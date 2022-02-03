MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı
GeriAteş Yalazan - Arşiv Balıkçısı Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Yazarın tüm yazıları

Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı

3 Şubat 2022

Tüm dünya iki yıldır koronanın pençesinde. Birçok insan hayatında ilk kez böyle bir salgınla karşı karşıya kaldı.

Ama bundan 52 yıl önce İstanbul’un göbeğinde yine bir salgın kâbusu yaşanmıştı.

Sağmalcılar’dan başlayan kolera salgını İstanbul’un sınırlarını bile aştı. Salgının adım adım nasıl hızla ilerlediği Hürriyet sayfalarında çok net görülüyor.

İlk günlerinde hastalık “meçhul” olarak niteleniyor, kolera olduğundan “şüphe” ediliyordu.

15 Ekim Hürriyet’inin manşeti de bunu anlatıyordu: “Kolera benzeri hastalık hızla yayıldı.”

Üçüncü günde bile hastalığın “kolera” mı yoksa “basilli dizanteri” mi olduğu netlik kazanamadı. Hasta sayısı binleri aştı, ölü sayısı bir anda 35’e yükseldi. 135 bin nüfuslu Sağmalcılar’da tüm halka “kolera aşısı” yapılmaya başlandı.

Açık meşrubat satışı yasaklandı. Vatandaşların sadece klorlu su içmesi tavsiye edildi. Halk korkudan çocuklarını okula göndermiyordu.

 

BAKANDAN İTİRAF

Salgının ancak dördüncü gününde hastalığın “kolera” olduğu açıklandı. Ama devletin koleradan aslında çok önceden haberdar olduğu anlaşılıyordu.

16 Ekim günü, dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Vedat Ali Özkan, gazetecileri tersleyerek yanıtladı soruları:

“Daha ne uzatıyorsunuz? Bunun adı kondu. Ancak bazı kesin tedbirler almak amacıyla birkaç gündür kolera lafını ağzımıza almadık.”

Bakanın bu sözleri, hastalığın gizlendiğinin itirafıydı. Ama sadece birkaç gün saklanmamıştı kolera. İlk vaka 19 Eylül’de tespit edilmişti. Neredeyse bir aydır gizleniyordu hastalık.

19 Ekim Pazartesi günü Hürriyet’te İstanbul ilçelerindeki ölü sayısına ilişkin bir harita yayınlandı. Avrupa yakasında hemen her ilçede ölüm vardı.

En önemli eleştirilerden biri “Sağmalcılar’ın tecrit edilmemesiydi”. Artık sadece tüm İstanbul değil, Türkiye tehlike altındaydı.

Nitekim, daha beşinci günde salgın Sağmalcılar ve İstanbul’un sınırı aştı, Kırklareli, Çanakkale, Samsun, İzmit, Adapazarı, Adana, İzmir ve Ankara’ya ulaştı. Hastaneler kolera vakasıyla dolup taşıyordu.

Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı

TİYATRO KAPISINDA AŞI

Vefat sayılarında da karmaşa vardı. Bakanlık hastanelerde ölenleri resmi rakamlara alıyordu. Buna göre 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Oysa Hürriyet sadece Sağmalcılar’ın altı mahallesinde hastaneye intikal etmeyen 76 ölüm olduğunu tespit etti. Bazı işletmeler aşısız olanları almıyordu. Küçük Komedi Tiyatrosu bunlardan biriydi. Kapıda seyircilere aşı yapılıyor, aşı olmayanlar oyunu izleyemiyordu.

Türkiye’de hiçbir bölge karantinaya alınmadı ama dünya Türkiye ile iletişimini kesmeye başladı. Yunanistan ve Bulgaristan yaş sebze-meyve ihracatını durdurdu. İhracatı durduran ülke sayısı 16’ya çıktı.

26 Ekim’e gelindiğinde Sağlık Müdürlüğü, koleranın kontrol altına alındığını ve hastanelerde toplam 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre salgın 14 Kasım’a kadar sürdü.

