Yeni yılda kış rotası

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İSVİÇRE ESİNTİSİ

Bolu Kartal-kaya’daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort hem restoran konseptleri hem de İsviçre’deki chalet’leri andıran ahşap villa tarzındaki konaklama seçenekleriyle yerli ve yabancı turist için Türkiye’deki en rafine kış oteli seçeneklerinin başında geliyor. Kendi telesiyesi, açık hava jakuzisi, hizmetli ve hatta şef servisi olan bu villaların geceliği 225 bin TL’den 445 bin TL’ye kadar değişiyor. Otelin dışarıdan misafirlere de açık olan Palazzo Lounge bölümü ise kendinizi Val D’isere veya Courchevel’de hissetirecek nitelikte. Develi, Serafina, Yada Sushi ve Palazzo Steak House’dan oluşan bölüm iyi de bir tanışma ve sosyalleşme alanı.





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Cemiyet hayatından birçok kişiye rastladığım otele “crowd design” dedikleri kaliteli bir kitle oluşturma konusunda da geçer not verdim. Bu arada yılbaşı gecesi Kaya Palazzo’da Avantgarde orkestrası, Palazzo Lounge’da ise DJ Coşkun Gürsel çıkacakmış. Yeni yıl planı yapmamış olanlar değerlendirebilir.

KARLAR ALTINDA HAVUZ KEYFİ

Bu yılın bir diğer favori kış destinasyonu ise Erciyes. Kayseri’de yükselen bu heybetli dağın eteklerindeki Radisson Blu Otel’i geçen hafta ziyaret ettim.

Otelin bağlı bulunduğu Artaş Group Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya ile ziyaret ettiğim 60 odalı tesis hem 5 yıldızlı bir otel lüksünde hem de detaylarıyla bir butik otel rafineliğinde.

Karlar ortasına kurulmuş şeffaf, içinde şömine olan iglolar, ahşap heykeller ve piste kayanları izlerken karlar altında sıcak suda yüzme keyfi sunan ısıtmalı havuz iddialı.

Otelin parti alanları da bölgenin en rağbet gören eğlence seçenekleri arasında. İsmini bir cins limondan alan İtalyan restoranı Monachello ise oteldeki en butik restoran.

Özellikle balkabağı çorbası tavsiyem. Bünyesine Swissotel Bodrum’u da katan grup aynı restoranı yazın burada da açacakmış. Kışın şimdiden deneyebilirsiniz.

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YENİ BİR RUH

Son olarak Türkiye’nin turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken’daki iddialı tesislerden Polat Otel’e gelelim. Autoban mimarlık tarafından yenilenen otelin tüm mimarisi, dekoru, sosyal alanları Avrupa’daki en iddialı kış otelleriyle yarışacak bir görünüme kavuşmuş. Özellikle yeşil ve kırmızılar, ekoseler, ünlü Baksı müzesini kuran sanatçı Hüsamettin Koçan’ın eserleri ve bu eserlerle uyumlu duvar kağıtları zor bir uyumu başarıyla sağlamış.

Geçtiğimiz sene vefat eden İbrahim Polat’ın torunu, Polat Turizm Grubu Başkan Vekili Ceylan Sel Sohtorik’in girişimiyle kabul gören bu dönüşüm için ailenin yeni neslinin otele yaptığı büyük bir dokunuş diyebiliriz.

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Kayak yapın veya yapmayın otelin The Studio alanındaki ruh, zihin, beden atölyeleri ve uzman isimlerin söyleşileri yenilenen otelin, kendini yenilemek isteyen misafirlerine sunduğu hizmetler arasına girmiş.

Momo Apreski ise otelin amiral gemisi diyebileceğimiz gastronomi ve eğlence alanı olmuş. Keza gece 23.00’ten sonra açılan bordo perdeler arasına gizlenmiş “Secret Bar” isimli mekânı da ziyaret etmenizi öneririm.