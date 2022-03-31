Dünyayı sarsan o gün

1980’in kasım ayında Türkiye’de en önemli konu ne ekonomik krizdi, ne elektrik sıkıntısı, ne de askeri darbe...
Kasım 1980’de sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli konusu J.R.’ı kimin vurduğuydu. Son kuşakların bilmesi güç, J.R. “kötülüğün kitabını yazan” adamdı. Meşhur Dallas dizisindeki kötü adamdı.
Larry Hagman’ın canlandırdığı J.R., yaptığı kötülüklerle milyonlarca beddua almış tarihteki ilk dizi karakteriydi. İşte bu J.R., Dallas’ın bir bölümünün final sahnesinde vuruldu.
Ortalık ayağa kalktı.
Ölmüş müydü, kim öldürmüştü?
Bir sonraki bölümde J.R.’ın ölmediği anlaşıldı.
Ama yeni muamma onu kimin vurduğuydu.
21 KASIM 1980
ABD BAŞKANI’NDAN BİLE SAKLADILAR
Bu bilgi sır gibi saklanıyordu. ABD Başkanı Carter bu bilgiyi öğrenmeye çalışmış ancak sonuca ulaşamamıştı.
ABD Başkanı’na bile söylenmeyen bu sırrı dünyada sadece 20 kişi biliyordu. Hatta J.R.’ın kendisine bile söylenmemişti. Bahisler açıldı. Las Vegas’ta milyonlar dönüyordu. Zanlılar arasında karısı Sue Ellen, kardeşi Bobby Ewing, baldızı Kristin Shepard vardı.
21 Kasım 1980 cuma gecesi ABD’de yayınlanacak bölümde silahı ateşleyen belli olacaktı.
Ancak Türkiye’de bölüm yayınlanmayacağı için herkes merak içindeydi.
O yıllarda bugünkü gibi tek tuşla ulaşılamıyordu böyle bir bilgiye.
Hürriyet bir telefon numarası vererek, J.R.’ı vuranın buradan öğrenilebileceğini duyurdu. Bu duyurunun başlığını “Hürriyet J.R.’ı kimin vurduğunu açıklıyor” diye atmıştı.
23 KASIM 1980
BELEDİYEDEN ANONS
Beklenen gün geldi, ABD’de bölüm yayınlandı.
J.R.’ı baldızı Kristin Shepard vurmuştu.
22 Kasım günü Hürriyet’in telefonları kilitlendi. Tüm Türkiye J.R.’ı kimin vurduğunu öğrenmek istiyordu. İş o noktaya geldi ki cumartesi sabah erken saatlerden itibaren Gölcük’te belediye hoparlöründen şu anons yapıldı:
“Dikkat dikkat. Dallas dizisindeki J.R.’ı baldızı Kristin vurdu. Vatandaşlarımızın dikkatine sunulur.”
23 Kasım tarihli Hürriyet’in manşetinde de dünyayı rahatlatan bu bilgi vardı:
“Oh! J.R.’ı vuran baldızı.”
‘BOLKEPÇE SÜLEYMAN’IN YEMEK BOYKOTU
PTT’nin emektar aşçısı “Bolkepçe Süleyman” her gün 5 bin personel için yemek hazırlıyordu.
Kendisiyle birlikte PTT mutfağında 30 kişi çalışıyordu.
29 MART 1971
Yemekhane personelinin en önemli sorunlarından biri fazla mesailerdi.
1971’in mart ayındaki Hürriyet haberine göre “Bolkepçe Süleyman kazan kaldırdı”.
Fazla mesailer ödenene kadar mutfaktan kimseye yemek vermeyeceğini söyledi. Mutfak kapanmıştı. Bu “örgütsüz ani grev” beklenenden daha kısa sürede sonuç verdi. İdare, Süleyman Usta ile görüşüp tüm mutfak çalışanlarının fazla mesailerinin ödeneceğini açıkladı.