Sağmalcılar, kolerayla hatırlandığı için semtin adı 1 Nisan 1971’de Bakanlar Kurulu kararıyla Bayrampaşa olarak değiştirildi.

Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı
12 AĞUSTOS 1970

VOLGA BOYLARINDAN HASTALIK GELİYOR

ASLINDA Hürriyet bu salgından tam iki ay önce, 12 Ağustos 1970’te “Kolera kapımızda” manşetiyle uyarmıştı.

O dönem Sovyet Rusya kolera tehdidi altındaydı. Stalingrad, Soçi, Sivastopol ve daha birçok şehir karantinadaydı. Salgın Rusya’dan Volga boylarıyla yayılarak Odesa limanı üzerinden Türkiye’ye kadar ulaşıyordu. Ancak bu uyarı dikkate alınmadı. Vali Vefa Poyraz da salgının ardından, koleranın sebebinin “Bizanslılardan kalma eski su yolları” olduğunu söylüyordu.

Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı

24 EKİM 1970

AMBULANS ÇALAN BELEDİYE BAŞKANI

ESENLER Belediye Başkanı Nadir Bayır, yeterli hizmet gelmediğini öne sürerek önce Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulansa el koydu. Üzerine Esenler Belediyesi yazdırdı. Ardından müdürlük buzdolabındaki aşıları zorla alarak vatandaşları aşılamaya başladı.

Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı
16 EKİM 1965

KELLERİN BEYNELMİLEL KONGRESİ

HABER 1965 yılından. Dünya Dazlaklar Cemiyeti, o yılki kongresini İsviçre’nin Lozan kentinde yapıyor.

İsviçreli Pierre Jaennet başkanlığındaki toplantıda Genel Sekreter Alman Beuer de var.

Ana gündem maddesi cemiyetin çalışma ağını genişletmek.

Ama daha önemli bir konuyu tartışıyorlardı:

Erken yaşta saçlarını kaybeden genç dazlaklara yardım.

Onlara nasıl destek olunacağı üzerinde uzun uzun konuştular.

Tam iki gün iki gece sürdü görüşmeler.

Bir sonraki yıl tekrar toplanmak üzere de dağıldılar.

Kolera vakaları 1 ay saklanmıştı
21 OCAK 1966

SIFIRCI FERRUH İSYANI

“SIFIRCI Ferruh” lakaplı Ferruh Alluma, TED Ankara Koleji’nin kimya öğretmeniydi.

1966 Ocak ayında 6 Edebiyat A sınıfında yazılı sınav yapıyordu.

Zeki Türker, futbol takımının kaptanıydı.

Ferruh Hoca, Zeki’nin sınavda arkadaşlarına kopya vermeye çalıştığını düşündü.

Önce sınavdan sıfır verdi, ardından da sınıftan attı. İş bununla kalmadı. Zeki, Disiplin Kurulu kararıyla bir hafta okuldan uzaklaştırıldı.

Liseyi tamamlamasına 4 ay kalmıştı.

İdarenin bu kararı öğrencilerde feci bir infiale neden oldu. Zeki, öğrencilerin, özellikle kızların gözdesiydi.

Okuldaki 500’den fazla öğrenci sabah derslere girmeyi reddetti. “Sıfırcı Ferruh”un derslerine ise hiç katılmayacaklarını söylüyorlardı.

Öğrencilerin eylemi öğlene kadar sürdü. Okul yönetimi öğrencileri ancak öğleden sonra sınıflara sokabildi.

X

Futbol onu, o da futbolu çok sevdi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

2 Şubat 2022
Bugün Taçsız Kral’ın, Metin Oktay’ın doğum günü.

O sadece Galatasaray’ın değil, Türk futbolunun efsanesiydi.

Cemal Süreya, “Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratan en büyük ad oldu” diyor ve ekliyordu:

“Gladyatör.”


Taçsız Kral filminden

Metin’in topla buluşmasını “icatçı” olarak anlatıyordu:

“Ensesiyle bile top alır, baldırıyla, oyluğuyla hatta bademciğiyle.”

