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Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Gelen gideni aratmasa bari
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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Yazarın tüm yazıları

Gelen gideni aratmasa bari

31 Aralık 2021

 Biten yıldan hep şikayet edilir. “Oh nihayet gitti” sesleri yükselir. Umutlar hep yeni yıldadır.

Fakat gelen her yeni yılın beklentileri karşıladığı da söylenemez.

İşte 1979’un son günü de böyleydi.

Hürriyet’te “Allah 70’leri aratmasın. Çok şükür geride bırakıyoruz” deniliyordu.

Gelen gideni aratmasa bari
31 ARALIK 1979

“Umudumuz sende 80” başlığının altında şunlar yazıyordu:

“Yıllar akıp gitti, fakat geçen şu 10 yıla, 70’lere ‘O güzelim yıllar’ diyemiyoruz. 1970’lerin nihayet çekip gidişinden de şikayetçi değiliz.”

Hürriyet’in güzel dileklerine rağmen bildiğiniz gibi 1980 Türkiye’ye çok iyi gelmedi. 12 Eylül’deki askeri darbe, Türkiye’yi uzunca bir süre demokrasi girdabına soktu.

Hatırlarsınız 2020’den de beklentiler çok büyüktü. Ama dünyanın pandemiyle yüz yüze geldiği, hepimizi evlere tıktığı bu yılı da pek sevemedik.

Şimdi 2022’nin kapısını çalıyoruz. Yeni yıllardan umudu kesmemekte fayda var.

Yılın son gününde, Hürriyet arşivindeki keyifli yılbaşı sayfalarını derledim. Bu sayfalar, eski zaman çizimleri, karikatürler ve yeni yıl dilekleriyle dolu.

Herkese iyi yıllar.

Gelen gideni aratmasa bari

HÜRRİYET TAKVİMLERİ

50’li yıllarda Hürriyet, okurları için takvim hazırlıyordu. Yılın son günü arka sayfadan yayınlanan takvimlerdeki özgün çizimler Faruk Geç’e aitti. Faruk Geç, 26 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet’te, birçok çizgi roman ve haber çizimlerine imza atmıştı. İşte o takvimlerdeki çizimlerden bazıları.

Gelen gideni aratmasa bari
31 ARALIK 1982

TELEVİZYON YILLARI

1980’lere gelindiğinde TRT’nin yılbaşı gecesi yayınları sayfaları kaplıyordu. 1982’yi Emel Sayın’ın “Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin” yorumuyla uğurlayan TRT, yeni yılı Türkan Şoray’ın mesajıyla karşılıyordu. Hemen ardından da yıl boyu beklenen Nesrin Topkapı’nın oryantal gösterisi yayınlanıyordu.

Gelen gideni aratmasa bari
1 OCAK 1953

NAİF MESAJ

1953’ün ilk günü, Hürriyet’in okurlarına mesajı: “Hürriyet yeni yılın Türk milleti için hayırlı olmasını candan diler ve aziz okuyucularına bu vesile ile en samimi saadet dileklerini sunar.” 

Gelen gideni aratmasa bari

Kelebek, 1973 yılı için özel bir sayı hazırlamıştı. Yılbaşı özel sayısının kapağında Bülent Düzgit’in bu rengarenk çizimi, iç sayfalarda da yemek tarifleri, ünlülerin yeni yıl mesajları ve astroloji haritası vardı.

Gelen gideni aratmasa bari
1 OCAK 1979

DEMİREL İLE ECEVİT BARIŞIYOR

Siyasi gerginliklerin damga vurduğu 70’li yıllardan bir yılbaşı sayfası. Dönemin siyasi liderleri Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel’in barışması, sağ-sol çatışmalarının sona ermesi dilekleri karikatürlere yansıyordu.

Gelen gideni aratmasa bari
31 ARALIK 1977

HÜDAVERDİ, PIRTIK, BASRİ VE FATOŞ

Hürriyet 1977’yi Sezgin Burak’ın çizimiyle karşıladı. Gazetenin günlük karikatürlerindeki kahramanları bir masa etrafında buluşturan Burak’ın çiziminin altında şunlar yazıyordu:
“Gazetemizin sevimli kahramanları Hüdaverdi, Pırtık, Ali Bey eşi Gönül Hanım, Zurna, Yakup, Basri ve eşi Fatoş, Şaban Bey ve eşi Tonton, Dedektif Nik ve yardımcısı Desmond, gerçek hayat hikayelerinin son kahramanı Çiçek, Çoban Çantası, babası Mazlum Bey ve Katır Tırnağı yılbaşı kutlamak için bir araya geldi.”