Bolkepçe Süleyman da iki saat içinde öğle yemeğini çıkardı. Bir yandan yemek yapan Süleyman Usta, Hürriyet muhabiri Ziya Akçapar’a, “Ağlamayan çocuğa meme verilme-
yeceğini ancak 51 yaşında öğrenebildim” diyordu.
O gün PTT’nin 5 bin çalışanı Süleyman Usta’nın “hızlı mönüsü”nde şunları yedi:
“Kadın budu köfte, zeytinyağlı pırasa, hanım göbeği.”
ÖZAL İNCELDİ ÖZAL KALINLAŞTI
TURGUT Özal, siyasetin yanı sıra kilolarıyla da gündemde olan bir liderdi.
Özal’ın kilolarının takibindeki en önemli göstergelerden biri de kıyafetleriydi.
8 ŞUBAT 1983
8 Şubat 1983 tarihli Hürriyet’in manşetinde “Özal iki beden küçüldü” haberi vardı.
“Karbonhidrat rejimi” ile zayıflayan Başbakan Özal’ın beli 122 santimden 100’e, boyun çevresi ise 46.5 santimden 43.5’a inmişti. Ay sonuna kadar 6 kilo daha vermeyi hedefliyordu.Bundan 4 yıl sonra ise bu kez tam tersi bir haber vardı birinci sayfada:
“Özal 7 santim kalınlaştı.”
1987’ye girerken yeni bir takım elbise diktiren Başbakan Özal’ın beli bir önceki yıla göre kalınlaşmıştı. Terzisi Ahmet Bozkurt’a prova yaptırırken fotoğrafı çekilen Özal’ın yanında İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan vardı. Başbakan, Dalan’a dönüp, “Bedricim, bu yıl galiba biraz kilo almışım” dedi.
1 OCAK 1987
Özal’ın bel ölçüsü 106 santimden 113 santime çıkmıştı.
Siyasetin bir yüzü de işte böyle magazine dönüktü.
Dünyayı sarsan o gün
1980’in kasım ayında Türkiye’de en önemli konu ne ekonomik krizdi, ne elektrik sıkıntısı, ne de askeri darbe...
Kasım 1980’de sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli konusu J.R.’ı kimin vurduğuydu. Son kuşakların bilmesi güç, J.R. “kötülüğün kitabını yazan” adamdı. Meşhur Dallas dizisindeki kötü adamdı.
Larry Hagman’ın canlandırdığı J.R., yaptığı kötülüklerle milyonlarca beddua almış tarihteki ilk dizi karakteriydi. İşte bu J.R., Dallas’ın bir bölümünün final sahnesinde vuruldu.
Ortalık ayağa kalktı.
Ölmüş müydü, kim öldürmüştü?
Bir sonraki bölümde J.R.’ın ölmediği anlaşıldı.
Ama yeni muamma onu kimin vurduğuydu.
21 KASIM 1980
ABD BAŞKANI’NDAN BİLE SAKLADILAR
Bu bilgi sır gibi saklanıyordu. ABD Başkanı Carter bu bilgiyi öğrenmeye çalışmış ancak sonuca ulaşamamıştı.
ABD Başkanı’na bile söylenmeyen bu sırrı dünyada sadece 20 kişi biliyordu. Hatta J.R.’ın kendisine bile söylenmemişti. Bahisler açıldı. Las Vegas’ta milyonlar dönüyordu. Zanlılar arasında karısı Sue Ellen, kardeşi Bobby Ewing, baldızı Kristin Shepard vardı.
21 Kasım 1980 cuma gecesi ABD’de yayınlanacak bölümde silahı ateşleyen belli olacaktı.
Ancak Türkiye’de bölüm yayınlanmayacağı için herkes merak içindeydi.
O yıllarda bugünkü gibi tek tuşla ulaşılamıyordu böyle bir bilgiye.
