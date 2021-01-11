Yıldızların evleri satışta

Kayak tutkunları bekleyişte. Herkesin sorusu, kış otelleri Covid-19 özelinde nasıl bir adaptasyon yaşayacak ve hangi önlemleri alacak... İşte Avrupa’da ve Türkiye’de kış turizmindeki son durum...

Avrupa jet-set’i kararsız

Avrupa’nın jet-set misafirlerini ağırlayan ünlü kayak destinasyonları ikiye ayrılmış durumda.

Fransa, İtalya ve Almanya’daki merkezler ve oteller kapalı.

İsviçre ve İspanya’da kayak merkezleri açık.

Avusturya’da ise 25 Aralık’ta açılacak.

Oteller ise 7 Ocak’a kadar kapalı olduğu için bu üç ülkedeki kayak merkezlerine gidenler ya ev kiralayacak ya da günü birlik seyahat edecek.

Fransa, Covid-19 özelinde en sert kış turizmi önlemi alan Avrupa ülkesi.

