Köprüyü traktörle geçmişti

Uzay trafiği neredeyse E-5’e dönmüş durumda. ABD’liler gidiyor, Ruslar dönüyor, Çinliler Ay yolcusu. 1980’ler ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının tam gaz sürdüğü yıllardı.
ABD, tekrar kullanılabilen uzay mekiklerini 80’lerde geliştirdi.
Challenger da, uzaya çıkan ilk mekikti. 1983 ile 1986 arasında 9 başarılı uçuş yaptı.
28 Ocak 1986 günü ise son günü olacaktı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu.
Mekiğin kaptanlığını Francis Scobee yapıyordu.
Bu uçuşun tarihi bir özelliği vardı.
Ortaokul öğretmeni
Operasyon için Mart 1980’de Fransa’ya gitti.
Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi isimlerin tercih ettiği Paris’teki merkezde 5.5 saat ameliyat masasına yattı. Ağız kenarları, kaşlar, burun ve gerdan dokusu üzerinde kırışıklıklar giderildi.
Merkezde bir hafta daha kalan Müren, Paris yakınlarındaki bir evde de uzun süre istirahat etti.
22 NİSAN 1980
Bu operasyonun tehlikeli bir tarafı da vardı. Ameliyat sırasında Sanat Güneşi’nin ses tellerinin etkilenmesi ihtimali bulunuyordu.
İşlemi yapan doktorlar “sesinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine dair yazılı garanti” verdi.
Müren
AYLARDAN marttı. “İlkbahar müjdecisi son cemrenin düşmesi” beklenirken toprağa düşen kar oldu.
4 Mart’ta aniden başlayan kar nedeniyle daha ilk günden İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. Sadece Türkiye ile değil dünyayla da bağlantısı yoktu İstanbul’un.
Karla birlikte rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı. Minareler yıkıldı, çatılar uçtu.
İstanbul bu kadar büyük ve kalabalık değildi o yıllarda. Ona rağmen Haramidere’de binlerce araç mahsur kaldı.
Hemen hemen kimse işine gidemedi. Kamu kuruluşlarında bile iş başı yapılamadı.
5 MART 1987
Yolda mahsur kalanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da vardı. Hasanpaşa’da kaldı, kıpırdayamadı.
En önemli sorunlardan biri Ömerli Barajı’ndan su pompalanamaması oldu.
Tam 59 yıl önce, 1963’ün ocak ayında, tıpkı Nazım’ın bu şiirindeki gibi bir telgraf geldi Hürriyet’e.
Hürriyet’in en acı günlerinden biriydi 24 Ocak 1963 Perşembe.
O yıl ocak ayı yine çok karlıydı.
23 Ocak günü Trakya’da 3 tren kara saplanmıştı. Onları kurtarmak için gönderilen “imdat trenleri” de kara yenik düştü.
Telgraf hatları bozuktu, trenlerden haber alınamıyordu.
Günlerden çarşambaydı. Muhabir Yüksel Kasapbaşı, “Yüzlerce insan, kara saplanmış trenin içinde ölümle pençeleşiyor” diyerek Hürriyet Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran’ın yanına gitti. “Gazetecilik yapacağımız gün bugün” diyordu.
Ona foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner de eklendi.
Gazetedeki yazısında
Dijital platformlardı, YouTube’du, internet yayınlarıydı derken, bugün istenilen her şeyi izlemek mümkün.
Oysa 1990’ların başına kadar Türkiye’de sadece TRT yayınları vardı.
Hem radyoda hem de televizyonda TRT kanalları dışında hiçbir ses ve renk yoktu.
Önce 1989’da Star TV kuruldu. Ardından başka kanallar izledi onu.
Ama esas yaygara 1990’ların ilk yıllarındaki özel radyo furyası ile koptu.
Hemen her şehirde onlarca özel radyo kuruldu.
O güne kadar sadece devletin sözlerinin duyulduğu Türkiye, bir anda çok seslilikle tanıştı.
‘İSTEMİYORUM BABA’
Kar fırtınası vardı. Tipi nedeniyle yol çok kaygandı.
Henüz 1.5 saat olmuştu ki Havza çıkışında karşı yönden gelen bir kamyon ters şeride girdi. Samsunspor’u taşıyan otobüse tam karşıdan çarptı.
Otobüsün şoförü Asım Özkan ile ön tarafta oturan Teknik Direktör Nuri Asan olay yerinde can verdi.