 

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‘Dijital Kıyamet’ korkusu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

30 Aralık 2021
Z kuşağı bilmez. Diğer kuşaktakiler de unutmuş olabilir. Büyük teknolojik gelişmelerin yaşandığı geçen yüzyılın son çeyreği bir felaket korkusuyla sona eriyordu.

Bu korkunun adı milenyumdu. “Bin yıl” anlamına geliyor.

O yıllarda dillerden düşmeyen bir kelimeydi.

Gazetelerde “milenyum” kelimesinin geçmediği başlık neredeyse yok gibiydi.

Korkunun temel nedeni, bilgisayarların yılları son iki haneye göre 98, 99 olarak kullanmasıydı.


31 ARALIK 1999

1 Ocak 2000’e girildiğinde “zamanın sıfırlanmasından”, bilgisayarların 00’ı 1900 olarak algılamasından korkuluyordu.

Yani bilgisayarlar 31 Aralık 1999’dan, 1 Ocak 1900’e geçebilirdi.

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Özal’ın sürat tutkusu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

29 Aralık 2021
Siyaset dünyasının en meşhur sahnelerinden biridir.

Turgut Özal direksiyonda, eşi Semra Özal ile birlikte yeni yapılan ikinci köprüden geçiyor:

“Haydi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım.”

Turgut Bey’in otomobil sevdası hep bilinir.


15 AĞUSTOS 1989

15 Ağustos 1989 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasındaki haber de bununla ilgili:

“Sade vatandaş olsa yanmıştı.”

Özal

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Türkiye’nin Balina Aydın çılgınlığı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

26 Aralık 2021
1992 yılı ocak ayının son günleriydi. Sinop Gerze açıklarında beyaz bir balina görüldü. Boyu 5 metreydi. Bu denizlerin yabancısı olduğu hemen anlaşılıyordu.

Soğuk sularda yaşayan Beluga cinsi balinanın Karadeniz’e nasıl geldiği meçhuldü.

İnsanlardan kaçmıyor, hemen burnunu uzatıp kendini sevdiriyordu. Eğitimli olduğu belliydi.

Balinaya “Aydın” ismi verildi. Aydın’ın bu kadar sıcak suda yaşayamayacağı söyleniyordu.

Günlük beslenmesi için 1 milyon lira gerekiyordu. Bir günde 30 milyon liralık bağış yapıldı.

Banka hesabı kabaran Aydın, dünyanın “ilk milyoner balığı” olmuştu.

Ünü Karadeniz’i aştı, önce Türkiye’ye, sonra tüm dünyaya yayıldı.

Yerli ve yabancı heyetler, Sinop Valisi

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Sultan’ın yardımına Hürriyet koşmuştu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

25 Aralık 2021
Türk sinemasının “sultanı” Türkan Şoray, 1972 yılında Fikret Hakan ile birlikte Elazığ’da Cemo filmini çekiyordu.

At yarışı sahnesinde dublör kullanmadı. 5 Temmuz’daki çekimlerde attan düştü, boyun omurlarında kayma oldu. SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç riski yoktu ama İstanbul’a getirilmesi gerekiyordu.

Hürriyet hemen harekete geçti. THY’den F-27 tipi uçak kiraladı. Bir ekip oluşturuldu. Ekipte şu isimler yer alıyordu:

Hulki İlgün, Güney Duraman, Suphiye Şahin, Baha Pir, Orhan Şahin, Şakir Şad ve ortopedi uzmanı Doç.Dr.Kut Sarpyener.

DOKTORLARIN TARTIŞMASI

Uçak, 7 Temmuz sabah erken saatlerde Yeşilköy Havaalanı’ndan yola çıktı. 3 saatlik uçuşun ardından uçak Elazığ’a vardılar. Ancak Şoray’ın seyahat edip edemeyeceği hâlâ net değildi.

Doktorlar uzun uzun tartıştı. Yeniden röntgen çekildi. Belirsizlik sürerken Şoray’ın, “Beni İstanbul’a götürün” sözleri duyuluyordu. Şoray yolculuğu onaylayan bir imza attı. Devreye Ulaştırma Bakanlığı ile THY girdi.

Kararsızlık yaşayan doktorlar saatler sonra

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Doktoru parayla kandıramadılar

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

24 Aralık 2021
İki şapkası vardı Alâeddin Yavaşça’nın. Musiki ve tıp. İkisini de harika taşıdı.

Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.

Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.

Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.

Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.


Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.

