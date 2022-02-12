Karakol basan emniyet müdürü

Birleşmeden 7 ay sonra, 10 Eylül 1995’te yapılan kurultayda Deniz Baykal, Murat Karayalçın’ı yenerek Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.
Baykal’ın zaferinin hemen ertesi günü Hürriyet’te bir yazı dizisi başladı.
Turan Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide Baykal’ın hayat hikayesi anlatılıyordu.
İlk günkü yazıda CHP Lideri’nin çocukluğu ve gençliği işleniyordu.
Bu hikâyede, Baykal’ın ve belki de Türkiye’nin kaderini değiştiren bir bölüm vardı:
”Ortaokuldan sonra sınavını kazandığı Heybeliada Deniz Lisesi’ni son anda, tıbbi incelemede saptanan kalbindeki hızlı çarpıntı nedeniyle kaçırmamış olsaydı, kimbilir belki bugün oramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın yerinde oturuyordu. Hatta, 1980’de Süleyman Demirel ve bazı CHP ve AP’li politikacılarla birlikte gözaltında tutulduğu Zincirbozan’ın sakinlerinden biri olmak yerine, onların komutanı bile olabilirdi. Ama Heybeliada Deniz Lisesi’ndeki doktorların sağlık raporu, Baykal’a tümüyle farlı bir hayat çizgisi getirdi.”
Hürriyet bu yazı dizisini
Su üstünde yürümeyi sağlayacak bir pabuç yapmaya merak sardı.
Üç yıl boyunca “deniz pabuçları”nın üzerinde çalıştı.
Önce bir havuzda, sonra denizde denemeler yaptı. Hedefi boğazı yürüyerek geçmekti.
Kendisinin ürettiği 1.45 metre uzunluğundaki, 25 santim yüksekliğindeki “deniz pabuçları” ile 8 Temmuz 1961 günü Kanlıca’dan çıktı yola.
Ama denizdeki akıntılar nedeniyle yarı yolda bu denemeden vazgeçti. Ama hedefinden sapmadı.
Hülagü, bu kez 22 Temmuz’da su üstündeydi.
23 TEMMUZ 1961
Annesi ünlü oyuncu Toto Karaca, babası Mehmet Karaca’ydı.
SENE 1967 - Altın Mikrofon yarışması. Cem Karaca ve Apaşlar
Yolu Robert Koleji’nden geçti. Kuşağındaki her müzisyen gibi rock’n roll ile çıktı yola.
Peş peşe birçok grupla çalıştı. Dinamikler, Jaguarlar, Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar...
Apaşlar ile 1967 Altın Mikrofon yarışmasına daha sonra oğluna ismini vereceği Emrah şarkısıyla katıldı. Mavi Çocuklar’ın ardından ikinci oldular ama daha çok sükse yaptılar.
Anadolu ezgileri ile sola açılması Apaşlar ile kırılma yarattı. Gergin ve çatışmalı iklimde tarafını seçmişti Karaca. Bu sol şerit, Apaşlar ile yollarını ayırdı.
Cem Karaca ve westernde beraber rol aldığı gözlükleri
Araştırmanın amacı “kendilerinin en iyi olduklarını düşünen”leri bulmaktı.
Bunu için bir anket düzenlendi. Ve “Türkiye’nin megalomanları” listesi çıktı ortaya.
Hürriyet de Kadınca’nın bu araştırmasını 18 Şubat 1992’de arka kapağının manşetine taşıdı.
Listede sadece iki kadın vardı. Geri kalanların tamamı erkekti.
Dergi bunu “Daha mütevazı oldukları ortaya çıkan Türk kadınları listeyi sadece Banu Alkan ve Eser Noyan ile delebildi” diye yorumluyordu.
KENDİNİ BEĞENMEMEK ANORMALLİKTİR
Geri kalan
Ama bu dolmuşlar kendi kendilerine çıkmadılar ortaya. Dolmuşun “icat edildiği” bir gün, bir de “mucidi” vardı.
İşte “dolmuşu 1934’te icat eden” adam “Aşçı Halit Efendi”ydi.
Aslında aşçıydı. Ama geçinemediği için taksicilik yapıyordu.
