Tarihi rezil bir karar!

İşte bu noktada Euro lig, tarihi boyunca izah edemeyeceği bir karara imza attı…
Oynanmış maçları yok saydı!
***
Ligin 26.Haftası oynanıyordu…
Tam 72 maçı oynanmamış saydı!
Sporun özüne ihanet etti!
Kazanan, hatta kaybeden sporcuların emeklerini hiçe saydı!
Maçları seyreden seyirci ile dalga geçti,
Kaybettiğinde ağlayan, kazandığında alkışlayan seyirciye;
“Boş verin siz pek takılmayın bu maçlara, biz işimizi ciddi yapmıyoruz. Siz de ciddiye almayın!” dedi.
“Maça gidenlere gitmeyin, televizyondan izlemek için para verenlere, ben bu maçları her an yok edebilirim, istersen izleme!” dedi.
Ayağına sıktı…
Kendi imzası ile tescil ettiği maçları iptal ederek, kendi saygınlığını yok etti!
Sporun ruhunu öldürdü…
***
Euro lig, “kararı ben almadım kulüpler aldı” diyecektir…
Külahıma anlatabilir.
Kulüplere, “bu kararı sen al” demek, “hangi karar işine geliyorsa ona göre karar ver” demektir!
Bunu anlamak için spor âlimi olmaya gerek yoktur!
Kulüpler de aldı kalemi kâğıdı, her iki alternatif için galibiyet ve yenilgi sayılarını çıkardı…
Hesabını yaptı kendi menfaati doğrultusunda oyunu kullandı.
Bunu yapmak için de matematik uzmanı olmaya gerek yoktu…
Oylamanın sonuncunun bu çıkacağını bilmek için de kâhin olmaya gerek yoktu…
***
Yazdıklarıma inanmıyorsanız kulüplerin verdikleri oylara tek tek bakalım…
Hiç şaşırtmamışlar!
Baskonia: Rus takımları ile 4 maç oynamış 4 maçı da kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Bayern Münih: Rus takımları ile 3 maç oynamış 3 maçı da kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Anadolu Efes: Rus takımları ile 6 maç oynamış 4 maçı kazanmış, 2 maçı kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Zalgiris: Rus takımları ile 4 maç oynamış 4 maçı da kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Maccabi: Rus takımları ile 4 maç oynamış, 3 maçı kaybetmiş, 1 maçı kazanmış, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Olimpiakos: Rus takımları ile 3 maç oynamış, 2 maçı kaybetmiş, 1 maçı kazanmış, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Gördüğünüz gibi şaşırtan hiçbir şey yok. Kaybedenler maçların iptalini istiyor…
Haksız kararın bize öğrettiğine bakın;
Oylama sonunda sahada kaybedenler, masada kazanıyor!
***
Gelelim “maçlar sayılsın”, diyenlere…
Fenerbahçe Beko: Rus takımları ile 3 maç oynamış, 3 maçı da kazanmış, maçlar sayılsın oyu kullanmış…
Barcelona: Rus takımları ile 4 maç oynamış, 3 maçı kazanmış, 1 maçı kaybetmiş, maçlar sayılsın oyu kullanmış…
Real Madrid: Rus takımları ile 4 maç oynamış, 3 maçı kazanmış, 1 maçı kaybetmiş, maçlar sayılsın oyu kullanmış…
Gördüğünüz üzere bu cephede de şaşırtan hiçbir şey yok!
Adamlar çıkmış sahaya oynamış kazanmışlar. Elbette “bu maçları yok sayamazsınız”, oyu kullanacaklar…
Ancak oylama sonunda; sahada maçı kazananlar masada kaybedecekler!
Elbette işin sonunda esas kaybeden de, Euro Lig olacak!
***
Bu denklemin dışında değerlendirilmesi gereken 1 oy var.
O çok ilginç!
Kendini inkâr eden bir oy!
Turnuva dışına atılan CSKA takımından geliyor.
Hem de Rus ordusunun takımından…
CSKA; “Benim oynadığım maçlar iptal edilsin” diyor…
Ve bu oy 6-6 giden oylamayı sonuçlandıran oy oldu!