Asan’ın yan koltuğundaki futbolcu Muzaffer Badalıoğlu ile Mete Adanır hastaneye götürülürken kaybettiler hayatlarını.
Beyin travması geçiren Yugoslav futbolcu Tomiç de 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etti.
İlk müdahaleyi Diyarbakır deplasmanına giderken kazayı gören Çarşambasporlu futbolcular yaptı. Eğer o anda orada olmasalardı belki ölü sayısı daha da artacaktı.
Üç futbolcu dışında bütün kafile ağır yaralıydı.
Herkes onu Yavuz Turgul’un Eşkıya filmi ile tanıdı.
“Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım/Yanayım aşkın ile büryan olayım.”
Asıl mesleği kazancılıktı. “Kazancı” lakabı da oradan geliyordu.
Bedih Yoluk aynı zamanda Şanlıurfa’nın en önemli gazelhanıydı.
2005’te Gülden Aydın Hürriyet’te onun için “Okuduğu gazellerin sayısını hiç bilmedi. Yüz, yüz elli, üç yüz” diye yazıyordu.
“Gece mektebindeniz. Bizim konservatuvarımız sıra geceleri” diyordu. 2001’de Hürriyet’in Geleceğe Aşk Mektupları ekinde aynı adı taşıdığı torununa, “En güzel aşkları gazel söylerken, cümbüş çalarken yaşadım” diye yazıyor ve şöyle bitiriyordu:
“Aşkı bul, o seni terk edince başka Leylalar bul. Deden senden ümitli. Okurken de aşkla oku. Diplomalı olman, usûl, eğitim alman beni gururlandırıyor. Biliyorsun ben, nota nedir bilmem. Hayatta başarılı olmanı temenni ve niyaz ederim.”
Henüz öğrenciyken kurdukları müzik grubuyla uzun yıllar sahnelerin tozunu attılar.
İsimlerine uygun bembeyaz kıyafetleri, yakalarındaki kelebek broşları, sahnedeki danslarıyla bir dönemin en sevilen, sempatik müzisyenleriydiler. Ender Akacan’ın renkli gözlüğü grubun ikonu haline gelmişti. Akacan o meşhur gözlükleri Karaköy’de seyyar tezgâhtan üç kuruş paraya onlarca adet almış, tüm sahne hayatı boyunca teker teker kullanmıştı.
Kurucu üyeler Rıfat ve Altan Eke kardeşler, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ ve Bülent Ortaç’a daha sonra Ercüment Ateş katıldı. Ama grubu İstanbul’un bilinen sahnelerine taşıyan, hepsinin Turgut abisi, Turgut Akyüz oldu. O yıllarda sinemalarda film gösterilmeden küçük şovlar yapılırdı. Beyaz Kelebekler henüz lisedeyken filmlerden önce bu şovlara çıkıyordu. Daha sonra Kazablanka Gazinosu ile başlayan sahne hayatları dönemin en önemli gece kulüplerinden Maksim’de sürdü. Grubun kaderi tam 52 yıl önce bugün değişti.
MÜZİK DÜNYASI SARSILDI
19 Ocak 1970 günü Maksim’deki programlarının ardından konser için iki otomobille İzmit’e hareket ettiler. Eke kardeşler ayrı araçlardaydı. Mola verdikleri bir benzinlikte aynı otomobile geçtiler. İki kardeş birlikte ön koltuğa oturdu. Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç ve solistleri Ülkü Üst de arka koltuktaydı. Hepsi yorgundu, uykuya daldılar. Gece yarısından sonra otomobil yalpalamaya başladı. Kayan otomobile bir kamyon sağ tarafından vurdu. Araç şarampole yuvarlandı.
Otomobilin ön tarafı yanmaya başladı.
Arka camdan
Suudi Arabistan’dan kalkan ABD jetleri Irak’a bomba yağdırdı. Hürriyet, savaşın başladığı gece ve ertesi gün, yaptığı iki yıldırım baskıyla bu haberi okurlarına duyurdu.
1. Körfez Savaşı, Saddam’ı devirmedi ama dünyada pek çok şeyi değiştirdi. Bir de hafızamıza bazı kelimeleri kazıdı. İşte onlardan bazıları.