Halit Efendi ile ilgili detaylar, 28 Nisan 1969 tarihli Hürriyet’teydi. Muhabir Zeynep Avcı, 1934’e dönüyor, dönemin tanıklarıyla konuşuyordu.
O günlerde Talimhane’den Eminönü, taksiyle 60 kuruştu. Ama müşteri bulmak her geçen gün zorlaşıyordu. Kontak açmadan eve gidildiği oluyordu.
Bu sıkıntılı günlerden birinde, Talimhane’de müşteri bekleyen taksiciler duyduklarıyla irkildi:
“Eminönü 10 kuruş... Dakikada kalkar beyler... Beklemeden gider, Eminönü 10 kuruş.”
Bu ses
Saat 10.23’te müthiş bir infilak sesi, bölgedeki herkes için hayatı değiştirdi. Gürültü Taksim’den Fatih’e kadar birçok yerden duyuldu.
Patlamanın merkezi Ebussuud Caddesi üzerindeki Neyir Han’dı. Yeni Viyana Oteli, Üniversite Kitabevi ile Doğu ve Öztürk matbaaları bir anda enkaza döndü. Tan matbaası yarı yarıya yıkıldı.
Çıkan yangın, önce Meserret Oteli’nin pencerelerini yaladı, binayı tutuşturdu. Sonra yandaki binalara sıçradı. Sirkeci yanıyordu. Enkazların altında onlarca insan vardı.
Tan Matbaası da yıkıldığı için komplo teorileri havada uçtu. Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes hemen olay yerine gitti.
İlk gün şüpheli Neyir Han’ın altındaki ecza deposuydu. Otelin kalorifer kazanı da akılları karıştırıyordu.
Ancak ertesi gün olaydaki sis perdesini birazcık aralayacak bir bilgiye ulaşıldı.
8 OCAK 1959
Ama bundan 52 yıl önce İstanbul’un göbeğinde yine bir salgın kâbusu yaşanmıştı.
Sağmalcılar’dan başlayan kolera salgını İstanbul’un sınırlarını bile aştı. Salgının adım adım nasıl hızla ilerlediği Hürriyet sayfalarında çok net görülüyor.
İlk günlerinde hastalık “meçhul” olarak niteleniyor, kolera olduğundan “şüphe” ediliyordu.
15 Ekim Hürriyet’inin manşeti de bunu anlatıyordu: “Kolera benzeri hastalık hızla yayıldı.”
Üçüncü günde bile hastalığın “kolera” mı yoksa “basilli dizanteri” mi olduğu netlik kazanamadı. Hasta sayısı binleri aştı, ölü sayısı bir anda 35’e yükseldi. 135 bin nüfuslu Sağmalcılar’da tüm halka “kolera aşısı” yapılmaya başlandı.
Açık meşrubat satışı yasaklandı. Vatandaşların sadece klorlu su içmesi tavsiye edildi. Halk korkudan çocuklarını okula göndermiyordu.
BAKANDAN İTİRAF
O sadece Galatasaray’ın değil, Türk futbolunun efsanesiydi.
Cemal Süreya, “Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratan en büyük ad oldu” diyor ve ekliyordu:
“Gladyatör.”
Taçsız Kral filminden
Metin’in topla buluşmasını “icatçı” olarak anlatıyordu:
“Ensesiyle bile top alır, baldırıyla, oyluğuyla hatta bademciğiyle.”
Zaten topu aldıktan sonra gol kaçınılmazdır. Bu sayede Galatasaray’da tam 10 kez gol kralı oldu. Şutları o kadar sertti ki, ağları delen bir yıldızdı.
Bundan 23 sene önce, 1 Şubat 1999’da kalbine yenik düştüğünde sadece 56 yaşındaydı. İstanbul’da doğdu. “Çocukken mutlu bir insan değildim” diyerek hatırlıyordu o yılları.
Eğitim hayatı başarılı değildi. Orta sonda müzik dersinden bile ikmale kalmıştı. Ama arkadaşlarıyla kurduğu küçük bir grupla Fransızca ve İngilizce şarkılar söylüyordu. 21 yaşındayken gittiği Belçika’da eğitim hayatının zirvesini yaşadı. Belçika Kraliyet Akademisi’ni birincilikle bitirdi.
Bu dönemde gece bekçiliğinden, seyyar satıcılığa, benzinliklerde pompacılıktan, motor tamirine kadar pek çok işte çalıştı.
