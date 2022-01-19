Kelebekler’in yıkıldığı gece

Suudi Arabistan’dan kalkan ABD jetleri Irak’a bomba yağdırdı. Hürriyet, savaşın başladığı gece ve ertesi gün, yaptığı iki yıldırım baskıyla bu haberi okurlarına duyurdu.
1. Körfez Savaşı, Saddam’ı devirmedi ama dünyada pek çok şeyi değiştirdi. Bir de hafızamıza bazı kelimeleri kazıdı. İşte onlardan bazıları.
Çöl Ayısı: Bombardımanın ardından başlayan kara savaşlarının simge ismiydi ABD kuvvetlerinin komutanı General Norman Schwarzkopf. Saddam’ı Kuveyt’ten çıkaran, Çöl Fırtınası Operasyonu’nun kumandanıydı. İri cüssesi nedeniyle bu lakapla anılıyordu.
Canlı yayında savaş: Irak harekâtı her saniyesi televizyondan canlı yayınlanan ilk savaştı. Bu yayınlar Türkiye’de de yakından takip edildi.
Scud ve Patriot: Savaşın kulaklarda çınlayan ikilisi. Irak’ın Scudları vs ABD’nin Patriotları. Gece yarılarında “Patriotlar geliyoooorrr” sesiyle uyuduk, uyandık. Gerçi sonra önlenen Scud füzesi sayısının çarpıtıldığı anlaşıldı.
Gaz maskesi: Saddam’ın kimyasal silah tehdidi, birçok kişiyi gaz maskesiyle tanıştırdı.
Karabatak:
Casus filmlerine malzeme olan bu müthiş kaçışlardan biri de 1981’de İstanbul’da yaşandı.
Sovyetler Birliği’nin meşhur Bolşoy Bale Topluluğu gösteri için İstanbul’a geldi.
Sanatçılar İstanbul’da sıkı kontrol altındaydı. Tüm hareketleri takip ediliyordu. Ünlü Rus balet Barışnikov’un 1974’te turnedeyken iltica etmesinden sonra önlemler daha da sıkılaştırılmıştı.
26 yaşındaki balerin Galina Vurşina Churşina, 4 Temmuz 1981 günü öğlen saatlerinde Marmara Etap Oteli’nden, oda arkadaşı İrina Shostak ile birlikte Taksim’e çıktı.
Galina Vurşina Churşina
BİR DAHA DÖNMEDİ
İki arkadaş İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaparken Shostak bir gözlükçüye girdi. Churşina ise dışarıda bekliyordu. Ne olduysa o anda oldu, Churşina kaşla göz arasında ortadan kayboldu.
İrina Shostak
Yarım yüzyılı aşkın bir süre önce insandan insana ilk kalp nakli yapıldığında benzer bir heyecan yaşanmıştı.
Gazeteler günlerce bu haberi konuştu. Bundan yaklaşık bir yıl sonra da Türkiye’de ilk kalp nakli 22 Kasım 1968’de yapıldı. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki bu tarihi başarıya kalp nakline imza atan isim ünlü kalp cerrahı Kemal Beyazıd’dı.
Beyazıd henüz 38 yaşındaydı.
Çalıştığı fırındaki patlama sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Erdal Yıldırım’ın kalbi, 40 yaşındaki Maviş Karagöz’e nakledildi.
HÜRRİYET DE ORADAYDI
Beyazıd’ın yanı sıra 10 doktor ve 12 sağlık personelinin katıldığı ameliyatta Hürriyet muhabiri Metin Yalman da vardı. Kalbi alınmadan önce bir savcı, kalbi alınacak Yıldırım’ın beyin ölümünü tespit etti.
Saat 03.15’te vericinin kalbi açıldı, saat 04.35’te kalp çalışır halde çıkarıldı.
Lefter, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusuydu. Ama onun çok daha ötesindeydi. Hangi takımı tutarsa tutsun tüm futbolseverlerin gönlünde özel bir yeri vardı. Yani hepimizin Lefter’iydi.
