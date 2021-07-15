Dünya’nın en büyük spor kulübü hangisi?

100 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış…

100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…

Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…

Neden mi?

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“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!

O meclisin ne şartlarda açıldığını…

O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…

İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?