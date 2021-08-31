Fenerbahçe oyunun dışına çıkıyor!

Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.
Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.
Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…
Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…
Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…
Hepimizi ağlatmak…
Hepimizi aynı anda güldürmek…
Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…
Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…
Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…
Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.
Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…
Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.
***
Bembeyaz bir boyanın içine bir damla siyah renk karıştırırsanız, gri olur.
Beyazı, gri yapmak için bir damla siyah bile yeter!
Gri, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır.
Merkez Hakem Kurulunu basın mensupları ile yaptığı toplantıyı izledim.
Beğendiğim yeni uygulamalar da gördüm.
Ancak bir bütün olarak baktığımda Merkez Hakem Kurulunun gri rengi seçtiğini gördüm.
Nedir Gri rengi seçmek?
Konumuz futbol olduğuna göre futbol sahasındaki gri rengi anlamak gerek…
Çubuklu forma ile tam 13 yıl…
675 tane resmi maç…
10 kez Türkiye şampiyonluğu…
6 kez Türkiye kupası…
6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…
Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…
Euro Lig de tam 6 kez Final Four…
Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.
Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…
Bu yıl ikisinin de başı dertte…
Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.
Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…
***
Fenerbahçe oyunun dışına çıkıyor!
Başlığı görüp sakın çekinmeyin!
Ülkemizde oynanan ve kısır döngüsünden kurtulamadığımız “futbol oyunun”, dışına çıkmaktan söz ediyorum.
“Steven Caulker’i bu yıl biz aldık. Oynat şunu!” demediler.
“Patron sensin” dediler, satış listesine koydular.
Fenerbahçe futbol takımı artık hocasından sorulur.
Balotelli’yi oynatmak istemeyen Samet Aybaba’yı kovdular…
Şimdi onu oynatacak hocayı arıyorlar.
Balotelli’ ye de sormuşlardır…
Artık Adana Demirspor, Balotelli’den sorulur…
Balotelli’nin hikâyesi, bizim ülkede oynadığımız oyundur.
Caulker hikâyesi ise hatalarını kabul edip oyunun dışına çıkmaktır.
İşin özeti budur!
***
Nedir oyun?
Bizim kendi kendine tanımladığımız, tek başına izlediğimiz, yabancı oyuncu alıp, yabancı hoca istemediğimiz, ezberimiz dışındaki hiçbir gelişmeyi kabul etmediğimiz bir oyundur.
Oyunu oynayan paydaşlar, oyundan mutludur!
Ancak kulüpler batmaktadır!
***
Taraftar transfer ister.
Teknik adam transfer ister.
Oyuncu menajerleri transfer ister.
Medya transfer ister.
Yönetim de transfer ister.
Ve transfer tüm borçlara rağmen transfer yapılır…
Transferi yapamayan yönetim, “beceriksizdir(!)”
Lig arasındaki bütün spor programların adı, “transfer raporudur”.
İzleyicimiz de bunu ister.
Transferi en iyi bilen muhabir, en başarılı ilan edilir.
Bütün yorumcular günlerce, “hangi takıma kim lazım?” Bunu konuşur.
Hep birlikte hayali kadroları kurarız.
Taraftarı olmadık hayallere sürükleriz…
En fazla sürükleyen, en fazla izlenir…
Sonra da, “bunlar kulübü batırdı” der, çıkarız işin içinden…
Oysaki Dünya’nın en kolay işi almaktır!
Hele para senin cebinden çıkmıyorsa daha da kolay olur!
Para ile alınan hiçbir şeyin gururla anlatılacak bir hikâyesi yoktur aslında…
Ancak biz bununla böbürleniriz…
***
Yıllardır oynanan ‘oyun’ budur.
Sonuçları ortadadır!
Herkes farkındadır!
Ancak her yıl aynı tiyatro yeniden oynanır
Çünkü oyunun tüm paydaşları mutludur!
***
Futbolcu mutludur, çok kazanır.
Futbolcu menajeri mutludur. Her alış veriş, onun için bir fiştir.
Yönetici mutludur, kulübün parası ile şöhret kazanır.