Zaten topu aldıktan sonra gol kaçınılmazdır. Bu sayede Galatasaray’da tam 10 kez gol kralı oldu. Şutları o kadar sertti ki, ağları delen bir yıldızdı.

Yazının Devamını Oku

O herkesin Barış Abi'siydi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

30 Ocak 2022
Barış Manço hem müzikleriyle, hem de müziğini aracı ettiği ilginç sözleriyle hafızalara kazınmış bir isim. Uzun saçları, çenesine kadar sarkan bıyığı, parmaklarındaki yüzükleriyle nevi şahsına münhasır bir rock yıldızıydı Manço.

Bundan 23 sene önce, 1 Şubat 1999’da kalbine yenik düştüğünde sadece 56 yaşındaydı. İstanbul’da doğdu. “Çocukken mutlu bir insan değildim” diyerek hatırlıyordu o yılları.

Eğitim hayatı başarılı değildi. Orta sonda müzik dersinden bile ikmale kalmıştı. Ama arkadaşlarıyla kurduğu küçük bir grupla Fransızca ve İngilizce şarkılar söylüyordu. 21 yaşındayken gittiği Belçika’da eğitim hayatının zirvesini yaşadı. Belçika Kraliyet Akademisi’ni birincilikle bitirdi.

Bu dönemde gece bekçiliğinden, seyyar satıcılığa, benzinliklerde pompacılıktan, motor tamirine kadar pek çok işte çalıştı.

ROL YETENEĞİM YOK

60’lı yıllarda Türkiye’de aranjman modası vardı. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılıyordu. Manço 70’li yılların başında Türkiye’ye döndüğünde bu modaya karşı başka bir hareket filizleniyordu. Pop-folk türündeki bu müzik, Anadolu ezgilerine yaslanıyordu. 1968’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Kaygısızlar’ı kurdu. 1970’te çıkardıkları “Dağlar Dağlar” ile müthiş bir patlama yaptılar.

1971’de Moğollar’la çalışmaya karar verdi. Topluluğun adı da

Yazının Devamını Oku

Köprüyü traktörle geçmişti

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

29 Ocak 2022
Anadolu ile Avrupa’yı ilk kez bağlayan köprünün temeli 20 Şubat 1970’te atıldı, açılışı da 30 Ekim 1973’te yapıldı.

Bu 3.5 yıllık sürede tüm gazetelerin gözü kulağı köprünün inşaatındaydı.

Köprünün iki yakası birbirine değdikten sonra da gazetecilerde başladı bir yarış. Köprünün üstünden ilk kim fotoğraf çekecek, köprüyü ilk kim geçecek...

2 Şubat 1973 tarihli Hürriyet’in sürmanşetindeki haberde bu yarışa da bir gönderme yapılıyor:

“Köprünün üzerinde çok şeyler yaptı diğer gazeteci dostlarımız. Yürüdüler, kahve içtiler, gazetelerinin isimlerini göstererek gazete okudular. Hatta İtalyan şarkıcılardan bir kadını bile köprüye çıkardılar. Ama ‘en iyisini’ biz yaptık.”

2 ŞUBAT 1973

Hürriyet muhabiri Necmi Onur, gazete yöneticilerinin “Git köprüde bisikletle dolaş” sözleri üzerine Ortaköy’ün yolunu tuttuğunu anlatıyor. Ancak bisiklet için izin alamıyor. Döşemesi yapılan köprü yolunda yürümeye razı oluyor.

Foto muhabiri Atılay Kayaoğlu ile birlikte köprünün Ortaköy ayağına asansörle 4 dakikada çıkıyorlar.

Yürüyerek köprünün ortasına kadar gelen ikili, fotoğrafları çektikten sonra birden karşılarında vinçli traktör beliriyor.

Yazının Devamını Oku

Dünyanın canlı izlediği facia

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

28 Ocak 2022
Dünya bugün uzayla oldukça haşır neşir.

Uzay trafiği neredeyse E-5’e dönmüş durumda. ABD’liler gidiyor, Ruslar dönüyor, Çinliler Ay yolcusu. 1980’ler ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının tam gaz sürdüğü yıllardı.

