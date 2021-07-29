Sporu unutmuşum…

Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…
Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…
Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…
Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.
Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…
Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.
***
Bembeyaz bir boyanın içine bir damla siyah renk karıştırırsanız, gri olur.
Beyazı, gri yapmak için bir damla siyah bile yeter!
Gri, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır.
Merkez Hakem Kurulunu basın mensupları ile yaptığı toplantıyı izledim.
Beğendiğim yeni uygulamalar da gördüm.
Ancak bir bütün olarak baktığımda Merkez Hakem Kurulunun gri rengi seçtiğini gördüm.
Nedir Gri rengi seçmek?
Konumuz futbol olduğuna göre futbol sahasındaki gri rengi anlamak gerek…
Çubuklu forma ile tam 13 yıl…
675 tane resmi maç…
10 kez Türkiye şampiyonluğu…
6 kez Türkiye kupası…
6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…
Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…
Euro Lig de tam 6 kez Final Four…
Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.
Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…
Bu yıl ikisinin de başı dertte…
Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.
Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…
***
İşte ilgimi çeken notlar:
Az geldi bana… Baktım…
Son 20 yılın en düşük puanlarından birisi. Bundan önce 13. hafta sonunda sadece 2012-2013 sezonunda, liderin puanı 25 olmuş. Diğer sezonlarda 13 haftanın sonunda lider takım büyük oranda, 30 puanın üstüne çıkmış.
Bana çok az geldi. İnceledim...
Yine ve sadece 2012-2013 sezonunda bu kadar az fark olmuş. Lider ile sekizinci sıradaki fark 6 imiş… Son 20 yılın ortalamasına baktığımızda bu farkın ortalama, 12 olduğunu görüyoruz.
Biz başka bir şey oynuyoruz!
Anlatmak istediğim ‘kalite’ farkı falan değil!
Bizde oyun farklı!
Polonya ikinci liginde oynanan oyundan bile farklı…
İzlediğim maçlar içinde bir tek Galatasaray- Club Brugge maçı biraz bizde oynanan futbola benziyordu…
Maç başladığında ilk 10 dakikada hakem yere atan oyunculara aldanmadı, “oyuna devam” dedi. Ancak aldatma yapanlar o kadar ısrarlıydılar ki, hakem direnemedi ve ikinci yarı oyun, bizim mahallede oynanan oyuna döndü.
Aynı oyun kuralları ile farklı bir oyunu oynamak mümkün mü?
Açık ara en az ribaunt alan takım onlar…
Asist sıralamasında sondan 5.sıradalar…
Faul atış yüzdesinde 17.sıradalar…
9 maçta sadece 2 galibiyet aldılar ve Avrupa Ligi’nin en alt basamağında yer alıyorlar…
Çabuk kırılıyorlar…
Maçı bitmeden bırakıyorlar…
Birebir de sürekli geçiliyorlar…
Sporu unutmuşum…
Siz de unuttunuz!
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Büyük çoğunluğunuz da, bununla yetindiniz.
Futbol seyircisi oldunuz.
Aslında futbol seyircisi de değil, bir takımın taraftarı oldunuz.
Sizlere, takımınızın Türkiye Ligi Futbol Şampiyonu olması, Dünya’nın en önemli olayıymış gibi anlatıldı…
Sizler de inandınız.
Belki de inanmak istediniz…
Kusuruma bakmayın çocuklar, elinizdeki telefon ile Dünya’yı izleyebiliyorsunuz ama önünüzü göremiyorsunuz!
***
Ofsayt mı, gol mü? Derken;
Okçu Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz’ü hiç tanımadınız.
Başına üzülerek “Okçu” yazıyorum…
Çünkü büyük çoğunluğunuzun; “O kim?”, dediğini biliyorum…
İbrahim Çolak Dünya Şampiyonu olduğunda adını ilk kez duymuş olabilirsiniz.
Dünya jimnastik tarihine, “The Çolak hareketi” olarak geçtiğini hiç bileniniz ise çok azdır.
Çünkü o sırada, Beşiktaşlı Aboubakar’ın sözleşme krizi ile meşguldünüz.