Teknik adam mutludur, başka ülkede kazanamayacağı parayı kazanmaktadır.
Medya mutludur, sadece futbolun dedikodusunu yazarak işini yapabilmektedir.
Ülke ise mutsuzdur!
Güney Kıbrıs’ın gerisinde kalınmıştır!
Kulüpler batmıştır!
***
Fenerbahçe bu oyunun dışına çıkıyor!
Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldığında, büyük bir yabancı ismin geleceğine dair beklenti başladı.
İsim gecikince, beklenti büyüdü.
Vitor Pereira ilan edilince dudak büküldü.
Hele “üçlü savunma oynatacağım”, dediğinde istifaya davet edildi…
Yönetim kulağını tıkadı ve bildiğinin arkasında durdu.
Caner ve Sinan’ı kadro dışı bıraktı.
Ozan’ı ve birçok ismi satış listesine koydu.
Benim elimde genç yetenekli oyuncular var” dedi.
Yönetim de, “tamam” dedi.
***
Adam şimdi bunlarla oynuyor ve kazanıyor…
Bir Portekizli gelip yıllardır istediğimiz ama bizim hocalarımızın cesaret edemediği şeyi yapıyor ve bu genç oyuncuları Türk futboluna kazandırıyor…
Şaka gibi…
Şimdi soruyorum:
Ömer Faruk ve Merih Demiral; Muhammed, Arda ve Fatih’in formayı giydiğini görselerdi, giderler miydi?
***
Alt yapılardaki binlerce gencimiz, Arda Güler gibi o gece rüyasında, tuttuğu takımın forması ile sahaya çıktı…
Bugün idmanlarını oynayacaklarına inanarak yapıyorlar.
Vitor Pereira, binlerce gencimize umut ışığı çaktı.
Bize bu kısır döngünden nasıl çıkarız?
Bunun kolay yolunu anlattı…
Yönetim de; “işte benim uzun dönemli hedefim bu”, dedi…
***
Ligde üç maçta üç galibiyet, Avrupa’da iki maçta iki galibiyet
Buna rağmen bir takım çatlak sesler…
“Hala santrafor alamadın!”, diyenler!
“Al, al, acele al” diyenler!
Hatta acele al ki, “değerinden yüksek para öde”, demek isteyenler!
Bunlar ne?
Bana, menfaat zincirinin kopmasından korkanların sosyal medya aracılığı ile son çırpınışları gibi geliyor…
Önemli değil!
***
Alacak elbet…
Ancak bir kuruş fazla para ödemeden almak zorunda...
Hatta aldığından daha yüksek fiyata satabileceği oyuncuyu almak zorunda…
Deniz bitti artık…
Akıllı tüccar olmak zorunda…
Parayı kendi cebinden çıkıyormuş gibi harcamak zorunda!
***
Kazanırken insan dirençli olur…
Kaybedilecek günler de gelecektir, orada nasıl durduğun çok daha değerlidir!
Baskı daha şiddetli olacaktır!
Ana akım medya göbekten dalacaktır!
Yolunun doğru olduğuna inanıyorsan, ki ben inanıyorum…
Bir adım bile sapmadan devam edeceksin!
Tek çıkış budur!
Üretmek!
Üretmek ve satmak!
Yapabilecek insan kaynağı vardır!
Mesele sadece kararlı olabilmektir!
***
Ali Koç ve yönetiminin geldiği ilk günden bu yana, bu arzuda olduğunu, demeçlerinden biliyorum.
Baskı, eylemlerini farklı yaptırdı.
Bu yıl bu şans ellerine geçti ve tecrübelendiler.
Ben “yola devam”, diyorum.
Bu “oyun bu şartlarda oynanamaz”, hale geldi.
“Çemberi kırın!”, Diyorum…
***
Altınordu çemberin dışına çıkmıştı…
Peşinden fazla kulübü sürükleyemedi.
Fenerbahçe oyunun dışına çıkarsa, oyun bozulur!
Futbolumuz da kurtulur!
Yola devam!