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Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Erkeklerin düştüğü şu hale bakın
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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

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Erkeklerin düştüğü şu hale bakın

28 Kasım 2021

Androjen, bootie, oversize, skinny, cool chic, trend...

Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.

Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.

50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.

Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:

“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”

Erkeklerin düştüğü şu hale bakın

Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...

Habere göre, “uzun saç, bol paça, dar kalça derken erkekler büsbütün işi azıtmışlar...”

Yakın zamana kadar sadece limon, hatta bilemediniz lavanta çiçeği kolonyası süren erkekler, artık parfümü “olur olmaz vesilelerle” kullanıyorlar.

Üstelik bu kokular saatlerce yüzlerinden, elbiselerinden eksik olmuyor.

CİYAK CİYAK BAĞIRIYOR

Erkek topukları tehlikeli biçimde yükselmiş. (Gerçi haber uyarıyor: Beyler! Topuklu size de zararlı.)

Kravatlar, renk ve desen bakımından “aklı başında bir insanın kolay kolay boynuna takamayacağı” hale gelmiş.

Bu kravatların “acı renkleri ciyak ciyak” bağırıyormuş.

Balıkçı yakalı trikolar ile floş gömlekler çıktı çıkalı beyaz ve siyah papyonlar ancak müzik topluluklarının boynunda kalmış...

Sıkı durun, henüz bitmedi.

Erkekleri kadınlara benzetmek için başvurulan son çare ise askılı çantalarmış.

Hem de kadın çantalarının aynı...

Evet haklısınız, “uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside”n sesleniyor bu haber.

Emin olun, o yıllar için de çok yenilikçiydi bunların hepsi.

GARİBAN KAYNAKÇI FANTOMA ÇETESİNE NASIL GİRDİ

“Aylardan beri İstanbul halkına korkulu rüyalar yaşatan azılı yankesici topluluğu Fantoma çetesi Kasımpaşa’daki karargâh kurdukları evde ele geçirilmişlerdir.”

1971 yılının kasım ayında yayınlanan haber böyle başlıyor.

Erkeklerin düştüğü şu hale bakın
KASIM 1971

Habere göre yakalanan yedi kişi, lakaplarının baş harflerini birleştirip kendilerine “Fantoma çetesi” adını koymuş. Lakapları da şöyle:

Fırtına, Arakçı, Nargile, Tırnakçı, Obiçim, Manitacı ve Arakçı.

Aslında Fantoma, Fransız polisiye edebiyatının önemli bir serisi.

Beyaz perdeye de aktarılmış. O yıllarda Fantoma tüm dünyada fırtına gibi esiyor.

Yankesiciler de kendilerine bu ismi uygun görmüş.

Peki gerçek de öyle miydi acaba?

EN HIZLI ÇÖZÜLEN ÇETE

Bundan 4 gün sonra yayınlanan tek sütun bir haber: “Ceplerini karıştıran çocukları yüzünden başı derde girdi.”

Erkeklerin düştüğü şu hale bakın

Taşkızak Tersanesi’nde kaynakçı olarak çalışan Erdoğan Serteser, çocuklarının cebinden nüfus cüzdanını aldığından habersiz Kasımpaşa’da kahveye gider.

Polis kontrolünde nüfus cüzdanını gösteremeyince de kendini nezarette bulur.

Geceyi nezarette Fantoma çetesi ile birlikte geçiren Serteser, sabah da çeteyle birlikte sorguya alınır.

Fotoğrafları çekilir, gazetelere servis edilir.

Fantoma’nın “Fırtına”sı olarak haberlerdeki yerini alır.

Gariban kaynakçı ustası kim olduğunu ancak 3 gün sonra ispat edince serbest kalır.

Gerçekten böyle bir çete var mıydı? Yoksa birileri bu hikâyeyi mi uydurdu? Hiçbir zaman ortaya çıkmaz.

Nezaretteki üçüncü gününde liderini kaybeden Fantoma, tarihin “en hızlı çözülen çetesi” olarak sayfalardaki yerini alır.

MÜJDE AR’A BAYILTMADAN AMELİYAT

70'li ve 80’li yıllarda magazin gündemi burun ameliyatlarıyla çalkalanıyordu.

Erkeklerin düştüğü şu hale bakın
19 MAYIS 1977

Haber Ajda Pekkan, Emel Sayın, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı’nın ardından “bu kervanın son isminin” Müjde Ar olduğunu duyuruyor.

Sargıları açılan Müjde Ar, yeni burnuyla tanışıyor.

Arkadaşları gibi o da sonuçtan memnun.

Haberin inanılması zor kısmı ise, bütün bu ameliyatın “bayıltılmadan” yapılması.

Ünlü yıldız “iki saat boyunca yüzümde tıkırtılar eksik olmadı” diye anlatıyor.

Erkeklerin düştüğü şu hale bakın19 KASIM 1950
Son zamanlarda fahiş ev kiralarını konuşuyoruz. Bu karikatür de 71 yıl evvelinden. Kiracısını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi.
- Rica ederim, Kâmil Bey, evimden çıkın.
- Niçin?
- Kızım oturacak!

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Boğaz’a alkış tutan devrimci

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

26 Kasım 2021
Fidel Castro, Küba’nın efsane lideri. Che ile birlikte gerçekleştirdiği 1959’daki devrimin ardından on yıllar boyunca ülkesini ABD ve batının tüm taarruzlarına karşı korudu.

Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...

Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.

Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.

Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.

25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.

Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.

1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.

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Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

24 Kasım 2021
Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.

Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.

İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.

Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.

Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.

Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.

Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.

Eh Charles da 73’üne geldi.


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Ne derbiler görmüşüz

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

21 Kasım 2021
Türkiye yine bir derbi heyecanının sath-ı mailinde.

Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.

Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.

Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.

Biraz daha geriye uzandım.

Kimse kırılmasın, gücenmesin...

Ben değil arşiv anlatıyor.

METİN OKTAY’IN ZARAFETİ

- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”

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Haber hazinesine yolculuk

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Kasım 2021
Türk basınında birçok yeniliğin öncüsü olan Hürriyet’in arşivi 1948’den bu yana birbirinden renkli sayfalarla dolu. Tam bir haber hazinesi. Spordan magazine, kültür sanattan modaya kadar binlerce haber, yayınlandığı dönemlerin ruhunu, kültürel hayatını, yaşam biçimlerini yansıtıyor. Bugünden bakınca gülümsetecek, şaşırtacak, kimileri için de hafızaları tazeleyecek detaylarla dolu. Haftada üç gün, bu köşede Hürriyet’in arşivindeki haberleri, fotoğrafları ve sayfaları tebessümle okuyacaksınız.

MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ

İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.

60’lı yıllarda da durum farklı değildi.

1966 yılının son günü...

Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.

Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:

- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.

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