ROL YETENEĞİM YOK
60’lı yıllarda Türkiye’de aranjman modası vardı. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılıyordu. Manço 70’li yılların başında Türkiye’ye döndüğünde bu modaya karşı başka bir hareket filizleniyordu. Pop-folk türündeki bu müzik, Anadolu ezgilerine yaslanıyordu. 1968’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Kaygısızlar’ı kurdu. 1970’te çıkardıkları “Dağlar Dağlar” ile müthiş bir patlama yaptılar.
1971’de Moğollar’la çalışmaya karar verdi. Topluluğun adı da
Bu 3.5 yıllık sürede tüm gazetelerin gözü kulağı köprünün inşaatındaydı.
Köprünün iki yakası birbirine değdikten sonra da gazetecilerde başladı bir yarış. Köprünün üstünden ilk kim fotoğraf çekecek, köprüyü ilk kim geçecek...
2 Şubat 1973 tarihli Hürriyet’in sürmanşetindeki haberde bu yarışa da bir gönderme yapılıyor:
“Köprünün üzerinde çok şeyler yaptı diğer gazeteci dostlarımız. Yürüdüler, kahve içtiler, gazetelerinin isimlerini göstererek gazete okudular. Hatta İtalyan şarkıcılardan bir kadını bile köprüye çıkardılar. Ama ‘en iyisini’ biz yaptık.”
2 ŞUBAT 1973
Hürriyet muhabiri Necmi Onur, gazete yöneticilerinin “Git köprüde bisikletle dolaş” sözleri üzerine Ortaköy’ün yolunu tuttuğunu anlatıyor. Ancak bisiklet için izin alamıyor. Döşemesi yapılan köprü yolunda yürümeye razı oluyor.
Foto muhabiri Atılay Kayaoğlu ile birlikte köprünün Ortaköy ayağına asansörle 4 dakikada çıkıyorlar.
Yürüyerek köprünün ortasına kadar gelen ikili, fotoğrafları çektikten sonra birden karşılarında vinçli traktör beliriyor.
Uzay trafiği neredeyse E-5’e dönmüş durumda. ABD’liler gidiyor, Ruslar dönüyor, Çinliler Ay yolcusu. 1980’ler ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının tam gaz sürdüğü yıllardı.
ABD, tekrar kullanılabilen uzay mekiklerini 80’lerde geliştirdi.
Challenger da, uzaya çıkan ilk mekikti. 1983 ile 1986 arasında 9 başarılı uçuş yaptı.
28 Ocak 1986 günü ise son günü olacaktı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu.
Mekiğin kaptanlığını Francis Scobee yapıyordu.
Bu uçuşun tarihi bir özelliği vardı.
Ortaokul öğretmeni
Operasyon için Mart 1980’de Fransa’ya gitti.
Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi isimlerin tercih ettiği Paris’teki merkezde 5.5 saat ameliyat masasına yattı. Ağız kenarları, kaşlar, burun ve gerdan dokusu üzerinde kırışıklıklar giderildi.
Merkezde bir hafta daha kalan Müren, Paris yakınlarındaki bir evde de uzun süre istirahat etti.
22 NİSAN 1980
Bu operasyonun tehlikeli bir tarafı da vardı. Ameliyat sırasında Sanat Güneşi’nin ses tellerinin etkilenmesi ihtimali bulunuyordu.
İşlemi yapan doktorlar “sesinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine dair yazılı garanti” verdi.
Müren
AYLARDAN marttı. “İlkbahar müjdecisi son cemrenin düşmesi” beklenirken toprağa düşen kar oldu.
4 Mart’ta aniden başlayan kar nedeniyle daha ilk günden İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. Sadece Türkiye ile değil dünyayla da bağlantısı yoktu İstanbul’un.
Karla birlikte rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı. Minareler yıkıldı, çatılar uçtu.
İstanbul bu kadar büyük ve kalabalık değildi o yıllarda. Ona rağmen Haramidere’de binlerce araç mahsur kaldı.
Hemen hemen kimse işine gidemedi. Kamu kuruluşlarında bile iş başı yapılamadı.
5 MART 1987
Yolda mahsur kalanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da vardı. Hasanpaşa’da kaldı, kıpırdayamadı.
