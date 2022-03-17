25 yıl önce nefes kesen tahliye

Vatandaşlarını savaş bölgesinden tahliye eden ülkelerden biri de Türkiye.
Bundan 25 sene önce bugünlerde böyle bir tahliye operasyonu yaşanmıştı.
Arnavutluk’ta bankerzede isyanı bir iç savaşa dönüşmüş, başkent Tiran’a kadar ulaşmıştı.
Durum çok korkutucuydu. Türkiye hızla harekete geçti.
17 MART 1997
Ülkenin değişik şehirlerinde dağınık durumdaki 252 Türk vatandaşı Tiran Büyükelçisi Ahmet Ökçün’ün çalışmasıyla başkentte toplandı.
Ancak mermilerin havada uçtuğu Arnavutluk cehenneminden tahliye o kadar da kolay değildi.
İki C-130 askeri nakliye uçağı Makedonya’nın Üsküp kentine indi. Uçakta zırhlılar, personel taşıyıcı ve komandolar vardı.
Plan, vatandaşların deniz yoluyla ülkeden çıkarılarak İtalya’ya ulaştırılmasıydı.
16 MART 1997
BİR GÜNLÜK ERTELEME
Bunun için donanmaya ait Adatepe fırkateyni Adriyatik’e gönderildi.
252 Türk ve bir de Makedon vatandaşı otobüslerle Tiran’dan 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç kentine getirildi.
Ancak Adriyatik açıklarında Adatepe’yi gören Arnavutluk vatandaşları sahilde toplanarak taşkınlık yaptı. Bu nedenle o gün tahliye gerçekleşmedi.
Gece Dıraç’ta geçirildi. Ertesi gün Tiran Büyükelçiliği ile Adatepe arasındaki telefon trafiğinin ardından tahliye için düğmeye basıldı.
18 MART 1997
Tahliye edilecek vatandaşlar gizlice kentin 4 mil güneyindeki plaja taşındı.
Zodyaklar ve filikalar gruplar halinde yolcuları Adatepe’ye ulaştırdı.
Tüm bu nakliye işlemine karaya çıkan 18 SAT komandosu eşlik etti. Her bir botta silahlı komandolar vardı. Bu nakliye tam 5 saat sürdü.
Saat 17.00’de tüm yolcular fırkateyne taşınmış, Adatepe’nin Bari limanına doğru 120 millik yolculuğu başlamıştı.
Aynı anlarda THY de Alanya ve Trakya uçaklarını Bari’ye gönderdi.
İtalya’ya ulaşan yolcular, hızla uçaklara nakledildi ve İstanbul’a geldi.
Böylece Türkiye de ABD ve Almanya’nın tahliye operasyonunda bir gün sonra vatandaşlarını ülkelerini ulaştırmış oldu.
SEVGİLİSİNE GİTMEK İÇİN UÇAK KAÇIRMIŞTI
8 Mart 1996 akşamı Beşparmak isimli Kıbrıs Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a gitmek için Lefkoşa’dan havalandı. Uçakta 101 yolcu ve 8 mürettebat vardı.
Uçak Konya üzerine geldiğinde bir korsan kokpite girerek uçağa bomba yerleştirdiğini söyledi. Elinde tabanca ve çakı vardı.
9 MART 1996
Korsan Çeçen olduğunu söylüyor, beraberinde 3 kişinin daha bulunduğunu iddia ediyordu.
İlk hedef Sofya’ydı. Bulgaristan’a inen uçağa Türkiye’nin itirazlarına rağmen Sofya’da yakıt verildi. Beşparmak tekrar havalandı. Yeni adres Münih’ti.
Uçak Münih’e indikten sonra sabah 05.00 sıralarında korsan yolcuları serbest bıraktı.
18 MART 1996
Aslında uçakta 4 korsan yoktu. Sadece tek kişiydi. İsmi Ramazan Aydın’dı.
21 yaşındaki Aydın, İngiltere’deki sevgilisinin yanına gitmek için uçağı kaçırmıştı. Zaten pilot da ifadesinde Aydın’ın uçağı İngiltere’ye götürmeye çalıştığını anlatıyordu.
Korsanın elindeki tabanca da oyuncaktı.