Çöl Ayısı: Bombardımanın ardından başlayan kara savaşlarının simge ismiydi ABD kuvvetlerinin komutanı General Norman Schwarzkopf. Saddam’ı Kuveyt’ten çıkaran, Çöl Fırtınası Operasyonu’nun kumandanıydı. İri cüssesi nedeniyle bu lakapla anılıyordu.
Canlı yayında savaş: Irak harekâtı her saniyesi televizyondan canlı yayınlanan ilk savaştı. Bu yayınlar Türkiye’de de yakından takip edildi.
Scud ve Patriot: Savaşın kulaklarda çınlayan ikilisi. Irak’ın Scudları vs ABD’nin Patriotları. Gece yarılarında “Patriotlar geliyoooorrr” sesiyle uyuduk, uyandık. Gerçi sonra önlenen Scud füzesi sayısının çarpıtıldığı anlaşıldı.
Gaz maskesi: Saddam’ın kimyasal silah tehdidi, birçok kişiyi gaz maskesiyle tanıştırdı.
Karabatak:
Casus filmlerine malzeme olan bu müthiş kaçışlardan biri de 1981’de İstanbul’da yaşandı.
Sovyetler Birliği’nin meşhur Bolşoy Bale Topluluğu gösteri için İstanbul’a geldi.
Sanatçılar İstanbul’da sıkı kontrol altındaydı. Tüm hareketleri takip ediliyordu. Ünlü Rus balet Barışnikov’un 1974’te turnedeyken iltica etmesinden sonra önlemler daha da sıkılaştırılmıştı.
26 yaşındaki balerin Galina Vurşina Churşina, 4 Temmuz 1981 günü öğlen saatlerinde Marmara Etap Oteli’nden, oda arkadaşı İrina Shostak ile birlikte Taksim’e çıktı.
Galina Vurşina Churşina
BİR DAHA DÖNMEDİ
İki arkadaş İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaparken Shostak bir gözlükçüye girdi. Churşina ise dışarıda bekliyordu. Ne olduysa o anda oldu, Churşina kaşla göz arasında ortadan kayboldu.
İrina Shostak
Yarım yüzyılı aşkın bir süre önce insandan insana ilk kalp nakli yapıldığında benzer bir heyecan yaşanmıştı.
Gazeteler günlerce bu haberi konuştu. Bundan yaklaşık bir yıl sonra da Türkiye’de ilk kalp nakli 22 Kasım 1968’de yapıldı. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki bu tarihi başarıya kalp nakline imza atan isim ünlü kalp cerrahı Kemal Beyazıd’dı.
Beyazıd henüz 38 yaşındaydı.
Çalıştığı fırındaki patlama sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Erdal Yıldırım’ın kalbi, 40 yaşındaki Maviş Karagöz’e nakledildi.
HÜRRİYET DE ORADAYDI
Beyazıd’ın yanı sıra 10 doktor ve 12 sağlık personelinin katıldığı ameliyatta Hürriyet muhabiri Metin Yalman da vardı. Kalbi alınmadan önce bir savcı, kalbi alınacak Yıldırım’ın beyin ölümünü tespit etti.
Saat 03.15’te vericinin kalbi açıldı, saat 04.35’te kalp çalışır halde çıkarıldı.
Lefter, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuydu. Ama onun çok daha ötesindeydi. Hangi takımı tutarsa tutsun tüm futbolseverlerin gönlünde özel bir yeri vardı. Yani hepimizin Lefter’iydi.
Milli takımın ilk “altın madalyalı” kaptanıydı. Ay yıldızlı formayı giydiği 50 maçta 22 gol attı.
Elif Çongur, 17 Nisan 2019’da Hürriyet’teki yazısında “Lefter’in kendisi armağandır Fenerbahçe’ye. Varlığı armağandır. Fenerbahçe’nin başına gelmiş en güzel şey, en muazzam hikâye, en derin izdir” diye anlatmıştı onu.
FITIK EDECEK KADAR KIVRAK
Hürriyet yazarı Adnan Akın, Lefter’in 1948’de milli formayla ilk kez çıktığı Yunanistan maçını şöyle anlatıyordu: “Takımın içinde o zaman henüz 24 yaşına girmiş, sempatik, kısa boylu, çocuk tabiatlı, buna mukabil fevkalâde futbol kabiliyetli ve bilhassa driplingde insanı fıtık yapacak kadar kıvrak bir futbolcuyu da beraber götürmüştük.”