ABD, tekrar kullanılabilen uzay mekiklerini 80’lerde geliştirdi.

Challenger da, uzaya çıkan ilk mekikti. 1983 ile 1986 arasında 9 başarılı uçuş yaptı.

28 Ocak 1986 günü ise son günü olacaktı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu.

Mekiğin kaptanlığını Francis Scobee yapıyordu.

Bu uçuşun tarihi bir özelliği vardı.

Ortaokul öğretmeni

Yazının Devamını Oku

Bir günde 15 yaş gençleşti

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

27 Ocak 2022
Estetik kervanına katılan isimler arasında Zeki Müren de vardı.

Operasyon için Mart 1980’de Fransa’ya gitti.

Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi isimlerin tercih ettiği Paris’teki merkezde 5.5 saat ameliyat masasına yattı. Ağız kenarları, kaşlar, burun ve gerdan dokusu üzerinde kırışıklıklar giderildi.

Merkezde bir hafta daha kalan Müren, Paris yakınlarındaki bir evde de uzun süre istirahat etti.

22 NİSAN 1980

Bu operasyonun tehlikeli bir tarafı da vardı. Ameliyat sırasında Sanat Güneşi’nin ses tellerinin etkilenmesi ihtimali bulunuyordu.

İşlemi yapan doktorlar “sesinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine dair yazılı garanti” verdi.

Müren

Yazının Devamını Oku

O meşhur 87 kışında ne oldu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

26 Ocak 2022
İstanbul’a ne zaman kar yağacak olsa, hemen 1987 kışı diye bir laf atılıyor ortaya. Bu kentte kara kış korkusunun adı 1987. Peki 1987’de İstanbul’da ne oldu da her kar yağdığında akla o günler geliyor. İşte Hürriyet sayfalarındaki 87 kışı...

AYLARDAN marttı. “İlkbahar müjdecisi son cemrenin düşmesi” beklenirken toprağa düşen kar oldu.

4 Mart’ta aniden başlayan kar nedeniyle daha ilk günden İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. Sadece Türkiye ile değil dünyayla da bağlantısı yoktu İstanbul’un.

Karla birlikte rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı. Minareler yıkıldı, çatılar uçtu.

İstanbul bu kadar büyük ve kalabalık değildi o yıllarda. Ona rağmen Haramidere’de binlerce araç mahsur kaldı.

Hemen hemen kimse işine gidemedi. Kamu kuruluşlarında bile iş başı yapılamadı.

5 MART 1987

Yolda mahsur kalanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da vardı. Hasanpaşa’da kaldı, kıpırdayamadı.

En önemli sorunlardan biri Ömerli Barajı’ndan su pompalanamaması oldu.

Yazının Devamını Oku

Hürriyet’in görev şehitlerini anıyoruz... Gece gelen telgraf

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

23 Ocak 2022
Nazım Hikmet’in şiiri şöyle başlar: “Gece gelen telgraf/dört heceden ibaretti/vefat etti.”

Tam 59 yıl önce, 1963’ün ocak ayında, tıpkı Nazım’ın bu şiirindeki gibi bir telgraf geldi Hürriyet’e.

Hürriyet’in en acı günlerinden biriydi 24 Ocak 1963 Perşembe.

O yıl ocak ayı yine çok karlıydı.

23 Ocak günü Trakya’da 3 tren kara saplanmıştı. Onları kurtarmak için gönderilen “imdat trenleri” de kara yenik düştü.

Telgraf hatları bozuktu, trenlerden haber alınamıyordu.

Günlerden çarşambaydı. Muhabir Yüksel Kasapbaşı, “Yüzlerce insan, kara saplanmış trenin içinde ölümle pençeleşiyor” diyerek Hürriyet Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran’ın yanına gitti. “Gazetecilik yapacağımız gün bugün” diyordu.

Ona foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner de eklendi.

Gazetedeki yazısında

Yazının Devamını Oku

Siyah bantlı radyo eylemi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

22 Ocak 2022
Anlatacağım mevzu genç kuşağa epey uzak gelecek.

Dijital platformlardı, YouTube’du, internet yayınlarıydı derken, bugün istenilen her şeyi izlemek mümkün.