MANDALARI SATTIRDI
Aydın, sevgilisi Leigh Breslin (26) ile Didim Altınkum’da garsonluk yaparken tanıştı. Genç kız, Türk delikanlısına aşık oldu. Ama tatil bitti, Leigh evine, İngiltere’ye döndü.
Düzceli Aydın İngiltere’ye gitmek için annesinin 4 mandasını sattırıp parasını aldı. Ancak İngiltere vize vermiyordu.
Genç aşık sırra kadem bastı. Ailesi bile nerede olduğunu bilmiyordu.
Uçağı kaçırdıktan sonra ortaya çıktı ki çalışmak için KKTC’ye gitmişti. Orada da gözünü karartıp uçağı kaçırmıştı.
Bu aşk hikâyesi, İngiliz basınının çok hoşuna gitti. İngiliz gazeteler bu olayı günlerce manşetlerinden düşürmedi.
Genç kız “Bana bir gün İngiltere’ye geleceğini söylemişti. Ama uçak kaçırarak bana geleceğini hiç aklımdan geçirmezdim” diyordu.
Ve Münih polisine “İki dakika bile olsa onu göreyim” diye yalvarıyordu.
ŞÖHRETİ GETİREN ŞARKILAR
MÜZİK dünyasında her ismin yıldızının parladığı bir an vardır. O an da aslında bir şarkıdır.
Kelebek, 1983’te yıldızların şöhret basamaklarını hızla tırmanmalarına yardımcı olan şarkıları derlemişti.
15 MART 1983
Bugün bile akıllarda yer eden o melodiler şöhretin kapısını ardına kadar açmıştı.
İşte ünlü isimlerin yıldızını parlatan şarkılar.
Ajda Pekkan - İki Yabancı (1966)
Barış Manço - Dağlar Dağlar (1970)
Şenay - Sev Kardeşim (1971)
Nilüfer - Dünya Dönüyor (1973)
Füsun Önal - Senden Başka (1973)
Nükhet Duru- Beni Benimle Bırak (1975)
Sezen Aksu - Yaşanmamış Yıllar (1975)
Erol Evgin - İşte öyle Bir Şey (1976)
25 yıl önce nefes kesen tahliye
Son günlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hem bir mülteci krizi yarattı hem de bazı ülkelerin vatandaşlarını tahliye operasyonlarına yol açtı.
Vatandaşlarını savaş bölgesinden tahliye eden ülkelerden biri de Türkiye.
Bundan 25 sene önce bugünlerde böyle bir tahliye operasyonu yaşanmıştı.
Arnavutluk’ta bankerzede isyanı bir iç savaşa dönüşmüş, başkent Tiran’a kadar ulaşmıştı.
Durum çok korkutucuydu. Türkiye hızla harekete geçti.
17 MART 1997
Ülkenin değişik şehirlerinde dağınık durumdaki 252 Türk vatandaşı Tiran Büyükelçisi Ahmet Ökçün’ün çalışmasıyla başkentte toplandı.
Ancak mermilerin havada uçtuğu Arnavutluk cehenneminden tahliye o kadar da kolay değildi.
İki C-130 askeri nakliye uçağı Makedonya’nın Üsküp kentine indi. Uçakta zırhlılar, personel taşıyıcı ve komandolar vardı.
Plan, vatandaşların deniz yoluyla ülkeden çıkarılarak İtalya’ya ulaştırılmasıydı.
16 MART 1997
BİR GÜNLÜK ERTELEME
Bunun için donanmaya ait Adatepe fırkateyni Adriyatik’e gönderildi.
252 Türk ve bir de Makedon vatandaşı otobüslerle Tiran’dan 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç kentine getirildi.
Ancak Adriyatik açıklarında Adatepe’yi gören Arnavutluk vatandaşları sahilde toplanarak taşkınlık yaptı. Bu nedenle o gün tahliye gerçekleşmedi.
Gece Dıraç’ta geçirildi. Ertesi gün Tiran Büyükelçiliği ile Adatepe arasındaki telefon trafiğinin ardından tahliye için düğmeye basıldı.
18 MART 1997
Tahliye edilecek vatandaşlar gizlice kentin 4 mil güneyindeki plaja taşındı.
Zodyaklar ve filikalar gruplar halinde yolcuları Adatepe’ye ulaştırdı.
