Dünya’nın en büyük spor kulübü hangisi?

Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…
Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…
Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…
Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.
Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…
Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.
***
Bembeyaz bir boyanın içine bir damla siyah renk karıştırırsanız, gri olur.
Beyazı, gri yapmak için bir damla siyah bile yeter!
Gri, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır.
Merkez Hakem Kurulunu basın mensupları ile yaptığı toplantıyı izledim.
Beğendiğim yeni uygulamalar da gördüm.
Ancak bir bütün olarak baktığımda Merkez Hakem Kurulunun gri rengi seçtiğini gördüm.
Nedir Gri rengi seçmek?
Konumuz futbol olduğuna göre futbol sahasındaki gri rengi anlamak gerek…
Çubuklu forma ile tam 13 yıl…
675 tane resmi maç…
10 kez Türkiye şampiyonluğu…
6 kez Türkiye kupası…
6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…
Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…
Euro Lig de tam 6 kez Final Four…
Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.
Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…
Bu yıl ikisinin de başı dertte…
Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.
Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…
***
İşte ilgimi çeken notlar:
Az geldi bana… Baktım…
Son 20 yılın en düşük puanlarından birisi. Bundan önce 13. hafta sonunda sadece 2012-2013 sezonunda, liderin puanı 25 olmuş. Diğer sezonlarda 13 haftanın sonunda lider takım büyük oranda, 30 puanın üstüne çıkmış.
Bana çok az geldi. İnceledim...
Yine ve sadece 2012-2013 sezonunda bu kadar az fark olmuş. Lider ile sekizinci sıradaki fark 6 imiş… Son 20 yılın ortalamasına baktığımızda bu farkın ortalama, 12 olduğunu görüyoruz.
Biz başka bir şey oynuyoruz!
Anlatmak istediğim ‘kalite’ farkı falan değil!
Bizde oyun farklı!
Polonya ikinci liginde oynanan oyundan bile farklı…
İzlediğim maçlar içinde bir tek Galatasaray- Club Brugge maçı biraz bizde oynanan futbola benziyordu…
Maç başladığında ilk 10 dakikada hakem yere atan oyunculara aldanmadı, “oyuna devam” dedi. Ancak aldatma yapanlar o kadar ısrarlıydılar ki, hakem direnemedi ve ikinci yarı oyun, bizim mahallede oynanan oyuna döndü.
Aynı oyun kuralları ile farklı bir oyunu oynamak mümkün mü?
Açık ara en az ribaunt alan takım onlar…
Asist sıralamasında sondan 5.sıradalar…
Faul atış yüzdesinde 17.sıradalar…
9 maçta sadece 2 galibiyet aldılar ve Avrupa Ligi’nin en alt basamağında yer alıyorlar…
Çabuk kırılıyorlar…
Maçı bitmeden bırakıyorlar…
Birebir de sürekli geçiliyorlar…
Hakem hataları minimuma indirilmiş…
Ligden düşen takımları, şampiyon olan takımı, ligdeki sıralamayı, hakemler değil oynanan futbol tayin etmeye başlamış…
Gerçeği ve adaleti tam olarak bulamasak bile yaklaşmışız…
Evet, Avrupa’ya göre daha çok gitmişiz ve oyunu daha çok durdurmuşuz…
Daha hızlandırmamız gerekirken, niye tamamen yok ediyoruz?
Niye rahatsız oluyoruz bu durumdan?
****
Dünya’nın en büyük spor kulübü hangisi?
En fazla parası olan mı?En çok takipçisi olan mı? En çok kupası olan mı?Yanıtı zor bir soru…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Ben sizlere sadece bizim ülkemiz için ‘Tokyo’ya hangi kulübün kaç sporcu gönderdiğini’ gösteren tabloyu çıkarabildim. Onu vereceğim.
Bu çalışma bile günlerimi aldı.
Amacım aslında “en fazla sporcu gönderen kulübü” bulmak değil.
Çıkan sonuçlardan ülke sporuna yönelik stratejiler oluşabilir mi?
Ona bakmak.
Varılan sonuçlardan geriye dönerek, yeni bir başlangıç noktası yapılabilir mi?
Onu irdelemek.
Desem de;
Fenerbahçe’nin lider olacağını tahmin etmesem, bu araştırmayı yapar mıydım?
Emin değilim…
***
Avrupa futbol şampiyonası bittiğine göre, “son dakika” adı altında transfer haberler de “fos” çıktığına göre;
Gelin hep birlikte Olimpiyatın keyfini çıkartalım…
Bu kez 5 yıl oldu…
Ben, bu kez çok özledim.
Hem de bu kez 108 kişilik bir kafile ile gidiyoruz.
Londra Olimpiyatlarından sonra en kalabalık kafilemiz, Tokyo’da olacak.