Atina’ya ayak bastığında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk milli takımının maçı 3-1 kazanacağını söylemiş ve “Golleri Fikret, Şükrü ve ben atacağım” demişti. Tam da dediği gibi oldu.
90’larda hem televizyon kumandaları yaygınlaşmıştı. (Evet inanabiliyor musunuz, eskiden televizyon kumandası diye bir şey yoktu. O işi evin küçüğü yapardı.)
Hem de özel televizyonların kurulmasıyla birlikte, iki kanallı devlet yayıncılığı sona ermişti.
Hepimiz evlerde ellerimizdeki kumandalarla o kanal senin, bu kanal benim gezip duruyorduk.
İşte buna zapping deniyordu. O kadar çok kullanılır oldu ki bu kelime, Türk Dil Kurumu zappingi sözlüğe “geçgeç” olarak aldı: “Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama.”
Dijital yayıncılıkla birlikte zaman içinde zaplamak da neredeyse kayboldu gitti.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1996’da televizyon izleme alışkanlığıyla ilgili bir araştırma yapmıştı.
İri cüssesi ve aşırı kilosu nedeniyle “Fil Hamdi” lakabı yakıştırılmıştı.
1950’li yılların “en çok aranan” adamıydı.
Espri değil. Polisler yurdun dört bir yanında onu arıyordu.
O yıllarda dolandırıcı denilince Sülün Osman ile Fil Hamdi gelirdi akla.
Sürekli ihbarlar yapılıyor, sürekli de yanlış Fil Hamdiler yakalanıyordu.
29 Aralık 1955 günü de Eskişehir’de yine bir “Fil Hamdi” yakalanmış ancak kunduracı olduğu anlaşılan İsmail isimli adam serbest bırakılmıştı.
İstanbul Dolandırıcılık Masası memurlarından Nazmi Özlü, şans eseri trende Fil Hamdi’yi tanıyan birine rast geldi. 1955’in bitmesine iki gün kala Maltepe’de bir adrese ulaşıldı.
Gidildiğinde de bitişik eve kaçmaya çalışan
Güreşin efsane ismi, 61 yıl önce bugün, henüz sadece 48 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milli takıma ilk girdiği 1939’da Avrupa Şampiyonası’nda kaybettiği maç, spor hayatındaki tek mağlubiyetti.
Ay yıldızlı mayo ile mindere çıktığı 47 maçtan 46’sını kazandı. 33’ünde rakibini tuş etti.
Hafif sıklette başladığı kariyerini 87 kiloda, hafif ağır sıklette tamamladı.
Şampiyon olduğu 1948 Londra Olimpiyatları’ndaki rakibi İsveçli Andenberg onun için şöyle diyordu:
“Bu kadar sene güreş yapıyorum. Yaşar Doğu gibi acı kuvvete sahip olana rastlamadım.”
Spor yaşamında sadece bir kez Dünya Şampiyonası’nda güreşebildi. Helsinki’deki bu şampiyonada altın madalya kazandığı karşılaşma, mindere çıktığı son müsabakaydı.
26 NİSAN 1951
Her yerde olduğu gibi İstanbul’da da yankesiciler mesleklerini çarşı, pazar, istasyon gibi kalabalık yerlerde icra ederdi.
Ana mesai yerlerinden biri de tramvaylardı. Özellikle Bankalar Caddesi’ndeki tramvaylar. Çünkü yolcuların çoğu bankalardan ceplerinde yüklü parayla çıkardı.
Yankesicilerin en meşhurları Şakir ile damadı Dalmış Ali’ydi.
Aslında adı Ali Dalmış’tı. Ama soyadı mesleğine uygun olunca, lakaba dönüşmüştü. Dalmış Ali, alelade bir yankesici değildi.
Ünü İstanbul’u, Türkiye’yi aşmış, Avrupa’ya kadar ulaşmıştı.
INTERPOL BİLE ARIYORDU
Uluslararası yankesiciydi.
14 OCAK 1964
BANKO KUPON
ADAMLAR SİRİ’Yİ BİLMİŞ
Muazzam elektronik beyinler, herkese soracağı sualin cevabını bir dakikada bildirecek. Google ve Siri’yi tahmin etmiş adamlar.
Paranın yerini tamamen kredi kartı cinsinden şeyler alacak. Bu tahmin tabii ki Amerikalıların. Para denildi mi ilk onlar gelir akla.