Tüm bu nakliye işlemine karaya çıkan 18 SAT komandosu eşlik etti. Her bir botta silahlı komandolar vardı. Bu nakliye tam 5 saat sürdü.
Saat 17.00’de tüm yolcular fırkateyne taşınmış, Adatepe’nin Bari limanına doğru 120 millik yolculuğu başlamıştı.
Aynı anlarda THY de Alanya ve Trakya uçaklarını Bari’ye gönderdi.
İtalya’ya ulaşan yolcular, hızla uçaklara nakledildi ve İstanbul’a geldi.
Böylece Türkiye de ABD ve Almanya’nın tahliye operasyonunda bir gün sonra vatandaşlarını ülkelerini ulaştırmış oldu.
SEVGİLİSİNE GİTMEK İÇİN UÇAK KAÇIRMIŞTI
8 Mart 1996 akşamı Beşparmak isimli Kıbrıs Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a gitmek için Lefkoşa’dan havalandı. Uçakta 101 yolcu ve 8 mürettebat vardı.
Uçak Konya üzerine geldiğinde bir korsan kokpite girerek uçağa bomba yerleştirdiğini söyledi. Elinde tabanca ve çakı vardı.
9 MART 1996
Korsan Çeçen olduğunu söylüyor, beraberinde 3 kişinin daha bulunduğunu iddia ediyordu.
İlk hedef Sofya’ydı. Bulgaristan’a inen uçağa Türkiye’nin itirazlarına rağmen Sofya’da yakıt verildi. Beşparmak tekrar havalandı. Yeni adres Münih’ti.
Uçak Münih’e indikten sonra sabah 05.00 sıralarında korsan yolcuları serbest bıraktı.
18 MART 1996
Aslında uçakta 4 korsan yoktu. Sadece tek kişiydi. İsmi Ramazan Aydın’dı.
21 yaşındaki Aydın, İngiltere’deki sevgilisinin yanına gitmek için uçağı kaçırmıştı. Zaten pilot da ifadesinde Aydın’ın uçağı İngiltere’ye götürmeye çalıştığını anlatıyordu.
Korsanın elindeki tabanca da oyuncaktı.
MANDALARI SATTIRDI
Aydın, sevgilisi Leigh Breslin (26) ile Didim Altınkum’da garsonluk yaparken tanıştı. Genç kız, Türk delikanlısına aşık oldu. Ama tatil bitti, Leigh evine, İngiltere’ye döndü.
Düzceli Aydın İngiltere’ye gitmek için annesinin 4 mandasını sattırıp parasını aldı. Ancak İngiltere vize vermiyordu.
Genç aşık sırra kadem bastı. Ailesi bile nerede olduğunu bilmiyordu.
Uçağı kaçırdıktan sonra ortaya çıktı ki çalışmak için KKTC’ye gitmişti. Orada da gözünü karartıp uçağı kaçırmıştı.
Bu aşk hikâyesi, İngiliz basınının çok hoşuna gitti. İngiliz gazeteler bu olayı günlerce manşetlerinden düşürmedi.
Genç kız “Bana bir gün İngiltere’ye geleceğini söylemişti. Ama uçak kaçırarak bana geleceğini hiç aklımdan geçirmezdim” diyordu.
Ve Münih polisine “İki dakika bile olsa onu göreyim” diye yalvarıyordu.
ŞÖHRETİ GETİREN ŞARKILAR
MÜZİK dünyasında her ismin yıldızının parladığı bir an vardır. O an da aslında bir şarkıdır.
Kelebek, 1983’te yıldızların şöhret basamaklarını hızla tırmanmalarına yardımcı olan şarkıları derlemişti.
15 MART 1983
Bugün bile akıllarda yer eden o melodiler şöhretin kapısını ardına kadar açmıştı.
İşte ünlü isimlerin yıldızını parlatan şarkılar.
Ajda Pekkan - İki Yabancı (1966)
Barış Manço - Dağlar Dağlar (1970)
Şenay - Sev Kardeşim (1971)
Nilüfer - Dünya Dönüyor (1973)
Füsun Önal - Senden Başka (1973)
Nükhet Duru- Beni Benimle Bırak (1975)
Sezen Aksu - Yaşanmamış Yıllar (1975)
Erol Evgin - İşte öyle Bir Şey (1976)