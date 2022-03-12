Oğlum Nihayet, bu nasıl rezalet!

Füme renkli Audi evin önünde durdu. Atletik yapılı şoför yerinden fırladığı gibi arka kapıyı açtı.
Şişman, yorgun bürokrat, ağır hareketlerle yerinden doğruldu ve Ankara Çankaya'daki evinine doğru yöneldi.
Bürokratın canı çok sıkkındı.
Az bildiği konularda çok biliyormuş gibi yapmanın yorgunluğunu yaşıyordu.
Eşi yemeği çoktan hazır etmiş, defalarca ısıtmıştı.
Sucuklu kuru fasulye ve domatesli pilav, nefis gözüküyordu.
Yemek öncesi duş alma alışkanlığı yoktu.
Tereyağlı domatesli pilavın nefis kokusu, kıyafetini değiştirmesine bile izin vermemişti.
Elini yıkayıp, kravatını gevşetti ve sofranın kendisine ayrılmış başköşesine oturdu.
Çocukluğundan bu yana en sevdiği yemek, onun nefes almasını bile engelliyordu.
Ekmeğin köşesinden kopardı. Kuru fasulyenin suyuna bandı.
Biraz pilav, az fasulye yedikten sonra bir bardak ayranı içti.
“Ohhh,” dedi.
***
Her zaman yanına çatal kaşık gibi konmuş olan televizyon kumandasına sarıldı.
Bastı düğmeye…
Biraz dolandıktan sonra kadın basket maçında durdu kaldı.
Güney illerimizden bir belediye takımı ile ülkemizi Avrupa’da başarı ile temsil eden bir takımımızın maçı oynanıyordu.
Sahanın içinde koşuşan siyahi tenli kadınları gördü.
Zaten canı çok sıkkındı.
Görevliye seslendi…
“Bana acil şu basketin başını bağla!”
***
“Oğlum Nihayet, bu ne rezalet!”
“Hayırdır başkanım, nedir rezalet?”
“Görmüyor musun maçı, izlemiyor musun yoksa?”
“Hangi maçı başkanım?”
“Ortalık kapkara olmuş, sahada bir tane Türk ismi duymadım. Bu maç bizim ülkede mi oynanıyor?”
“Başkanım bu takımlar Avrupa’da… ”
“Avrupa, mavruka bilmem, yarından itibaren bunları görmek istemiyorum!”
“Emredersiniz başkanım…”
***
Ertesi sabah…
TBF sosyal medya hesabından duyurdu:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
***
Yazdıklarım elbette bir mizansen.
Ancak başkasına aklım ermedi benim.
Tüm takımlarımızda kontratlı 6-7 yabancı oyuncu…
Fenerbahçe Safiport Kadınlar Eurolig’de Final Four’a kaldı.
Galatasaray ve Mersin Yenişehir Belediye çeyrek finalde ilk maçlarını kazandılar…
Kadın Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda Slovenya ve Polonya maçlarını kazanmış…
FIBA dünya sıralamasında 9. Sıraya çıkmış…
Devam eden kontratlar var…
Hiçbir kulübe sormamışlar...
Kimselere danışmamışlar…
Yıllarca NBA de oynamış bir federasyon başkanı ve tamamı basketboldan gelen üyeleri ile 3+0 kararı, nasıl alınır? Diye düşündüm…
Olsa, olsa böyle olur, dedim…
Oğlum Nihayet, bu nasıl rezalet!
Füme renkli Audi evin önünde durdu. Atletik yapılı şoför yerinden fırladığı gibi arka kapıyı açtı.
Şişman, yorgun bürokrat, ağır hareketlerle yerinden doğruldu ve Ankara Çankaya'daki evinine doğru yöneldi.
Bürokratın canı çok sıkkındı.
Az bildiği konularda çok biliyormuş gibi yapmanın yorgunluğunu yaşıyordu.
Eşi yemeği çoktan hazır etmiş, defalarca ısıtmıştı.
Sucuklu kuru fasulye ve domatesli pilav, nefis gözüküyordu.
Yemek öncesi duş alma alışkanlığı yoktu.
Tereyağlı domatesli pilavın nefis kokusu, kıyafetini değiştirmesine bile izin vermemişti.
Elini yıkayıp, kravatını gevşetti ve sofranın kendisine ayrılmış başköşesine oturdu.
Çocukluğundan bu yana en sevdiği yemek, onun nefes almasını bile engelliyordu.
Ekmeğin köşesinden kopardı. Kuru fasulyenin suyuna bandı.
Biraz pilav, az fasulye yedikten sonra bir bardak ayranı içti.
“Ohhh,” dedi.
***
Her zaman yanına çatal kaşık gibi konmuş olan televizyon kumandasına sarıldı.
Bastı düğmeye…
Biraz dolandıktan sonra kadın basket maçında durdu kaldı.
Güney illerimizden bir belediye takımı ile ülkemizi Avrupa’da başarı ile temsil eden bir takımımızın maçı oynanıyordu.
Sahanın içinde koşuşan siyahi tenli kadınları gördü.
Zaten canı çok sıkkındı.
Görevliye seslendi…
“Bana acil şu basketin başını bağla!”
***
“Oğlum Nihayet, bu ne rezalet!”
“Hayırdır başkanım, nedir rezalet?”
“Görmüyor musun maçı, izlemiyor musun yoksa?”
“Hangi maçı başkanım?”
“Ortalık kapkara olmuş, sahada bir tane Türk ismi duymadım. Bu maç bizim ülkede mi oynanıyor?”
“Başkanım bu takımlar Avrupa’da… ”
“Avrupa, mavruka bilmem, yarından itibaren bunları görmek istemiyorum!”
“Emredersiniz başkanım…”
***
Ertesi sabah…
TBF sosyal medya hesabından duyurdu:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
***
Yazdıklarım elbette bir mizansen.
Ancak başkasına aklım ermedi benim.
Tüm takımlarımızda kontratlı 6-7 yabancı oyuncu…
Fenerbahçe Safiport Kadınlar Eurolig’de Final Four’a kaldı.
Galatasaray ve Mersin Yenişehir Belediye çeyrek finalde ilk maçlarını kazandılar…
Kadın Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda Slovenya ve Polonya maçlarını kazanmış…
FIBA dünya sıralamasında 9. Sıraya çıkmış…
Devam eden kontratlar var…
Hiçbir kulübe sormamışlar...
Kimselere danışmamışlar…
Yıllarca NBA de oynamış bir federasyon başkanı ve tamamı basketboldan gelen üyeleri ile 3+0 kararı, nasıl alınır? Diye düşündüm…
Olsa, olsa böyle olur, dedim…