Dünya’nın en yetenekli sporcularını izleyeceğiz, Hem de bizim sporcularımız ile heyecan duyacağız.
Keyifli bir 20 gün bizi bekliyor.
***
Kim Bu 108 Genç?
Ben oturup bu 108 sporcumuzu yetiştiren kulüplerin kim olduğunu araştırdım.
Birden fazla sporcuyu Tokyo’ya gönderenleri tabloya aldım.
Sayım hatalarım olmuş olabilir, ancak yazının özünü değiştirmez.
Paylaşayım…
Fenerbahçe
22
Enka
20
İstanbul B.B
11
Vakıfbank
6
Şavkar Jimnastik
5
Ankara Aski ve Bel.
5
Galatasaray
4
Eczacıbaşı
2
İstanbul Okçuluk
2
Jandarma Gücü
2
Kâğıthane Belediye
2
Urla Yelken
2
Sporumuza yön verenlere ciddi ipuçları veriyor bu sonuçlar…
Önce tuttuğum kulübün hakkını vermeliyim…
***
Fenerbahçe Spor Kulübü 22 sporcu ile yine lider.
Futbol takımının yerel ligde aldığı sonuçlar ile “spor basınımız” tarafından yerden yere vurulan Fenerbahçe…
Aslında “spor basınımız” artık yok. Biz ona “futbol basını” demeliyiz!
Atletizm, yüzme, yelken, kürek, boks ve voleybol olmak üzere tam altı ayrı branşta Tokyo’ya sporcu gönderiyor.
Yetmez;
Erkek basketbol da dört, kadın basketbol da bir, erkek voleybol da iki, kadın voleybol da dört, olmak üzere toplam on bir yabancı oyuncusu ve iki teknik adamı da Tokyo da olacak…
Olimpiyatlara giden 33 sporcuyu bünyesinde bulunduran bir kulüp…
Daha büyüğü vardır elbet…
Ancak inanıyorum ki, Fenerbahçe de ilk sıralardadır.
Aksini iddia edenler var ise o güzel çalışmayı bekliyorum…
Çok az fark ile ikinci sırada her zaman olduğu gibi Enka Spor Kulübü yer alıyor.
Enka yetiştirdiği 20 sporcusunu, Tokyo’ya gönderiyor.
Ülkemizi, güreş, atletizm ve yüzme dallarında temsil ediyor.
Siz “spor basınımız da”, Enka ile ilgili tek satır yazı okudunuz mu?
Böylesi bir spor kulübü iki satır yazıyı, azcık övgüyü hak etmiyor mu?
Koskoca ülkenin yapamadığını iki tane spor kulübü yapıyor… Ülkemiz adına toplam 42 sporcu gönderiyorlar Tokyo’ya…
108 sporcumuzun 42 tanesi…
Üçüncü sırada İstanbul Büyükşehir Belediye var…
Kafilemizde, yetiştirdiği 11 sporcu var.
ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediye’nin de 5 sporcusu var.
Bize belediyeler ne yapmalı? Sorusuna cevap veriyorlar. Birazdan değineceğim…
Dördüncü sırada Vakıfbank var…
Bir tek kadın voleybol alanında faaliyet gösteriyor. Devlet bankası… Geleneksel kulüplerle bizim vergilerimizle yarışması garip gelebilir…
Haklısınız.
Ancak;
Alt yapı yatırımları, salonu, genç kızlarımıza verdiği önem düşünülecek olursa irdelenecek bir konu çıkıyor ortaya…
“Olacaksa Vakıfbank gibi olsun” dedirtiyor.
Beşinci sırada çok ilginç bir isim var. Şavkar Cimnastik Kulübü:
Hepimiz incelemeli ve ülke sporu için neler yapılması gerektiğine dair ipuçları çıkarmalıyız…
Olimpiyatlara giden tam 4 sporcumuzu yetiştiren kulüp.
Bünyesinde Avrupa ve Dünya şampiyonları var. 1991 yılında İzmir de kurulmuş ve büyük şehirlerimizde şubeleri olan bir kulüp. Deneyimli eğitmen kadrosu ile bir jimnastik okulu olarak ülkeye sessizce hizmet ediyor…
Mütevazı, ismi bilinmeyen bir Jimnastik kulübü ve 4 tane Olimpik sporcu… Geriden gelen yüzlerce genç sporcu…
Aslında ülkemizin potansiyeli başka türlü anlatılamaz.
Bilim, doğru hedef ve idealizm olunca oluyor işte.
Jimnastik deyince 1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübünden de söz etmem gerekiyor.
Ülkemizdeki genel eğilime paralel olarak giderek futbol kulübüne dönüşüyor.
Bütçesi, gelir getirmeyen spor dallarına yatırım yapmaya yetmediği için eleştirmeye hakkımız yok.
