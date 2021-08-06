Hayat Olimpiyat Olsa!

Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…
Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…
Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…
Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.
Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…
Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.
***
Bembeyaz bir boyanın içine bir damla siyah renk karıştırırsanız, gri olur.
Beyazı, gri yapmak için bir damla siyah bile yeter!
Gri, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır.
Merkez Hakem Kurulunu basın mensupları ile yaptığı toplantıyı izledim.
Beğendiğim yeni uygulamalar da gördüm.
Ancak bir bütün olarak baktığımda Merkez Hakem Kurulunun gri rengi seçtiğini gördüm.
Nedir Gri rengi seçmek?
Konumuz futbol olduğuna göre futbol sahasındaki gri rengi anlamak gerek…
Çubuklu forma ile tam 13 yıl…
675 tane resmi maç…
10 kez Türkiye şampiyonluğu…
6 kez Türkiye kupası…
6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…
Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…
Euro Lig de tam 6 kez Final Four…
Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.
Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…
Bu yıl ikisinin de başı dertte…
Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.
Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…
***
İşte ilgimi çeken notlar:
Az geldi bana… Baktım…
Son 20 yılın en düşük puanlarından birisi. Bundan önce 13. hafta sonunda sadece 2012-2013 sezonunda, liderin puanı 25 olmuş. Diğer sezonlarda 13 haftanın sonunda lider takım büyük oranda, 30 puanın üstüne çıkmış.
Bana çok az geldi. İnceledim...
Yine ve sadece 2012-2013 sezonunda bu kadar az fark olmuş. Lider ile sekizinci sıradaki fark 6 imiş… Son 20 yılın ortalamasına baktığımızda bu farkın ortalama, 12 olduğunu görüyoruz.
Biz başka bir şey oynuyoruz!
Anlatmak istediğim ‘kalite’ farkı falan değil!
Bizde oyun farklı!
Polonya ikinci liginde oynanan oyundan bile farklı…
İzlediğim maçlar içinde bir tek Galatasaray- Club Brugge maçı biraz bizde oynanan futbola benziyordu…
Maç başladığında ilk 10 dakikada hakem yere atan oyunculara aldanmadı, “oyuna devam” dedi. Ancak aldatma yapanlar o kadar ısrarlıydılar ki, hakem direnemedi ve ikinci yarı oyun, bizim mahallede oynanan oyuna döndü.
Aynı oyun kuralları ile farklı bir oyunu oynamak mümkün mü?
Hayat Olimpiyat Olsa!
Birileri kaybetti, diğerleri kazandı.
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
İzleme şansım olan tüm spor müsabakalarını izlemeye çalışırım.
Hiçbiri olimpiyat gibi olmaz.
Çirkeflikler, küfürler uçuşur.
Kaybedenler sürekli itiraz eder.
Bizim ülkede biraz fazladır ama tüm Dünya’da böyledir.
Aynı sporcular olimpiyata gelirler ve bambaşka bir ruh haline bürünürler.
Yeminlidirler…
"Olimpiyat oyunlarına adil, kaidelere riayet eden müsabıklar olarak ve sporun zaferi ile ekibimizin şerefi için, mertçe mücadele etmek gayesiyle katılmak istediğimize, yemin ederim."
Diye yemin etmişlerdir.
Hakemlerde;
“Bu olimpiyat oyunlarında tarafsız olacağımıza, kaidelere ve gerçek sportmenlik prensiplerine uygun hareket edeceğimize bütün hakem ve resmi görevliler adına ant içerim" yemin etmiştir.
***
Oyuncuların davranışını değiştiren sadece bu yemin değildir.
Tarihi Milattan öncesine dayanan olimpiyatın ruhudur.
O ruh 1973 yılında yapılan kongrede;
“Olimpiyat faaliyetleri ırk, dil, din, politik felsefe gibi orijinlere bakmadan tüm ülkelerin insanlarını bir araya getirmeye çabalamaktadır” der…
Aslında bir spor olayını değil yaşamak istediğimiz Dünya’yı anlatırlar…
Dört yılda bir olsa da bu ruh, bu sporculara yansır!
***
Kadınlar 200 metre kurbağalamada Güney Afrikalı sporcu Tatjana Schoenmaker, yarış bitiğinde birinci olduğunun farkındadır ve mutludur.
2.18.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığını daha sonra anlar…
O anda gözyaşlarını tutamaz, sevinci katlanır…
Onu tebrik etmeye gelen Amerikalı rakipleri ile birlikte gözyaşlarına boğulurlar…
Bu sadece olimpiyatlarda olur…
Dört yılda bir olur…
Burada sahne budur!
****
Modern olimpiyatların fikir babası Coubertin;
Oyunları’nın amacı;
“Gençliği karşılıkla anlayış ve dostluk ruhu içerisinde eğiterek, daha iyi ve daha barışsever bir dünya kurulmasına katkıda bulunmaktır.” Der…
Haksız değildir.
İnsanlığın savaşarak değil adil koşullarda, aynı kurallarla yarışarak gelişeceğine inanır…
Hayal ettikleri bir nebze de olsa gerçekleşir.
Dört yılda bir de olsa…
Ekonominin gaddar kıskacında sporcular, amatörce yarışır.
Profesyoneller, o gözyaşlarını dökemezler.
****
İnsanoğlu önüne gelen sahneye en çabuk ayak uyduran canlıdır.
Bulunduğu kabın şeklini alır.
Almayanlar kabın dışında kalır!
Yaşamak için yok etmek gerektirildiğinde inandırılırsa, yok eder…
Güzel ve birlikte yaşamanın saygı ile sevgi ile paylaşarak olabileceğine inanırsa, onu da becerir…
Bir gün becerecektir!
***
Etiyopya asıllı Sifan Hassan Hollanda’ya 16 yaşında göç etti.
Göç etmek zorunda kaldı…
Tokyo’da 3 ayrı, en zor dalda yarışıyor.
İki günde bir yarış koşuyor…
En uzun mesafeleri koşuyor…
İnsanoğlunun yapamayacağı bir şeyi, para pul için değil insanlık için kanıtlamaya çalışıyor…
5.000 metre de altını boynuna taktı.
1.500 metre seçmelerinde düştü, kalktı yarıştı ve birinci oldu…
Yine 1.500 yarı finalinde yarıştı, birinci oldu, finale kaldı.
Cuma günü, belki siz bu yazıyı okurken final koşacak.
Ertesi gün, yani cumartesi günü10.000 metre yarışına katılacak…
Laf olsun diye değil…
Şu anda dünya rekoru onun…
Bu ancak olimpiyatlarda olur…
16 yaşında ülkesinden mülteci gibi ayrılan bir kızın tüm Dünya’ya meydan okuyuşu bu…
Var mı ah ötesi?
“En dayanıklı benim” diyor…
“Ben yaşamak için savaş vermişim, bu nedir ki?” diyor…
“Yaşamak, benim gibilerin de hakkı” diyor…
Hatta “imkânım olsa da, kendi doğduğum yer için yarışabilseydim”, diyor…
***
Yüksek atlama yarışmasında Katarlı Barshim ile İtalyan Tamberi 2.37 metreyi birlikte aştılar.
Daha önceki geçişleri de aynıydı…
Birinciyi belirlemek için onlara birer hak daha verdiler…
Onlar da sordu;
“Yarışmasak, altını birlikte alsak olur mu?” dediler…
Ve altın madalyayı paylaştılar.
O kareleri gördünüz mü?
Bir İtalyan ile bir Katarlı, sanki doğuştan kardeş gibi…
Sarmaş dolaş…
Gözyaşları içinde ve birbirlerine sarılarak, kutladılar…
Bu sahne sadece olimpiyatlarda olur…
****
Ben sporu özlemişim…
Her dalda yarışmaları izlemeyi, o heyecanı özlemişim…
Unutmuşum…
Kimisini de hiç bilmemişim…
Kaykay yarışmasını bile izledim.
Saatlerce tırmanış yarışması izledim.
Mete Gazoz altın için yarışırken duyduğum heyecanı, inanın hiç duymamıştım.
Ve hayal ettim…
“Ben niye bu çocukları ülkemde yarışırken izleyemiyorum?”, diye sordum…
Çocuklarım niye izleyemiyor, yarışamıyorlar? diye sordum…
Biz bu ülkenin aptal futbol muhabbetlerine mecbur kalacak saf mıyız? Diye sordum…
***
Busenaz’ların boks müsabakalarında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu…
40 yıl önce Muhammet Ali için ülke olarak gecenin üçünde saati kurup ayağa kalkardık…
Şimdi de Filenin o güzel Sultanları için kalktık…
Bin kere daha kalkmaya hazırım…
Onların kaybettiklerinde gözlerinden akan yaşlar, yüreğimizi dağladı…
2024 yılı Paris Olimpiyatları için beni bile hırslandırdı.
Eda Erdem Dündar’a;
“Sık dişini olimpiyat madalyasını o güzel boynuna takmadan sakın bırakma!”, demek geldi içimden…
Sonuç olarak çok keyif aldım ve devam ediyorum.
TRT ye, ne olursa olsun bana “sporu” yaşattığı için teşekkür ediyorum.
Ben:
“Her gün olimpiyat olsa”, diyorum…
“Dünya da ve ülkemde barış ve dostluk olsa”, diyorum
“En değerli madalya, ilk olimpiyatlarda takılan zeytin dalıdır”, diyorum…