Elektronik beyinlerden faydalanarak sinemada, televizyonda ve telefonda akıllara durgunluk verecek yenilikler olacak: Şu anda elinizde akıllı telefon var, daha ne olsun?
Elektronik cihazlarla insan vücudunun her tarafı ayna gibi görülecek: Birçok tarama yöntemi bugün tıpta kullanılıyor.
Ortalama ömür 85’i geçecek.
Yıldız futbolcu sahadaki mahareti kadar, çapkınlığıyla da çok konuşuluyordu.
Üstelik lafını hiç sakınmıyor, her sözüyle gündem oluyordu.
İşte o açıklamalarından biri onu Kadirizm ile karşı karşıya getirdi.
Galatasaray’da forma giydiği 2001’in son günü “Çapkınlıkta Kadir İnanır bile solda sıfır kalır” deme cesaretini göstermişti.
‘KONUŞMA HASTASI’
Belli ki kimse de “Dur Sergen yapma” dememişti.
İnanır
Biz bu dörtlüyü hep birlikte anıyoruz ama 1960’lı yıllarda bu yoncanın iki yaprağının arası limoniydi.
Hürriyet 12 Ekim 1963’te yeni bir köşe açtı. “Yıldızlara 5 soru” köşesinin ilk konuğu Türkan Şoray’dı.
Anketteki sorulardan biri şöyleydi:
“Oynadığınız filmlerde veya çalıştığınız yerlerde sizinle beraber olmasına sinirlendiğiniz bir isim muhakkak vardır. Bu kimdir?”
Şoray’ın yanıtı “Fatma Girik” oldu.
Nedeni ise belirsizdi. Bu yanıt Girik’in huzurunu kaçırmıştı. İki hafta sonraki Hürriyet’te Girik’in yanıtı vardı.
“Bana niçin sinirleniyorsunuz” başlıklı haberde şöyle diyordu Girik:
“Bana sinirlenişini hiçbir ana noktaya bağlayamıyorum. Çünkü aramızda en ufak bir hadise geçmedi.”
Köprüyü traktörle geçmişti
Anadolu ile Avrupa’yı ilk kez bağlayan köprünün temeli 20 Şubat 1970’te atıldı, açılışı da 30 Ekim 1973’te yapıldı.
Bu 3.5 yıllık sürede tüm gazetelerin gözü kulağı köprünün inşaatındaydı.
Köprünün iki yakası birbirine değdikten sonra da gazetecilerde başladı bir yarış. Köprünün üstünden ilk kim fotoğraf çekecek, köprüyü ilk kim geçecek...
2 Şubat 1973 tarihli Hürriyet’in sürmanşetindeki haberde bu yarışa da bir gönderme yapılıyor:
“Köprünün üzerinde çok şeyler yaptı diğer gazeteci dostlarımız. Yürüdüler, kahve içtiler, gazetelerinin isimlerini göstererek gazete okudular. Hatta İtalyan şarkıcılardan bir kadını bile köprüye çıkardılar. Ama ‘en iyisini’ biz yaptık.”
2 ŞUBAT 1973
Hürriyet muhabiri Necmi Onur, gazete yöneticilerinin “Git köprüde bisikletle dolaş” sözleri üzerine Ortaköy’ün yolunu tuttuğunu anlatıyor. Ancak bisiklet için izin alamıyor. Döşemesi yapılan köprü yolunda yürümeye razı oluyor.
Foto muhabiri Atılay Kayaoğlu ile birlikte köprünün Ortaköy ayağına asansörle 4 dakikada çıkıyorlar.
Yürüyerek köprünün ortasına kadar gelen ikili, fotoğrafları çektikten sonra birden karşılarında vinçli traktör beliriyor.
Köprüde bisikletle dolaşamıyorlar ama daha iyisi, traktörle köprüyü geçiyorlar.
Ve köprüyü “bir araçla geçen ilk gazeteci” unvanı da Necmi Onur’un tarihine not ediliyor.
Bundan tam dört ay sonra, bu kez asfalt çalışmaları sürerken Hürriyet köprünün yolunu tutuyor.
Deneme sürüşü yapan Karayolları araçlarından sonra ilk olarak Hürriyet’in Murat 124’ü köprüye çıkıyor.
Köprüyü 40 kilometre süratle 1 dakika 55 saniyede geçen araç, Asya’dan Avrupa’ya geçen ilk otomobil unvanını da kimseye bırakmıyor.
