Karagümrük maçı unutulmamalı!

Kazandığında en çok konuşulan, kaybettiğinde daha da çok konuşulan Fenerbahçe…
Lider olsa da, orta sırada olsa da, gündemimiz Fenerbahçe…
Öylesine garip olaylar hiç olmamış gibi yaşanıyor ki;
“Daha önce ben ne demiştim?” diye hiç bakılmadan sürekli yeni reçeteler aynı kişiler tarafından sunuluyor ki;
Gerçekten şaşırtıyor Fenerbahçe…
Bugün ben de şaşırtan olaylar dizisini yazayım istedim…
***
Önce
Ben sorayım:
Neden gerçek pozisyonu sol bek olan bir oyuncuyu Milli takıma almadın?
Neden Avrupa Şampiyonasında ve bu maçta oynatmadığın Rıdvan’ı ısrarla kadroya alıyorsun?
Uğur Çiftçi, Ömer Bayram hatta Caner Erkin bu işi yapamazlar mıydı?
“Caner kendi liginde hiç maç oynamadı?” diyebilirsin.
Ancak iki bekimiz Zeki, Mert, ön liberomuz Okay ve stoperimiz Kaan da, bu sezon ligde dakika almadılar.
Mert’in arkasına adam kaçırdığı sen söylüyorsun.
Bu nedenle “son dakikalarda Alpaslan’ı alarak üçlü (beşli) savunmaya geçtik”, diyorsun.
Ülkemizde oynanan ve kısır döngüsünden kurtulamadığımız “futbol oyunun”, dışına çıkmaktan söz ediyorum.
“Steven Caulker’i bu yıl biz aldık. Oynat şunu!” demediler.
“Patron sensin” dediler, satış listesine koydular.
Fenerbahçe futbol takımı artık hocasından sorulur.
Balotelli’yi oynatmak istemeyen Samet Aybaba’yı kovdular…
Şimdi onu oynatacak hocayı arıyorlar.
Balotelli’ ye de sormuşlardır…
Artık Adana Demirspor, Balotelli’den sorulur…
Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.
Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.
Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…
Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…
Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…
Hepimizi ağlatmak…
Hepimizi aynı anda güldürmek…
Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…
Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…
Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…
Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.
Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…
Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.
***
Karagümrük maçı unutulmamalı!
Vitor Pereira’nın geldiği günleri ve ilk maçlarını hatırlayalım…
Medyanın tamamı, tek bir konuda hemfikirdiler…
------“Fenerbahçe üçlü savunma oynamaz!”
------“Fenerbahçe çift stoperli, dörtlü savunma oynar!”
Öylesine kararlı ve iddialılardı ki, “acaba?” demek bile yürek isterdi…
Oysaki hep birlikte biliyorduk, Avrupa da birçok kulüp üçlü savunma yapıyor ve başarılı oluyordu…
Sanırım bizim ülke de yasaktı(!)
Bilinen sistemlerin dışına çıkılması, çarkın zincirlerine zarar verebilirdi…
***
Israrla ve televizyona çıktıklarında hep birlikte söylediler;
-------“Üçlü olmaz!” Dediler…
Sürekli olarak bunu yazdılar…
Etkilenmemek mümkün değildi…
Koroya Fenerbahçe taraftarı da katıldı…
Fenerbahçe yönetimi de duyarsız kalamadı…
Hocaya “ısrarcı olma, dene!” dedi…
Vitor, Galatasaray maçının bir bölümünde ve Göztepe maçında toplumun isteğine uydu…
Aslında “bunu mu istiyorsunuz, buyurun”, demiş de olabilir…
Sonuç pek iç açıcı değildi…
Bir de bakıldı ki Fenerbahçe’nin sağ beki ve sol beki sadece Novak ve Nazım mış…
Israrla “dörtlü oyna”, diyenler buralara pek bakmazlarmış…
***
Hoca ayrılınca Karagümrük maçına, futbol camiasının hemfikir olduğu dörtlü savunmayla çıkıldı…
9 kişilik rakibe karşı, 50 dakikada bariz bir baskı kurulamadı…
Bir gol bile atılamadı…
Maçın sonunda “üçlü, dörtlü” konuşan kimse kalmamıştı…
Hoca gitmiş, oklar yönetime çevrilmişti…
Acaba üçlü dörtlü bahane, hocaya çakmak şahane miydi?
Hoca sonrası hedef olacak olan yönetim, aslında gerçek hedef miydi?
Kulübün kurumsal hafızasına not düşmeli!
Karagümrük maçı tüm hikâyesi ile birlikte hep hatırlanmalı!
***
Yine Pereira’nın geldiği günden beri söylenen hepimizin ezberlediği nakaratlara dönelim…
----Mesut sakat değilse, 90 dakika oynar!
Galatasaray maçı ile birlikte sürekli 90 dakika oynatıldı!
----İrfan gibi bir oyuncun varsa, önce onun adı yazılır, sonra takım kurulur!
---- Gustavo gibi ‘el freni’, Crespo gibi ‘kazma’ oynarken, Sosa nasıl oynamaz?
-----Pelkas nerede?
------Bu oyuncuların ölüsü bile yeter…
Yetmez! Bize bunların dirisi, sağlamı, koşanı lazım!
----- Bir ara pası atarlar…
Araya koşacak oyuncu yoksa atamazlar!
Savunma arkasına kimse koşmaz ise hepsi topu ayağına isterse, ara pası falan atılamaz!
Topu çevirir çevirir durursun!
****
Adı geçen tüm oyuncular Karabük maçında hep birlikte sahadaydı!
Medyamızın aylardır istediği 11 kurulmuştu…
Taraftarımız da aslında ikna olmuş, ilk 11 sanki oy birliği ile seçilmiş gibiydi…
Müthiş bir mutabakat vardı…
Oyun sistemi de dörtlüye dönmüştü...
Bütün ülke olarak Fenerbahçe’yi istediğimiz sistemde ve istediğimiz oyuncularla oynatmayı başarmıştık(!)
Sonuç:
Tam 50 dakikada 9 kişilik Karagümrük’e 1 gol bile atılamadı(!)
Atılacağına dair heyecan bile yaratılamadı!
Atılan bir golü de hakem iptal ettiğinde itiraz edecek oyuncu bile bulunamadı!
***
Antrenörlük eğitimleri yoktu…
Onlara göre gerek de yoktu!
Yine yanıldılar!
Yanılmaya alışkındılar, fark ettirmeden bambaşka konulara döndüler…
Taraftar ise çaresizliği ile baş başa kaldı…
***
Bence bu oyun aynı şekilde oynanacak!
Onlar hep iddialı, ezbere ve boş konuşacak!
Sonuçlarına bakarak kimse de; “sen artık biraz sus”, demeyecek!
Bunu biliyorum…
O zaman ne yapmalı!
Fenerbahçe Spor Kulübü bunu kurumsal hafızasına kazımalı!
Karagümrük maçının posterine kulüp binasına asmalı!
“Birçok kez kandırıldık, artık yeter” demeli!
Kulaklarını tıkamalı!
Yeni gelecek hocasını ve oyuncularını, hemen teşhis koyanlara karşı korumalı!
Bu öykü kulüp binasında da olmalı ki, daha sonraki yönetimler de aynı hataya düşmesin!
***
İki adet de küçük not düşeyim, yazdıklarım yanlış anlaşılmasın!
Bir:
“Üçlü doğrudur, dörtlü yanlıştır”, demiyorum…
Öyle olsa tüm Dünya hep birlikte aynı sistemi oynardı.
Sadece gelecek hocaya saygı diyorum.
İki:
Adı geçen oyuncular kariyerleri ve kaliteleri ile elbette iyi oyuncular…
Ancak sağlıklı ve güçlü olduklarında…
Fenerbahçe de hiçbir takımımız da, oyuncuların “ölülerini” oynatacak lükse sahip değil!
Bu formayı giymek o kadar ucuz değil!
Karagümrük maçı ile net bir biçimde sonunu gördüğümüz hikâye, aslında bizim ülke uzun süredir bitmeyen bir romanın hikâyesi…
Sürekli okuyoruz ancak hiç ders alamıyoruz!