Milli takımın ilk “altın madalyalı” kaptanıydı. Ay yıldızlı formayı giydiği 50 maçta 22 gol attı.
Elif Çongur, 17 Nisan 2019’da Hürriyet’teki yazısında “Lefter’in kendisi armağandır Fenerbahçe’ye. Varlığı armağandır. Fenerbahçe’nin başına gelmiş en güzel şey, en muazzam hikâye, en derin izdir” diye anlatmıştı onu.
FITIK EDECEK KADAR KIVRAK
Hürriyet yazarı Adnan Akın, Lefter’in 1948’de milli formayla ilk kez çıktığı Yunanistan maçını şöyle anlatıyordu: “Takımın içinde o zaman henüz 24 yaşına girmiş, sempatik, kısa boylu, çocuk tabiatlı, buna mukabil fevkalâde futbol kabiliyetli ve bilhassa driplingde insanı fıtık yapacak kadar kıvrak bir futbolcuyu da beraber götürmüştük.”
Atina’ya ayak bastığında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türk milli takımının maçı 3-1 kazanacağını söylemiş ve “Golleri Fikret, Şükrü ve ben atacağım” demişti. Tam da dediği gibi oldu.
90’larda hem televizyon kumandaları yaygınlaşmıştı. (Evet inanabiliyor musunuz, eskiden televizyon kumandası diye bir şey yoktu. O işi evin küçüğü yapardı.)
Hem de özel televizyonların kurulmasıyla birlikte, iki kanallı devlet yayıncılığı sona ermişti.
Hepimiz evlerde ellerimizdeki kumandalarla o kanal senin, bu kanal benim gezip duruyorduk.
İşte buna zapping deniyordu. O kadar çok kullanılır oldu ki bu kelime, Türk Dil Kurumu zappingi sözlüğe “geçgeç” olarak aldı: “Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama.”
Dijital yayıncılıkla birlikte zaman içinde zaplamak da neredeyse kayboldu gitti.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1996’da televizyon izleme alışkanlığıyla ilgili bir araştırma yapmıştı.
İri cüssesi ve aşırı kilosu nedeniyle “Fil Hamdi” lakabı yakıştırılmıştı.
1950’li yılların “en çok aranan” adamıydı.
Espri değil. Polisler yurdun dört bir yanında onu arıyordu.
O yıllarda dolandırıcı denilince Sülün Osman ile Fil Hamdi gelirdi akla.
Sürekli ihbarlar yapılıyor, sürekli de yanlış Fil Hamdiler yakalanıyordu.
29 Aralık 1955 günü de Eskişehir’de yine bir “Fil Hamdi” yakalanmış ancak kunduracı olduğu anlaşılan İsmail isimli adam serbest bırakılmıştı.
İstanbul Dolandırıcılık Masası memurlarından Nazmi Özlü, şans eseri trende Fil Hamdi’yi tanıyan birine rast geldi. 1955’in bitmesine iki gün kala Maltepe’de bir adrese ulaşıldı.
Gidildiğinde de bitişik eve kaçmaya çalışan
Güreşin efsane ismi, 61 yıl önce bugün, henüz sadece 48 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milli takıma ilk girdiği 1939’da Avrupa Şampiyonası’nda kaybettiği maç, spor hayatındaki tek mağlubiyetti.
Ay yıldızlı mayo ile mindere çıktığı 47 maçtan 46’sını kazandı. 33’ünde rakibini tuş etti.
Hafif sıklette başladığı kariyerini 87 kiloda, hafif ağır sıklette tamamladı.
Şampiyon olduğu 1948 Londra Olimpiyatları’ndaki rakibi İsveçli Andenberg onun için şöyle diyordu:
“Bu kadar sene güreş yapıyorum. Yaşar Doğu gibi acı kuvvete sahip olana rastlamadım.”
