyle.
OSCAR VERSELER BÜLENT’LE OYNAMAM
Bülent Ersoy’un orkestrasının sahte PCR testleri nedeniyle KKTC’de tutuklanması son günlerin en çok tartışılan konularından. Orkestra üyelerinin “Bir daha Bülent Ersoy ile çalmayız” sözleri de bayağı ses getirdi.
Ersoy’un davulcusu Ahmet İzgi daha da ileri gitti. “Bülent Ersoy kendisine orkestra bulamıyor” bile dedi.
Bülent Ersoy’un “ekip çalışması”yla sorunları yeni değilmiş aslında.
Sahnelerin Huysuz Virjin’i Seyfi Dursunoğlu’nun, 1993’te Hürriyet’te yayınlanan geniş röportajının satır aralarında kalmış bir sözü: “Bülent Ersoy ile bir film çektik, öldürdü hepimizi. Oscar kazanacağımı söyleseler, bir daha onunla oynamam.”
Huysuz’un sözünü ettiği, 1990 yapımı “İstiyorum” filmiydi.
Ersoy ile Huysuz’un yanı sıra Fikret Hakan ve Atilla Saral da filmde oynuyordu.