Ancak bir öneride bulunabilirim.
Futbol dışı branşları minimum seviyeye çekerek jimnastiğe ağırlık verebilir.
Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkarabilir.
Hiç birimizin tahmin edemeyeceği kadar çocukların ve velilerin ilgisini çeken bu ana dalda, spor okulları açarak gelir elde edebilir…
Bu şekilde tüzüğünün ve tarihinin ona vermiş olduğu görevi de yerine getirir…
Belediyeler Ne Yapmalı?
Birkaç yıl önce özellikle güney illerimizin belediyelerinin kadın basket takımları olduğunu, hepsinin WNBA den transferler yaparak Avrupa şampiyonluğuna oynadığını bilirsiniz… Sonucun ne olduğunu biliyor musunuz?
----Sıfır!
O takımların, o yörede basket oynayan kız çocukları sayısına ve gelişiminde hiçbir katkısı olmadı.
Yöneticileri bol bol yurt dışı seyahatler yaptılar. Paralar harcadılar…
Ülkeye bir tek bir şey kalmadı…
Ne yapmalı? Sorusuna ilk olarak; “Ne yapmamalı?” ile yanıt vermek istedim.
Aynı yöntem ile devam edeyim.
Biraz önce bahsettiğimiz İstanbul ve Ankara belediyelerinin durumu aslında bize gerçeği anlatıyor.
Her ikisinin de futbol takımı var.
Birinci lig de oynuyorlardı. 11 tane yabancı oyuncu satın alıp klasik takımlarla rekabet ediyorlardı.
Gelirini ise sizler sağlıyordunuz. Yine sağlıyorsunuz.
Hemen terk etmeliler!
Tüm belediyelerin öncelikli işi yöre gençlerine ve halkına spor yaptırmak olmalı.
Sonraki işi ise popüler olmayan spor dalların da branşlaşmalı.
Hatta seçeceği dal devlet tarafından yönlendirmeli.
Örneğin Edirne, Antalya, Tokat, Ordu gibi köklerinde ata sporumuz güreş olan iller güreş, judo, karate gibi.
Denize kıyısı olan belediyeler, yelken gibi.
Üniversiteler Ne Yapmalı?
Basmakalıp cümleler kuracağıma yaşanan örnekleri anlatmak en güzeli.
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan milli yüzücü Ümitcan Güreş, “Harvard Üniversitesi’ de 3 yıldır burslu okuyor.
Milli Yüzücü Kaan Kılınç, dereceleri nedeniyle, ABD'de Brown Üniversitesi'nden tam burs kazandı.
Türkiye yüzme sporunun bel kemiği 36 milli yüzücü son 3 yılda lisans eğitimi ve yüzmeye devam etmek için ABD'yi seçti.
Tamamı da, “Kalsaydım, Olimpiyatlara hazırlanmak yerine üniversite sınavına hazırlanmak zorundaydım” dedi.
Fazla söze gerek yok sanırım.
Biz geciktik.
Tam bursu spor bursu vermeye bu yılın başında başladık.
Olimpiyatlarda bugüne kadar, California Üniversitesi 288, Stanford Üniversitesi 280 madalya kazanmış…
Bizim ülke olarak tarihimizde toplam 91 madalya kazandığımız düşünülürse, üniversitelerin kazandığı madalyaların sayısının ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.
Ortaokul öğrencilerimiz içinde aynı durum geçerli.
Çocuklarımız, 11 yaşında dershane mi? Spor mu? İkilemi ile karşı karşıya geliyorlar.
Bu nedenle Dünya’nın en kalabalık spor kulübü bizim ülkede…
Dershane Spor…
Bu kulübü bilinçli olarak büyütenlerin de kimler olduğunu, acı tecrübelerimizle öğrendik.
Umarım tecrübelerimizden ders çıkartır, çocuklarımıza seçim yapmadan sağlıklı, mutlu bir hayat yaşatırız.
Devlet Ne Yapmalı?
Aslında kolay gibi gözüküyor… Yukarı da yazdıklarımı organize etmeli…
Olimpiyatlara sporcu gönderen kulüplere maddi olarak ciddi destek olmalı!
Devlet kurumları ve belediyelerin popüler spor dallarında yarışmacı, üst yapı takımlar kurmasına kesinlikle izin vermemeli!
Bu kurumların yöre halkına spor yaptırmasını sağlamalı.
Popüler olmayan spor dallarını bölgelere göre dağıtarak. Belediye ve kurumlara görev vermeli.
Ve en önemlisi, spor ile okulu bir arada yürümesini sağlayacak adımları çok hızlı atmalı!
Çok bir akıl verirmiş gibi oldu.
Bunlar benim küçücük bir tablodan çıkardığım naçizane sonuçlar…