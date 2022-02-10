‘Deniz pabucuyla’ boğazda yürümüştü

Dolmuşlar bugün toplu taşımanın can damarı. Hangi şehre, ilçeye gitseniz dolmuş hattı bulursunuz.

Ama bu dolmuşlar kendi kendilerine çıkmadılar ortaya. Dolmuşun “icat edildiği” bir gün, bir de “mucidi” vardı.

İşte “dolmuşu 1934’te icat eden” adam “Aşçı Halit Efendi”ydi.

Aslında aşçıydı. Ama geçinemediği için taksicilik yapıyordu.

Halit Efendi ile ilgili detaylar, 28 Nisan 1969 tarihli Hürriyet’teydi. Muhabir Zeynep Avcı, 1934’e dönüyor, dönemin tanıklarıyla konuşuyordu.

O günlerde Talimhane’den Eminönü, taksiyle 60 kuruştu. Ama müşteri bulmak her geçen gün zorlaşıyordu. Kontak açmadan eve gidildiği oluyordu.

Bu sıkıntılı günlerden birinde, Talimhane’de müşteri bekleyen taksiciler duyduklarıyla irkildi:

“Eminönü 10 kuruş... Dakikada kalkar beyler... Beklemeden gider, Eminönü 10 kuruş.”

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