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Komiser Mayk Kenan Gangster İrfan’ı nasıl öldürdü

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

23 Aralık 2021
Bundan 60 yıl önce İstanbul’a kan kusturan, soygun yapan, cinayetler işleyen azılı bir gangster vardı.

Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.

İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.

Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.

Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.

Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.


11 OCAK 1968

CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU

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Zürafa Sokak’ın en meşhur ismi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

22 Aralık 2021
İstanbul’un 100 yıllık genelevi Zürafa Sokak artık kabuk değiştiriyor.

Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat sokağı haline gelecek.

Zürafa Sokak’ın en meşhur isimlerinden biri genelev patroniçesi Matild Manukyan’dı.

Onu bu kadar ünlü yapan ise, defalarca vergi rekortmeni olmasıydı.


23 HAZİRAN 1992

Aslında Zürafa Sokak’ın ilk vergi rekortmenleri arasında Sümbül Hanım’ın adı öne çıkıyordu. Sakıp Sabancı bile işinsanlarına Sümbül Hanım’ı örnek göstererek “Vergilerini tam ödeme” çağrısı yapmıştı.

Ancak 1985’te Manukyan, Sümbül Hanım’ı geride bıraktı. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül törenlerine de katıldı.

1992 yılındaki törende ödülleri dönemin Başbakanı

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Maçı kaybeden topu yesin

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Aralık 2021
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçlarının rekabeti ve temposu yüksek, heyecanı bol olur.

Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.

15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.

O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.

İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:

“Var mısınız böyle bir iddiaya?”

Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:

“Yenilen taraf, topu yiyecek.”

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İlk mücadele pinpondaydı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

17 Aralık 2021
Bülent Ecevit ile Deniz Baykal, sol siyasetin iki önemli ismi.

İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.

Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.

1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.

Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.

TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI

Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.

12 Şubat 2013’te

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Konservatuvarlı arabeskçinin acılı hayatı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

15 Aralık 2021
Yüzünü kezzapla yakan eski erkek arkadaşıyla evlendi Berfin Özek. Tüm Türkiye şok oldu.

Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.

Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.

Gerçek adı Belgin Çakır’dı.

Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.

Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden

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‘Kuzucuklar’ı onu unutmadı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

12 Aralık 2021
"Ayşegül Esra, Ahmet, Aslı, Aykut, Gönül, Ceyda...”

Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.

Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.

Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.

Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.


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Doğuya sürülmek istenen futbolcu

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

10 Aralık 2021
Galatasaray, 29 Eylül 1965’te İsviçre’nin Sion takımına elendi. Sarı kırmızılı formayı giyen Talat Özkarslı’nın maç sonunda Sion doktoru Bernard Morand’a “hücum ederek dövüşmesi” maçın önüne geçti.

1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.

İnfial büyüktü.

Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.

Bununla yetinilmedi:

“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”

Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.

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Aşk uğruna uçağı çakan ilk pilot Vecihi miydi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

8 Aralık 2021
Gülen Gözler filmini herkes bilir.

Yine de çok kısaca özetleyeyim.

Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.

Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.

Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.

Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.

Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.

Yaşar Usta da her seferinde

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‘Altın Kelebek’in 47 yıllık hikâyesi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

5 Aralık 2021
Türkiye'de magazin denilince akla ilk gelen isimdir Kelebek.

Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.

İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.

Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.

İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.

Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.

Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.

Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri

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ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

3 Aralık 2021
Türkiye-ABD ilişkileri son yıllarda S-400 ve beraberindeki F-35 kriziyle sıkıntılı zamanlar yaşıyor.

Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.

“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”

İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.

Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.

Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.

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İstanbul’un taşı toprağı altın efsanesi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

1 Aralık 2021
Büyük kentlere göçün başladığı 1950’li yıllarda hep söylenen bir söz vardı:

“İstanbul’un taşı toprağı altın.”

Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.

İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.


5 Aralık 1970

“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.

Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.

Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.

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Erkeklerin düştüğü şu hale bakın

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

28 Kasım 2021
Androjen, bootie, oversize, skinny, cool chic, trend...

Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.

Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.

50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.

Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:

“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”

Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...

Habere göre,

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Boğaz’a alkış tutan devrimci

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

26 Kasım 2021
Fidel Castro, Küba’nın efsane lideri. Che ile birlikte gerçekleştirdiği 1959’daki devrimin ardından on yıllar boyunca ülkesini ABD ve batının tüm taarruzlarına karşı korudu.

Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...

Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.

Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.

Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.

25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.

Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.

1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.

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Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

24 Kasım 2021
Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.

Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.

İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.

Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.

Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.

Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.

Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.

Eh Charles da 73’üne geldi.


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