Neden 1959?

O Penaltı Gol Olmadı!
Saha dışından çok uzaklardan, Pensilvanya’dan öten düdükle verilen haksız penaltı, gol olmadı!
Yargıtay, Aziz Yıldırım ve arkadaşları için verilen beraat kararını onadı.
3 Temmuz 2011 den bu yana tam 10 yıl 6 ay 3 gün geçmiş.
Fenerbahçe 2010-11sezonu şampiyonluğunu bileğinin hakkı ile kazandığını ispatlayabilmek için tam 10 yıl 5 ay 24 gün mücadele etmiş…
Ülke sporu hep birlikte kaybetmiş…
“Geçmiş olsun”, diyeyim ve ekleyeyim…
Bir daha yaşamamak için ders alalım!
Medyanın tamamı, tek bir konuda hemfikirdiler…
------“Fenerbahçe üçlü savunma oynamaz!”
------“Fenerbahçe çift stoperli, dörtlü savunma oynar!”
Öylesine kararlı ve iddialılardı ki, “acaba?” demek bile yürek isterdi…
Oysaki hep birlikte biliyorduk, Avrupa da birçok kulüp üçlü savunma yapıyor ve başarılı oluyordu…
Sanırım bizim ülke de yasaktı(!)
Bilinen sistemlerin dışına çıkılması, çarkın zincirlerine zarar verebilirdi…
***
Kazandığında en çok konuşulan, kaybettiğinde daha da çok konuşulan Fenerbahçe…
Lider olsa da, orta sırada olsa da, gündemimiz Fenerbahçe…
Öylesine garip olaylar hiç olmamış gibi yaşanıyor ki;
“Daha önce ben ne demiştim?” diye hiç bakılmadan sürekli yeni reçeteler aynı kişiler tarafından sunuluyor ki;
Gerçekten şaşırtıyor Fenerbahçe…
Bugün ben de şaşırtan olaylar dizisini yazayım istedim…
***
Önce
Ben sorayım:
Neden gerçek pozisyonu sol bek olan bir oyuncuyu Milli takıma almadın?
Neden Avrupa Şampiyonasında ve bu maçta oynatmadığın Rıdvan’ı ısrarla kadroya alıyorsun?
Uğur Çiftçi, Ömer Bayram hatta Caner Erkin bu işi yapamazlar mıydı?
“Caner kendi liginde hiç maç oynamadı?” diyebilirsin.
Ancak iki bekimiz Zeki, Mert, ön liberomuz Okay ve stoperimiz Kaan da, bu sezon ligde dakika almadılar.
Mert’in arkasına adam kaçırdığı sen söylüyorsun.
Bu nedenle “son dakikalarda Alpaslan’ı alarak üçlü (beşli) savunmaya geçtik”, diyorsun.
Ülkemizde oynanan ve kısır döngüsünden kurtulamadığımız “futbol oyunun”, dışına çıkmaktan söz ediyorum.
“Steven Caulker’i bu yıl biz aldık. Oynat şunu!” demediler.
“Patron sensin” dediler, satış listesine koydular.
Fenerbahçe futbol takımı artık hocasından sorulur.
Balotelli’yi oynatmak istemeyen Samet Aybaba’yı kovdular…
Şimdi onu oynatacak hocayı arıyorlar.
Balotelli’ ye de sormuşlardır…
Artık Adana Demirspor, Balotelli’den sorulur…
Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.
Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.
Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…
Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…
Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…
Hepimizi ağlatmak…
Hepimizi aynı anda güldürmek…
Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Neden 1959?
Türkiye’de futbolun neden 1959 yılında başlatıldığını ben bilmiyorum…
Öncelikle tarihçi değilim.
Spor yazarı bile değilim.
Ama merak ediyorum…
Niye 1959?
Neden bizim ülke de futbol tarihi 1959 yılında başlar?
***
Bu tezi savunan insanların görüşlerini okuyorum.
1959 yılı öncesinde oynanan müsabakaların, yerel olduğunu, ülke genelini saptamadığını, bugünkü statüde ve lig usulü oynanmadığını, sürekli yapılamadığını söylüyorlar…
Haklılar mı?
Birlikte bakalım…
Bakmanın en kolay yolunun, ‘şampiyonlukların sayıldığı 1959 yılı şampiyonası’ ile ‘şampiyonluğun sayılmadığı 1927 yılı Türkiye Birinciliğini’ incelemek olduğunu düşündüm.
İlk şampiyona olan1924 yılı Türkiye Birinciliğini 8 Mart 2019 tarihli yazımda yazmıştım… Tekrar olmasın, diye bu kez ikinci şampiyonayı 1927 yılı Türkiye Futbol Birinciliğini inceledim.