Oysa 1990’ların başına kadar Türkiye’de sadece TRT yayınları vardı.

Hem radyoda hem de televizyonda TRT kanalları dışında hiçbir ses ve renk yoktu.

Önce 1989’da Star TV kuruldu. Ardından başka kanallar izledi onu.

Ama esas yaygara 1990’ların ilk yıllarındaki özel radyo furyası ile koptu.

Hemen her şehirde onlarca özel radyo kuruldu.

O güne kadar sadece devletin sözlerinin duyulduğu Türkiye, bir anda çok seslilikle tanıştı.

‘İSTEMİYORUM BABA’

Yazının Devamını Oku

Türk futbolunun en kara günü

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

21 Ocak 2022
20 Ocak 1989, Türk futbol dünyasının en hüzünlü günlerinden biridir. Samsunspor kafilesi, Malatya deplasmanı için otobüsle sabah 08.30’da yola çıkmıştı.

Kar fırtınası vardı. Tipi nedeniyle yol çok kaygandı.

Henüz 1.5 saat olmuştu ki Havza çıkışında karşı yönden gelen bir kamyon ters şeride girdi. Samsunspor’u taşıyan otobüse tam karşıdan çarptı.

Otobüsün şoförü Asım Özkan ile ön tarafta oturan Teknik Direktör Nuri Asan olay yerinde can verdi.

Asan’ın yan koltuğundaki futbolcu Muzaffer Badalıoğlu ile Mete Adanır hastaneye götürülürken kaybettiler hayatlarını.

Beyin travması geçiren Yugoslav futbolcu Tomiç de 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etti.

İlk müdahaleyi Diyarbakır deplasmanına giderken kazayı gören Çarşambasporlu futbolcular yaptı. Eğer o anda orada olmasalardı belki ölü sayısı daha da artacaktı.

Üç futbolcu dışında bütün kafile ağır yaralıydı.

Yazının Devamını Oku

Kazancı Bedih'i anıyoruz... Çiğ köfteli ıstakozlu sıra gecesi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

20 Ocak 2022
Türkiye sıra gecelerini ondan öğrendi.

Herkes onu Yavuz Turgul’un Eşkıya filmi ile tanıdı.

“Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım/Yanayım aşkın ile büryan olayım.”

Asıl mesleği kazancılıktı. “Kazancı” lakabı da oradan geliyordu.

Bedih Yoluk aynı zamanda Şanlıurfa’nın en önemli gazelhanıydı.

2005’te Gülden Aydın Hürriyet’te onun için “Okuduğu gazellerin sayısını hiç bilmedi. Yüz, yüz elli, üç yüz” diye yazıyordu.

“Gece mektebindeniz. Bizim konservatuvarımız sıra geceleri” diyordu. 2001’de Hürriyet’in Geleceğe Aşk Mektupları ekinde aynı adı taşıdığı torununa, “En güzel aşkları gazel söylerken, cümbüş çalarken yaşadım” diye yazıyor ve şöyle bitiriyordu:

“Aşkı bul, o seni terk edince başka Leylalar bul. Deden senden ümitli. Okurken de aşkla oku. Diplomalı olman, usûl, eğitim alman beni gururlandırıyor. Biliyorsun ben, nota nedir bilmem. Hayatta başarılı olmanı temenni ve niyaz ederim.”

Yazının Devamını Oku

Kelebekler’in yıkıldığı gece

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Ocak 2022
Beyaz Kelebekler’in hikâyesi Kabataş Lisesi’nde başladı. Lise arkadaşı delikanlılardı.

Henüz öğrenciyken kurdukları müzik grubuyla uzun yıllar sahnelerin tozunu attılar.

İsimlerine uygun bembeyaz kıyafetleri, yakalarındaki kelebek broşları, sahnedeki danslarıyla bir dönemin en sevilen, sempatik müzisyenleriydiler. Ender Akacan’ın renkli gözlüğü grubun ikonu haline gelmişti. Akacan o meşhur gözlükleri Karaköy’de seyyar tezgâhtan üç kuruş paraya onlarca adet almış, tüm sahne hayatı boyunca teker teker kullanmıştı.

