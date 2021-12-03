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Haberler>Yazarlar>Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı>ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti
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Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Yazarın tüm yazıları

ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti

3 Aralık 2021

Türkiye-ABD ilişkileri son yıllarda S-400 ve beraberindeki F-35 kriziyle sıkıntılı zamanlar yaşıyor.

Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.

ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti

“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”

İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.

Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.

Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.

ABD Temsilciler Meclisi, 18 Aralık 1974’te aldığı kararla 5 Şubat 1975 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaya başladı.

Bu kararla birlikte ABD, Fantom uçaklarının Türkiye’yi teslimini durdurdu.

Ancak Türkiye, anlaşma gereği ödeme yapmayı sürdürdü.

McDonnel Douglas firması da Türkiye için Fantom üretmeye devam etti.

ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti
2 MAYIS 1975

ÜSTÜNE PARA İSTEDİLER

Ürettiği uçakları Türkiye’ye gönderemeyen firma, jetleri bir hangarda beklemeye aldı. Herhangi bir zarar görmemesi için de sigorta ettirdi.

Ancak firma hangar kirası ile sigorta bedelini de Türkiye’den talep etti.

Her ay, uçak başına 500 bin liralık bir fatura çıktı.

Türkiye ise tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek bu ödemeye karşı çıktı.

2 Mayıs 1975 tarihli Hürriyet’in sürmanşetinde “Böyle yüzsüzlük olmaz” denildikten sonra “Amerika yollamadığı Fantomlar için depo kirası istiyor” başlığı vardı.

Bu gelişmeler yaşanırken, 24 Temmuz’da ABD Kongresi, ambargoyu yumuşatmayı görüşmek için toplandı.

ABD Başkanı Ford da, Başbakan Süleyman Demirel’e gönderdiği mesajda ambargonun kalkmasından “umutlu” olduğunu söylüyordu.

Ancak oylama Ford’un umduğu gibi sonuçlanmadı. Yunan lobisi baskın geldi, ambargonun kaldırılması reddedildi.

Bu karardan hemen bir gün sonra, 25 Temmuz 1975’te Türkiye, ülkedeki ABD üslerine el koydu. Bir tek İncirlik, NATO görevleri için kapsam dışında tutuldu.

İki ülke arasında bu kadar derinleşen kriz ancak 4 Ekim’de, parası ödenen silahların teslim edilmesi yönündeki kararla kısmen aşıldı.

Ambargonun tamamen kalkması ise ancak 26 Eylül 1978’de oldu. Bu tarihten sonra Türkiye, 5 ABD üssünün yeniden açılmasına izin verdi.

ÜMİT BESEN DE NİRO OLUNCA

“Are you talking to me?”

Türkçe meali:

“Benimle mi konuşuyorsun?”

Daha sonra da gündelik hayatımıza girdiği haliyle, “Bana mı dedin?”

Bu unutulmaz replik, usta aktör Robert De Niro’ya Oscar adaylığı getiren “Taksi Şoförü” filminden.

Peki bu repliği niye hatırlattım?

ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti

22 Kasım 1982.

Haberin başlığı, “Bu da bizim taksi şoförü.”

Haberi okudukça tebessüm etmemek mümkün değil.

“Ümit Besen; Robert De Niro, Banu Alkan; Jodie Foster oldu.”

Filmin adı “Biçare”.

Çekimleri yeni bitmiş, vizyona girmek üzere.

Gerçi haberin sonlarına doğru öğreniyoruz...

Biçare’nin Taksi Şoförü’ne benzetilmesinin tek nedeni, Ümit Besen’in bir taksi şoförünü canlandırması.

Onun dışında filmler arasında hiçbir benzerlik yok.

Zaten Biçare’nin hikayesi de bildiğiniz gibi.

Fakir bir taksi şoförü, paraya önem veren bir kız, zengin ailenin oğlu vs...

Martin Scorsese duysa, ne yapardı bilinmez.

Neyse tek tesellimiz, duymamış olduğunu varsaymamız.

ABD 46 sene önce de uçakları vermemişti
31 ARALIK 1981

GECELERİ BUZDOLABINI KURCALAYAN SİYASETÇİ

31 Aralık 1981’de Yavuz Gökmen’in bu röportajı yayınlandığında Turgut Özal henüz çok tanınan bir siyasetçi değildi. Darbe döneminin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak ekonominin başındaydı.

Röportaj öncesinde kızı Zeynep Özal, Turgut Bey’in evdeki yaşamıyla ilgili ipuçları veriyor.

Özal’ın gece yarısı kalkıp buzdolabındaki tavuk budunu “kaşla göz arasında” mideye indirdiğini anlatıyor. Turgut Bey buzdolabına giderken de, “Köprüden geçti gelin” türküsünü mırıldanıyormuş.

Özal’ın müzik zevki konuşulurken söz klasik müziğe geliyor. Özal da “Opera sever misiniz?” sorusuna şu yanıtı veriyor.

“Pek severim diyemem. Ama operaya gidince uyumuyorum hiç olmazsa. Hoşuma gidiyor.”

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İstanbul’un taşı toprağı altın efsanesi

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

1 Aralık 2021
Büyük kentlere göçün başladığı 1950’li yıllarda hep söylenen bir söz vardı:

“İstanbul’un taşı toprağı altın.”

Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.

İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.


5 Aralık 1970

“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.

Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.

Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.

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Erkeklerin düştüğü şu hale bakın

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

28 Kasım 2021
Androjen, bootie, oversize, skinny, cool chic, trend...

Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.

Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.

50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.

Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:

“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”

Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...

Habere göre,

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Boğaz’a alkış tutan devrimci

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

26 Kasım 2021
Fidel Castro, Küba’nın efsane lideri. Che ile birlikte gerçekleştirdiği 1959’daki devrimin ardından on yıllar boyunca ülkesini ABD ve batının tüm taarruzlarına karşı korudu.

Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...

Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.

Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.

Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.

25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.

Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.

1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.

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Kraliyette bazı şeyler hiç değişmiyor

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

24 Kasım 2021
Kendimizi bildik bileli tüm dünyanın gözü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in üstündedir.

Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.

İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.

Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.

Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.

Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.

Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.

Eh Charles da 73’üne geldi.


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Ne derbiler görmüşüz

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

21 Kasım 2021
Türkiye yine bir derbi heyecanının sath-ı mailinde.

Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.

Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.

Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.

Biraz daha geriye uzandım.

Kimse kırılmasın, gücenmesin...

Ben değil arşiv anlatıyor.

METİN OKTAY’IN ZARAFETİ

- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”

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Haber hazinesine yolculuk

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı

19 Kasım 2021
Türk basınında birçok yeniliğin öncüsü olan Hürriyet’in arşivi 1948’den bu yana birbirinden renkli sayfalarla dolu. Tam bir haber hazinesi. Spordan magazine, kültür sanattan modaya kadar binlerce haber, yayınlandığı dönemlerin ruhunu, kültürel hayatını, yaşam biçimlerini yansıtıyor. Bugünden bakınca gülümsetecek, şaşırtacak, kimileri için de hafızaları tazeleyecek detaylarla dolu. Haftada üç gün, bu köşede Hürriyet’in arşivindeki haberleri, fotoğrafları ve sayfaları tebessümle okuyacaksınız.

MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ

İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.

60’lı yıllarda da durum farklı değildi.

1966 yılının son günü...

Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.

Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:

- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.

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