Hep birlikte bu iki şampiyonayı inceleyelim…
İncelerken de:
“1959 sonrası sayılmalı”, diyenlerin kıstaslarının da dikkate alarak bakalım…
****
TÜRKİYE FUTBOL BİRİNCİLİĞİ 1927
Finale Katılmaya Hak Kazanan Takımlar:
1.Eskişehir Tayyare Yurdu- Giresun (Ön eleme)
2.Işıklar Mektebi (Bursa)
3.Amasya
4.İttihadspor (İzmit)
5.Altınordu (İzmir)
6.Karesi (Balıkesir)
7.Trabzon
8.Gençlerbirlği (Kütahya)
9.Ergenekon İdman Yurdu (Uşak)
10.Muhafızgücü (Ankara)
11.Edirne
12.İlk Işık (Antalya)
13.Bilecik
14.Galatasaray (İstanbul)
15.Mersin İdman Yurdu
16.Konya İdman Yurdu
Müsabakalar Ankara İstiklal sahasında oynanıyor.
2 Eylül günü başlıyor. 10 Eylül günü sona eriyor.
Maçlar eleme usulü oynanıyor.
Çeyrek finalde İstanbul şampiyonu Galatasaray’ı 3-2 yenen Muhafızgücü, yarı finalde Eskişehir Tayyare Gücünü, finalde İzmir temsilcisi Altınordu’yu yenerek şampiyon oluyor.
Burası kısa bir özet.
17 farklı yörenin finalde temsil edildiğini görüyoruz.
Buraya nasıl geldiler buna da bakmak lazım.
Sizleri sıkmamak için sadece kısa bir özet yazacağım.
Özet gibi gözükse de uzun.
Sıkılanlarınız bu bölümü atlatıp, 1927 yılı ile 1959 yılını mukayese eden özet tabloya geçebilir…
Orası sonucu verir…
Ancak gerçekler ayrıntıda gizlidir…
***
1927 yılı İstanbul Ligi:
Seviyeleri farklı iki ayrı kümesi var. Hani bugünkü Süper Lig ve 1. Lig gibi…
1.Liginde Galatasaray, Fenerbahçe, Süleymaniye, Harbiye, Vefa, Beykoz, Beşiktaş, Beylerbeyi olmak üzere 8 takım mücadele etmiş.
Tek devreli lig usulü oynamışlar. İstanbul şampiyonunu belirleyebilmek için o günün koşullarında tam 23 maç yapılmış.
İstanbul ikinci liginde de 6 takım var, onlarda tek devreli lig usulü oynamışlar.
İkinci ligi “yok sayılan dönemin futbolu” hakkında bilgi için yazıyorum, hesaba dâhil etmiyorum…
1927 yılı İzmir Ligi:
Müsabakalar üç ayrı kümede, tek devreli lig usulü yapılmış.
Beyaz Küme: Altay- Göztepe-Bayraklı- Hilal
Kırmızı Küme: Altınordu-Altın Ay-Anadolu Spor-Menemen
Mor Küme: Karşıyaka-Sakarya-Karşıyaka İdman Ocağı-Yıldız
36 maçın sonunda gurup birinciliklerini Altay, Altınordu ve Karşıyaka kazanmış.
Bu üç takım kendi aralarında tek devreli lig usulü final müsabakaları oynamışlar.
39 maçın sonunda Altınordu İzmir ili şampiyonu olmuş ve Türkiye Futbol Birinciliğinde İzmir’i temsil etmeye hak kazanmış.
Ankara Ligi -1927
6 takım çift devreli lig usulü,15 maç yaptı. Muhafızgücü şampiyon oldu. 1927 Türkiye Futbol Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.
Antalya Ligi-1927
3 takım çift devreli lig usulü, 6 maç yaptı. İlk Işık şampiyon oldu.
1927 Türkiye Futbol Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.
Her bölgenin Ankara’daki finale nasıl takım gönderdiğinin detaylarını bulamadım. Ancak mücadele eden kulüpleri buldum.
1927 birinciliği için mücadele eden bölgelere göre kulüpler:
Adana Bölgesi: Türkocağı, Adana İdman Yurdu, Tarsus Türk Ocağı, Mersin Türk Ocağı, Mersin İdman Yurdu, Silifke İdman Yurdu
Balıkesir (Karesi) Bölgesi: Balıkesir İdman Yurdu, Türk İdman Birliği, Bandırma İdman Yurdu, Gönen İdman Yurdu, Balya Spor Kulübü, Balıkesir Sanatkaran Gücü, Susurluk İdman Yurdu, Havran İdman Yurdu, Burhaniye İdman Yurdu.