Sahada kazananları, masada kaybettiren oy oldu…
Spor etiğine göre yanlış olmasını bir kenara bırakın!
“Beni turnuva dışında bırakmakla doğru yaptınız” diyor…
Oy kullanarak işi legal hale getiriyor…
İşin garip tarafı Rusya federasyonları takımlarının turnuva dışına atılmasını CAS’ a götürüyorlar…
Resmen kendini inkâr eden oyu atıyor…
Acaba ne amaçla?
Euro Ligle çok iyi olan arası bozulmasın arzusuyla mı?
---- Bilemem!
Önemli de değil!
***
Meselenin özü, kararı kulüpler değil Euro Lig vermiştir!
Tarihi bir hata yapmıştır!
Tam 72 maçı oynanmamış saymıştır!
Maç sonunda kendi tescil ettiği imzasını yok saymıştır!
Sporcuların emeklerine ihanet etmiştir!
Sporun özüne ihanet etmiştir!
***
Meseleye ülkesel veya takım bazında bakmamak lazım…
İlkesel bakmak gerek…
Ancak;
Gelinen noktada temsilcilerimizin durumuna bakarsak;
Anadolu Efes’in kaybettiği 4 maç, kazandığı 2 maç oynanmamış varsayıldı…
Fenerbahçe Beko’nun kazandığı 3 maçı da yok sayıldı!
Bayern, Maccabi, Anadolu Efes, ilk 8 potasına sokuldu.
Rus takımlarıyla birlikte Fenerbahçe potadan çıkartıldı.
Bunun adına da “adalet” dendi.
Ülke olarak biliyorum yine sessiz kalacağız!
Ancak yine biliyorum ki;
Yine hesabı tarih soracak!
Tıpkı 3 Temmuz gibi…
Tarihi rezil bir karar!
Euro Lig savaş nedeniyle Rus takımlarını turnuvadan ihraç etti. Maç yapma olanağı yoktu, makul bir karar olarak kabul görebilir. Bir sonraki karar ise “oynanmış maçların ve oynanamayacak maçların ne olacağı” konusuydu…
İşte bu noktada Euro lig, tarihi boyunca izah edemeyeceği bir karara imza attı…
Oynanmış maçları yok saydı!
***
Ligin 26.Haftası oynanıyordu…
Tam 72 maçı oynanmamış saydı!
Sporun özüne ihanet etti!
Kazanan, hatta kaybeden sporcuların emeklerini hiçe saydı!
Maçları seyreden seyirci ile dalga geçti,
Kaybettiğinde ağlayan, kazandığında alkışlayan seyirciye;
“Boş verin siz pek takılmayın bu maçlara, biz işimizi ciddi yapmıyoruz. Siz de ciddiye almayın!” dedi.
“Maça gidenlere gitmeyin, televizyondan izlemek için para verenlere, ben bu maçları her an yok edebilirim, istersen izleme!” dedi.
Ayağına sıktı…
Kendi imzası ile tescil ettiği maçları iptal ederek, kendi saygınlığını yok etti!
Sporun ruhunu öldürdü…
***
Euro lig, “kararı ben almadım kulüpler aldı” diyecektir…
Külahıma anlatabilir.
Kulüplere, “bu kararı sen al” demek, “hangi karar işine geliyorsa ona göre karar ver” demektir!
Bunu anlamak için spor âlimi olmaya gerek yoktur!
Kulüpler de aldı kalemi kâğıdı, her iki alternatif için galibiyet ve yenilgi sayılarını çıkardı…
Hesabını yaptı kendi menfaati doğrultusunda oyunu kullandı.
Bunu yapmak için de matematik uzmanı olmaya gerek yoktu…
Oylamanın sonuncunun bu çıkacağını bilmek için de kâhin olmaya gerek yoktu…
***
Yazdıklarıma inanmıyorsanız kulüplerin verdikleri oylara tek tek bakalım…
Hiç şaşırtmamışlar!
