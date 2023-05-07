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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı
Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı
Ateş Yalazan - Arşiv BalıkçısıYazarın Tüm Yazıları

Bölükbaşı’ndan miting dersi

#Osman Bölükbaşı#Seçim#Miting

Seçimlerde en çok tartışılan konulardan biri mitingler olmuştur.

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Kim meydanları daha çok dolduruyor? Meydanların dili ne diyor?

Seçim dönemlerinin sevilen cümleleri bunlar.

Partiler arasında yine miting yarışı var. “Kim daha çok kalabalık topladı” kavgası artık sosyal medyaya taşındı.

Günümüzde de siyasi mitinglerin etkisi tartışılıyor.

Üstelik yeni bir tartışma da değil bu.

Teknolojiyle birlikte gerçekten de mitinglerin seçmen üzerinde etkili olup olmadığı konusunda herkesin başka başka fikri var.

Günümüzde durum bu ama teknolojinin olmadığı günlerde mitinglerin etkisi çok daha büyüktü.

Bölükbaşı’ndan miting dersi

SEÇİM TURNELERİ

Bırakın sosyal medyayı, televizyonun sınırlı yayın yaptığı, haberlerin radyodaki ajans saatlerinden alındığı yıllar...

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Siyasi isimlerin seçmenleriyle buluşmasının, onlara mesajlarını vermesinin en etkili yoluydu mitingler.

Siyasetçiler seçim otobüsüne biner, seçim turnesine çıkardı.

Gidilen ilçelerde, şehirlerde otobüslerin üzerinden konuşmalar yapılırdı.

Miting performansı çok önemliydi.

İşte bu performansın kral isimlerinden biri de Osman Bölükbaşı’ydı.

Bölükbaşı’nın uzun ve nükteli miting konuşmalarını yazmıştım. Gittiği şehirlerde ahali Bölükbaşı’nı dinlemeye koşardı.

Bölükbaşı’ndan miting dersi

BEN LİSTEYE SIĞMAM

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin lideri Bölükbaşı 1973’te aktif siyaseti bıraktı.

Ama her seçim döneminde ismi adaylık için parti gündemlerinden eksik olmuyordu.

Türkiye 1977 seçimlerine giderken Bölükbaşı’nın ismi yine konuşuldu.

12 Nisan günü AP Lideri Demirel ile Bölükbaşı, Dışişleri Köşkü’nde bir araya geldi. 2.5 saatlik görüşmenin ardından Bölükbaşı gazetecilere hiçbir parti ile ilgisi olmadığını söylüyor ve “Ben hiçbir listeye sığmam” diyordu.

Bölükbaşı’ndan miting dersi

13 Nisan 1977

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Ve bu açıklamasında dönemin siyasi liderlerine, yani Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’e şu nasihatte bulunuyordu:

“Kalabalıklarla iktidara gelinse idi Bölükbaşı bin defa gelmişti. Harman büyük olur da dane çıkmaz.”

#Osman Bölükbaşı#Seçim#Miting
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