Bilecik Bölgesi: Bilecik İdman Yurdu, Söğüt İdman Birliği, Gölpazarı Çiftçi İdman Yurdu, Osmaneli Gençler Birliği, Bozüyük İdman Yurdu
Bursa Bölgesi: Türk Ocağı İdman Yurdu, Bursa Sanatkarlar Spor Derneği, Mudanya Gençler Birliği, Mustafa Kemal Paşa Kazası İdman Yurdu
Denizli Bölgesi: İdman Yurdu, Menderes Spor Kulübü, Hilal Gençleri, Yeşilyurt Spor Kulübü
Eskişehir Bölgesi: İdman yurdu, Türkışığı, Türkgücü, Gençler Birliği, Yıldız Kulübü, Tayyare Yurdu
Giresun Bölgesi: Giresun Spor Kulübü, Hilal, Jandarma Mektebi, Yeşil Yalı, Bulancak Spor Kulübü
Kocaeli Bölgesi: Ittihad Spor, Bizim Kulüp, Hereke İdman Yurdu, Adapazarı İdman Yurdu, Adapazarı İdman Kulübü, Adapazarı Gençler Birliği, Akhisar İdman Yurdu, Kandıra İdman Yurdu, Geyve Milli İdman Yurdu
Konya Bölgesi: İdman Yurdu, Gençler Birliği Spor Kulübü, Sanatkârlar Gücü, Akşehir İdman Yurdu
Samsun (Canik) Bölgesi: Ay Yıldız İdman Yurdu, İdman Yurdu, Zafer Milli İdman Birliği, Cumhuriyet İdman Yurdu, Yeşil Irmak
Trabzon Bölgesi: İdman Ocağı, İdman Grubu, Necmiati Spor Kulübü, İdman Sebat Yurdu, Lise İdman Yurdu, Altınışık İdman Yurdu, İdman Gücü
Uşak Bölgesi: Türk Ocağı Spor Şubesi, Gençler Birliği, Ergenekon İdman Yurdu, Sanat İdman Yurdu, Simav İdman Yurdu, Afyon İdman Yurdu
Tüm takımların şampiyonaya nasıl katıldığını yazamayacağım.
Çünkü bilmiyorum…
Ancak şunu biliyorum ki, hiçbir takım elini kolunu sallayarak bu turnuvaya gelmedi. Yöresindeki kulüplerle yarıştı ve katılma hakkını elde etti.
***
Sayılmayan 1927 Türkiye Birinciliği ile ilgili bir özet yapalım:
Maç sayısı: Turnuvaya katılabilmek için minimum 150 maç, finalde 18 maç yapılmış.
Türkiye Şampiyonunu belirleyebilmek o günün şartlarında minimum 168 maç yapılmış.
Katılan İl sayısı: Sadece finalleri hesaba katarsak, 17 il…
Statü: Elemeler lig usulü oynanmış, finaller ise eleme sistemi…
***
Bir de şampiyonlukların sayılmaya başlandığı 1959 yılına bakalım…
TÜRKİYE MİLLİ LİGİ 1959
Kırmızı Gurup:
Fenerbahçe-Beşiktaş-Altay-İzmirspor-Ankaragücü-Hacettepe-Beykoz-İstanbulspor
Beyaz Gurup:
Galatasaray-Vefa-Ankara Demirspor-Göztepe-Karagümrük-Karşıyaka-Gençlerbirliği-Adalet.
Maçlar çift devreli lig usulü oynandı.
Kırmızı gurupta 8 takım toplam 56 maç oynadı. Fenerbahçe lider bitirdi.
Beyaz gurupta da 8 takım toplam 56 maç oynadı. Galatasaray lider bitirdi.
Şimdi buraya dikkat!
Guruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray kendi aralarında iki maç yaptılar.
Birincisini Galatasaray 1-0 kazandı. İkinci maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Ve Fenerbahçe şampiyon oldu.
Belki dikkatinizi çekmiştir;
Final kupa usulü oynanmış…
Örneğin Beşiktaş bir şampiyona boyunca, Galatasaray ile hiç karşılaşmamış…
Şampiyonu sayılan 1959 yılı ile ilgili bir özet yapalım:
Maç sayısı: iki ayrı grupta toplam 112 maç, final 2 maç toplam 114 maç yapılmış.
Katılan İl sayısı: Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere toplam 3 il.
Statü: Gurup maçları lig usulü oynanmış, final müsabaka ise eleme usulü…
***
Evet, uzun oldu.
Başka çarem de yoktu.
Uzun okumaktan sıkılanlar için özet bir tablo vereyim:
Şimdi haydi birlikte karar verelim!
