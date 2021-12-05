‘Altın Kelebek’in 47 yıllık hikâyesi

Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
‘Altın Kelebek’in 47 yıllık hikâyesi
Türkiye'de magazin denilince akla ilk gelen isimdir Kelebek.
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu akşam 47’nci kez sahiplerini bulacak.
Birçok ünlü isim ödül heyecanını yaşayacak.
Ben de Altın Kelebek tarihine uzandım.
Türkiye’nin alanındaki en uzun soluklu yarışmasını bugüne kadar yüzlerce ünlü isim kazandı.
Bu isimlerin tamamını burada anmak tabii ki mümkün değil.
O yüzden bugün, arşivin oldukça eski sayfalarında dolanıp, bu yarışmanın ödül törenlerindeki çarpıcı enstantaneleri, unutulmaz isimleri toplamaya çalıştım.
ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADIĞIM YIL
Yarışma ikinci yılında sadece sinema sanatçıları ile sınırlı kalmadı. Yelpazesini genişletti. İsmi artık Altın Kelebek Sanat Ödülü’ydü.
İlk kez düzenlenen müzik dalında Zeki Müren, Emel Sayın, Barış Manço ve Nilüfer, Altın Kelebek’in sahibi oldu. Yılın müzik topluluğu ise Üç Hür-El’di.
Nilüfer henüz çok gençti. İlk büyük konserini de Altın Kelebek ödül töreninde verdi. O yılı da şöyle anlatacaktı:
“Şarkı söylemeye başladığım yıl, Altın Kelebek’in ilk yılıdır. 1973’te kazandığım ödül de beni inanılmaz mutlu etmişti.”
AJDA VE İLHAN
1974’e gelindiğinde İlhan İrem, Ahmet Özhan, Hakan Balamir, Rıza Silahlıpoda, Necla Nazır, Ajda Pekkan ve Muazzez abacı ilk Altın Kelebek’lerini kazandılar.
İlhan İrem, daha 20 yaşındaydı. İki ödül birden aldı. Törendeki konserde yeni bestelerini de çaldı.
Ajda Pekkan ile İlhan İrem’in ödül gecesindeki bu pozu da oldukça çarpıcıydı.
ŞÖHRETLE BİRLİKTE ÖDÜL GELDİ
1979, İbrahim Tatlıses’in şöhret basamaklarını hızla tırmandığı yıldı. Türk Halk Müziği dalında “Yılın Erkek Sanatçısı” ödülü Tatlıses’in oldu. Sabuha da “Yılın Türküsü” seçildi.
Üstelik Yılın Türküsü dalında Sabuha’nın rakibi, Tatlıses’in diğer türküsü “Ayağında Kundura” idi. Yani, Tatlıses’in o yıl bu ödülü kazanması kaçınılmazdı.
Tatlıses, ödül töreninde de performansıyla hafızalara kazındı.
11 OCAK 1976
HER YIL KAZANDI
Cemal Süreya’nın “Türkiye’de daha ünlü biri var mıdır?” dediği Zeki Müren, Altın Kelebek’e ipotek koyan isimlerdendi.
Her yılki ödül töreni fotoğraflarının tam merkezinde o vardı.
1975’ten 1981’e kadar hiç fire vermeden tam 8 kez bu ödülün sahibi oldu. Sanat Güneşi, 1983 ve 1984 yıllarında düzenlenen törenlerde ödül kazanmadığı halde yine fotoğraf karelerindeydi.
Ama bu kez “Şeref Konuğu ve Düzenleme Komitesi Fahri Başkanı” olarak.
ALTIN KELEBEK BİZE DE KONDU
Altın Kelebek, uzun yolculuğunda dönemin gelişmelerine uygun olarak ödül kategorilerini de çeşitlendirdi. 1984 yılında ilk kez verilen Yılın Komedi Çifti ödülünün sahibi Zeki Alasya ile Metin Akpınar oldu. Devekuşu Kabare ile ülkeyi kasıp kavuran Zeki-Metin ödül töreninde çok mutluydu.
Metin Akpınar, mutluluğunu “Nihayet bize de Altın Kelebek kondu” diye anlatıyordu.
YASAKTAN SONRA GELEN ÖDÜL
12 Eylül askeri darbesinin yasakladığı isimler arasında Bülent Ersoy da vardı.
80’ler boyunca da bu yasağı sürdü.
Özal döneminde, 7 Ocak 1988’de yasağı kaldırıldığında Almanya’dan dönüp müzik çalışmalarına tekrar başladı. Ve ayağının tozuyla o yılki Altın Kelebek’te “En İyi Kadın Sanat Müziği Sanatçısı” ödülünü aldı.
4 ŞUBAT 1992
CÜNEYT’İN DÖVDÜĞÜ ADAM
1991’de Yeşilçam’ın zirvesinde Hülya Avşar ile Şener Şen oturuyordu. Doğal olarak Altın Kelebek’in sahipleri de onlar oldu. O yıl üçüncü Altın Kelebek’ini kazanan Şener Şen, sinemaya “Cüneyt’in (Arkın) dövdüğü adam” olarak başladığını belirterek, “Ben 1970’li yılların başında kahvede oturan, çay içen figüran olduğum günlerde de sinemadan aynı zevki alıyordum” diyordu. Avşar kızı ise, ikinci Altın Kelebek’ini kazandığını “uyurken gelen bir telefonla” öğrenmişti:
“Herhangi bir film festivalinde alacağım ödül benim için ‘Altın Kelebek’ kadar önemli olmaz.”
YILLARCA ÖDÜL VERDİ, BU KEZ O KAZANDI
Doğan Hızlan, Altın Kelebek kazanan sanatçılara birçok kez ödül veren isimdi.
Hürriyet arşivinde onun bu ödülü verirken onlarca kare fotoğrafı var.
2001 yılına gelindiğinde ise Doğan Bey bu kez ödül alan taraftaydı.
“En İyi Kültür Sanat Programı” ödülünü Karalama Defteri ile kazanan duayen isim, “Yıllardır Altın Kelebek’te birçok ödül verdim. Bu ödülün bir gün bana da verileceğini hayal etmezdim” dedi.
Hızlan aynı ödülü 2005’te de kazandı.