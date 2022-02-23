Cepten ilk ‘Alo’ 28 yıl önce bugündü

Tüm dünyada fırtına gibi estiği yıllardı.
10 Eylül 1966’da Frankfurt’ta Almanya Şampiyonu Milderberger ile maça çıkmadan önce Anadolu Ajansı muhabirine şu açıklamayı yaptı:
“Pek yakında Türkiye’ye hareket edeceğim. Buralarda biz renklilere yukarıdan bakıyorlar. Ama orada, bizim Türkiyemizde ben hakiki vatanımda gibi karşılanacağım. Bana bir kahraman muamelesi edilecektir. Orada kendi evimde olacağım. Kendimi sıcak Türk bağrında hissedeceğim.”
Şampiyonun Türkiye’ye geleceği haberi bir rüzgar estirdi. Bu heyecan dalgası içinde, birden bire Zeki Müren esintisi duyuldu.
Konser için İzmir’de bulunan ünlü sanatçı, Almanya’daki Muhammed Ali ile telefonda konuştuğunu, kendisini evine davet ettiğini söyledi. 13 Eylül 1966’daki haberde şöyle diyordu Sanat Güneşi:
“Müslüman olan Clay’i, memleketimize geldiği zaman ağırlamak, en büyük arzumdur. Dün telefonla kendisiyle görüştüm. Teklifimi söyledim, memnuniyetle kabul etti. Clay, Türkiye’de ne kadar kalırsa kalsın, onu evimde misafir edeceğim. Bir ay, bir sene, müddet ne olursa olsun ona kendi yatağımı vereceğim. Türk mutfağını, Türk yemeklerini ve Türk misafirperverliğini göstereceğim.”
Örgütün Genel Sekreteri El Sebai, toplantının yapıldığı Hilton Oteli’nin lobisinde otururken, iki kişi içeri girdi. Doğrudan ona yönelip kurşun yağdırdılar.
Hayatını kaybeden El Sebai, aynı zamanda yarı resmi El Ahram gazetesinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazıişleri Müdürüydü. Mısır Lideri Enver Sedat’ın Kudüs ziyaretine eşlik etmiş, bu seyahate karşı çıkanlara “Teröristlerin kara listeye alma tehditleri bizi korkutamayacak” açıklamasını yapmıştı.
İki Filistinli, El Sebai’yi öldürdükten sonra 30 delegeyi otelde rehin aldı.
Pazarlıklar sonucu Arap olmayan bazı rehinelerle kadınları serbest bırakan Filistinlilere DC-8 tipi uçak verildi. Uçak, 11 rehine ve 4 mürettebatla havalanıp Cibuti’ye gitti.
Ancak Cibuti, gerillaları kabul etmeyeceğini açıkladı. Güney Yemen, Etiyopya ve Somali havaalanlarını kapattılar. Libya, Kuveyt ve Yunanistan uçağın inişine izin vermiyordu. Uçak rehinelerle birlikte mecburen tekrar Larnaka Havaalanı’na döndü.
MISIR’DAN HAVALANAN HERCULES
Uçak Cibuti’den Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne dönerken, aynı anda Mısır’dan C-130 Hercules uçağı havalanıyordu.
Bu uçağın da rotası Larnaka’ydı. Uçakta Mısırlı komandolar vardı. Amaçları rehineleri kurtarmak ve El Sebai’yi öldürenleri yakalamaktı.
Yıl 1964’tü.
Berlin Film Festivali’ndeki Altın Ayı büyük ses getirdi.
Aslında film 1963’te çekilmiş ancak sansür nedeniyle Türkiye’de gösterime girememişti. Kaçırılan bir kopyayla ilk gösterimi Berlin’de yapıldı.
Filmin rüzgârı Türkiye’yi aştı, Hollywood’a ulaştı.
‘Susuz Yaz’ filminden
25 Temmuz 1964 tarihli Hürriyet’te
Başbakan Adnan Menderes, Zürih’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş görüşmelerinde bulunmuş, Londra Konferansı’nda anlaşmayı imzalamak için yola çıkmıştı.
THY’ye ait Vickers Viscount 794 tipi TC-SEV uçağı Zürih’ten havalandı.