Karar verirken “hayır” diyenlerin tezine kulak verelim…
Kıstasları onların talep ettiği gibi koyalım…
Kıstaslarımız:
***
1927 Yılı:
Oynanan maç sayısı:168
Katılan il sayısı: 17
Statü: Elemeler lig usulü, final eleme şeklinde.
1959 Yılı:
Oynanan maç sayısı:114
Katılan il sayısı: 3
Statü: Elemeler lig usulü, final eleme şeklinde.
Ben sayılmayan 1927 yılını ve sayılan 1959 yılını yan yana koydum…
Biri 32 yıl öncenin şartlarında yapılmış…
Ama siz bunu da dikkate almayın ve söyleyin!
Hangisi daha kabul edilebilir bir turnuva?
***
Haksızlık etmeyeyim…
“1959 yılında başlamalı”, diyenlerin bir dayanağı daha var…
“Sürekli oynanmadı, düzensiz oynandı” diyorlar…
----Haklılar.
Anlattığım şampiyonalar her yıl üst üste yapılamıyor…
Kimi zaman savaş, bazen maddi zorluklar veya uluslararası büyük turnuvalar nedeniyle aksıyor…
Yani her yıl yapamıyor…
O zaman ne yapacağız?
Sürekliliğin bozulduğu yıl, sil baştan yapıp yeniden mi başlayacağız?
Örneğin EuroLeague 2019-20 yılında Korona salgını nedeniyle yapılamadı…
Euro lig tarihini 2020 yılından mı başlatalım?
Olmaz!
***
Kurumlar ve ülkeler köklerinin derinliklerini anlatabilmek için başlangıç noktalarını eski sayfalarda aralarlar…
Biz ise tam tersini yapmışız!
Üç beş kuruş para veya tuttuğumuz takımın şampiyonluk sayısını arttırabilmek için kendi tarihimizi inkar etmişiz!
Bence olmamış…
Dedim ya, tarihçi değilim…
Spor yazarı bile sayılmam…
Sadece merak edip bakıyorum.
Ve maalesef bu konuda çok daha birikimli olan insanların konuya pek de özenle bakmamış olduğunu görüyorum.
***
Bu tarihin hepimizin tarihi olduğunu biliyorum.
Türkiye milli takımının ilk antrenörü Ali Sami Yen’e saygı duyurum.
İlk federasyon başkanı Yusuf Ziya Öniş’e saygı duyuyorum.
İkisi de Galatasaray’ın kurucusu…
Yok, saymamak lazım…
Futbolu 1959 yılında başlatırsak bu insanları nasıl anlatacağız?
Beşiktaş deyince aklımıza;
“Şerefinle oyna! Hakkınla kazan!” gelir aklıma…
Anlatılan Hakkı Yeten ve Şeref beydir.
Baba Hakkı’yı biliyorsunuzdur.
Şeref bey; futbol şubesinin kurucusu, Beşiktaş futbol takımının ilk kaptanı ve teknik direktörüdür. Beşiktaş’a stat kazandırabilmek için ömrünü vermiştir.
Futbolu 1959 yılında başlatırsak bu insanları nasıl anlatacağız
“Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler
Hala sevilen birer abidedirler…”
Hep birlikte severek Fenerbahçe marşı olarak söylüyoruz ama bu adamlar kim?
Futbolu 1959 yılında başlatırsak bu insanları nasıl anlatacağız?
***
Türkiye Futbol Federasyonu’nun logosunda gururla taşıdığı1923 var.
Kuruluşu, Cumhuriyetimiz kurulmadan önce…
Kurulma kararını da Cumhuriyeti kuranlar veriyor…
“Türkiye’nin sınırları belli, bölünmez bir bütün ve üniter bir devlet olduğunu, Dünya’ya kabul ettirebilmek için futbol da bir tane şampiyonu olmalı”, diye düşünüyorlar…
Ve o kıt kaynaklarla Türkiye Futbol Birinciliklerini düzenliyorlar…
Buranın şampiyonlarını saymamak bence, kuruculara saygısızlıktır…
Yok, saymak, tarihimizi yok saymaktır!
***
TFF resmi sitesinde:
----“Kuruluş tarihim 1923” yazıyor…
----“500. Milli maçımızı oynadık”, diyor…
----“Attığımız golleri sayarken 1923 yılından başlıyor…
----“Milli olma sayılarını belirlerken 1923 yılı başlangıç kabul ediliyor…
----“1934 yılında futbolu bırakan Zeki Rıza Sporel milli forma ile en fazla gol atan futbolcular arasında sayılıyor.
Ancak;
Şampiyonluk sayıları sayılırken başlangıç noktası 1959 yılı kabul ediliyor…
---Bence olmaz!
Bu ayıbı düzeltmenin zamanıdır!