Yemin töreninin moda şifreleri

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Yıkılmadık ayaktayız





ABD Eski Başkanı Joe Biden’ın Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı karşılamasıyla başlayan törende kıyafetiyle en açık mesajı veren kişilerden biri, başkanlık yarışını Demokrat Parti tarafında kaybeden Joe Biden’ın eşi Jill Biden oldu.

Mor renkte bir kıyafet ve pardösü ile ABD’nin yeni başkanını karşılayan eski First Lady, geçmişte iktidarın ve zenginliğin simgesi olan bu rengi seçerek “Seçim sonucu ne olursa olsun yıkılmadık ayaktayız” mesajı verir gibiydi.

18’inci yüzyılda doğada elde edilmesi zor ve pahalı olduğundan sadece kral ve rahiplerin elbiselerinde görülen mor rengi tercih eden Jill Biden, bunun altını kendince çizmeye çalıştı diyebiliriz.

Ama aynı karede gözden kaçmayan nokta ise şuydu: Yeni başkan Donald Trump da kravatında mor rengi tercih ederek benzer bir mesaj veriyordu.

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Hillary’nin kuşu





Geçmişte Donald Trump’a karşı başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton da aynı mesaj kaygısıyla mor renkte giyinmeyi tercih etti.

Clinton’ın hem bu törende hem de Trump’ın ilk başkan olduğu yemin merasiminde tercihi mordan yanaydı.

Bu sefer Hillary Clinton’ın yakasında Ann Hand’in tasarladığı, dünyanın üstünde uçan kumru formunda bir altın broş da vardı.

İyiliği ve saflığı temsil eden bu kuş figürünü “İyi olan da masum olan da esas biziz” mesajı olarak görebiliriz.

Görmedim, duymadım, bilmiyorum

Gelelim First Lady Melania Trump’ın olay yaratan kıyafetine...

Bir Adam Lippes tasarımı seçen Melania Trump’ın en dikkat çeken aksesuvarı, Eric Javits marka şapkası oldu.

Şapkaya dair ilk yorum, beyaz kuşağı sebebiyle aslında buz gibi bir Washington soğuğuna değil, sıcak bir Florida yazına uygun olduğu yönünde.

Belki de First Lady bu tezat duruşla alışılagelmiş, köşeli ve kuralcı bir başkent hayatına karşı “Sizin kurallarınız değil benim kurallarım geçerli” mesajı vermiş olabilir.

Göz hizasına kadar inen dev şapkanın pozisyonu konusuna gelecek olursak... Bu kararı, Melania Trump’ın kendisini hiçbir şeyden sorumlu hissetmediğine dair bir mesaj verme kaygısına bağlanıyor.

Kısacası şapkasını öne eğerek “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” edasında bir hava yaratıyor.

Göz teması kurmayarak “Görevimi yaptım ve buraya geldim. Geriye kalan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor” der gibi.

Bu mesajların doğruluğu tabii ki tartışılır. Fakat sosyal ortam kurallarına dair eğitim verenler, kapalı alanda kesinlikle şapka takılmayacağını ve göz temasının iletişimde 1 numaralı kural olduğunu söylüyor.

Bu vesileyle belki de herkese, özellikle tanışma anında güneş gözlüğünü çıkararak göz teması kurmaları gerektiğini ve soğuk kış günlerinde eldivenlerini çıkarak el sıkışmalarının önemini hatırlatmak faydalı olabilir.