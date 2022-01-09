Hakiki Fil Hamdi böyle yakalandı

1963’ün son günlerinde 9 ABD’li 9 da Rus bilim insanına, 50 yıl sonraki dünyanın nasıl olacağına ilişkin tahminleri soruldu. Hürriyet de “50 yıl sonraki dünya” başlığıyla verdi haberi. 50 yıl 2013’te doldu. Biz de üstüne 8 sene avans eklemiş olduk. Tutan tahminler de var, tutmayanlar da... Ama beklentilerin en boş çıktığı alan uzay seya-hatleri ve tabii ki uzaylılar. İşte 58 yıl önceki tahminler ve sonuçları...

14 OCAK 1964

BANKO KUPON

ADAMLAR SİRİ’Yİ BİLMİŞ

Muazzam elektronik beyinler, herkese soracağı sualin cevabını bir dakikada bildirecek. Google ve Siri’yi tahmin etmiş adamlar.

Paranın yerini tamamen kredi kartı cinsinden şeyler alacak. Bu tahmin tabii ki Amerikalıların. Para denildi mi ilk onlar gelir akla.

Elektronik beyinlerden faydalanarak sinemada, televizyonda ve telefonda akıllara durgunluk verecek yenilikler olacak: Şu anda elinizde akıllı telefon var, daha ne olsun?

Elektronik cihazlarla insan vücudunun her tarafı ayna gibi görülecek: Birçok tarama yöntemi bugün tıpta kullanılıyor.

Ortalama ömür 85’i geçecek.