Spor yaşamında sadece bir kez Dünya Şampiyonası’nda güreşebildi. Helsinki’deki bu şampiyonada altın madalya kazandığı karşılaşma, mindere çıktığı son müsabakaydı.
26 NİSAN 1951
Her yerde olduğu gibi İstanbul’da da yankesiciler mesleklerini çarşı, pazar, istasyon gibi kalabalık yerlerde icra ederdi.
Ana mesai yerlerinden biri de tramvaylardı. Özellikle Bankalar Caddesi’ndeki tramvaylar. Çünkü yolcuların çoğu bankalardan ceplerinde yüklü parayla çıkardı.
Yankesicilerin en meşhurları Şakir ile damadı Dalmış Ali’ydi.
Aslında adı Ali Dalmış’tı. Ama soyadı mesleğine uygun olunca, lakaba dönüşmüştü. Dalmış Ali, alelade bir yankesici değildi.
Ünü İstanbul’u, Türkiye’yi aşmış, Avrupa’ya kadar ulaşmıştı.
INTERPOL BİLE ARIYORDU
Uluslararası yankesiciydi.
14 OCAK 1964
BANKO KUPON
ADAMLAR SİRİ’Yİ BİLMİŞ
Muazzam elektronik beyinler, herkese soracağı sualin cevabını bir dakikada bildirecek. Google ve Siri’yi tahmin etmiş adamlar.
Paranın yerini tamamen kredi kartı cinsinden şeyler alacak. Bu tahmin tabii ki Amerikalıların. Para denildi mi ilk onlar gelir akla.
Elektronik beyinlerden faydalanarak sinemada, televizyonda ve telefonda akıllara durgunluk verecek yenilikler olacak: Şu anda elinizde akıllı telefon var, daha ne olsun?
Elektronik cihazlarla insan vücudunun her tarafı ayna gibi görülecek: Birçok tarama yöntemi bugün tıpta kullanılıyor.
Ortalama ömür 85’i geçecek.
Yıldız futbolcu sahadaki mahareti kadar, çapkınlığıyla da çok konuşuluyordu.
Üstelik lafını hiç sakınmıyor, her sözüyle gündem oluyordu.
İşte o açıklamalarından biri onu Kadirizm ile karşı karşıya getirdi.
Galatasaray’da forma giydiği 2001’in son günü “Çapkınlıkta Kadir İnanır bile solda sıfır kalır” deme cesaretini göstermişti.
‘KONUŞMA HASTASI’
Belli ki kimse de “Dur Sergen yapma” dememişti.
İnanır
Biz bu dörtlüyü hep birlikte anıyoruz ama 1960’lı yıllarda bu yoncanın iki yaprağının arası limoniydi.
Hürriyet 12 Ekim 1963’te yeni bir köşe açtı. “Yıldızlara 5 soru” köşesinin ilk konuğu Türkan Şoray’dı.
Anketteki sorulardan biri şöyleydi:
“Oynadığınız filmlerde veya çalıştığınız yerlerde sizinle beraber olmasına sinirlendiğiniz bir isim muhakkak vardır. Bu kimdir?”
Şoray’ın yanıtı “Fatma Girik” oldu.
Nedeni ise belirsizdi. Bu yanıt Girik’in huzurunu kaçırmıştı. İki hafta sonraki Hürriyet’te Girik’in yanıtı vardı.
“Bana niçin sinirleniyorsunuz” başlıklı haberde şöyle diyordu Girik:
“Bana sinirlenişini hiçbir ana noktaya bağlayamıyorum. Çünkü aramızda en ufak bir hadise geçmedi.”
Ruslar, doğu bloku ülkelerinin katıldığı sergiye özel bir ürünlerini getirmişti.
Rus bilim insanlarının geliştirdiği “kırılmaz cam” büyük bir kıvançla tanıtılıyordu. Çekoslovakya’daki diplomatlar da 13 Aralık 1971’deki sergiye davet edildi.
