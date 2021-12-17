İlk mücadele pinpondaydı

Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.
Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.
Gerçek adı Belgin Çakır’dı.
Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.
Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden
Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
İlk mücadele pinpondaydı
Bülent Ecevit ile Deniz Baykal, sol siyasetin iki önemli ismi.
İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.
Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.
1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.
Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.
TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI
Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.
12 Şubat 2013’te Özel’in konuğu ünlü foto muhabir Ozan Sağdıç’tı.
Meslek hayatı boyunca tarihi karelere imza atan Sağdıç, çok çarpıcı bir fotoğrafını Hürriyet okurlarıyla paylaşmıştı.
12 şubat 2013
Bu fotoğrafta Ecevit ile Baykal pinpon maçı yapıyordu.
Ecevit, CHP Genel Başkanı olduktan hemen sonra Antalya’da kamp düzenledi. Sağdıç, 1972’deki kampı şöyle anlatıyor:
“Bir haftalık kamp yapıldı. ‘Akgünlere’ programı ile ortanın solu ilk kez orada ortaya çıktı. Hatta Bülent Ecevit, Deniz Baykal’ı kamuoyuna ilk kez o zaman Antalya’da takdim etti.”
Sol hareketin iki önemli ismi, henüz kol kola ilerledikleri yıllarda belki de ilk kez pinpon masasında karşı karşıya gelmişlerdi.
Bugün bile bilmediğimiz ise maçı kimin kazandığı.
ANADOL’UN İSMİ NASIL KONULDU
TÜRKİYE’de seri üretilen ilk otomobildi Anadol. Z kuşağını bilmem ama önceki kuşaklardaki hemen herkesin bu arabayla ilgili bir anısı vardır.
Efsaneler dolaşır onunla ilgili. Keçilerin kaportasını yediği bile anlatılır.
Anadol’un üretimine karar verildikten sonra isim bulmak için bir yarışma açılmıştı.
Bir jüri oluşturuldu. Ordinaryus Profesör Bedri Karafakioğlu, Prof.Dr. Memduh Yaşa, Prof. Necmettin Erbakan, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burhan Felek ve muharrir Cevat Fehmi Başkut vardı jüride.
Oylamada 86 bin 318 kişi, 18 bin 660 farklı isim önerdi.
8 EKİM 1966
Jüri, Anadolu ve Anadol isimlerini birinci kabul etti. Anadol ismini 41 kişi, Anadolu ismini ise 818 kişi söylemişti.
Firma, otomobile Anadol adını koydu ama Anadolu önerisi için de ödül verildi. Çekilen kura sonucu Hereke’den müzik öğretmeni Kemal Çuhalılar ile Islahiye’den Rıza Tansel 10’ar bin lira ödül kazandı.
Bu anlattığım bilgilerin tamamını 8 Ekim 1966 tarihli Hürriyet’te yayınlanan ilandan aldım. İlanda kocaman harflerle “İsmi ANADOL oldu” yazıyordu.
1984 yılına kadar toplam 84 bin adet Anadol üretildi. Spor ve station modelleri de vardı. Polis arabası olarak bile kullanıldı.
Üretimi bittikten sonra da hakkında çok konuşuldu. Hâlâ bile konuşuluyor.
SAZLI CAZLI OTOBÜSLER
1963’te araçlar az, yollar boştu. Kemal Sunal’ın 1984’teki “Atla Gel Şaban” filmindeki gibi minibüsler, otobüsler öyle alt alta, üst üste dolmuyordu. Ne Şiki Şiki Baba çalıyordu, ne de “çökün polis” diyen vardı.
Hatta 30 Ekim tarihli Hürriyet’teki habere göre çoğalan sayıları nedeniyle otobüs ve taksiler “sinek avlıyordu.”
Otobüs sahipleri de “müşteri celbetmek” için türlü türlü çare arıyordu. O yıllarda otobüslerde pikap vardı. Müzik yayını bu pikaplarla yapılıyordu.
Ödemiş-Kiraz seferi yapan otobüsün sahibi, müşteri çekebilmek için “canlı müzik” formülünü devreye soktu.
30 Ekim 1963
Otobüsün arkasına oturan saz heyeti -keman, klarnet, darbuka ve cümbüşten oluşuyordu- taksimden sonra yolcuların istediği şarkıları çalıyordu.
Hızını alamayan otobüs sahibi “dansöz” getirmekten bile söz ediyordu.
Aslında en ileriyi gören tahmini, otobüslerde film göstermekti.
Dansöz değil ama o da 80’lerde oldu.