Kırılmaz camı parçalayan elçi

Fakat gelen her yeni yılın beklentileri karşıladığı da söylenemez.
İşte 1979’un son günü de böyleydi.
Hürriyet’te “Allah 70’leri aratmasın. Çok şükür geride bırakıyoruz” deniliyordu.
31 ARALIK 1979
“Umudumuz sende 80” başlığının altında şunlar yazıyordu:
“Yıllar akıp gitti, fakat geçen şu 10 yıla, 70’lere ‘O güzelim yıllar’ diyemiyoruz. 1970’lerin nihayet çekip gidişinden de şikayetçi değiliz.”
Hürriyet’in güzel dileklerine rağmen bildiğiniz gibi 1980 Türkiye’ye çok iyi gelmedi. 12 Eylül’deki askeri darbe, Türkiye’yi uzunca bir süre demokrasi girdabına soktu.
Hatırlarsınız 2020’den de beklentiler çok büyüktü. Ama dünyanın pandemiyle yüz yüze geldiği, hepimizi evlere tıktığı bu yılı da pek sevemedik.
Bu korkunun adı milenyumdu. “Bin yıl” anlamına geliyor.
O yıllarda dillerden düşmeyen bir kelimeydi.
Gazetelerde “milenyum” kelimesinin geçmediği başlık neredeyse yok gibiydi.
Korkunun temel nedeni, bilgisayarların yılları son iki haneye göre 98, 99 olarak kullanmasıydı.
31 ARALIK 1999
1 Ocak 2000’e girildiğinde “zamanın sıfırlanmasından”, bilgisayarların 00’ı 1900 olarak algılamasından korkuluyordu.
Yani bilgisayarlar 31 Aralık 1999’dan, 1 Ocak 1900’e geçebilirdi.
Turgut Özal direksiyonda, eşi Semra Özal ile birlikte yeni yapılan ikinci köprüden geçiyor:
“Haydi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım.”
Turgut Bey’in otomobil sevdası hep bilinir.
15 AĞUSTOS 1989
15 Ağustos 1989 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasındaki haber de bununla ilgili:
“Sade vatandaş olsa yanmıştı.”
Özal
Soğuk sularda yaşayan Beluga cinsi balinanın Karadeniz’e nasıl geldiği meçhuldü.
İnsanlardan kaçmıyor, hemen burnunu uzatıp kendini sevdiriyordu. Eğitimli olduğu belliydi.
Balinaya “Aydın” ismi verildi. Aydın’ın bu kadar sıcak suda yaşayamayacağı söyleniyordu.
Günlük beslenmesi için 1 milyon lira gerekiyordu. Bir günde 30 milyon liralık bağış yapıldı.
Banka hesabı kabaran Aydın, dünyanın “ilk milyoner balığı” olmuştu.
Ünü Karadeniz’i aştı, önce Türkiye’ye, sonra tüm dünyaya yayıldı.
Yerli ve yabancı heyetler, Sinop Valisi
At yarışı sahnesinde dublör kullanmadı. 5 Temmuz’daki çekimlerde attan düştü, boyun omurlarında kayma oldu. SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç riski yoktu ama İstanbul’a getirilmesi gerekiyordu.
Hürriyet hemen harekete geçti. THY’den F-27 tipi uçak kiraladı. Bir ekip oluşturuldu. Ekipte şu isimler yer alıyordu:
Hulki İlgün, Güney Duraman, Suphiye Şahin, Baha Pir, Orhan Şahin, Şakir Şad ve ortopedi uzmanı Doç.Dr.Kut Sarpyener.
DOKTORLARIN TARTIŞMASI
Uçak, 7 Temmuz sabah erken saatlerde Yeşilköy Havaalanı’ndan yola çıktı. 3 saatlik uçuşun ardından uçak Elazığ’a vardılar. Ancak Şoray’ın seyahat edip edemeyeceği hâlâ net değildi.
Doktorlar uzun uzun tartıştı. Yeniden röntgen çekildi. Belirsizlik sürerken Şoray’ın, “Beni İstanbul’a götürün” sözleri duyuluyordu. Şoray yolculuğu onaylayan bir imza attı. Devreye Ulaştırma Bakanlığı ile THY girdi.
Kararsızlık yaşayan doktorlar saatler sonra
Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.
Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.
Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.
Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.
Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.
Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.
İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.
Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.
Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.
Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.
11 OCAK 1968
CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU
Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat sokağı haline gelecek.
Zürafa Sokak’ın en meşhur isimlerinden biri genelev patroniçesi Matild Manukyan’dı.
Onu bu kadar ünlü yapan ise, defalarca vergi rekortmeni olmasıydı.
23 HAZİRAN 1992
Aslında Zürafa Sokak’ın ilk vergi rekortmenleri arasında Sümbül Hanım’ın adı öne çıkıyordu. Sakıp Sabancı bile işinsanlarına Sümbül Hanım’ı örnek göstererek “Vergilerini tam ödeme” çağrısı yapmıştı.