Hürriyet bir telefon numarası vererek, J.R.’ı vuranın buradan öğrenilebileceğini duyurdu. Bu duyurunun başlığını “Hürriyet J.R.’ı kimin vurduğunu açıklıyor” diye atmıştı.
23 KASIM 1980
BELEDİYEDEN ANONS
Beklenen gün geldi, ABD’de bölüm yayınlandı.
J.R.’ı baldızı Kristin Shepard vurmuştu.
22 Kasım günü Hürriyet’in telefonları kilitlendi. Tüm Türkiye J.R.’ı kimin vurduğunu öğrenmek istiyordu. İş o noktaya geldi ki cumartesi sabah erken saatlerden itibaren Gölcük’te belediye hoparlöründen şu anons yapıldı:
“Dikkat dikkat. Dallas dizisindeki J.R.’ı baldızı Kristin vurdu. Vatandaşlarımızın dikkatine sunulur.”
23 Kasım tarihli Hürriyet’in manşetinde de dünyayı rahatlatan bu bilgi vardı:
“Oh! J.R.’ı vuran baldızı.”
‘BOLKEPÇE SÜLEYMAN’IN YEMEK BOYKOTU
PTT’nin emektar aşçısı “Bolkepçe Süleyman” her gün 5 bin personel için yemek hazırlıyordu.
Kendisiyle birlikte PTT mutfağında 30 kişi çalışıyordu.
29 MART 1971
Yemekhane personelinin en önemli sorunlarından biri fazla mesailerdi.
1971’in mart ayındaki Hürriyet haberine göre “Bolkepçe Süleyman kazan kaldırdı”.
Fazla mesailer ödenene kadar mutfaktan kimseye yemek vermeyeceğini söyledi. Mutfak kapanmıştı. Bu “örgütsüz ani grev” beklenenden daha kısa sürede sonuç verdi. İdare, Süleyman Usta ile görüşüp tüm mutfak çalışanlarının fazla mesailerinin ödeneceğini açıkladı.
Bolkepçe Süleyman da iki saat içinde öğle yemeğini çıkardı. Bir yandan yemek yapan Süleyman Usta, Hürriyet muhabiri Ziya Akçapar’a, “Ağlamayan çocuğa meme verilme-
yeceğini ancak 51 yaşında öğrenebildim” diyordu.
O gün PTT’nin 5 bin çalışanı Süleyman Usta’nın “hızlı mönüsü”nde şunları yedi:
“Kadın budu köfte, zeytinyağlı pırasa, hanım göbeği.”
ÖZAL İNCELDİ ÖZAL KALINLAŞTI
TURGUT Özal, siyasetin yanı sıra kilolarıyla da gündemde olan bir liderdi.
Özal’ın kilolarının takibindeki en önemli göstergelerden biri de kıyafetleriydi.
8 ŞUBAT 1983
8 Şubat 1983 tarihli Hürriyet’in manşetinde “Özal iki beden küçüldü” haberi vardı.
“Karbonhidrat rejimi” ile zayıflayan Başbakan Özal’ın beli 122 santimden 100’e, boyun çevresi ise 46.5 santimden 43.5’a inmişti. Ay sonuna kadar 6 kilo daha vermeyi hedefliyordu.Bundan 4 yıl sonra ise bu kez tam tersi bir haber vardı birinci sayfada:
“Özal 7 santim kalınlaştı.”
1987’ye girerken yeni bir takım elbise diktiren Başbakan Özal’ın beli bir önceki yıla göre kalınlaşmıştı. Terzisi Ahmet Bozkurt’a prova yaptırırken fotoğrafı çekilen Özal’ın yanında İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan vardı. Başbakan, Dalan’a dönüp, “Bedricim, bu yıl galiba biraz kilo almışım” dedi.
1 OCAK 1987
Özal’ın bel ölçüsü 106 santimden 113 santime çıkmıştı.
Siyasetin bir yüzü de işte böyle magazine dönüktü.