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Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Boğaz’a alkış tutan devrimci
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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

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Boğaz’a alkış tutan devrimci

26 Kasım 2021

Fidel Castro, Küba’nın efsane lideri. Che ile birlikte gerçekleştirdiği 1959’daki devrimin ardından on yıllar boyunca ülkesini ABD ve batının tüm taarruzlarına karşı korudu.

Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...

Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.

Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.

Boğaz’a alkış tutan devrimci

Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.

25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.

Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.

1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.

Türkiye’de tam “Castro rüzgarı” esti.

Boğaz’a alkış tutan devrimci

14 HAZİRAN 1996

Boğaz’a alkış tutan devrimci
27 Kasım 2016

Ünlü devrimci İstanbul’daki günlerini “Rüya gibi bir şey. Kendimi Marquez’in romanlarında gibi hissediyorum” sözleriyle anlattı.

Siyasi hayatını “komünizmle mücadeleye” adayan dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, komünizmin son büyük lideriyle bir araya geldi.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Castro, Demirel’in en bilinen özelliğine vurgu yapmadan edemedi:

“Kendileri inanılmaz bir hafızaya sahip. Doğrusu bilgi birikimine hayran kaldım.”

Türkiye’nin Castro ilgisi çok yüksekti. Sakıp Sabancı bile sohbet ettiği devrimci lidere övgüler düzmekten geri kalmadı:

“Kendi inancınıza göre bir yol seçtiniz ve adım adım yukarıya çıktınız. Bu kadar uzun zaman yukarıda kalmanız kolay değil.”

Castro, Habitat resepsiyonunun düzenlendiği Beylerbeyi Sarayı’ndan Demirel ile birlikte İstanbul Boğazı’nı izledi.

Bu tarihi gezisini de hayran kaldığı Boğaz’ı alkışlayarak noktaladı.

ALO... KALBİMİ DİNLER MİSİNİZ

GAZETELERİN her dönem sevdiği haberler vardır. Bunların başında sağlıktaki yeni buluşlar gelir.

Hani İsviçreli bilim adamlarının buluşları var ya onlar...

Kalp hastalıklarının da ayrıca önemli yeri vardır bu haberler arasında.

22 Ocak 1971 tarihli haber Almanya’dan.

Boğaz’a alkış tutan devrimci

22 Ocak 1971

“Düsseldorf’lu kalp Mütehassısı Dr. Heinz Sykosch”un yeni keşfi.

Keşif, normal bir telefona bağlanan stetoskoptan ibaret.

Sistem şöyle işliyor. Hasta stetoskopu “alelade bir telefona takıyor.”

Stetoskobu kalbinin üzerine yerleştirip kalp uzmanının numarasını çeviriyor. Gerisini haberden okuyalım:

“Doktor, telefonu dinlerken, stetoskopun yerleştirilmesi konusunda da, ‘Biraz sağa, biraz sola, daha yukarıya’ şeklinde talimat vermekte, aynı anda doktorun yanı başındaki bir kardiyograf da ‘Ne olur, ne olmaz’ kabilinden, hastanın kalp atışlarını, hassas bir şekilde kaydetmektedir.”

Bugün kollara takılan dijital saatlerin yaptığının bir benzeri.

Gerçi bu stetoskoplu telefonun ne kadar yaygınlaştığı belirsiz.

Ama dedim ya, sağlıktaki her icat muhakkak ilgi çeker.

Boğaz’a alkış tutan devrimci

GAZETECİ HABERİYLE ANILIR

SEFA Özkaya, Hürriyet’te her türlü habere imza atmış bir basın emekçisiydi.

Mesleği bırakıp 2016’da Dikili’ye yerleşti.

Sakin bir hayat istiyordu. Ancak kanser onu aramızdan aldı.

Hürriyet arşivi, Sefa’nın onlarca imzasıyla dolu.

Boğaz’a alkış tutan devrimci

Marmara depremi sonrasında, Türkiye ziyaretinde ABD Başkanı Clinton’ın burnunu sıkan Erkan bebek fotoğrafını dünkü Hürriyet’te gördünüz.

Siyasetten şehir haberlerine, magazinden toplumsal olaylara kadar elinin değmediği haber, takip etmediği siyasi lider neredeyse yoktu.

Bir gazeteci en iyi, imza attığı haberlerle, fotoğraflarla anılır.

Ben de Sefa’yı mesleği bırakmadan hemen önce, 2015’te TFMD özel ödülü kazandığı fotoğrafıyla anmak istedim.

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Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

24 Kasım 2021
Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.

Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.

İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.

Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.

Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.

Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.

Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.

Eh Charles da 73’üne geldi.


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Ne derbiler görmüşüz

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

21 Kasım 2021
Türkiye yine bir derbi heyecanının sath-ı mailinde.

Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.

Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.

Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.

Biraz daha geriye uzandım.

Kimse kırılmasın, gücenmesin...

Ben değil arşiv anlatıyor.

METİN OKTAY’IN ZARAFETİ

- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”

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Haber hazinesine yolculuk

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Kasım 2021
Türk basınında birçok yeniliğin öncüsü olan Hürriyet’in arşivi 1948’den bu yana birbirinden renkli sayfalarla dolu. Tam bir haber hazinesi. Spordan magazine, kültür sanattan modaya kadar binlerce haber, yayınlandığı dönemlerin ruhunu, kültürel hayatını, yaşam biçimlerini yansıtıyor. Bugünden bakınca gülümsetecek, şaşırtacak, kimileri için de hafızaları tazeleyecek detaylarla dolu. Haftada üç gün, bu köşede Hürriyet’in arşivindeki haberleri, fotoğrafları ve sayfaları tebessümle okuyacaksınız.

MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ

İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.

60’lı yıllarda da durum farklı değildi.

1966 yılının son günü...

Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.

Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:

- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.

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