Kurucu üyeler Rıfat ve Altan Eke kardeşler, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ ve Bülent Ortaç’a daha sonra Ercüment Ateş katıldı. Ama grubu İstanbul’un bilinen sahnelerine taşıyan, hepsinin Turgut abisi, Turgut Akyüz oldu. O yıllarda sinemalarda film gösterilmeden küçük şovlar yapılırdı. Beyaz Kelebekler henüz lisedeyken filmlerden önce bu şovlara çıkıyordu. Daha sonra Kazablanka Gazinosu ile başlayan sahne hayatları dönemin en önemli gece kulüplerinden Maksim’de sürdü. Grubun kaderi tam 52 yıl önce bugün değişti.

MÜZİK DÜNYASI SARSILDI

19 Ocak 1970 günü Maksim’deki programlarının ardından konser için iki otomobille İzmit’e hareket ettiler. Eke kardeşler ayrı araçlardaydı. Mola verdikleri bir benzinlikte aynı otomobile geçtiler. İki kardeş birlikte ön koltuğa oturdu. Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç ve solistleri Ülkü Üst de arka koltuktaydı. Hepsi yorgundu, uykuya daldılar. Gece yarısından sonra otomobil yalpalamaya başladı. Kayan otomobile bir kamyon sağ tarafından vurdu. Araç şarampole yuvarlandı.

Otomobilin ön tarafı yanmaya başladı.

Arka camdan

Yazının Devamını Oku

Körfez Savaşı’nın kilit sözcükleri

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

16 Ocak 2022
Dünyanın endişeyle izlediği Körfez’deki savaş, tam 31 yıl önce ocak ayının 16’sını 17’sine bağlayan gece patladı.

Suudi Arabistan’dan kalkan ABD jetleri Irak’a bomba yağdırdı. Hürriyet, savaşın başladığı gece ve ertesi gün, yaptığı iki yıldırım baskıyla bu haberi okurlarına duyurdu.

1. Körfez Savaşı, Saddam’ı devirmedi ama dünyada pek çok şeyi değiştirdi. Bir de hafızamıza bazı kelimeleri kazıdı. İşte onlardan bazıları.

Çöl Ayısı: Bombardımanın ardından başlayan kara savaşlarının simge ismiydi ABD kuvvetlerinin komutanı General Norman Schwarzkopf. Saddam’ı Kuveyt’ten çıkaran, Çöl Fırtınası Operasyonu’nun kumandanıydı. İri cüssesi nedeniyle bu lakapla anılıyordu.

Canlı yayında savaş: Irak harekâtı her saniyesi televizyondan canlı yayınlanan ilk savaştı. Bu yayınlar Türkiye’de de yakından takip edildi.

Scud ve Patriot: Savaşın kulaklarda çınlayan ikilisi. Irak’ın Scudları vs ABD’nin Patriotları. Gece yarılarında “Patriotlar geliyoooorrr” sesiyle uyuduk, uyandık. Gerçi sonra önlenen Scud füzesi sayısının çarpıtıldığı anlaşıldı.

Gaz maskesi: Saddam’ın kimyasal silah tehdidi, birçok kişiyi gaz maskesiyle tanıştırdı.

Karabatak:

Yazının Devamını Oku

Rus balerini böyle kaçırdılar

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

15 Ocak 2022
Soğuk savaş yıllarında, sık sık demirperde ülkelerinden batıya ilticalar gündemdeydi.

Casus filmlerine malzeme olan bu müthiş kaçışlardan biri de 1981’de İstanbul’da yaşandı.

Sovyetler Birliği’nin meşhur Bolşoy Bale Topluluğu gösteri için İstanbul’a geldi.

Sanatçılar İstanbul’da sıkı kontrol altındaydı. Tüm hareketleri takip ediliyordu. Ünlü Rus balet Barışnikov’un 1974’te turnedeyken iltica etmesinden sonra önlemler daha da sıkılaştırılmıştı.

