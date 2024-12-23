×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarArda Sayıner Yeni yılda kış rotası
Arda Sayıner
Arda Sayıner
Arda SayınerYazarın Tüm Yazıları

Yeni yılda kış rotası

#Kış Rotası#Palandöken#Erzurum

Türkiye kış turizminde de sezona iddialı giriş yaptı. Kayak merkezlerinde yabancı turist rezervasyonları rekora ulaştı. İşte ülkemizdeki favori kayak merkezlerine ziyaretlerimden notlar.

Haberin Devamı

İSVİÇRE ESİNTİSİ

Bolu Kartal-kaya’daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort hem restoran konseptleri hem de İsviçre’deki chalet’leri andıran ahşap villa tarzındaki konaklama seçenekleriyle yerli ve yabancı turist için Türkiye’deki en rafine kış oteli seçeneklerinin başında geliyor. Kendi telesiyesi, açık hava jakuzisi, hizmetli ve hatta şef servisi olan bu villaların geceliği 225 bin TL’den 445 bin TL’ye kadar değişiyor. Otelin dışarıdan misafirlere de açık olan Palazzo Lounge bölümü ise kendinizi Val D’isere veya Courchevel’de hissetirecek nitelikte. Develi, Serafina, Yada Sushi ve Palazzo Steak House’dan oluşan bölüm iyi de bir tanışma ve sosyalleşme alanı.

Yeni yılda kış rotası

Haberin Devamı

Cemiyet hayatından birçok kişiye rastladığım otele “crowd design” dedikleri kaliteli bir kitle oluşturma konusunda da geçer not verdim. Bu arada yılbaşı gecesi Kaya Palazzo’da Avantgarde orkestrası, Palazzo Lounge’da ise DJ Coşkun Gürsel çıkacakmış. Yeni yıl planı yapmamış olanlar değerlendirebilir.

Yeni yılda kış rotası

KARLAR ALTINDA HAVUZ KEYFİ

Bu yılın bir diğer favori kış destinasyonu ise Erciyes. Kayseri’de yükselen bu heybetli dağın eteklerindeki Radisson Blu Otel’i geçen hafta ziyaret ettim.
Otelin bağlı bulunduğu Artaş Group Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya ile ziyaret ettiğim 60 odalı tesis hem 5 yıldızlı bir otel lüksünde hem de detaylarıyla bir butik otel rafineliğinde.
Karlar ortasına kurulmuş şeffaf, içinde şömine olan iglolar, ahşap heykeller ve piste kayanları izlerken karlar altında sıcak suda yüzme keyfi sunan ısıtmalı havuz iddialı.
Otelin parti alanları da bölgenin en rağbet gören eğlence seçenekleri arasında. İsmini bir cins limondan alan İtalyan restoranı Monachello ise oteldeki en butik restoran.
Özellikle balkabağı çorbası tavsiyem. Bünyesine Swissotel Bodrum’u da katan grup aynı restoranı yazın burada da açacakmış. Kışın şimdiden deneyebilirsiniz.

Haberin Devamı

Yeni yılda kış rotası

YENİ BİR RUH

Son olarak Türkiye’nin turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken’daki iddialı tesislerden Polat Otel’e gelelim. Autoban mimarlık tarafından yenilenen otelin tüm mimarisi, dekoru, sosyal alanları Avrupa’daki en iddialı kış otelleriyle yarışacak bir görünüme kavuşmuş. Özellikle yeşil ve kırmızılar, ekoseler, ünlü Baksı müzesini kuran sanatçı Hüsamettin Koçan’ın eserleri ve bu eserlerle uyumlu duvar kağıtları zor bir uyumu başarıyla sağlamış.

Geçtiğimiz sene vefat eden İbrahim Polat’ın torunu, Polat Turizm Grubu Başkan Vekili Ceylan Sel Sohtorik’in girişimiyle kabul gören bu dönüşüm için ailenin yeni neslinin otele yaptığı büyük bir dokunuş diyebiliriz.

Haberin Devamı

Kayak yapın veya yapmayın otelin The Studio alanındaki ruh, zihin, beden atölyeleri ve uzman isimlerin söyleşileri yenilenen otelin, kendini yenilemek isteyen misafirlerine sunduğu hizmetler arasına girmiş.

Momo Apreski ise otelin amiral gemisi diyebileceğimiz gastronomi ve eğlence alanı olmuş. Keza gece 23.00’ten sonra açılan bordo perdeler arasına gizlenmiş “Secret Bar” isimli mekânı da ziyaret etmenizi öneririm.

 

 

#Kış Rotası#Palandöken#Erzurum
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Esed kaçarken Putin İsrail’e hangi mesajı gönderdi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ve dünyanın huzurunda kravatlı Colani

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Kalecilerin maçını Uğurcan kazandı

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Bütün salonu güldüren ‘Aman Ali Rıza Bey muhalefeti’

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

MHK barış elçisi mi oldu yoksa Türkmen ‘Ben Mourinho’dan…

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