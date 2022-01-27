Bir günde 15 yaş gençleşti

İstanbul’a ne zaman kar yağacak olsa, hemen 1987 kışı diye bir laf atılıyor ortaya. Bu kentte kara kış korkusunun adı 1987. Peki 1987’de İstanbul’da ne oldu da her kar yağdığında akla o günler geliyor. İşte Hürriyet sayfalarındaki 87 kışı...

AYLARDAN marttı. “İlkbahar müjdecisi son cemrenin düşmesi” beklenirken toprağa düşen kar oldu.

4 Mart’ta aniden başlayan kar nedeniyle daha ilk günden İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. Sadece Türkiye ile değil dünyayla da bağlantısı yoktu İstanbul’un.

Karla birlikte rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı. Minareler yıkıldı, çatılar uçtu.

İstanbul bu kadar büyük ve kalabalık değildi o yıllarda. Ona rağmen Haramidere’de binlerce araç mahsur kaldı.

Hemen hemen kimse işine gidemedi. Kamu kuruluşlarında bile iş başı yapılamadı.

5 MART 1987

Yolda mahsur kalanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da vardı. Hasanpaşa’da kaldı, kıpırdayamadı.

En önemli sorunlardan biri Ömerli Barajı’ndan su pompalanamaması oldu.