Ruslar kırılmaz camlarını kanıtlamak için davetli büyükelçilere birer çekiç dağıttı.
Büyükelçilerden bütün güçlerini kullanarak çekiçle cama vurmaları istendi.
SÜRPRİZ DARBE
Diplomatlar sırayla cama vurdular. Cam gerçekten kırılmıyordu, sağlamdı. En küçük bir iz bile kalmıyordu. Rusların neşesi yerindeydi.
Sıra Türkiye’nin 54 yaşındaki Prag Büyükelçisi Haluk Kura’ya geldi.
Kura yavaşça cama yaklaştı, çekiçle vurdu.
Fakat gelen her yeni yılın beklentileri karşıladığı da söylenemez.
İşte 1979’un son günü de böyleydi.
Hürriyet’te “Allah 70’leri aratmasın. Çok şükür geride bırakıyoruz” deniliyordu.
31 ARALIK 1979
“Umudumuz sende 80” başlığının altında şunlar yazıyordu:
“Yıllar akıp gitti, fakat geçen şu 10 yıla, 70’lere ‘O güzelim yıllar’ diyemiyoruz. 1970’lerin nihayet çekip gidişinden de şikayetçi değiliz.”
Hürriyet’in güzel dileklerine rağmen bildiğiniz gibi 1980 Türkiye’ye çok iyi gelmedi. 12 Eylül’deki askeri darbe, Türkiye’yi uzunca bir süre demokrasi girdabına soktu.
Hatırlarsınız 2020’den de beklentiler çok büyüktü. Ama dünyanın pandemiyle yüz yüze geldiği, hepimizi evlere tıktığı bu yılı da pek sevemedik.
Bu korkunun adı milenyumdu. “Bin yıl” anlamına geliyor.
O yıllarda dillerden düşmeyen bir kelimeydi.
Gazetelerde “milenyum” kelimesinin geçmediği başlık neredeyse yok gibiydi.
Korkunun temel nedeni, bilgisayarların yılları son iki haneye göre 98, 99 olarak kullanmasıydı.
31 ARALIK 1999
1 Ocak 2000’e girildiğinde “zamanın sıfırlanmasından”, bilgisayarların 00’ı 1900 olarak algılamasından korkuluyordu.
Yani bilgisayarlar 31 Aralık 1999’dan, 1 Ocak 1900’e geçebilirdi.
Turgut Özal direksiyonda, eşi Semra Özal ile birlikte yeni yapılan ikinci köprüden geçiyor:
“Haydi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım.”
Turgut Bey’in otomobil sevdası hep bilinir.
15 AĞUSTOS 1989
15 Ağustos 1989 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasındaki haber de bununla ilgili:
“Sade vatandaş olsa yanmıştı.”
Özal
Soğuk sularda yaşayan Beluga cinsi balinanın Karadeniz’e nasıl geldiği meçhuldü.
İnsanlardan kaçmıyor, hemen burnunu uzatıp kendini sevdiriyordu. Eğitimli olduğu belliydi.
Balinaya “Aydın” ismi verildi. Aydın’ın bu kadar sıcak suda yaşayamayacağı söyleniyordu.
Günlük beslenmesi için 1 milyon lira gerekiyordu. Bir günde 30 milyon liralık bağış yapıldı.
Banka hesabı kabaran Aydın, dünyanın “ilk milyoner balığı” olmuştu.
Ünü Karadeniz’i aştı, önce Türkiye’ye, sonra tüm dünyaya yayıldı.
Yerli ve yabancı heyetler, Sinop Valisi
At yarışı sahnesinde dublör kullanmadı. 5 Temmuz’daki çekimlerde attan düştü, boyun omurlarında kayma oldu. SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç riski yoktu ama İstanbul’a getirilmesi gerekiyordu.
Hürriyet hemen harekete geçti. THY’den F-27 tipi uçak kiraladı. Bir ekip oluşturuldu. Ekipte şu isimler yer alıyordu:
Hulki İlgün, Güney Duraman, Suphiye Şahin, Baha Pir, Orhan Şahin, Şakir Şad ve ortopedi uzmanı Doç.Dr.Kut Sarpyener.
DOKTORLARIN TARTIŞMASI
Uçak, 7 Temmuz sabah erken saatlerde Yeşilköy Havaalanı’ndan yola çıktı. 3 saatlik uçuşun ardından uçak Elazığ’a vardılar. Ancak Şoray’ın seyahat edip edemeyeceği hâlâ net değildi.
Doktorlar uzun uzun tartıştı. Yeniden röntgen çekildi. Belirsizlik sürerken Şoray’ın, “Beni İstanbul’a götürün” sözleri duyuluyordu. Şoray yolculuğu onaylayan bir imza attı. Devreye Ulaştırma Bakanlığı ile THY girdi.
Kararsızlık yaşayan doktorlar saatler sonra
Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.
Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.
Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.
Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.
Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.
Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.
İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.
Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.
Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.
Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.
11 OCAK 1968
CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU
Kelebekler’in yıkıldığı gece
Beyaz Kelebekler’in hikâyesi Kabataş Lisesi’nde başladı. Lise arkadaşı delikanlılardı.
Henüz öğrenciyken kurdukları müzik grubuyla uzun yıllar sahnelerin tozunu attılar.
İsimlerine uygun bembeyaz kıyafetleri, yakalarındaki kelebek broşları, sahnedeki danslarıyla bir dönemin en sevilen, sempatik müzisyenleriydiler. Ender Akacan’ın renkli gözlüğü grubun ikonu haline gelmişti. Akacan o meşhur gözlükleri Karaköy’de seyyar tezgâhtan üç kuruş paraya onlarca adet almış, tüm sahne hayatı boyunca teker teker kullanmıştı.
Kurucu üyeler Rıfat ve Altan Eke kardeşler, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ ve Bülent Ortaç’a daha sonra Ercüment Ateş katıldı. Ama grubu İstanbul’un bilinen sahnelerine taşıyan, hepsinin Turgut abisi, Turgut Akyüz oldu. O yıllarda sinemalarda film gösterilmeden küçük şovlar yapılırdı. Beyaz Kelebekler henüz lisedeyken filmlerden önce bu şovlara çıkıyordu. Daha sonra Kazablanka Gazinosu ile başlayan sahne hayatları dönemin en önemli gece kulüplerinden Maksim’de sürdü. Grubun kaderi tam 52 yıl önce bugün değişti.
MÜZİK DÜNYASI SARSILDI
19 Ocak 1970 günü Maksim’deki programlarının ardından konser için iki otomobille İzmit’e hareket ettiler. Eke kardeşler ayrı araçlardaydı. Mola verdikleri bir benzinlikte aynı otomobile geçtiler. İki kardeş birlikte ön koltuğa oturdu. Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç ve solistleri Ülkü Üst de arka koltuktaydı. Hepsi yorgundu, uykuya daldılar. Gece yarısından sonra otomobil yalpalamaya başladı. Kayan otomobile bir kamyon sağ tarafından vurdu. Araç şarampole yuvarlandı.
Otomobilin ön tarafı yanmaya başladı.
Arka camdan Ülkü Üst ve Bülent Ortaç yaralı olarak çıkarıldı. Tam o sırada otomobil patladı. Altan ve Rıfat Eke ile Bülent Kutlubağ yanarak hayatlarını kaybetti. Altan 26, Rıfat ve Behzat 24 yaşındaydı. Cenaze töreninde sanatçı dostları ve hayranları Şişli Camisi’ni o kadar doldurdu ki, kalabalık Şişli Meydanı’na taştı.
20 OCAK 1970
AVRUPA’DA HİT OLDULAR
Bu sarsıcı kayıptan sonra grup müziği bırakmayı düşünüyordu. Ama müzik çevrelerinden devam etmeleri için büyük baskı geldi. Yeniden toparlandılar, onlarca sanatçının katıldığı bir konserle yeniden sahnelere döndüler. Kazada yanan enstrümanları bu yardım konserinin geliriyle yeniden aldılar. Bu kazadan 5 yıl sonra herkesin hafızasına kazınan “Sen Gidince” şarkısıyla sadece Türkiye’de değil, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da liste başı oldular.
1982’de İzmir
Fuarı’nda son konserlerini verene kadar Türkiye’nin en uzun soluklu gruplarından biri olarak müzik tarihine geçtiler.
19 OCAK 1996
MÜJDE AR BAYKAL’IN VÜCUDUNU ÖVDÜ
1990’lı yıllarda Müjde Ar ile Şener Şen’in kabare şovu çok revaçtaydı.
Siyasilerin taklitlerini yapıyor, sürekli gündem oluyorlardı. Siyasetçiler de Ankara’daki bu şovu kaçırmıyordu.
Ocak 1996’da şovu izleyenler arasında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eşi Olcay Hanım da vardı.
Müjde Ar, Baykal’a laf attı:
“Deniz Bey, sizin atletik yapınızı beğeniyorum. Bu atletik yapıyı da sanırım her hafta yapılan parti kongrelerinde, üst tribünden alt tribüne atlamanıza borçlusunuz.”
Ünlü sanatçı, Olcay Hanım’a takılmayı da ihmal etmedi:
“Size de buradan koalisyon teklifi yapacağım. Ben eşinizi çok beğeniyorum. Dilerseniz koalisyon yapalım. Deniz Bey işleriyle uğraşırken biz evde kadın kadına otururuz.”
Her iki espri de salonda kahkahalara yol açtı.
Baykal ve eşi, şovun sonunda kulise giderek Müjde Ar ile Şener Şen’i kutladı.
19 OCAK 1970
ÇAĞININ ÖTESİNDE İZMARİTÇİ VALİ
İSTANBUL’un 12’nci valisi Mümtaz Tarhan, Demokrat Parti’nin önemli isimlerindendi.
Hukuk okumuş, Sayıştay Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı yapmıştı. İşçilerle arası açılınca bakanlıktan ayrıldı. Hemen ardından 1957’de İstanbul Valisi ve Belediye Reisi oldu.
Geceleri kontrole çıkıyor, şehirdeki sorunlarla yakından ilgileniyordu. Görevini ihmal eden polislerin gözünün yaşına bakmıyordu. Pavyonda dövülen iki kişinin şikâyetini dinlemeyen bir komiseri görevden aldı. Çocuklara çok önem veriyor, onlar için spor alanları yapılacak alanları bizzat gezip seçiyordu. Bir de okuldan kaçan çocukları yakalıyordu. Tarhan, o dönem için çağının çok ötesinde bir karara imza attı.
İstanbul sokaklarında yere izmarit atanlara ve tükürenlere ağır para cezası getirdi.
Ekmeğin 60 kuruş olduğu günlerde, ceza 5 liraydı. Üstelik bu lafta kalmadı, zabıtalar sokaklarda peş peşe ceza kesmeye başladı.
Gazetelerde “Ne yani vatandaşlar küllükle mi gezsin” yorumları yapılıyordu. Tarhan’ın valilik ve belediye reisliği sadece 6 ay sürdü. Baskılar nedeniyle istifa etti. Görevden ayrıldığı gün gazetecilerin “izmarit cezalarını” sorması üzerine şu yanıtı vermişti: “Bu şehir temizliğe muhtaçtır. Zecri (zorlayıcı) tedbir alınmasına ihtiyaç vardır. İzmarit çöp vesaire atan medeni şartlara uymayanlarla mücadele etmek bir belediye başkanının vazifesidir. Bana izmaritçi desinler, ne derlerse desinler.”
1970’te hayatını kaybettiğinde bile haberler, “İstanbul’da yere sigara atılmasını yasaklayan Tarhan öldü” başlığını taşıyordu.