11 HAZİRAN 1973
KADİFE SESİN SIRRI BİR TUTAM TUZMUŞ
Ferdi Özbeğen, 9 yıl önce, 28 Ocak’ta aramızdan ayrıldı.
Hürriyet’in “Altın Mikrofon” yarışmasıyla 1965 yılında müzik dünyasına adım atmıştı ilk kez.
Yok Yok Yalan Deme, Gündüzüm Seninle, Büklüm Büklüm, Eskimeyen Dost, İşte Bu Bizim Hikâyemiz...
Dilden dile dolanan şarkılarının listesi uzayıp gider.
“Aşkını bir sır gibi, senelerdir sakladım. Geceleri rüyada ismini sayıkladım” sözlerini bilmeyen yoktur.
Genç kuşak bile, “Gülmek için yaratılmış, gözlerde yaşlar niye. Sevmek için yaratılmış, kalpler hep bomboş niye” diyerek dertlenir.
Özbeğen’in 1983 yılındaki meşhur 20. Yıl İstanbul Konseri ise unutulmazlar arasında.
Bu konserdeki bembeyaz piyanosu, beyaz ceketi, gülümseyen yüzü ikon haline geldi artık.
Baktım, Şan Tiyatrosu’ndaki bu konser internette milyonlarca kez izlenmiş.
Özbeğen’in, ilk Altın Plak ödülünü kazandığı gün.
KENDİ HAYATIMI ANLATACAĞIM
O konserin ardından “Piyanist” albümü için stüdyoya girdi Özbeğen.
Tam o günlerde 19 Aralık 1983’te ünlü şarkıcının “kadife sesi”nin sırrı da Kelebek’te yayınlandı.
“Sesini tuzla açıyor” başlıklı haber, Özbeğen’in şarkı söylemeden önce bir tutam tuz, üstüne de ılık su içtiğini anlatıyor.
Stüdyoda bir elinde tuz dolu kase, diğerinde ılık suyla fotoğrafı manşette.
Özbeğen hazırladığı albümü de şöyle anlatıyor:
“Bu benim sanat yaşamımın muhasebesi niteliğini taşıyor. Piyanist’te bir anlamda kendi yaşamımı aktaracağım hayranlarıma. Piyanist aynı zamanda beş yıl içinde yaptığım 10’uncu uzun çalar oluyor. Desenize, ben çift dikiş gidiyorum. Her yıl iki plak.”
19 ARALIK 1983
Romantik şarkıların usta sesi, hayatını kaybedene kadar tam 28 albüm yayınladı.
BİR ZAMANLAR KABLOSUZ TELEFON VARDI AMA YASAKTI
Türkiye'nin telefonla imtihanı çok çetin mücadelelerle geçmiştir.
80’li yılların ortalarına kadar evine telefon bağlatmak isteyen bir aile, yıllarca sıra bekliyordu.
Yani değil bugün ellerden düşmeyen akıllı telefonlar, kablolu telefon almak bile mucizeydi.
“Bakan tercihli” diye bir şey vardı. Bazı isimlere öncelik veriliyordu telefon için.
80’li yılların ortalarında ilk sayısal santralin kurulması, telefon sayısını arttırdı.
Ve Türkiye yeni teknolojilerle tanıştı.
Bunlardan birisi ev ve iş yerlerinde kullanılan kablosuz, diğer adıyla telsiz telefonlardı.
İlk zamanlar yurtdışından az kişinin getirdiği bu telefonlar bir süre sonra işportaya kadar düştü.
Ama bu telefonları kullanmak “yasak”tı, “kaçak” olarak kullanılıyorlardı.
Zamanla o kadar yaygınlaştı ki telsiz telefon, devlet de bir düzenleme yapmak zorunda kaldı.
1987 Mart’ta bu telefonlara “af çıktı”.
15 MART 1987
Kablosuz telefonlara sahip olanlar önce Telsiz Genel Müdürlüğü’nden uygunluk belgesi alacak, bu belgeyle PTT’ye başvuracaktı.
Anlayacağınız bir sürü evrak işi vardı.
Aftan faydalanmak için süre sınırı da konulmuştu. Beş ay içinde cihazların kaydedilmesi gerekiyordu.
Neyse ki, Türkiye bu süreci hızlı atlattı.
Değil kablosuz telefonu kaydettirmek, 7 yıl sonra cep telefonuna geçildi.