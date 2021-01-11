Yıldızların evleri satışta

1987’DEN BERİ İLK KEZ
Kraliçe Elizabeth, Noel’i eşi Prens Philip ile Windsor Kalesi’nde karşılarken Prens Charles ve Camilla ise Highgrove’daki evlerindeydi.
Sandringham’daki geleneksel kutlamaların iptal edilmesiyle beraber Kraliçe Elizabeth, 1987’den sonra ilk kez Windsor Kalesi’nde Noel’i karşılamış oldu.
Sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Covid-19’a sıkça atıfta bulunarak “Hayat devam etmek zorunda” ifadesini kullandı.
“The Royal Family”, hesabından paylaşılan videoda geleneksel pozundan taviz vermeyen kraliçenin oturduğu masada sadece eşi Prens Philip’in çerçeveli fotoğrafının yer alması ise dikkat çekti.
Avrupa jet-set’i kararsız
Avrupa’nın jet-set misafirlerini ağırlayan ünlü kayak destinasyonları ikiye ayrılmış durumda.
Fransa, İtalya ve Almanya’daki merkezler ve oteller kapalı.
İsviçre ve İspanya’da kayak merkezleri açık.
Avusturya’da ise 25 Aralık’ta açılacak.
Oteller ise 7 Ocak’a kadar kapalı olduğu için bu üç ülkedeki kayak merkezlerine gidenler ya ev kiralayacak ya da günü birlik seyahat edecek.
Fransa, Covid-19 özelinde en sert kış turizmi önlemi alan Avrupa ülkesi.
Lüksün dansıDünyanın en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, geçen hafta “The Festival of Wonder” (Harikalar Festivali) isimli lüks saat ve mücevherin açık artırmaya çıktığı renkli bir etkinliğe imza attı.
New York City Ballet ile ortaklaşa düzenlenen ve satış gelirleri bir sosyal yardım kuruluşuna aktarılan etkinliğin açılışında meşhur Fındıkkıran Balesi icra edildi. Dansçılar, müzayedede yer alan mücevher ve saatleri takıp ünlü tasarımcıların çanta ve ayakkabıları etrafında dans etti. Sotheby’s’in dijital platformlarından izleyebileceğiniz performans, pandemiye rağmen yaratıcı etkinliklerin yapılabildiğini gözler önüne serdi. Göz atın derim...
Tabaktaki Herkül
Tasarladığı “Herkül” eserleriyle ses getiren Emre Yusufi, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya’yla Instragram hesabından elektronik müzik videoları paylaşarak yaratıcılığını konuşturmuştu.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Emre’den yeni haberler aldım. Londra’nın Chelsea bölgesindeki ConSept isimli galeride eserleri sergilenmeye, Herkül temalı ürünlerinin de satışına başlanmış. Sanatçı, “Yusufy” markalı bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve sınırlı sayıda 8 farklı tabak tasarımını satışa sunmuş.
Yusufi, kıyafet ve başka objelerle de bu yelpazeyi genişletecekmiş.
34 yıllık gelenek
İlk kez 1986 yılında Larry Harvey ve Jerry James tarafından organize edilerek küçük bir topluluğun katılımıyla San Francisco’da gerçekleştirilen festival, 1990 yılından itibaren Nevada’da yapılmaya başlanmıştı.
2000’li yıllarda popülerliğinin zirvesini yaşayan festivale Paris Hilton, Karlie Kloss, Katy Perry, Nina Agdal gibi yabancı ünlülerin yanında Türkiye’den Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Süreyya Yalçın gibi birçok ünlü katılmıştı.
Bu yılki festival ise koronadan dolayı iptal edildi.
Burning Man CEO’su Marian Goodell, başlattığı kampanyada festivalin ayakta kalabilmesi ve 2021’de yapılabilmesi için 1 milyon 500 bin dolar bağış hedefi koydu. Hedef hiç de öyle tahmin edildiği gibi birkaç ünlünün desteğiyle saatler içinde tamamlanmadı.
Tam 3 ay sürdü.
Neyse ki hedefin tutturulmasıyla Burning Man’e katılım hayali olanlar için artık bir şans daha doğdu.
Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
Yıldızların evleri satışta
Covid-19 her sektörde olduğu gibi emlak dünyasında da büyük bir değişim yarattı. Daha az nüfuslu bölgelerde, yüksek hijyen teknolojisiyle donatılmış evlere yatırım yapmak zenginlerin tercihi oldu. İşte pandemi zamanı satılığa çıkan ünlü evleri...
Kullanmaya zamanı yok
“Game of Thrones” dizisinin ünlü oyuncusu Emilia Clarke, Kaliforniya’nın Venice Beach semtindeki evini 4.4 milyon dolara satılığa çıkardı. Oyuncu, 2016 yılına 4.6 milyon dolara aldığı evi, orijinal fiyatının biraz altında satma kararı aldı. Clarke, evini aynı zamanda aylık 25 bin dolardan kiraya da çıkardı. “Game of Thrones” dizisinden sonra “Solo: A Star Wars Story” filminin yoğun temposu sebebiyle evini doğru dürüst kullanamadığı için satışa çıkaran oyuncunun, 80 yıllık zeytin ağaçlarıyla çevrili villasını ünlü mimar Abramson Teiger tasarladı.
58 yıllık malikane
Ünlü TV sunucusu Ryan Seacrest ise bir başka TV yıldızından aldığı evin satışıyla gündemde. Pandemi boyunca evde yaptığı yap-bozlarla izlenme rekorları kıran Ellen DeGeneres, bir ev tutkunu... Buna rağmen kendi evini satın almak isteyen Ryan Seacrest’i kırmadı ve Los Angeles’taki malikanesini 2012’de meslektaşına sattı.
Seacrest’in evi 1963 yılında inşa edilen kıymetli bir yapı. Sunucu, 36 milyon dolara aldığı evi pandemi döneminde 85 milyon dolara satışa çıkardı. Resort mantığında tasarlanmış olan malikanenin bahçesinde, üzerinde nilüferlerin olduğu göl alanı dahi var. Beverly Hills’in en yeşil evlerinden biri olduğu iddia edilen gayrimenkul, dev ağaçlarıyla paparazzilere karşı da korunaklı.
Kendi SPA’sı var
ABD’nin doğu yakasına baktığımızda ise Florida’nın Coral Gables bölgesindeki evini satışa çıkartan ünlü şarkıcı Marc Anthony, karşımıza çıkıyor. Sanatçı, emlak yatırımlarını bir tutku haline getirdi. Anthony, aslen Porto Rikolu olduğu için 2018 yılında sadece maddi olarak değil kendisi için manevi de bir anlamı olan bir girişimde bulundu.
Sanatçı, Latin Amerika’nın en ünlü içecek markasını kuran efsanevi Bacardi ailesinin yaşadığı malikaneyi satın aldı. Sanatçı, 18 milyon dolara satın aldığı görkemli evi, pandemi döneminde 26 milyon dolara satmaya çalıştı. Anthony, 2 yılda 8 milyon dolarlık bir kâr elde edecek. Deniz kenarında olan ve okyanus manzaralı bin 580 metrekare büyüklüğündeki evde, 12 oda, 13 banyo ve 5 yıldızlı otellerdekini andıran bir SPA alanı bulunuyor.
“After party” mekanı
Bir diğer bahsetmek istediğim dairenin durumu ise diğerlerinden farklı... Pandemi öncesi New York’un Manhattan bölgesinde satışa çıkartılan ve bizzat gezme fırsatı bulduğum daire, Covid-19 öncesi birçok filmin tanıtım kokteyline ev sahipliği yaptı. Hatta “Captain America” filminin ön gösteriminin “after party” etkinliği dahi burada gerçekleşti.
ABD’de ev sahipleri satışa sunduğu dairelerini tanıtmak amacıyla bu tarz VIP etkinliklere ev sahipliği yapmakta.
Zenginlere ulaşmak için bu mekan kiralama hizmetinden ücret dahi almamakta.
Halen satılmamış olan iki katlı penthouse dairenin fiyatı ise New York’taki tüm gayrimenkuller gibi pandemi döneminde artarak 30 milyon dolara yükseldi.
Balkonundan 11 Eylül’de yıkılan binaların yerine yapılan Özgürlük Kulesi’ni de gören bu lüks daire, Fairmont Oteli’yle aynı binada yer alıyor.
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