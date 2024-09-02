Üyelikli kulüplerde neler oluyor?

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HEDEF BOĞAZİÇİ

1995’te Nick Jones’un kurduğu Soho House’lar bahsedeceğim kulüpler arasında üyelik kriteri en düşük ama yoğun başvuru sayısından dolayı da en uzun beklemeniz gereken kulüplerden.

Her kulübün bir hedef kitlesi var. Bu külübün ise kreatif işlerde çalışanlar, yazarlar, gazeteciler, televizyoncular, reklamcılar, prodüktörler, müzisyenler...

Takım elbiseyle girmenin bazı lokasyonlarda yasak olduğu Soho House’ların kanımca diğer kulüplerden en büyük farkı hem İngiltere’de hem de dünyada birçok farklı lokasyona sahip oluşu.

Sadece Londra’da 8 kulüp var.

Önerim Shoreditch House.

İngiltere’deki favorim ise şehirden bir saatlik uzaklıktaki Farm House dedikleri çiftlik.

Globalde önereceğim yer ise New York’taki Brooklyn Köprüsü’nün hemen ayağındaki Manhattan manzaralı Dumbo House.

Bu arada duydum ki İstanbul’da ikinci bir Soho House açılma ihtimali varmış. Boğaz hattında bu amaçla yer bakılıyormuş.

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LOGOLU KIYAFET YASAK

Gelelim Londra’da Türkler arasında en meşhur üyelikli kulüp olan Annabel’s’e.

Ünlü iş insanı Richard Caring’e ait mekân tam anlamıyla mimari bir şaheser.

Pembe mermer bar, minelerle işlenmiş duvar kaplamaları, timsah şeklindeki lavabolar, tuvaletlerdeki şömineler, tavandan sarkan at heykelleriyle mekâna girince nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz.

Kanımca biraz göz yorucu.

Ama görülmeye değer.

Dünya elitlerinin üye olduğu mekândaki kıyafet kuralları ise iddialı.

Kot pantolon, şapka, şort ve spor ayakkabının yasak olduğu kulübün kurallar sayfasında büyük logolu, markayı bağıran kıyafetlere ve aşırı derece frapan ve vücudu gösteren tasarımlara izin verilmeyeceği de ayrıca belirtilmiş.

Akşam saat 6’dan sonra ise erkeklerde ceket zorunluluğu var.

Ama deri ceket yasak. Bayılıyorum şu İngilizlere!

ŞATO KULÜP

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Londra’daki en iddialı üyelikli kulüp ise 1722’de kurulan Mason Estelle.

Diğer kulüplerin aksine girişte telefonunuzun kamerasına siyah bir etiketin yapıştırıldığı tarihi binada telefonla konuşmak için dahi özel alanları kullanmalısınız.

Sadece Mayfair’de tek bir lokasyonu bulunan Mason Estelle’in her katında farklı bir restoran, çalışma ve sosyalleşme alanı bulunuyor.





İngiliz ile Fransız gotik mimarisinin karışımı diyebileceğim bir mükemmellikte döşenmiş mekânın gece kulübü alanı ise retro tarzında.

Meşhur Stüdyo 54 ortamını hatırlatan alanda birçok ünlüyle karşılaşabilirsiniz.

Markanın şehir dışı kulübü Estelle Manor ise tam anlamıyla filmlerden fırlamışçasına bir mekân.

Şatoyu andıran kulüp, otel olarak da servis veriyor. Isıtmalı açık havuzu, piknik alanları ve at çiftliğiyle üyelerine klasik bir İngiliz ortamı sunuyor.

TÜRK DOKUNUŞU

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Son üyelikli kulüp önerim ise 5 Hertford.

Mayfair’deki bu kulüp için en butik, en İngiliz tarzı bulduğum kulüp diyebilirim.





Rıfat Özbek’in iç tasarımını yaptığı kulüp gerçekten hem üye kitlesi hem restoranı, bar alanı ve butik partileriyle en rafine kişilerle tanışabileceğiniz bir ortam.

Yazdığım tüm bu kulüpleri üye bir kişinin misafiri olarak deneyimleyebilir veya o kişinin referansıyla üye olmak için web sitelerinden başvurabilirsiniz.

Üyeliklerin yıllık 3 bin ila 5 bin pound arasında değiştiğini ve en az 8-9 ay beklemeniz gerektiğini, birçok kriterin gözden geçirildiğini ve ön mülakata tabi olacağınızı hatırlatırım.