***
Yıllarca Olimpiyatlara B barajını aşarak kontenjandan gittik.
Bu yıl Tokyo’ya, A barajını aşarak bileğinin hakkı ile ve 18 yaş ortalaması ile giden yüzme takımımız olduğunu fark edemediniz.
Bu çocukların ve gidemeyen 30 yüzücümüzün, Amerika’nın en elit üniversitelerinden burs aldığından haberiniz olmamıştır…
Çünkü o sırada, Rachid Ghezzal hangi kulübe gidecek?
Onu merak ediyordunuz.
Gedson Fernandes gelecek mi? Onu konuşuyordunuz…
Vedat Mulic mi, Alexander Sörloth’ mi yoksa Aaron Boupendza’mı? Gelecek?
En çok merak ettiğiniz konu buydu…
Çünkü en geniş görüşlünüzün bile Dünya’sı sınırlanmıştı.
***
Büyük bir ihtimal ile yelken sporuna merakınız var.
Ancak Alican Kaynar’ın yarışlarını izlemiyorsunuz…
Aslında sabah erken saatte oluyor.
Bilinen kanallar da vermiyor.
Ancak siz becerirsiniz.
Ben bile internetten canlı takip ediyorum…
Bir İspanyol öne geçiyor, bir Macar sporcu bir de Alican…
Aralarındaki mesafeyi ve hızı da yazıyorlar…
Ve Alican Kaynar ilk dört seriyi lider tamamladı.
6 yarış daha var…
Yelken de madalya gelebilir…
Yarışlar bu şekilde giderse heyecan dayanılmaz olur!
Ali Can Kaynar’ı şimdiye kadar izlemediniz.
Çünkü sizi her seferinde kandırmayı beceren televizyonlarda;
“Transferlerde son gelişmeler” adlı programlar dolanıyordu…
***
Borç batağındaki futbol kulüplerinin, taraftarlarını gaza getirmek için söylemler yapılıyordu…
Sizler de, “bizi yine kandırın”, diyordunuz(!)
Yorumcular sabah programında;
“Bu kulüpler batacak!” diyor.
Akşam çıkıyorlar;
“Bu takıma bir sağ bek, bir stoper, bir açık, bir de çok iyi bir santrafor lazım” diyor.
Hangisi doğru?
---İkisi de.
İkisi birden olur mu?
---Olmaz!
Ancak bizim televizyonlarda mantığı ile konuşanı da, dinleyen olmaz!
Bir birine zıt olsa da hepsini birden söyleyerek, sonra da “ben demiştim” demek mümkün mü?
----Hafızamız balık gibi olursa, elbette mümkün...
***
Sizler bu programları izlediğiniz için bu programlar yapıldı.
Ya da onların bundan başka konuşacak konusu olmadığı için, sizler bunları izlediniz.
Sonuç olarak kısır bir döngüde dönüyoruz hep birlikte…
Gerçekten kabahat sizin değil ama yanlış yapıyorsunuz!
Değerli olana, değerini vermediğiniz için yazmıyorum.
Sizin kendi hayatınıza renk katabilmeniz için yazıyorum.
Size sunulan kısırdöngünün zincirini kırabilmeniz için yazıyorum…
***
Görmediniz mi?
Olimpiyat oyunları göstermedi mi size?
Sokak basketbolu olimpik oyun olmuş…
Tam da sokaktaki gibi oynanıyor.
Gerçi siz sokakta elektrik direğini, pota yapmadınız.
Ancak; Tek pota maç yaptınız, bilirsiniz…
Çok keyifli…
Ona buna faul çalınmadan, kıran kırana oynanıyor.
Bir takım bu işi abarttığında 7 faulü aştığında, fauller iki atış olarak kullanılıyor…
Hani 3 korner, 1 penaltı gibi…
Öyle 2.20lik adamlar da oynayamıyor, o sokağın topunu…
Bileği ve yüreği sağlam, ancak esas önemlisi ‘çabuk’ adamlarla oynanıyor…
Kimin kazanacağı da hiç belli olmuyor.