26 yaşındaki balerin Galina Vurşina Churşina, 4 Temmuz 1981 günü öğlen saatlerinde Marmara Etap Oteli’nden, oda arkadaşı İrina Shostak ile birlikte Taksim’e çıktı.

Galina Vurşina Churşina

BİR DAHA DÖNMEDİ

İki arkadaş İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaparken Shostak bir gözlükçüye girdi. Churşina ise dışarıda bekliyordu. Ne olduysa o anda oldu, Churşina kaşla göz arasında ortadan kayboldu.

İrina Shostak

Yazının Devamını Oku

İlk nakil kalp 18 saat atmıştı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

14 Ocak 2022
Dünya son günlerde domuz kalbinin bir insana nakledilmesini konuşuyor. Tıp dünyası heyecanlı.

Yarım yüzyılı aşkın bir süre önce insandan insana ilk kalp nakli yapıldığında benzer bir heyecan yaşanmıştı.

Gazeteler günlerce bu haberi konuştu. Bundan yaklaşık bir yıl sonra da Türkiye’de ilk kalp nakli 22 Kasım 1968’de yapıldı. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki bu tarihi başarıya kalp nakline imza atan isim ünlü kalp cerrahı Kemal Beyazıd’dı.

Beyazıd henüz 38 yaşındaydı.

Çalıştığı fırındaki patlama sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Erdal Yıldırım’ın kalbi, 40 yaşındaki Maviş Karagöz’e nakledildi.

HÜRRİYET DE ORADAYDI

Beyazıd’ın yanı sıra 10 doktor ve 12 sağlık personelinin katıldığı ameliyatta Hürriyet muhabiri Metin Yalman da vardı. Kalbi alınmadan önce bir savcı, kalbi alınacak Yıldırım’ın beyin ölümünü tespit etti.

Saat 03.15’te vericinin kalbi açıldı, saat 04.35’te kalp çalışır halde çıkarıldı.

Yazının Devamını Oku

Hepimizin Lefter’i

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

13 Ocak 2022
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en özel sporculardan Lefter Küçükandonyanis, 10 yıl önce bugün, dünyaya ve çok sevdiği Fenerbahçesine veda etti.

Lefter, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuydu. Ama onun çok daha ötesindeydi. Hangi takımı tutarsa tutsun tüm futbolseverlerin gönlünde özel bir yeri vardı. Yani hepimizin Lefter’iydi.

Milli takımın ilk “altın madalyalı” kaptanıydı. Ay yıldızlı formayı giydiği 50 maçta 22 gol attı.

Elif Çongur, 17 Nisan 2019’da Hürriyet’teki yazısında “Lefter’in kendisi armağandır Fenerbahçe’ye. Varlığı armağandır. Fenerbahçe’nin başına gelmiş en güzel şey, en muazzam hikâye, en derin izdir” diye anlatmıştı onu.

FITIK EDECEK KADAR KIVRAK

Hürriyet yazarı Adnan Akın, Lefter’in 1948’de milli formayla ilk kez çıktığı Yunanistan maçını şöyle anlatıyordu: “Takımın içinde o zaman henüz 24 yaşına girmiş, sempatik, kısa boylu, çocuk tabiatlı, buna mukabil fevkalâde futbol kabiliyetli ve bilhassa driplingde insanı fıtık yapacak kadar kıvrak bir futbolcuyu da beraber götürmüştük.”

Atina’ya ayak bastığında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk milli takımının maçı 3-1 kazanacağını söylemiş ve “Golleri Fikret, Şükrü ve ben atacağım” demişti. Tam da dediği gibi oldu.

Yazının Devamını Oku

Zapping yok ama maç kavgası var

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

12 Ocak 2022
Zapping ya da zaplamak kelimesi günümüzde artık fazla kullanılmıyor. Zaten 1990’lardan önce de böyle bir kelime yoktu. O nedenle bir kayıp sayılmaz.

90’larda hem televizyon kumandaları yaygınlaşmıştı. (Evet inanabiliyor musunuz, eskiden televizyon kumandası diye bir şey yoktu. O işi evin küçüğü yapardı.)