Menderes, uçağın arka tarafında kendisi için hazırlanan 4 koltuklu bir masada, cam kenarında seyahat ediyordu. Yanında Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, karşısında Sakarya Mebusu Rifat Kadızade vardı. Çaprazındaki isim Çanakkale Mebusu Emin Kalafat’tı.
Menderes seyahat sırasında çok neşeliydi. Yanındakilerle şakalaşıyor, tatlı tatlı sohbet ediyordu.
Londra yoğun bir sis tabakasının altındaydı. Önce uçağın Paris’e inmesi, heyetin Londra’ya trenle geçmesi kararlaştırıldı.
Daha sonra Londra yakınlarındaki Gatwick Havaalanı’na gidilmesine onay verildi. Ancak Gatwick’te de sis vardı.
Aslında tabii ki Türk sinemasında yüzlerce kötü adam vardır.
Ama Erol Taş, kötü adamın “en iyisi”, en bilinenidir. Sinemadaki kötü adamlığın kitabını yazmıştır.
Gerçi bu yüzden sokakta çok hadise yaşamış, filmle gerçek hayatı ayıramayanlardan çok hakaret işitmiştir.
Gençliğinde boks yapar. Zaten sinemaya da boksörlüğü sayesinde adım atar.
Ömer Lütfi Akad’ın Cankurtaran’daki film setine birkaç serseri bulaşınca çekimleri kenardan izleyen Erol Taş onları bir güzel tepeler.
Ünlü yönetmen bu kavga sahnesinden etkilenir ve Taş’a Yeşilçam’ın yolu açılır.
“Esas şöhretimi Metin Erksan’ın Gecelerin Ötesi filmiyle sağladım” der hep.
Bu filmi, “Susuz Yaz”, “Yılanların Öcü” gibi baş yapıtlar izler.
Ama 1999 yılındaki bir hareket “Yok artık” dedirtecek cinstendi.
Türkiye 18 Nisan’daki çifte seçime hazırlanıyordu.
Hem milletvekilliği hem de yerel yönetimler için oy kullanacaktı seçmenler.
Adayların kesinleşmesinin yakınlaştığı günlerde Ankara’da Türk Hava Kurumu’na ait bir uçak havalandı.
Bilkent’in üzerine geldiğinde uçaktan çiçekler atılmaya başladı. Gökten yağan çiçek herkesi şaşkına çevirmişti. Bu çiçeklerin tek bir adresi vardı:
DYP Lideri Tansu Çiller.
Bu “jesti” yapan ise DYP’den Ankara milletvekilliği için aday adayı olan Kıvanç Özel’di.
Henüz genç bir polisken Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.
Göreve başladıktan sonra çok konuşulacak, sıra dışı hamlelere imza attı.
O dönemde yasa dışı örgütler karakolları basıyor, bombalıyordu.
Menzir de Manisa’nın ilçelerine “yıldırım operasyonlar” düzenliyordu.
6 Şubat 1980 sabahı yanına koruma polisi ve siyasi şube müdürünü aldı, sivil kıyafetle Turgutlu Emniyet Amirliği’ne gitti.
Belindeki beylik tabancasını çekti, üç bekçiyi etkisiz hale getirdi, silahlarını aldı. Manisa yoluna götürüp kıyafetlerini çıkarttırdı.
Ardından hırsızlık olayının soruşturmasından dönen iki polisle karşılaştı. İki polis silahlarını çekince, Menzir’in koruma polisi, “Ateş etmeyin, müdürdür” uyarısını yaptı.
Birleşmeden 7 ay sonra, 10 Eylül 1995’te yapılan kurultayda Deniz Baykal, Murat Karayalçın’ı yenerek Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.
Baykal’ın zaferinin hemen ertesi günü Hürriyet’te bir yazı dizisi başladı.
Turan Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide Baykal’ın hayat hikayesi anlatılıyordu.
İlk günkü yazıda CHP Lideri’nin çocukluğu ve gençliği işleniyordu.