Baskonia: Rus takımları ile 4 maç oynamış 4 maçı da kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Bayern Münih: Rus takımları ile 3 maç oynamış 3 maçı da kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Anadolu Efes: Rus takımları ile 6 maç oynamış 4 maçı kazanmış, 2 maçı kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Zalgiris: Rus takımları ile 4 maç oynamış 4 maçı da kaybetmiş, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Maccabi: Rus takımları ile 4 maç oynamış, 3 maçı kaybetmiş, 1 maçı kazanmış, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Olimpiakos: Rus takımları ile 3 maç oynamış, 2 maçı kaybetmiş, 1 maçı kazanmış, maçlar iptal edilsin oyu kullanmış…
Gördüğünüz gibi şaşırtan hiçbir şey yok. Kaybedenler maçların iptalini istiyor…
Haksız kararın bize öğrettiğine bakın;
Oylama sonunda sahada kaybedenler, masada kazanıyor!
***
Gelelim “maçlar sayılsın”, diyenlere…
Fenerbahçe Beko: Rus takımları ile 3 maç oynamış, 3 maçı da kazanmış, maçlar sayılsın oyu kullanmış…
Barcelona: Rus takımları ile 4 maç oynamış, 3 maçı kazanmış, 1 maçı kaybetmiş, maçlar sayılsın oyu kullanmış…
Real Madrid: Rus takımları ile 4 maç oynamış, 3 maçı kazanmış, 1 maçı kaybetmiş, maçlar sayılsın oyu kullanmış…
Gördüğünüz üzere bu cephede de şaşırtan hiçbir şey yok!
Adamlar çıkmış sahaya oynamış kazanmışlar. Elbette “bu maçları yok sayamazsınız”, oyu kullanacaklar…
Ancak oylama sonunda; sahada maçı kazananlar masada kaybedecekler!
Elbette işin sonunda esas kaybeden de, Euro Lig olacak!
***
Bu denklemin dışında değerlendirilmesi gereken 1 oy var.
O çok ilginç!
Kendini inkâr eden bir oy!
Turnuva dışına atılan CSKA takımından geliyor.
Hem de Rus ordusunun takımından…
CSKA; “Benim oynadığım maçlar iptal edilsin” diyor…
Ve bu oy 6-6 giden oylamayı sonuçlandıran oy oldu!
Sahada kazananları, masada kaybettiren oy oldu…
Spor etiğine göre yanlış olmasını bir kenara bırakın!
“Beni turnuva dışında bırakmakla doğru yaptınız” diyor…
Oy kullanarak işi legal hale getiriyor…
İşin garip tarafı Rusya federasyonları takımlarının turnuva dışına atılmasını CAS’ a götürüyorlar…
Resmen kendini inkâr eden oyu atıyor…
Acaba ne amaçla?
Euro Ligle çok iyi olan arası bozulmasın arzusuyla mı?
---- Bilemem!
Önemli de değil!
***
Meselenin özü, kararı kulüpler değil Euro Lig vermiştir!
Tarihi bir hata yapmıştır!
Tam 72 maçı oynanmamış saymıştır!
Maç sonunda kendi tescil ettiği imzasını yok saymıştır!
Sporcuların emeklerine ihanet etmiştir!
Sporun özüne ihanet etmiştir!
***
Meseleye ülkesel veya takım bazında bakmamak lazım…
İlkesel bakmak gerek…
Ancak;
Gelinen noktada temsilcilerimizin durumuna bakarsak;
Anadolu Efes’in kaybettiği 4 maç, kazandığı 2 maç oynanmamış varsayıldı…
Fenerbahçe Beko’nun kazandığı 3 maçı da yok sayıldı!
Bayern, Maccabi, Anadolu Efes, ilk 8 potasına sokuldu.
Rus takımlarıyla birlikte Fenerbahçe potadan çıkartıldı.
Bunun adına da “adalet” dendi.
Ülke olarak biliyorum yine sessiz kalacağız!
Ancak yine biliyorum ki;
Yine hesabı tarih soracak!
Tıpkı 3 Temmuz gibi…