Doğuya sürülmek istenen futbolcu

Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
Doğuya sürülmek istenen futbolcu
Galatasaray, 29 Eylül 1965’te İsviçre’nin Sion takımına elendi. Sarı kırmızılı formayı giyen Talat Özkarslı’nın maç sonunda Sion doktoru Bernard Morand’a “hücum ederek dövüşmesi” maçın önüne geçti.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
MORAND MEKTUP YAZDI
Bu haberi okuyan Dr. Morand hemen Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği’ne mektup yazdı.
Doktor “ani bir sinirlenme neticesi olduğunu bildiği bu hareket dolayısıyla” Talat’a bir kırgınlığı olmadığı “noktasında ısrar” etti.
13 EKİM 1965
Morand, bu oyuncunun “imkân nispetinde affı cihetine gidilmesi için büyükelçiden askeri ve spor makamları nezdinde tavassutta (aracılık) bulunmasını” rica etti.
Bu mektuptan sonra ortam yumuşadı, Talat doğuya sürülmedi. Sadece “Bir yıllık futboldan men” cezası aldı.
Orgeneral Tural ise bir yıl sonra Genelkurmay Başkanı oldu.
Tural’ın ismi 8 Eylül 1966’da gazeteci İlhami Soysal’ın kaçırılarak dövülmesi olayına karıştı.
Soysal’ın dövülmesi ortalığı birbirine kattı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Demirel mesajlar yayınladı.
Sonraki uygulamaları da çok eleştirildi Tural’ın. Sivil kurumlara, TRT’ye, PTT’ye denetime gidiyordu.
Tural, 11 Mart 1969’da Genelkurmay Başkanlığı’ndan alındı.
27 EKim 1975
TEK KANALLI SOKAK YASAĞI
PANDEMİ döneminde pek çok gün evdeydik.
Bunların bir kısmı gönüllü, bir kısmı da kısıtlamalar nedeniyleydi.
Çok kişi hatırlamaz belki ama pandemide yaşadığımız sokağa çıkma yasakları, 80’li ve 90’lı yıllarda da uygulanırdı.
Birkaç küçük farkla...
Beş yılda bir pazar günü yapılan nüfus sayımları için herkes evinde oturur, sayım memurunu beklerdi.
Evde oturan ahali ne yapacak? Bırakın dijital yayın platformlarını, interneti... Televizyon bile tek kanallı. Onun yayını da 19.00’da başlıyor.
TRT bu yüzden, sayım günlerine özel, sabah saatlerinde başlayan yayın programları oluştururdu.
Örneğin 12 Ekim 1980’deki nüfus sayımı için TRT’nin yayını “çok renkliydi.”
12 Ekim 1980
KAYINVALİDE SKECİ
Yayın akışında bakın neler vardı:
Sevgi ve Kardeşlik şarkıları, sayım günü kayınvalide skeci, gizli kamera şakası, Fecri Ebcioğlu ve konukları...
Ayrıca dönemin en şöhretli isimleriyle sayım günleri için özel kayıtlar yapılırdı. Zeki Müren, Emel Sayın, Nükhet Duru, Muazzez Abacı...
Siyasi liderler de vatandaşlar gibi evlerinde sayım memurlarını beklerdi.
27 Ekim 1975’teki sayımda Başbakan Süleyman Demirel, eşi Nazmiye Hanım ile birlikte sayım memurunu Güniz Sokak’taki özel konutunda karşıladı.
Adet olduğu üzere gazeteciler de bu ana tanıklık ediyordu. Sayım memuru Düriye Zender’in Nazmiye Hanım’a yönelttiği “Yaşınız” sorusu ortalığı biraz karıştırdı.
Nazmiye Hanım henüz yanıt veremeden Süleyman Demirel atlayıverdi:
“47.”
Nazmiye Hanım da eşine dönüp yanıtı yapıştırdı:
“Aaa 47 miyim ben? Biraz daha yaklaştırdın galiba kendininkine.”
Demirel ise sadece başını sallamakla yetindi.
BEATLES’IN AFRİKALI VAHŞİ MÜZİĞİ
DÜNYAYI “sallayıp yuvarlayan” Beatles’ın bir numarasıydı John Lennon. - Paul McCartney duysa kesin kızar.-
Lennon, 41 yıl önce bir hayranı tarafından öldürüldüğünde 40 yaşındaydı.
1960’lardan bugüne, tüm kuşaklar üzerinde Beatles kadar etki yaratmış başka bir müzik grubu var mıdır acaba?
Evet, Beatles varlığı kadar, yokluğuyla da müzik tarihinde iz bıraktı.
6 ARALIK 1963
Beatles ilk ortaya çıktığında müziği pek çok kişi için “alışılmışın” dışındaydı. Hürriyet, Türkiye’nin yeni yeni fark ettiği bu “kuartet”i 1963’te sayfalarına şöyle taşımıştı: “Afrikalı vahşilerin müziğinden ilham aldılar.”
Bakın bu vahşi müzik nasıl anlatılıyor:
“Eserlerinin ritmi için vahşi Afrika kabilelerinin kulak paralayıcı ve tüyler ürpertici parçalarından ilham alan Beatles ekibi, umumiyetle twist ve rock’n roll parçaları çalmaktadır.”
Habere göre genç kızları “çileden çıkaran, heyecandan bayıltan, nöbet geçirten” bu dörtlü, “vahşi müziklerinin temposuyla dinleyicileri birkaç dakika içinde coşturup çılgına çeviriyordu”.