Bu hikâyede, Baykal’ın ve belki de Türkiye’nin kaderini değiştiren bir bölüm vardı:
”Ortaokuldan sonra sınavını kazandığı Heybeliada Deniz Lisesi’ni son anda, tıbbi incelemede saptanan kalbindeki hızlı çarpıntı nedeniyle kaçırmamış olsaydı, kimbilir belki bugün oramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın yerinde oturuyordu. Hatta, 1980’de Süleyman Demirel ve bazı CHP ve AP’li politikacılarla birlikte gözaltında tutulduğu Zincirbozan’ın sakinlerinden biri olmak yerine, onların komutanı bile olabilirdi. Ama Heybeliada Deniz Lisesi’ndeki doktorların sağlık raporu, Baykal’a tümüyle farlı bir hayat çizgisi getirdi.”
Hürriyet bu yazı dizisini
Su üstünde yürümeyi sağlayacak bir pabuç yapmaya merak sardı.
Üç yıl boyunca “deniz pabuçları”nın üzerinde çalıştı.
Önce bir havuzda, sonra denizde denemeler yaptı. Hedefi boğazı yürüyerek geçmekti.
Kendisinin ürettiği 1.45 metre uzunluğundaki, 25 santim yüksekliğindeki “deniz pabuçları” ile 8 Temmuz 1961 günü Kanlıca’dan çıktı yola.
Ama denizdeki akıntılar nedeniyle yarı yolda bu denemeden vazgeçti. Ama hedefinden sapmadı.
Hülagü, bu kez 22 Temmuz’da su üstündeydi.
23 TEMMUZ 1961
Annesi ünlü oyuncu Toto Karaca, babası Mehmet Karaca’ydı.
SENE 1967 - Altın Mikrofon yarışması. Cem Karaca ve Apaşlar
Yolu Robert Koleji’nden geçti. Kuşağındaki her müzisyen gibi rock’n roll ile çıktı yola.
Peş peşe birçok grupla çalıştı. Dinamikler, Jaguarlar, Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar...
Apaşlar ile 1967 Altın Mikrofon yarışmasına daha sonra oğluna ismini vereceği Emrah şarkısıyla katıldı. Mavi Çocuklar’ın ardından ikinci oldular ama daha çok sükse yaptılar.
Anadolu ezgileri ile sola açılması Apaşlar ile kırılma yarattı. Gergin ve çatışmalı iklimde tarafını seçmişti Karaca. Bu sol şerit, Apaşlar ile yollarını ayırdı.
Cem Karaca ve westernde beraber rol aldığı gözlükleri
Araştırmanın amacı “kendilerinin en iyi olduklarını düşünen”leri bulmaktı.
Bunu için bir anket düzenlendi. Ve “Türkiye’nin megalomanları” listesi çıktı ortaya.
Hürriyet de Kadınca’nın bu araştırmasını 18 Şubat 1992’de arka kapağının manşetine taşıdı.
Listede sadece iki kadın vardı. Geri kalanların tamamı erkekti.
Dergi bunu “Daha mütevazı oldukları ortaya çıkan Türk kadınları listeyi sadece Banu Alkan ve Eser Noyan ile delebildi” diye yorumluyordu.
KENDİNİ BEĞENMEMEK ANORMALLİKTİR
Geri kalan
Ama bu dolmuşlar kendi kendilerine çıkmadılar ortaya. Dolmuşun “icat edildiği” bir gün, bir de “mucidi” vardı.
İşte “dolmuşu 1934’te icat eden” adam “Aşçı Halit Efendi”ydi.
Aslında aşçıydı. Ama geçinemediği için taksicilik yapıyordu.
Halit Efendi ile ilgili detaylar, 28 Nisan 1969 tarihli Hürriyet’teydi. Muhabir Zeynep Avcı, 1934’e dönüyor, dönemin tanıklarıyla konuşuyordu.
O günlerde Talimhane’den Eminönü, taksiyle 60 kuruştu. Ama müşteri bulmak her geçen gün zorlaşıyordu. Kontak açmadan eve gidildiği oluyordu.
Bu sıkıntılı günlerden birinde, Talimhane’de müşteri bekleyen taksiciler duyduklarıyla irkildi:
“Eminönü 10 kuruş... Dakikada kalkar beyler... Beklemeden gider, Eminönü 10 kuruş.”
Bu ses
Saat 10.23’te müthiş bir infilak sesi, bölgedeki herkes için hayatı değiştirdi. Gürültü Taksim’den Fatih’e kadar birçok yerden duyuldu.