İzlemesi de çok keyifli oluyor.
****
Şimdilik iki tane bronz madalya aldık.
İkisi de Taekwondo’dan.
Şimdi size soruyorum:
Televizyonlarımızda;
Haftada 50 saat spor programı yapan televizyonlarımızda,
Bir kez Taekwondo maçı izlediniz mi?
Bir tane okçuluk müsabakası izlediniz mi?
Olimpiyata 5 sporcu ile katıldığımız;
Türkiye Jimnastik şampiyonasını, izlediniz mi?
Türkiye Yüzme Şampiyonasını, ata sporumuz güreş şampiyonasını, atletizm şampiyonasını izlediniz mi?
***
Sanıyorsunuz ki, izlesek de zevk almayız!
---- Hayır.
İzledikçe tanıdıkça, seversiniz…
Her birinin ayrı hikâyelerini öğrendikçe, içlerinden birilerini tuttukça hobiniz olur.
Nereden mi biliyorum?
Önünüze sermayenin en büyük pastası olarak sunulan otomobil sporlarını çok sevdiniz.
Aslında insana dair fazla bir şey barındırmayan bu spor, önünüze ısrarla sunuldu ve yediniz.
Aramızda kalsın…
Bunları izlemek isteseydiniz, veren de yoktu…
Gerçi siz isteseniz, belki veren de bulunur.
Tavuk, yumurta hikâyesidir bu…
Bakın hangi sporu izlerseniz, izleyin!
Hepsi bizim memleketteki “futbolun yalan geyiğinden”, güzeldir!
En azından daha gerçektir!
*****
Tamamını bir kenara bırakıyorum;
Türkiye-Çin kadın voleybol maçını izlediniz veya duydunuz.
Kızlarımız, bizler kör olsak bile gözümüzün içine soktular.
16 yaşında Dünya Şampiyonu oldular.
20 yaşında yine oldular.
Büyükler de Avrupa Şampiyonu oldular.
Sene de bir gün bile olsa, onları izlemek zorunda kaldık.
Sevdik de…
Şimdi takım sporlarında, ülkemizi tek başına temsil ediyorlar…
Hem de laf olsun diye değil madalya için oynuyorlar.
ABD, İtalya, Brezilya, Sırbistan, bize yenilen Çin veya Biz…
Birimiz şampiyon olacak!
Diğer ikisi de Olimpiyat madalyası alacak.
Bunların için de en genç takım da, bizim takımımız.
Şansı diğerlerine göre daha az olanı da bizim takımımız…
Bana büyük gurur ve umut veriyor.
Olimpiyat madalyasına aday gösterilmek büyük onur veriyor.
İzleyelim lütfen!
Hepsini izleyelim…
Değerlerini bilelim ve verelim…
***
Sonuç olarak spor izlemeyi özlemişim…
Unutmuşum ve bilmiyorum…
Bir elimde bilgisayar diğerinde kumanda öğrenmeye ve tadını çıkarmaya çalışıyorum.
Buram buram Eski TRT yıllarına dönüyorum.
İnanın çocuklar, “biz şanslıymışız”, diyorum…
Siyah beyaz karıncalanan televizyonda, yedi altın madalya kazanan Mark Spitz’i izledik.
Saati kurduk, Muhammed Ali için hep birlikte sabahın üçünde ayağa kalktık.
Ama o heyecanı izledik…
Kahramanımız oldular…
Sizin de kahramanlarınız var!
Siz de 200 ve 400 metre serbest stilde altın madalya kazanan Avusturalyalı Titmus Ariarne’yı izleyin.
800 metrede de yarışacak…
Bakalım ne yapacak?
200 ve 400 metre karışık stilde altın madalya kazanan Japon Ohasi Yui’yi izleyin…
Hiçbirini izlemiyorsanız bile Filenin Sultanlarını izleyin!
Eda Erdem Dündar’ı izleyin!
Gurur duyun!
O hırsını görün ve işaret ettiği yoldan yürüyün!