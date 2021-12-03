ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti

“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti
Türkiye-ABD ilişkileri son yıllarda S-400 ve beraberindeki F-35 kriziyle sıkıntılı zamanlar yaşıyor.
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
ABD Temsilciler Meclisi, 18 Aralık 1974’te aldığı kararla 5 Şubat 1975 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaya başladı.
Bu kararla birlikte ABD, Fantom uçaklarının Türkiye’yi teslimini durdurdu.
Ancak Türkiye, anlaşma gereği ödeme yapmayı sürdürdü.
McDonnel Douglas firması da Türkiye için Fantom üretmeye devam etti.
2 MAYIS 1975
ÜSTÜNE PARA İSTEDİLER
Ürettiği uçakları Türkiye’ye gönderemeyen firma, jetleri bir hangarda beklemeye aldı. Herhangi bir zarar görmemesi için de sigorta ettirdi.
Ancak firma hangar kirası ile sigorta bedelini de Türkiye’den talep etti.
Her ay, uçak başına 500 bin liralık bir fatura çıktı.
Türkiye ise tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek bu ödemeye karşı çıktı.
2 Mayıs 1975 tarihli Hürriyet’in sürmanşetinde “Böyle yüzsüzlük olmaz” denildikten sonra “Amerika yollamadığı Fantomlar için depo kirası istiyor” başlığı vardı.
Bu gelişmeler yaşanırken, 24 Temmuz’da ABD Kongresi, ambargoyu yumuşatmayı görüşmek için toplandı.
ABD Başkanı Ford da, Başbakan Süleyman Demirel’e gönderdiği mesajda ambargonun kalkmasından “umutlu” olduğunu söylüyordu.
Ancak oylama Ford’un umduğu gibi sonuçlanmadı. Yunan lobisi baskın geldi, ambargonun kaldırılması reddedildi.
Bu karardan hemen bir gün sonra, 25 Temmuz 1975’te Türkiye, ülkedeki ABD üslerine el koydu. Bir tek İncirlik, NATO görevleri için kapsam dışında tutuldu.
İki ülke arasında bu kadar derinleşen kriz ancak 4 Ekim’de, parası ödenen silahların teslim edilmesi yönündeki kararla kısmen aşıldı.
Ambargonun tamamen kalkması ise ancak 26 Eylül 1978’de oldu. Bu tarihten sonra Türkiye, 5 ABD üssünün yeniden açılmasına izin verdi.
ÜMİT BESEN DE NİRO OLUNCA
“Are you talking to me?”
Türkçe meali:
“Benimle mi konuşuyorsun?”
Daha sonra da gündelik hayatımıza girdiği haliyle, “Bana mı dedin?”
Bu unutulmaz replik, usta aktör Robert De Niro’ya Oscar adaylığı getiren “Taksi Şoförü” filminden.
Peki bu repliği niye hatırlattım?
22 Kasım 1982.
Haberin başlığı, “Bu da bizim taksi şoförü.”
Haberi okudukça tebessüm etmemek mümkün değil.
“Ümit Besen; Robert De Niro, Banu Alkan; Jodie Foster oldu.”
Filmin adı “Biçare”.
Çekimleri yeni bitmiş, vizyona girmek üzere.
Gerçi haberin sonlarına doğru öğreniyoruz...
Biçare’nin Taksi Şoförü’ne benzetilmesinin tek nedeni, Ümit Besen’in bir taksi şoförünü canlandırması.
Onun dışında filmler arasında hiçbir benzerlik yok.
Zaten Biçare’nin hikayesi de bildiğiniz gibi.
Fakir bir taksi şoförü, paraya önem veren bir kız, zengin ailenin oğlu vs...
Martin Scorsese duysa, ne yapardı bilinmez.
Neyse tek tesellimiz, duymamış olduğunu varsaymamız.
31 ARALIK 1981
GECELERİ BUZDOLABINI KURCALAYAN SİYASETÇİ
31 Aralık 1981’de Yavuz Gökmen’in bu röportajı yayınlandığında Turgut Özal henüz çok tanınan bir siyasetçi değildi. Darbe döneminin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak ekonominin başındaydı.
Röportaj öncesinde kızı Zeynep Özal, Turgut Bey’in evdeki yaşamıyla ilgili ipuçları veriyor.
Özal’ın gece yarısı kalkıp buzdolabındaki tavuk budunu “kaşla göz arasında” mideye indirdiğini anlatıyor. Turgut Bey buzdolabına giderken de, “Köprüden geçti gelin” türküsünü mırıldanıyormuş.
Özal’ın müzik zevki konuşulurken söz klasik müziğe geliyor. Özal da “Opera sever misiniz?” sorusuna şu yanıtı veriyor.
“Pek severim diyemem. Ama operaya gidince uyumuyorum hiç olmazsa. Hoşuma gidiyor.”