Patlamanın merkezi Ebussuud Caddesi üzerindeki Neyir Han’dı. Yeni Viyana Oteli, Üniversite Kitabevi ile Doğu ve Öztürk matbaaları bir anda enkaza döndü. Tan matbaası yarı yarıya yıkıldı.
Çıkan yangın, önce Meserret Oteli’nin pencerelerini yaladı, binayı tutuşturdu. Sonra yandaki binalara sıçradı. Sirkeci yanıyordu. Enkazların altında onlarca insan vardı.
Tan Matbaası da yıkıldığı için komplo teorileri havada uçtu. Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes hemen olay yerine gitti.
İlk gün şüpheli Neyir Han’ın altındaki ecza deposuydu. Otelin kalorifer kazanı da akılları karıştırıyordu.
Ancak ertesi gün olaydaki sis perdesini birazcık aralayacak bir bilgiye ulaşıldı.
8 OCAK 1959
Ama bundan 52 yıl önce İstanbul’un göbeğinde yine bir salgın kâbusu yaşanmıştı.
Sağmalcılar’dan başlayan kolera salgını İstanbul’un sınırlarını bile aştı. Salgının adım adım nasıl hızla ilerlediği Hürriyet sayfalarında çok net görülüyor.
İlk günlerinde hastalık “meçhul” olarak niteleniyor, kolera olduğundan “şüphe” ediliyordu.
15 Ekim Hürriyet’inin manşeti de bunu anlatıyordu: “Kolera benzeri hastalık hızla yayıldı.”
Üçüncü günde bile hastalığın “kolera” mı yoksa “basilli dizanteri” mi olduğu netlik kazanamadı. Hasta sayısı binleri aştı, ölü sayısı bir anda 35’e yükseldi. 135 bin nüfuslu Sağmalcılar’da tüm halka “kolera aşısı” yapılmaya başlandı.
Açık meşrubat satışı yasaklandı. Vatandaşların sadece klorlu su içmesi tavsiye edildi. Halk korkudan çocuklarını okula göndermiyordu.
BAKANDAN İTİRAF
O sadece Galatasaray’ın değil, Türk futbolunun efsanesiydi.
Cemal Süreya, “Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratan en büyük ad oldu” diyor ve ekliyordu:
“Gladyatör.”
Taçsız Kral filminden
Metin’in topla buluşmasını “icatçı” olarak anlatıyordu:
“Ensesiyle bile top alır, baldırıyla, oyluğuyla hatta bademciğiyle.”
Zaten topu aldıktan sonra gol kaçınılmazdır. Bu sayede Galatasaray’da tam 10 kez gol kralı oldu. Şutları o kadar sertti ki, ağları delen bir yıldızdı.
Bundan 23 sene önce, 1 Şubat 1999’da kalbine yenik düştüğünde sadece 56 yaşındaydı. İstanbul’da doğdu. “Çocukken mutlu bir insan değildim” diyerek hatırlıyordu o yılları.
Eğitim hayatı başarılı değildi. Orta sonda müzik dersinden bile ikmale kalmıştı. Ama arkadaşlarıyla kurduğu küçük bir grupla Fransızca ve İngilizce şarkılar söylüyordu. 21 yaşındayken gittiği Belçika’da eğitim hayatının zirvesini yaşadı. Belçika Kraliyet Akademisi’ni birincilikle bitirdi.
Bu dönemde gece bekçiliğinden, seyyar satıcılığa, benzinliklerde pompacılıktan, motor tamirine kadar pek çok işte çalıştı.
ROL YETENEĞİM YOK
60’lı yıllarda Türkiye’de aranjman modası vardı. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılıyordu. Manço 70’li yılların başında Türkiye’ye döndüğünde bu modaya karşı başka bir hareket filizleniyordu. Pop-folk türündeki bu müzik, Anadolu ezgilerine yaslanıyordu. 1968’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Kaygısızlar’ı kurdu. 1970’te çıkardıkları “Dağlar Dağlar” ile müthiş bir patlama yaptılar.
1971’de Moğollar’la çalışmaya karar verdi. Topluluğun adı da
Bu 3.5 yıllık sürede tüm gazetelerin gözü kulağı köprünün inşaatındaydı.
Köprünün iki yakası birbirine değdikten sonra da gazetecilerde başladı bir yarış. Köprünün üstünden ilk kim fotoğraf çekecek, köprüyü ilk kim geçecek...
2 Şubat 1973 tarihli Hürriyet’in sürmanşetindeki haberde bu yarışa da bir gönderme yapılıyor:
“Köprünün üzerinde çok şeyler yaptı diğer gazeteci dostlarımız. Yürüdüler, kahve içtiler, gazetelerinin isimlerini göstererek gazete okudular. Hatta İtalyan şarkıcılardan bir kadını bile köprüye çıkardılar. Ama ‘en iyisini’ biz yaptık.”
2 ŞUBAT 1973
Hürriyet muhabiri Necmi Onur, gazete yöneticilerinin “Git köprüde bisikletle dolaş” sözleri üzerine Ortaköy’ün yolunu tuttuğunu anlatıyor. Ancak bisiklet için izin alamıyor. Döşemesi yapılan köprü yolunda yürümeye razı oluyor.
Foto muhabiri Atılay Kayaoğlu ile birlikte köprünün Ortaköy ayağına asansörle 4 dakikada çıkıyorlar.
Yürüyerek köprünün ortasına kadar gelen ikili, fotoğrafları çektikten sonra birden karşılarında vinçli traktör beliriyor.
Uzay trafiği neredeyse E-5’e dönmüş durumda. ABD’liler gidiyor, Ruslar dönüyor, Çinliler Ay yolcusu. 1980’ler ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının tam gaz sürdüğü yıllardı.
ABD, tekrar kullanılabilen uzay mekiklerini 80’lerde geliştirdi.
Challenger da, uzaya çıkan ilk mekikti. 1983 ile 1986 arasında 9 başarılı uçuş yaptı.
28 Ocak 1986 günü ise son günü olacaktı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu.
Mekiğin kaptanlığını Francis Scobee yapıyordu.
Bu uçuşun tarihi bir özelliği vardı.
Ortaokul öğretmeni
Operasyon için Mart 1980’de Fransa’ya gitti.
Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi isimlerin tercih ettiği Paris’teki merkezde 5.5 saat ameliyat masasına yattı. Ağız kenarları, kaşlar, burun ve gerdan dokusu üzerinde kırışıklıklar giderildi.
Merkezde bir hafta daha kalan Müren, Paris yakınlarındaki bir evde de uzun süre istirahat etti.
22 NİSAN 1980
Bu operasyonun tehlikeli bir tarafı da vardı. Ameliyat sırasında Sanat Güneşi’nin ses tellerinin etkilenmesi ihtimali bulunuyordu.
İşlemi yapan doktorlar “sesinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine dair yazılı garanti” verdi.
Müren
Cepten ilk ‘Alo’ 28 yıl önce bugündü
Bugün sosyal medya, videolar, müzik, navigasyon falan derken cep telefonları hayatımızın kilit noktasında duruyor. Oysa çok yakın geçmişe kadar böyle değildi.
Gelin sizi cep telefonunun Türkiye’deki ilk gününe götüreyim.
İki yıllık bir çalışmanın ardından cep telefonu sistemi 23 Şubat 1994’te, 28 yıl önce bugün, saat 14.00’te yapılan törenle devreye girdi.
İstanbul’daki Polat Renaissance Otel’de Başbakan Tansu Çiller’in de katıldığı bir tören düzenlendi.
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen, cebinden çıkardığı cep telefonuyla bir süre mücadele etti. Birkaç dakika geçmesine rağmen telefonu çalıştıramayınca Çiller kendini tutamadı:
“Sadece teknoloji olması yetmiyor. Görüyorsunuz, teknolojiyi kullanmayı bilmek de gerekiyor.”
Bu sözlere o kadar bozuldu ki Köstepen, yüzünün kıpkırmızı halini fark etmemek mümkün değildi.
Bakan birkaç dakika sonra Cumhurbaşkanlığı ile bağlantı kurunca Çiller hemen bakanının gönlünü almaya çalıştı:
“Ancak bu konuda da arkadaşlarımız hızla uyum sağlıyorlar.”
Aslında Köstepen’in törende başına gelen bu talihsizliği sonraki günlerde yaşamayan kalmadı neredeyse. Türkiye’nin cep telefonu teknolojisiyle imtihanı başlamıştı.
