MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>Adana’da da uçak böyle çakılmıştı
GeriAteş Yalazan - Arşiv Balıkçısı Adana’da da uçak böyle çakılmıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Yazarın tüm yazıları

Adana’da da uçak böyle çakılmıştı

23 Mart 2022

Çin’de önceki gün mermi gibi yere çakılan Boeing 737-800 uçağı, beni 23 yıl önceye götürdü.

THY’nin Boeing 737-400 tipi Trakya uçağı, Cidde’deki hacıları almak için 7 Nisan 1999’un ilk dakikalarında Adana’dan havalanmıştı.

Uçakta sadece 2 pilot ve 4 kabin memuru vardı.

8 NİSAN 1999
Adana’da da uçak böyle çakılmıştı

Kalkıştan sadece 11 dakika sonra gece 00.44’te uçak 90 derecelik bir açıyla yere çakıldı.

Bu kaza havacılık tarihi açısından çok enteresandı. Bir uçağın bu kadar yüksek süratle dikey biçimde yere çakılması sık rastlanan bir şey değildi.

Adana’da da uçak böyle çakılmıştı

Kaza haberi duyulduğunda THY’nin Adana’ya bir uçak kaldıracağını öğrendik. Uçak, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini almak için Ankara’ya da inecekti.

Muhabir arkadaşım Ümit Çetin ile birlikte o uçağa binmeyi başardık. Bir saat sonra Adana’daydık.

BENZİN KOKUSU VARDI

Trakya uçağı, Adana’nın Ceyhan ilçesinde meşhur Bilici çiftliğinin hemen yanındaki boş tarlaya düşmüştü.

Sabahın çok erken saatlerinde kaza yerine ulaştık. Alanın güvenliğini sağlayan jandarmanın ardından bölgeye ilk giren gazeteciler de bizdik.

Adana’da da uçak böyle çakılmıştı

Günlerdir süren yağış nedeniyle toprak çok yumuşaktı.

Yoğun bir benzin kokusu kaplamıştı her yanı. Bazı yerlerde topraktaki küçük alevler görülüyordu.

Ama birkaç küçük parça dışında ortada uçağa ilişkin neredeyse hiçbir enkaz yoktu.

İleride geniş bir krater oluşmuştu. Ortasından dumanlar yükseliyordu.

Uçak yere çakılınca parçalanmış, toprakta da derin bir çukur oluşmuştu.

Uçağın kuyruğundaki stabilize kanatlar enkazdan 2 kilometre uzakta bulundu.

Kuyruktaki yatay stabilize, uçağın yükselmesini ve alçalmasını sağlıyordu. Dikey olan ise uçağa yönünü veriyordu.

HAFTALARCA KAZI YAPILDI

- İlk başta kuyruktaki stabilizelerin kopması neticesinde uçağın düz duramayıp mermi gibi burun aşağı çakıldığı düşünüldü.

ABD’nin Pittsburg kentinde 1994’te yaşanan kazaya benziyordu. O kazaya uçaktaki imalat hatası neden olmuştu. Ancak kuyrukta herhangi bir yanık izi yoktu. Bıçakla kesilmiş gibiydi.

Adana’da da uçak böyle çakılmıştı

Kraterde haftalarca sürecek bir kazı başladı.

Kazayla ilgili bilgi verecek kara kutulardan ilkine 17 metre derinlikte ulaşıldı.

Kokpit konuşmalarının yer aldığı diğer kara kutu FDR’ye ulaşmak ise günler aldı. Ancak kutu çok zarar görmüştü. Kokpit içi konuşmaların çözülmesi için büyük çaba harcandı.

Uçağın kokpit kısmı ise daha derinlerdeydi.

Ona ulaşmak çok daha zordu. Günlerce kazılar yapıldı, uçak parçaları kum eleklerinden geçirilerek arandı.

Kaza raporunun çıkması ise 3 yıl sürdü.

KOKPİTTEKİ SON KONUŞMALAR

KAZA kırım raporu 3 yıl sonra yayınlandı. Hürriyet’ten Ümit Çetin, bu rapora ulaştı, haberini yaptı.

24 ARALIK 2003
Adana’da da uçak böyle çakılmıştı

24 Aralık 2003 tarihli gazetenin manşetinde “Kabin görevlileri dikkat dağıttı” başlığıyla bu haber vardı.

Rapora göre kazada kötü hava koşulları etkiliydi. Pilotlar “buzlanma önleyici pitot statik sıcaklık sistemi”ni uçuş öncesi veya uçuşun herhangi bir anında çalıştırmamıştı.

Bununla ilgili otomatik uyarıyı da fark etmemişlerdi.

Sistem, değerleri yanlış okumuş, pilotlar hızı arttırmak için uçağın burnunu aşağıya eğmiş, tam gaz vermişti.

Bundan sonra da uçağı düzeltmek mümkün olmadı.

Pilotların bu dikkat dağınıklığı ise yasak olmasına rağmen kokpitte bulunan iki hostese bağlanıyordu.

Haberde kokpitteki son konuşmalar da vardı.

Pilotun, “Ağabey gidiyoruz. Gittik...” sözlerine karşılık hostesin “Kaptanım... Hayır... Bir şeyler yapın, size yalvarıyorum” çığlığı kayıtlara geçti.

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları