Komiser Mayk Kenan Gangster İrfan’ı nasıl öldürdü

Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.
Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.
Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.
Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.
Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.
Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat sokağı haline gelecek.
Zürafa Sokak’ın en meşhur isimlerinden biri genelev patroniçesi Matild Manukyan’dı.
Onu bu kadar ünlü yapan ise, defalarca vergi rekortmeni olmasıydı.
23 HAZİRAN 1992
Aslında Zürafa Sokak’ın ilk vergi rekortmenleri arasında Sümbül Hanım’ın adı öne çıkıyordu. Sakıp Sabancı bile işinsanlarına Sümbül Hanım’ı örnek göstererek “Vergilerini tam ödeme” çağrısı yapmıştı.
Ancak 1985’te Manukyan, Sümbül Hanım’ı geride bıraktı. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül törenlerine de katıldı.
1992 yılındaki törende ödülleri dönemin Başbakanı
Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.
15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.
O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.
İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:
“Var mısınız böyle bir iddiaya?”
Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:
“Yenilen taraf, topu yiyecek.”
İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.
Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.
1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.
Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.
TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI
Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.
12 Şubat 2013’te
Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.
Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.
Gerçek adı Belgin Çakır’dı.
Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.
Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden
Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
Komiser Mayk Kenan Gangster İrfan’ı nasıl öldürdü
Bundan 60 yıl önce İstanbul’a kan kusturan, soygun yapan, cinayetler işleyen azılı bir gangster vardı.
Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.
İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.
Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.
Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.
Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.
11 OCAK 1968
CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU
Sultanahmet Cezaevi’ne konuldu. İdam cezasıyla yargılanıyordu.
Cezaevinin “kralı” olmuştu. Haraç kesiyor, eğlenceler düzenliyordu. Hatta eğlenceleri cezaevi müdürünün masasında oturarak takip ediyordu. Ama yine rahat durmadı. 21 Aralık 1967’de, 3 mahkûmla birlikte tekrar cezaevinden kaçtı. Kaçarken gardiyan Kemal Ateş’i öldürdü.
Kaçışına, kapının önünde arabayla bekleyen firari Kasımpaşa soyguncusu Remzi Çetin’in yardım ettiği belirlendi. Diğer üç kişiden biri ise kendisi gibi polis katili olan Emin Aladağ’dı.
İstanbul alarma geçti. İnsanlar panik içindeydi.
Hürriyet’in ertesi günkü manşeti, ruh halini çok güzel özetliyordu: “Polisler, emniyetleri açık çift tabanca taşıyor.”
BAŞINA ÖDÜL KONULDU
Müthiş bir takip başladı. Polis yol kontrolleri yapıyor, tek tek evleri arıyor, iz sürüyordu. Kaçakların yerini bildirenlere ödül konuldu. Gangster İrfan ve adamları, kaçışından 6 gün sonra Karagümrük’te silah almak isterken sıkıştırıldı.
“Komiser Mayk Kenan”, çatışmada İrfan’ı ve Mehmet Edis’i vurdu. Diğer 3 kişi kaçmayı başardı.
Hürriyet’in haberinde Gangster İrfan’ı öldüren Mayk lakablı Komiser Kenan Aksel şöyle anlatılıyordu: “Müdüriyetin zeki ve yürekli memurlarından biridir. Silahını çok iyi kullanır.”
Polisin diğer kaçakları takibi devam etti. Hatta 4 Ocak günü Emin Aladağ diye yanlışlıkla sarhoş bir lahmacuncu yakalandı.
Nihayetinde 10 Ocak 1968 günü, Emin Aladağ da Aksaray’daki bir kumarhanenin balkonundaki kömürlüğünde bulundu. Hasta, aç ve susuzdu.
Yıllarca İstanbul’a kan kusturan, birçok can alan Gangster İrfan ve çetesinin hikâyesi böylece son buldu.
Öldürüldüğünde Gangster İrfan’ın cebinden 1750 lira, yanındaki adamı Edis’ten ise 5 kuruş ve bir telefon jetonu çıkmıştı.
25 MART 1967
KERTENKELE ÇARLİ’NİN PARTİSİ
60’lı yıllarda gençlik çok hareketliydi.
“Albatroslar” da “asi gençlerden” oluşan bir gruptu. Mart 1967’de askere giden liderleri “Kertenkele Çarli” için bir veda partisi düzenlediler.
Hürriyet, haberi “Belgrad Ormanı’nda veda partisi çılgınca geçti” diye vermişti.
Hayattaki amaçlarını “gezmek, eğlenmek ve dans etmek” diye anlatıyorlardı.
Zaten habere göre bu partide de sık sık “çılgınca danslar” yapıldı. Çarli’ye Kertenkele lakabı, çok kıvrak dans ettiği için verilmişti. Asıl ismi Gürol Gürses’ti. Kertenkele Çarli, partiden birkaç gün sonra İzmir Güzelyalı’daki askeri birliğine teslim oldu.
Hürriyet’in haberi de, “Kertenkele Çarli eğlencenin sonunda göğsünde taşıdığı armasını muavini Jak’a takarak reisliği devretti” diyerek bitiyordu.
ERKEK NARİN BİR YARATIKMIŞ
GÜNÜMÜZDE kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet dediğimizin aslında “erkek şiddeti” olduğu konusunda bir tartışma yok.
Oysa 70’li yıllarda kadın-erkek eşitliğine yaklaşım bugünkü gibi değildi.
Arşivde dolaşırken rastladığım haber çok dikkatimi çekti.
Haberin başlığı: “Erkek narin bir yaratıktır.”
Haberde sanki kadın-erkek ilişkisinden değil de, bir bebeğe bakımdan söz ediliyor.
Habere göre kadınların görevi, “kocalarının ömrünü uzatma çareleri aramak” olmalı.
Çünkü erkeklerin bünyeleri kadınlara göre daha zayıf, bu nedenle de “özen ve bakım” istiyorlar.
Uzunca yazıda “Bir kadının başlıca görevi kocasının sağlığını korumak olduğuna göre” deniliyor ve şu bombalar patlatılıyor:
“Kocanızın da her insan gibi bazı kusurları olabilir. Adamcağız ya biraz bencildir, ya fazla sinirlidir ya da biraz midesine düşkün. Kimbilir belki de sadık bir koca değildir. Olur ya.”
Kadınlara, eşleriyle kavga etmemeleri ve seslerini yükseltmemeleri tavsiye ediliyor.
İşte 1972 yılının, “kocanızın uzun ömürlü olması için” tavsiye listesi:
Onu sabahları erken uyandırın. İşine gecikmemek için acele edip koşturmak zorunda kalmasın.
Bu arada hafif kahvaltı etmesine dikkat edin.
Bir hata yaptıysa yüzüne vurmayın.
Ona daima akıllı ve zeki muamelesi yapın.
İşine giderken daima güler yüzle uğurlayın.
Geceleri dinlenmesine özellikle dikkat edin.