MESAJ BİLE ATILMIYORDU
O gün törende Türkiye’deki ilk cep telefonu görüşmesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Çiller arasında gerçekleşti. Zaten Köstepen, ilk cep telefonunu Demirel’e hediye etmişti.
Çiller’in “Cep telefonu ile ilk kez sizi aramak istedik” dediği Demirel de “Hayırlı olsun, çok memnun oldum” yanıtını vermekle yetindi.
24 ŞUBAT 1994
Tabii cep telefonu çıktı diye hemen hayatın dijitalleştiğini sanmayın.
İnanması güç ama ilk zamanlarda telefonla sadece konuşuluyordu. Arayan numara bile görülemiyordu.
Kısa mesaj diye bir şey yoktu. Daha sonra devreye girdi ama o kadar pahalıydı ki, bir mesaj atmak için bile düşünmek gerekiyordu.
Cep telefonu ilk olarak Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da devreye girdi. O da şehir merkezlerinde.
O yıllarda cep telefonları çok iyi çekmiyordu. Telefonların ekranlarında sürekli “Şebeke arıyor” yazısı çıkıyordu.
Bir rivayet Müslüm Gürses’in, diğer rivayet Mustafa Topaloğlu’nun, arkadaşlarına telefonunu gösterip “Peşimde bir şebeke var. Beni arayıp duruyor” dediği anlatılır hala.
KÖY BAKKALINA REKOR CEZA
Son günlerde başta büyük marketler olmak üzere esnaf denetimi sıklaştı.
Gün geçmiyor ki bu konuda bir haber çıkmasın. Denetimlerde de yüksek cezalar kesiliyor.
1980’ler alışverişte fiş alma bilincinin yerleştirilmeye çalışıldığı zamanlardı.
Ayşegül Atik ile Ali Atik’in oynadığı meşhur “Bir alışveriş bir fiş” filmi yıllarıydı.
26 ŞUBAT 1982
Maliye alışverişlerde kesilen ve kesilmeyen fişlerin peşindeydi.
1982 yılında Hürriyet’in birinci sayfasında o dönem için astronomik sayılabilecek bir ceza haberi vardı.
Çanakkale Çan’daki üç köy bakkalına toplam 105 milyon lira ceza kesilmişti.
Neye uğradığını şaşıran Hüseyin Şenol, Ali Engin ve Ömer Elçin bir anda “ceza rekortmenleri” sıralamasında zirveye çıktı.
Üç bakkal ne yapacaklarını şaşırdı. Hatta 33.5 milyon lira ceza kesilen Ali Engin, “Ben bu paranın yüzde 1’ini bile bir arada görmüş değilim” diyordu.
AVRUPA’DAKİ İLK DÖNERCİ İNGİLTERE’DE
DÖNER bugün Almanya’da en çok tüketilen hazır gıdaların başında geliyor. Hatta Avrupa’da nereye gitseniz bir dönerci bulursunuz.
Döner Avrupa’ya Türk işçilerle birlikte gitmişti. Almanya’nın ilk dönercisi de Malatyalı Kadir Nurman olarak biliniyor.
3 MART 1967
İlk döner büfesini de 1972’de Berlin’de açmıştı. Bu konuda resmi bir kayıt olmasa da genel kabul bu yönde. Ancak 1966 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dönerci dükkânı açıldı. Belki de Avrupa’nın ilk dönercisiydi. Dükkânın ismi Nasrettin Hoca’ydı. Dükkânın sahibi de İstanbul’lu meşhur klarnetçi Çetin Bükey. Davul zurnalı açılışta Bükey klarnet çaldı, Leyla isimli dansöz göbek attı. Doğan Uluç imzalı haberde Kıbrıslı eşi nedeniyle Londra’ya gelen Bükey, aslında kebapçılıktan hiç anlamadığını anlatıyordu:
“Hayatımda kasabın önünden geçtiğimi hatırlamam. Londra’da Kıbrıslı Türklerin döner kebabına çok meraklı olduklarını öğrenince bu dükkânı açmaya karar verdim. Gündüzleri kasaptan dönerlik et alıp döner yapıyorum. Geceleri ise eş dostun hatırını kırmayıp düğünlerde, kulüplerde müzik yapıyorum.”