En önemli sorunlardan biri Ömerli Barajı’ndan su pompalanamaması oldu.
Tam 59 yıl önce, 1963’ün ocak ayında, tıpkı Nazım’ın bu şiirindeki gibi bir telgraf geldi Hürriyet’e.
Hürriyet’in en acı günlerinden biriydi 24 Ocak 1963 Perşembe.
O yıl ocak ayı yine çok karlıydı.
23 Ocak günü Trakya’da 3 tren kara saplanmıştı. Onları kurtarmak için gönderilen “imdat trenleri” de kara yenik düştü.
Telgraf hatları bozuktu, trenlerden haber alınamıyordu.
Günlerden çarşambaydı. Muhabir Yüksel Kasapbaşı, “Yüzlerce insan, kara saplanmış trenin içinde ölümle pençeleşiyor” diyerek Hürriyet Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran’ın yanına gitti. “Gazetecilik yapacağımız gün bugün” diyordu.
Ona foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner de eklendi.
Gazetedeki yazısında
Dijital platformlardı, YouTube’du, internet yayınlarıydı derken, bugün istenilen her şeyi izlemek mümkün.
Oysa 1990’ların başına kadar Türkiye’de sadece TRT yayınları vardı.
Hem radyoda hem de televizyonda TRT kanalları dışında hiçbir ses ve renk yoktu.
Önce 1989’da Star TV kuruldu. Ardından başka kanallar izledi onu.
Ama esas yaygara 1990’ların ilk yıllarındaki özel radyo furyası ile koptu.
Hemen her şehirde onlarca özel radyo kuruldu.
O güne kadar sadece devletin sözlerinin duyulduğu Türkiye, bir anda çok seslilikle tanıştı.
‘İSTEMİYORUM BABA’
Kar fırtınası vardı. Tipi nedeniyle yol çok kaygandı.
Henüz 1.5 saat olmuştu ki Havza çıkışında karşı yönden gelen bir kamyon ters şeride girdi. Samsunspor’u taşıyan otobüse tam karşıdan çarptı.
Otobüsün şoförü Asım Özkan ile ön tarafta oturan Teknik Direktör Nuri Asan olay yerinde can verdi.
Asan’ın yan koltuğundaki futbolcu Muzaffer Badalıoğlu ile Mete Adanır hastaneye götürülürken kaybettiler hayatlarını.
Beyin travması geçiren Yugoslav futbolcu Tomiç de 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etti.
İlk müdahaleyi Diyarbakır deplasmanına giderken kazayı gören Çarşambasporlu futbolcular yaptı. Eğer o anda orada olmasalardı belki ölü sayısı daha da artacaktı.
Üç futbolcu dışında bütün kafile ağır yaralıydı.
Herkes onu Yavuz Turgul’un Eşkıya filmi ile tanıdı.
“Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım/Yanayım aşkın ile büryan olayım.”
Asıl mesleği kazancılıktı. “Kazancı” lakabı da oradan geliyordu.
Bedih Yoluk aynı zamanda Şanlıurfa’nın en önemli gazelhanıydı.
2005’te Gülden Aydın Hürriyet’te onun için “Okuduğu gazellerin sayısını hiç bilmedi. Yüz, yüz elli, üç yüz” diye yazıyordu.
“Gece mektebindeniz. Bizim konservatuvarımız sıra geceleri” diyordu. 2001’de Hürriyet’in Geleceğe Aşk Mektupları ekinde aynı adı taşıdığı torununa, “En güzel aşkları gazel söylerken, cümbüş çalarken yaşadım” diye yazıyor ve şöyle bitiriyordu:
“Aşkı bul, o seni terk edince başka Leylalar bul. Deden senden ümitli. Okurken de aşkla oku. Diplomalı olman, usûl, eğitim alman beni gururlandırıyor. Biliyorsun ben, nota nedir bilmem. Hayatta başarılı olmanı temenni ve niyaz ederim.”
Henüz öğrenciyken kurdukları müzik grubuyla uzun yıllar sahnelerin tozunu attılar.