Hem de özel televizyonların kurulmasıyla birlikte, iki kanallı devlet yayıncılığı sona ermişti.

Hepimiz evlerde ellerimizdeki kumandalarla o kanal senin, bu kanal benim gezip duruyorduk.

İşte buna zapping deniyordu. O kadar çok kullanılır oldu ki bu kelime, Türk Dil Kurumu zappingi sözlüğe “geçgeç” olarak aldı: “Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama.”

Dijital yayıncılıkla birlikte zaman içinde zaplamak da neredeyse kayboldu gitti.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1996’da televizyon izleme alışkanlığıyla ilgili bir araştırma yapmıştı.


Yazının Devamını Oku

Hakiki Fil Hamdi böyle yakalandı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

9 Ocak 2022
Ahmet Hamdi Ersiper, hukuk okumuştu.

İri cüssesi ve aşırı kilosu nedeniyle “Fil Hamdi” lakabı yakıştırılmıştı.

1950’li yılların “en çok aranan” adamıydı.

Espri değil. Polisler yurdun dört bir yanında onu arıyordu.

O yıllarda dolandırıcı denilince Sülün Osman ile Fil Hamdi gelirdi akla.

Sürekli ihbarlar yapılıyor, sürekli de yanlış Fil Hamdiler yakalanıyordu.

29 Aralık 1955 günü de Eskişehir’de yine bir “Fil Hamdi” yakalanmış ancak kunduracı olduğu anlaşılan İsmail isimli adam serbest bırakılmıştı.

İstanbul Dolandırıcılık Masası memurlarından Nazmi Özlü, şans eseri trende Fil Hamdi’yi tanıyan birine rast geldi. 1955’in bitmesine iki gün kala Maltepe’de bir adrese ulaşıldı.

Gidildiğinde de bitişik eve kaçmaya çalışan

Yazının Devamını Oku

Efsanenin veda günü

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

8 Ocak 2022
Yaşar Doğu, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından biriydi.

Güreşin efsane ismi, 61 yıl önce bugün, henüz sadece 48 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milli takıma ilk girdiği 1939’da Avrupa Şampiyonası’nda kaybettiği maç, spor hayatındaki tek mağlubiyetti.

Ay yıldızlı mayo ile mindere çıktığı 47 maçtan 46’sını kazandı. 33’ünde rakibini tuş etti.

Hafif sıklette başladığı kariyerini 87 kiloda, hafif ağır sıklette tamamladı.

Şampiyon olduğu 1948 Londra Olimpiyatları’ndaki rakibi İsveçli Andenberg onun için şöyle diyordu:

“Bu kadar sene güreş yapıyorum. Yaşar Doğu gibi acı kuvvete sahip olana rastlamadım.”

Spor yaşamında sadece bir kez Dünya Şampiyonası’nda güreşebildi. Helsinki’deki bu şampiyonada altın madalya kazandığı karşılaşma, mindere çıktığı son müsabakaydı.

26 NİSAN 1951

Yazının Devamını Oku

Yankesicilik için Nasır’ın cenazesine gitti

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

7 Ocak 2022
Yankesici... Yani cepci, tırtıkçı... Hatta cep faresi.

Her yerde olduğu gibi İstanbul’da da yankesiciler mesleklerini çarşı, pazar, istasyon gibi kalabalık yerlerde icra ederdi.

Ana mesai yerlerinden biri de tramvaylardı. Özellikle Bankalar Caddesi’ndeki tramvaylar. Çünkü yolcuların çoğu bankalardan ceplerinde yüklü parayla çıkardı.

Yankesicilerin en meşhurları Şakir ile damadı Dalmış Ali’ydi.

Aslında adı Ali Dalmış’tı. Ama soyadı mesleğine uygun olunca, lakaba dönüşmüştü. Dalmış Ali, alelade bir yankesici değildi.

Ünü İstanbul’u, Türkiye’yi aşmış, Avrupa’ya kadar ulaşmıştı.

INTERPOL BİLE ARIYORDU

Uluslararası yankesiciydi.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları