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Haberler>Yazarlar>Ateş BAKAN>Filenin ve Gönlümüzün Sultanları…
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Ateş Bakan

Ateş Bakan

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Filenin ve Gönlümüzün Sultanları…

25 Ağustos 2021

Yorulmadınız mı?

Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.

Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.

Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…

Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…

Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…

Hepimizi ağlatmak…

Hepimizi aynı anda güldürmek…

Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…

Özlemlerini hatırlatmak…

Teşekkürler ediyorum, hepinize… 

*** 

Ben “Eda Erdem Dündar” diyorum, siz “Filenin Sultanları” anlayın.

Siz hiç yorulmaz mısınız kızlar?

Siz hiç “yeter” demez misiniz?

Bir gün “para”, “prim” gibi futboldan alıştığımız sözcüklerden laf etmez misiniz?

Ben sizi izlemekten yoruldum, siz yorulmaz mısınız?

***

Kulüplerinizde lig oynadınız.

Türkiye Kupası oynadınız.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında son maça kadar oradaydınız.

Kulüplerinizin formalarını çıkartıp ay yıldızlı formalarınız giydiniz.

Çok da yakışıyor size…

Çok da güzelsiniz…

Ülkemizin yüz akısınız…

Önce Dünya Milletler Ligi…

25 Mayıs günü başladı, 25 Haziran’da bitti.

30 günde tam 15 maç yaptınız.

Dünya üçüncüsü oldunuz… 

***

Nefes bile almadan Tokyo Olimpiyatları…

Tam 6 maç yaptınız.

Madalyayı kıl payı kaçırdınız…

Ağladınız, hepimizin yüreğini dağladınız… 

***

“Şimdi kızlarımız biraz dinlenir” diyordum, bir baktım karşımda yine siz…

Romanya’da Avrupa Şampiyonasındasınız…

Şimdilik 5 maç yaptınız, grubu lider tamamladınız. Bulgaristan’a gidiyorsunuz…

O çok sevimli şehre, Filibe’ye gidiyorsunuz.

Ahhh!

Orada, yanınızda olmak vardı şimdi…

Grup birincisi olarak B grubunun dördüncüsü ile oynayacaksınız…

Sanıyorum rakibiniz, Çek Cumhuriyeti olacak.

Yeneriniz…

Umuyorum 4 maç daha yapar, madalyayı boynunuza takarsınız…

İnanın o madalya önemli ama bu ülke size çoktan taktı kolyelerinizi…

Sizler bizim baş tacımızsınız! 

***

Sadece son dönemdeki milli maçları saydım;

25 Mayıs tarihinden, 4 Eylül’e kadar tam 30 maç oynayacaklar…

90 günde 30 maç yapacaklar…

Antrenmanları saymıyorum…

Her biri de farklı, farklı ülkelerde…

Her biri de aynı ciddiyette.

Helal olsun size!

Size de, sizinle birlikte her yerde yanınızda olan Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a da…  

***

Bu takımın yaş ortalaması 25.

Ebrar Karakurt 21, Zehra Güneş 22 yaşında…

İddialı takımlar arasında en genç takım biziz.

Bu kızların arkasından da kendi yaş guruplarında Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş, kızlar ordusu geliyor…

Bizler de zevkle izliyoruz.

Bütün ülke izliyor…

Elimde reyting sayan bir araç yok, ancak şunu biliyorum.
Annem ve ablam izliyor. Rahmetli babam hep izlerdi zaten.

Hiç spor seyretmeyen komşularım izliyor.

Hiç spor konuşmayan WhatsApp guruplarında maçlarınız yazılıyor…

Gurur duyuyoruz sizlerle…

Sağ olun!

X

Hayat Olimpiyat Olsa!

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

6 Ağustos 2021
Birileri kaybetti, diğerleri kazandı.

Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.

Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…

Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.

Olimpiyat ruhu kazandı.

Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.

Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.

Gidilecek yolu gösterdi! 

***

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Sporu unutmuşum…

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

29 Temmuz 2021
Siz de unuttunuz!

Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…

Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…

Bugün biraz yapmalıyım!

Çocuklar size yazıyorum:

Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!

İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.

Sakın sizi suçluyorum sanmayın…

Size sunulan buydu…

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Dünya’nın en büyük spor kulübü hangisi?

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

15 Temmuz 2021
En fazla parası olan mı?En çok takipçisi olan mı? En çok kupası olan mı?Yanıtı zor bir soru…

Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:

“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür. 

***

Pekâlâ hangisi?

Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…

Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.

Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.

Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...

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Korona Ligi

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

17 Temmuz 2020
Korona salgını nedeniyle lige verilen üç ay aradan sonra nasıl bir lig olacağını merak ediyordum.

Birçok etken değişmişti.

Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.

Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…

Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…

Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.

Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.

Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…

***

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Güle güle Obradovic

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

25 Haziran 2020
Koltuğum pota altında, sana çok yakın bir yerde…

Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…

Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.

Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.

Kalbim sıkıştı…

Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…

Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…

Tam yedi yıl be arkadaş…

Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…

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Yazdım işte!  

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

17 Haziran 2020
Baba evin kirasını ödeyemezken, “oyuncak isterim”, diye tutturan çocuklara benzetiyorum kendimi…

 

Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…

Hepsi kendi işini yapacak…

Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…

Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.

O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.

Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…

Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…

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Korona günlüğü

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

1 Mayıs 2020
“Corona”, diye yazmıyorum. Artık bizden biri o…“Korona”, diyeceğim kendisine…

Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;

----İnanmazdım.

Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;

---Ben gitmezdim…

Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…

Hep birlikte esir olduk.

Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…

Garibanda…

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Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında!

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

24 Nisan 2020
100 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış…

100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…

Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…

Neden mi?

***

“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!

O meclisin ne şartlarda açıldığını…

O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…

İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?

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Yeniden sarılabilmek için…

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

6 Nisan 2020
Çıkmayacağım evden!“Çıkabilirsin!”, diyecekleri zamana kadar çıkmayacağım! 

Sarılabilmeyi özledim…

Doyasıya sarılmayı…

Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…

Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…

Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!

“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!

Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!

O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…

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İnsanoğlunun kendi ile savaşıdır bu!

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

26 Mart 2020
Ben bu beladan kurtulduğumuz günü düşünüyorum…Siz de düşünün!O gün, kaybettiklerimizi anacağız.Mezarlarına gideceğiz, tutamadığımız yası tutacağız.

Yaralarımızı saracağız…

Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…

O gün bayram olacak…

Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!

Belki de bu bir ilk olacak!

 

***

İnsandan insana geçti…

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Corona ile hayat…

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

21 Mart 2020
Spor hayatımın her hücresine öylesine girmiş ki;Boşluğu çok büyükmüş… 

 

Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.

Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…

Boks da izlerim… Güreş de…

Yaz dönemi bunlar biter…

Ancak benim hobim, bitmez…

Atletizm başlar. Yüzme başlar…

Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…

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Fenerbahçe, Aydın Örs’ünü arıyor…

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

12 Mart 2020
Fenerbahçe’ye antrenör aranıyor…

“Alman ekolü olsun”, diyenler var…

---Olsun!

Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…

“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…

Gelirken de sorar;

Bütçemiz ne kadar?

--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…

“Kimi satacağım?”, diye sorar…

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Kaç kez “ENKA Spor Kulübü” adını okudunuz?

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

30 Ocak 2020
Biliyorum sporu çok seviyorsunuz.

Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.

Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.

Amacımız aynı.

Gideceğimiz yol da aynı olmalı!

Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin…  Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.

Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…

 

Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:

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Sultanlarımız Tokyo’da!

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

14 Ocak 2020
Kadınlarımız,Onlar bizim kadınlarımız,“Pes” etmeyi bilmeyen kadınlarımız,Yaşadıklarında adından bile söz edilmeyen kadınlarımız,Kazandıkları zaman isimleri hatırlanan ve bize her daim gurur yaşatan kadınlarımız,

Gizli kahramanlarımız,

Kazandıkça var olan kadınlarımız,

Sultanlarımız…

 

***

Bilmem haberiniz var mı?

Olimpiyat vizesi aldılar!

Tokyo’ya gidiyorlar…

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Filenin Sultanları ile umuda yolculuk…

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

11 Ocak 2020
Yazıyı yazdığım sırada kızlarımız Belçika ile oynuyor…

Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…

Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…

Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…

Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.

Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…

Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.

 

***

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MHK gri rengi sevmiş…

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

6 Ocak 2020
Ateş Bakan yazdı.

Bembeyaz bir boyanın içine bir damla siyah renk karıştırırsanız, gri olur.

Beyazı, gri yapmak için bir damla siyah bile yeter!

Gri, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır.

Merkez Hakem Kurulunu basın mensupları ile yaptığı toplantıyı izledim.

Beğendiğim yeni uygulamalar da gördüm.

Ancak bir bütün olarak baktığımda Merkez Hakem Kurulunun gri rengi seçtiğini gördüm.

Nedir Gri rengi seçmek?

Konumuz futbol olduğuna göre futbol sahasındaki gri rengi anlamak gerek…

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Bu bir uçurtmanın kaçışı… Belki de değil!

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

22 Aralık 2019
Ateş Bakan yazıyor...

Çubuklu forma ile tam 13 yıl…

675 tane resmi maç…

10 kez Türkiye şampiyonluğu…

6 kez Türkiye kupası…

6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…

Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…

Euro Lig de tam 6 kez Final Four…

 

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Yetenek mi? Sistem mi?

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

19 Aralık 2019
Benim çocukluğumda öğrenci grupları arasında münazara yapılırdı…En popüler tartışma konusu;“Tabiat mı güçlü, yoksa insan mı? Sorusu idi… 

 

Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.

Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…

Bu yıl ikisinin de başı dertte…

Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.

Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…

 

***

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“Hata”, para ile örtülemez oldu!

Ateş BAKAN

Ateş BAKAN

5 Aralık 2019
Bu sezon enteresan bir lig oynanıyor. Hiç bir takım alıp götüremiyor. Üç büyükler sürekli puan kaybediyor. Ligin lideri olamıyorlar…“Bana mı öyle geliyor?”, “Bundan önce nasıldı?”,  diye araştırmak istedim.Türkiye Futbol Liginin son 20 yılını araştırdım. 13 haftanın sonunda neler olmuş? Baktım…

İşte ilgimi çeken notlar:

 

Az geldi bana… Baktım…

Son 20 yılın en düşük puanlarından birisi. Bundan önce 13. hafta sonunda sadece 2012-2013 sezonunda, liderin puanı 25 olmuş. Diğer sezonlarda 13 haftanın sonunda lider takım büyük oranda, 30 puanın üstüne çıkmış.

 

Bana çok az geldi. İnceledim...

Yine ve sadece 2012-2013 sezonunda bu kadar az fark olmuş. Lider ile sekizinci sıradaki fark 6 imiş… Son 20 yılın ortalamasına baktığımızda bu farkın ortalama, 12 olduğunu görüyoruz.

 

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