İsimlerine uygun bembeyaz kıyafetleri, yakalarındaki kelebek broşları, sahnedeki danslarıyla bir dönemin en sevilen, sempatik müzisyenleriydiler. Ender Akacan’ın renkli gözlüğü grubun ikonu haline gelmişti. Akacan o meşhur gözlükleri Karaköy’de seyyar tezgâhtan üç kuruş paraya onlarca adet almış, tüm sahne hayatı boyunca teker teker kullanmıştı.
Kurucu üyeler Rıfat ve Altan Eke kardeşler, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ ve Bülent Ortaç’a daha sonra Ercüment Ateş katıldı. Ama grubu İstanbul’un bilinen sahnelerine taşıyan, hepsinin Turgut abisi, Turgut Akyüz oldu. O yıllarda sinemalarda film gösterilmeden küçük şovlar yapılırdı. Beyaz Kelebekler henüz lisedeyken filmlerden önce bu şovlara çıkıyordu. Daha sonra Kazablanka Gazinosu ile başlayan sahne hayatları dönemin en önemli gece kulüplerinden Maksim’de sürdü. Grubun kaderi tam 52 yıl önce bugün değişti.
MÜZİK DÜNYASI SARSILDI
19 Ocak 1970 günü Maksim’deki programlarının ardından konser için iki otomobille İzmit’e hareket ettiler. Eke kardeşler ayrı araçlardaydı. Mola verdikleri bir benzinlikte aynı otomobile geçtiler. İki kardeş birlikte ön koltuğa oturdu. Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç ve solistleri Ülkü Üst de arka koltuktaydı. Hepsi yorgundu, uykuya daldılar. Gece yarısından sonra otomobil yalpalamaya başladı. Kayan otomobile bir kamyon sağ tarafından vurdu. Araç şarampole yuvarlandı.
Otomobilin ön tarafı yanmaya başladı.
Arka camdan
Suudi Arabistan’dan kalkan ABD jetleri Irak’a bomba yağdırdı. Hürriyet, savaşın başladığı gece ve ertesi gün, yaptığı iki yıldırım baskıyla bu haberi okurlarına duyurdu.
1. Körfez Savaşı, Saddam’ı devirmedi ama dünyada pek çok şeyi değiştirdi. Bir de hafızamıza bazı kelimeleri kazıdı. İşte onlardan bazıları.
Çöl Ayısı: Bombardımanın ardından başlayan kara savaşlarının simge ismiydi ABD kuvvetlerinin komutanı General Norman Schwarzkopf. Saddam’ı Kuveyt’ten çıkaran, Çöl Fırtınası Operasyonu’nun kumandanıydı. İri cüssesi nedeniyle bu lakapla anılıyordu.
Canlı yayında savaş: Irak harekâtı her saniyesi televizyondan canlı yayınlanan ilk savaştı. Bu yayınlar Türkiye’de de yakından takip edildi.
Scud ve Patriot: Savaşın kulaklarda çınlayan ikilisi. Irak’ın Scudları vs ABD’nin Patriotları. Gece yarılarında “Patriotlar geliyoooorrr” sesiyle uyuduk, uyandık. Gerçi sonra önlenen Scud füzesi sayısının çarpıtıldığı anlaşıldı.
Gaz maskesi: Saddam’ın kimyasal silah tehdidi, birçok kişiyi gaz maskesiyle tanıştırdı.
Karabatak:
Karakol basan emniyet müdürü
Necdet Menzir, hem memuriyetinde hem de siyasette hep tartışılan bir isim oldu.
Henüz genç bir polisken Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.
Göreve başladıktan sonra çok konuşulacak, sıra dışı hamlelere imza attı.
O dönemde yasa dışı örgütler karakolları basıyor, bombalıyordu.
Menzir de Manisa’nın ilçelerine “yıldırım operasyonlar” düzenliyordu.
6 Şubat 1980 sabahı yanına koruma polisi ve siyasi şube müdürünü aldı, sivil kıyafetle Turgutlu Emniyet Amirliği’ne gitti.
Belindeki beylik tabancasını çekti, üç bekçiyi etkisiz hale getirdi, silahlarını aldı. Manisa yoluna götürüp kıyafetlerini çıkarttırdı.
Ardından hırsızlık olayının soruşturmasından dönen iki polisle karşılaştı. İki polis silahlarını çekince, Menzir’in koruma polisi, “Ateş etmeyin, müdürdür” uyarısını yaptı.
