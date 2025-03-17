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Arda Sayıner
Arda Sayıner
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Yılın doğum günü ve detayları

#Atıl Kutoğlu#Suzan Sabancı#Caroline Koç

Adeta dünya jet-setine bir İstanbul tanıtımı tadında geçen Suzan Sabancı’nın doğum günü partisine ben de davetliydim. İşte yılın en çok konuşulan doğum günü etkinliğinden gözlemlerim...

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KÜLTÜR ELÇİSİ

İş insanı Suzan Sabancı’nın Tarabya’daki yalısında gerçekleşen doğum günü New York’tan Marakeş’e, Londra’dan Miami’ye dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş insanlarının yoğun katılımıyla yapıldı.

Yılın doğum günü ve detayları

Açıkçası böylesine elit bir kitlenin uzun zamandır İstanbul’a bir etkinlik için geldiğini göremiyordum.

Türkiye tanıtımını bir misyon haline getiren, bankacı kimliği yanında filantropist kimliğiyle de tanınan Suzan Sabancı, böylesine kıymetli bir kitleyi hafta sonu boyunca İstanbul’da ağırlayarak ülke turizmi adına kanımca ciddi bir katkı yapmış oldu.

Yılın doğum günü ve detayları
Caroline Koç - Atıl Kutoğlu - Nevbahar Koç

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İş ve cemiyet hayatının tüm hafta boyunca konuştuğu gecede Türkiye’den ise ünlü isimler vardı. Güler Sabancı, Ali-Nevbahar Koç, Caroline Koç, Bülent Eczacıbaşı, Mustafa Taviloğlu ve Leyla Alaton ilk gördüğüm iş dünyası isimleri arasındaydı.

Sanat dünyasından ise Kenan Doğulu, Beren Saat ve Teoman yalıya girişte ilk karşılaştığım sanatçılardandı. Yalının verandasının üstü kapatılarak şık bir etkinlik alanına çevrildiği partiye birçok davetli tekneyle katıldı.

Yılın doğum günü ve detayları
Atıl Kutoğlu - Suzan Sabancı

KADİFE KAPLI DUVARLAR VE ZİYAFET

Türkiye’de smokin giyilmesinin belirtildiği davetlere yine de en az birkaç kişinin ısrarla takım elbiseyle geldiğine muhakkak şahit oluruz. Suzan Sabancı’nın doğum günü partisi ise Oscar törenlerinin şıklığını aratmayacak nitelikteydi. Türk ve yabancı erkekler istisnasız smokinliydi.

Gecenin ikramlarını ise ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini hazırladı.

Yalının kırmızı kadife kaplı duvarları olan yemek salonundaki büfede sunulan yemekler gümüş çanaklarda ikram edildi.

Doğum günü pastasının kesilmesinden sonra ise aynı dev masa 12 farklı tatlının sunulduğu bir tatlı büfesine dönüştürüldü.

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Özellikle Türk baklava ve geleneksel tatlılarının çeşitliliği konukları hayran bıraktı. Gecede yabancı konuklar marulda çiğköfte ve dürüm Adana gibi Türk lezzetlerini beğendi. Kısacası yemekler dahi Suzan Sabancı’nın Türk kültürüne olan bağlılığı ve tanıtma arzusunun göstergesiydi diyebilirim. Ne diyebilirim. İyi ki doğdun Suzan Sabancı!
Yılın doğum günü ve detayları
TELEFONSUZ BİR AKŞAM

Açıkçası Sabancı’nın doğum günü partisinin en çok hoşuma giden bir diğer tarafı yüzlerce davetliden hemen hemen hiç kimsenin gece boyunca telefonuyla ne fotoğraf ne de video çekmesi oldu.

Kendi köşesinde yakın arkadaşlarıyla fotoğraf çekenler dışında ortalıkta cep telefonuyla umarsızca dolaşan kişileri görmemek bulunduğumuz partinin kalitesini yansıtan emarelerdendi.

 

 

#Atıl Kutoğlu#Suzan Sabancı#Caroline Koç
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