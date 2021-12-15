Konservatuvarlı arabeskçinin acılı hayatı

Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
Konservatuvarlı arabeskçinin acılı hayatı
Yüzünü kezzapla yakan eski erkek arkadaşıyla evlendi Berfin Özek. Tüm Türkiye şok oldu.
Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.
Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.
Gerçek adı Belgin Çakır’dı.
Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.
Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden Feyman’a gitti.
Halis Serbes
ALTIN PLAK KAZANDI
Arkadaşlarının ısrarıyla bir şarkı söyleyince hayatının akışı da değişti. Hemen o gece teklif aldı. Şarkıcı oldu.
Türk hafif müziği söylüyordu. Birçok şehirde çalıştı. Adana’da sahneye çıktığı dönemde tanıştı katili Halis Serbes ile.
Kısa sürede nişanlandılar, evlendiler. Ancak kocası sahneye çıkmasını istemiyordu. Çok baskı yaptı, şiddet uyguladı.
Belgin ayrılmak istiyordu. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir’de çalıştığı kulüpten çıkıp otomobile bindi. Yarım açık camdan elindeki bir şişe kezzabı genç kadının suratına fırlattı Serbes.
Ertesi günkü Hürriyet’in başlığı şöyleydi: “Güzel Belgin’in yüzü tanınmaz halde.”
Kaçan saldırgan yakalandı cezaevine girdi. Tahmin edileceği gibi çok kalmadı.
Belgin’in adı, 80’lerin ortasına gelirken artık Bergen’di ve arabesk söylüyordu. Gözünü ve yüzünün yaralı kısmını saçlarıyla kapatıyordu.
“Acıların Kadını” olarak tanındı. Böyle bir şarkı ve film de yaptı. 1987’de Altın Plak kazandı.
Bu dönemde yeniden Serbes ile yaşamaya başladı. Zaten onu affetmiş, cezaevinde bile ziyaret etmişti.
Ama kıskançlık ve şiddet hız kesmeden sürdü. 1989’da yine ayrılmak istedi Bergen.
Kayseri Fuarı’ndaki programından sonra Mersin’e dönerken Toroslar’daki bir lokantanın girişinde Serbes’in kurşunlarına hedef oldu.
6 kurşun sıktı katil. 3’ü Bergen’e, 3’ü de annesi Sabahat Çakır’a. Bergen öldü, annesi yaralandı.
Serbes yine kaçtı. 10 Ağustos 1991 tarihli Hürriyet’in haberine göre Berlin’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
ACABA NE KADAR YATTI?
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1992 Mart’ındaki haberde iç burkan şu cümleler vardı:
“Serbes, içerde yattığı süre göz önüne alınarak Şartlı Tahliye Yasası’na göre serbest bırakıldı.”
“Davul zurnayla kurbanlar kesilerek” karşılandı. Topu topu 1.5 yıl kalmıştı cezaevinde ama “Suçumun cezasını fazlasıyla çektim” dedi.
Bergen’in katiliyle ilgili şaşırtıcı haberler burada bitmiyordu.
Canan Gerede 1995’te Bergen’in hayatından esinlenerek “Aşk Ölümden Soğuktur” filmini çekti ve Altın Portakal kazandı.
Başrollerini Bennu Gerede ile Kadir İnanır’ın paylaştıkları filmin galası Beyoğlu’nda yapıldı.
Galada ilginç bir isim vardı: Bergen’in katili Halis Serbes.
Filmi sonuna kadar seyretti. Bu sefer açıklama yapmadan ayrıldı.
Aradan yıllar geçti ama ne zaman Bergen’in hayatının anlatılacağı film gündeme gelse hâlâ mikrofonlar ‘onu katleden Serbes’e uzatılıyor.
Kadına şiddette hayat hep aynı akıyor.
Yaptıklarının cezasını çekmeyen erkekler...
Erkek şiddetine karşı korunamayan kadınlar...
17 ARALIK 1986
NAİM’E MİTİNG GİBİ KARŞILAMA
“BULGARİSTAN’dan geldiğinden beri Türkiye onu çok sevdi. Naim, ağırlığının üç katını kaldırmak için podyumda kakülüne üflerken, milyonlar da ekran başında nefesini tutuyordu. Ve kırdığı her rekorda Türk milleti de ağırlıkları onunla birlikte yüklendi. Bu millet seni unutmayacak Küçük Dev Adam.”
“Rekorların rekortmeni” Naim Süleymanoğlu, henüz sadece 50 yaşında hayatını kaybettiğinde, 19 Kasım 2017 tarihli Hürriyet’in manşeti böyleydi. Dünya onu Naim Süleymanov olarak tanıdı. Bulgaristan’ın baskılarından kaçıp, Melbourne’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne sığındığında tarih 10 Aralık 1986’ydı. Günlerce manşetlerdeydi. İlk birkaç gün haberlerde ismi Naim Süleyman olarak geçti.
Daha sonra herkesin yüreğine işlenen Naim Süleymanoğlu oldu. Ve 35 yıl önce bugün Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına kabul edildi.
Ertesi gün Ankara’dan İstanbul’a geldiğinde Taksim Meydanı miting alanı gibiydi.
Naim, Taksim’e “helikopterle” geldi.
Hürriyet de, “Naim gökten indi” başlığını attı.
18 nisan 1985
SAUNADAKİ PASTIRMALI BAŞKALDIRI
ANAP’ın kurucularından Halil Şıvgın, 1985 yılında Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alındı.
“Hareketçiler” adıyla başkaldırı içindeydi.
18 Nisan 1985 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasındaki haber bunu ilan ediyordu:
“Şıvgın meydan okudu.”
Habere göre Şıvgın ve arkadaşları saunada buluşmuş, “dört başı mamur” sofrada son gelişmeleri değerlendirmişti.
Mönüde Adana kebap ve pastırma vardı.
Şıvgın da “Hareket bundan sonra başlıyor” demişti.
Hürriyet’ten Fahir Arıkan’ın görüntülediği saunadaki başkaldırıda yüzlerin pek gülmediği de not ediliyordu.