7 ŞUBAT 1980
TAŞ ZEMİNDE BEKLEME CEZASI
Menzir iki polisin silahlarını aldı, emniyet amirliğine götürdü.
Onları da çırılçıplak soydu. Çıplak ayakla taş zemin üzerinde bekleme cezası verdi.
Daha sonra Kaymakam Fevzi Çoban’ı evinden çağırtıp, “Siz de görün” diyerek polisleri gösterdi.
Polis ve bekçiler, Menzir’in kendilerini dövdüğünü ve hakaret ettiğini söyleyerek savcılığa başvurdu.
Necdet Menzir ise yaptığını şöyle savunuyordu:
“Gece sabaha karşı normal kontrollerden biri yapıldı. Karakolların bombalanması, taranması polisin şahsında devleti
de zedeliyor. Önce kendi can güvenliğimizi koruyacağız, ardından vatandaşa kendi yaptığımız görevin bilinci içinde güven sağlayacağız.”
Soruşturmada pek bir şey olmadı.
Zaten Menzir daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne kadar yükseldi.
DYP-SHP koalisyonunda hükümet krizlerine neden oldu.
Nihayetinde de milletvekili seçilip, Ulaştırma Bakanlığı yaptı.
‘ALÇAK GÖNÜLLÜ’ HEYKELİN HİKÂYESİ
İnönü ailesine ait Pembe Köşk, Ankara’nın en önemli hafıza mekanlarından biridir.
Cumhuriyet tarihinin hemen her anına, olaylarına tanık olmuştur. Hemen karşısında, Çankaya İlkokulu’nun alt tarafında bir park vardır.
O parkta da bir heykel.
Başkentteki en güzel heykellerden biridir.
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bu heykeli, Londra’da yaşayan heykeltıraş Mine Sunar’ın imzasını taşır.
14 Aralık 1990 tarihli Hürriyet’te bu heykelin hikâyesi yer alıyor. İnönü Vakfı’nın sipariş ettiği heykel üzerinde 3 yıl çalıştığını anlatıyor Sunar:
“Yaş olarak 60-70 arasını ‘ebedi yaş’ olarak aldım. 50 yaşından sonra çello çalmaya başlayan, eriştiği mevkiye rağmen toleranslı, alçak gönüllü bir lideri heykelde ‘put’ gibi değil, canlı hareketli vermek istedim.”
Gerçekten de heykelde İsmet Paşa doğal haliyle görülüyor. Haberde, heykelde yansıtılan el hareketinin, oğlu Erdal İnönü ile aynı olduğu da vurgulanıyor.
Sunar’ın 4.5 metrelik 3 ton ağırlığındaki İnönü heykeli Ankara’ya karayoluyla getirilip parka yerleştirilmişti.
14 ARALIK 1990
ÜNLÜLERİN ADRESLERİ YAYINLANIRDI
Son dönemde ünlü isimlerin sapkın hayranları tarafından neredeyse kapılarına dayanıp, taciz edildiğine şahit oluyoruz.
Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Ceylan Ertem derken, birçok ünlü bu konudan ne kadar mustarip olduğunu açıklamaya başladı.
Hayranlarının ünlü kişilere ilgisi yeni bir şey değil.
Ancak hayatlarını zindana çevirecek kadar sapkın bir hal alıp yaygınlaşması biraz modern çağın sonucu.
Şöhretli kişilerin özel hayatlarının sosyal medya ile herkesin önüne serilmesinin bir payı var muhakkak bunda.
Gazetelerin eski sayfalarına bakınca, 60’lı ve 70’li yıllarda ünlülerin ev adreslerinin bile verildiği görülüyor.
Hayranlarının mektup yazması için birçoğunun açık adresleri gazetelerde yayınlanmış.
Türkan Şoray’ın Levent’teki, Kadir İnanır’ın Cihangir’deki, Tarık Akan’ın Bakırköy’deki ve Perihan Savaş’ın Gayrettepe’deki evlerinin daire numaralarına kadar açık adresi yer alıyor.
Gerçi diyeceksiniz ki, Tatar Ramazan’ı oynayan Kadir İnanır’ın, Malkoçoğlu’nu canlandıran Cüneyt Arkın’ın evine gidip taciz etmek de yürek isterdi.
Siz de haklısınız.