Ancak 1985’te Manukyan, Sümbül Hanım’ı geride bıraktı. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül törenlerine de katıldı.
1992 yılındaki törende ödülleri dönemin Başbakanı
Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.
15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.
O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.
İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:
“Var mısınız böyle bir iddiaya?”
Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:
“Yenilen taraf, topu yiyecek.”
İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.
Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.
1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.
Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.
TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI
Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.
12 Şubat 2013’te
Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.
Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.
Gerçek adı Belgin Çakır’dı.
Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.
Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden
Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Kırılmaz camı parçalayan elçi
Soğuk Savaş yıllarında, Prag’da Sovyet Bilim ve Teknoloji Sergisi düzenleniyordu.
Ruslar, doğu bloku ülkelerinin katıldığı sergiye özel bir ürünlerini getirmişti.
Rus bilim insanlarının geliştirdiği “kırılmaz cam” büyük bir kıvançla tanıtılıyordu. Çekoslovakya’daki diplomatlar da 13 Aralık 1971’deki sergiye davet edildi.
Ruslar kırılmaz camlarını kanıtlamak için davetli büyükelçilere birer çekiç dağıttı.
Büyükelçilerden bütün güçlerini kullanarak çekiçle cama vurmaları istendi.
SÜRPRİZ DARBE
Diplomatlar sırayla cama vurdular. Cam gerçekten kırılmıyordu, sağlamdı. En küçük bir iz bile kalmıyordu. Rusların neşesi yerindeydi.
Sıra Türkiye’nin 54 yaşındaki Prag Büyükelçisi Haluk Kura’ya geldi.
Kura yavaşça cama yaklaştı, çekiçle vurdu.
Sonuç sergideki herkes için sürprizdi. Cam paramparça olmuştu.
Ortalık buz kesti.
İlk şaşkınlığın ardından elçilere yapılan gösteri birden sona erdi. Ruslar da alelacele sergiyi kapattı.
Camı üreten bilim insanlarıyla ilgili soruşturma açıldı.
Hürriyet’in haberinde Kura’dan “Türk gibi kuvvetli” sözünü ispatlayan büyükelçi olarak söz ediliyordu.
ŞAMPANYA DÖKTÜM SAÇLARIMA
Cilt ve saç bakımı için neler neler yapılıyor?
1980’e ilk adım atıldığı günlerde Avrupa’dan İstanbul’a yeni bir “saç bakım” modası ulaşmıştı.
Akımın öncüsü sanatçı Meral Küçükerol’du.
Küçükerol saçlarını “şampanya” ile yıkatıyordu.
Bazı kuaförlerin uyguladığı bu yeni yöntem, iddiaya göre saçları parlak ve yumuşak yapıyor, şekil almasını kolaylaştırıyordu.
Ama bir sorun vardı. Şampanya pahalı bir içecekti.
Kuaförler bu nedenle bir şişeyle yedi saç yıkıyorlardı.
Zaten tahmin edeceğiniz gibi bu modanın ömrü çok da uzun olmadı.
ÜÇ YILDIZIN ROL SAVAŞI
1970’lerin son günlerinde beyaz perdede kıyasıya bir mücadele vardı.
Yeşilçam’ın üç yakışıklısı, Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kadir İnanır yapımcıların gözdesiydi.
30 Kasım 1979 tarihli Kelebek, neredeyse tam sayfasını bu üç yıldıza ayırmıştı.
“Kıyasıya savaş var” başlıklı yazıda üç aktörün durumu inceleniyordu.
Kara Murat, Battal Gazi gibi tarihi filmlerde oynayan Cüneyt Arkın, son dönemde çektiği polisiye filmleri nedeniyle eleştiriliyordu. Kelebek’te, “Elinde tabanca, polis rolleri oynamanın kaybettirdiğini kazanmaya çalışıyor” deniliyordu.
Türkan Şoray ile oynadığı Devlerin Aşkı, Selvi Boylum Al Yazmalım, Bodrum Hakimi ile öne çıkan Kadir İnanır ise yeni partner bulmakta zorlanıyordu. Önceki yıllara göre formunda biraz düşüş vardı.
Ama üçlü içinde o günlerde en çok öne çıkan isim Tarık Akan’dı. Maden, Sürü ve Adak filmleriyle ödülden ödüle koşan Akan her ne kadar o sıralarda askerde olsa da yapımcıların aradığı isimdi.
Bu üçlü arasındaki bu mücadele daha sonraki yıllarda da sürdü gitti.
Kimi zaman biri öne geçti, kimi zaman diğeri.
Ama şu bir gerçek ki, ne kadar zaman geçerse geçsin, bu 3 isim hep yapımcıların aradığı isimler oldu.