Zarkov: Gastronomi yatırımlarımız sürecek

Dünyanın en çok kazanan süper modellerinden Natalia Vodianova kurucusu olduğu Naked Heart Foundation’ın bağış gecesi için geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’daydı. Bir araya geldiğim ünlü model, “Geçmişte hiçbir imkanımız yokken ailecek kardeşim için birçok sorunla mücadele ettik. Bugün sahip olduğum imkanlar çocuklar için daha iyi bir gelecek kurmamıza fırsat tanıyor” dedi.

Avrupa ‘jet-set’i bir arada

Bodrum’daki Villa Maçakızı Otel’de düzenlenen Naked Heart Foundation’ın görkemli bağış gecesi Türkiye’den Tektaş Saat ve Kuyumculuk’un sponsorluğunda gerçekleşti. Chopard’ın kurucusu ve kreatif direktörü Caroline Scheufele ile Ferring Eczacılık’ın sahibi Frederik Paulsen başta olmak üzere Avrupa ‘jet-set’inden birçok önemli ismi bir araya getiren geceye Türkiye’den Ali Koç, Ender Mermerci, Rezzan Benardete, Baran Süzer, Dilek Hanif, Burcu Esmersoy, Mehmet Korutürk gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Misafirlerin denizden ve karadan yer aldığı gecenin yemeklerini ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini hazırladı. Mankenler, Dilek Hanif tasarımı kıyafetleri milyonluk mücevherlerle tanıttı. Etkinliğe pembe gerdanlığı ve kırmızı kıyafeti ile damga vuran isim ise LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault’un gelini süper model Natalia Vodianova oldu.

Canlı açık arttırma

Ünlü model Natalia Vodianova’nın kurucusu olduğu ve Rusya’daki özel eğitime muhtaç çocuklar yararına etkinlikler düzenleyen Naked Heart Foundation’a bağış toplama amaçlı düzenlenen geceye, perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ve keman virtözü Giselle Tavilson müziğiyle renk kattı.

Dünyanın en ünlü müzayedecilerinden Simon de Pury ve Maya Portakal’ın yönetiminde gerçekleşen açık arttırmada, rekor denilebilecek fiyatlara birçok özel ürün ve lüks deneyim satılarak çocuklar yararına bağış toplandı. Değerli obje ve mücevherlerin yanında Cannes Film Festivali’nde Julia Robert’la tanışmak, İspanya’daki bir polo kulübünde polo dersi alıp tatil yapmak gibi deneyimsel hediyeler sunuldu.