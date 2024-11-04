Üç komşuya ziyaret

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Salatalı kokteyl





Conrad İstanbul Bosphorus’ta açılan Monteverdi, İstanbul’un en yeni İtalyan restoranı.

Bordo renklerin, mermer tasarımların hâkim olduğu mekân eski Bizans sarayları görkemi ve zarafetinde.

Lombardiyalı Şef Nicole Scandella’nın menüsünü hazırladığı restoranda etlerin ve peynirlerin yıllandırıldığı dolaplar ve bu ürünlerin gözünüzün önünde kesilerek hazırlandığı şarküteri reyonu bulunuyor.

Kokteyl menüsü de iddialı.

Menüde en farklı bulduğum lezzet ise kılıç balığından yapılma fındıklı carpaccio tarifiydi.

Hindistan cevizi, çarkıfelek meyvesi ve mango aromalı Meringa ise en beğendiğim tatlı oldu.

Garsonların beyaz üzerine siyah çizgili kruvaze ceketleri de tabakların ve sunumların şıklıkları kadar iddialıydı.

Şef Nicole ile sohbetimizde öğrendim ki İstanbul’a ilk kez restoranın açılışı için gelmiş.

Türk mutfağından da en çok menemeni beğenmiş.

Oldukça sempatik şefle ilk fırsatta tanışmanız, öğlen ve akşamları açık olan mekânı ziyaret etmeniz tavsiyem.

Özellikle gözlerden uzak iş yemekleri için ideal.

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Sicilya, New York ve İstanbul hattı

İstanbul’da ziyaret ettiğim bir diğer mekân ise Zincirlikuyu’daki Mövenpick Hotel İstanbul Bopshorus’un en üst katındaki Da Vittorio Ristorante oldu.

Panoramik Boğaz manzarası ile farklı bir İtalyan mutfağı deneyimi sunan restoranın başında deneyimli şef Vittorio Sindoni bulunuyor.

Sicilya’dan New York’a uzanan şeflik hayatında Beard Vakfı’ndan Sicilya’nın En İyi Restoranı Ödülü’nü de alan şef, kariyer rotasını zaman içinde Türkiye’ye çevirmiş. Bursa’da ve ardından 1996’da İstanbul Papermoon’un açılışında görev yapan şef, günümüzde ise Türkiye yıllarının ustalık eseri olarak adlandırdığı Da Vittorio Ristorante’nin başında.

Alba’nın meşhur beyaz trüflerinden sonbahara özel bir tarif geliştiren şef, Beyaz Trüflü Tagliolini ve havyar ile deniz mahsullerinin buluştuğu Spaghetti al Caviale tarifiyle mevsimi karşılıyor.

Tatlı ikramlarında klasik İtalyan lezzetleri yanında Dubai çikolatası ile de karşılaştığım mekânı özellikle manzara tutkunlarına romantik bir öğle ve akşam yemeği için öneriyorum.

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Trüflü şef masası





Şehrin bir diğer İtalyan’ı olan, Zorlu Center içindeki Eataly’de konumlanan Terrazza, 15 Kasım’da bir trüf gecesine hazırlanıyormuş.

Son ziyaretimde edindiğim bilgilere göre şef Claudio Chinali’nin “Chef’s Table” konseptinde organize edeceği tadımda trüf mantarı ve orman lezzetleri ağırlıklı bir menü olacakmış.

Biletleri Biletix’te satılan etkinliğin detaylarını veren şef Chinali tüm bu bilgileri bana Türkçe olarak anlattı.

Kullandığı yerel deyimler ve atasözleri ile Türkçeye en hâkim tanıdığım yabancı kişilerden biri olan şef ile Terrazza’nın menüsündeki lezzetleri de tattık.

Özellikle bezelye çorbasını ve deniz mahsullü linguini tarifini beğendim.

Alışveriş yapmasanız da Zorlu Center’a gitmeniz için kanımca en iyi sebeplerden biri; Claduio Şef ile tanışmak, Türkçe sohbet etmek ve bu yenilikçi İtalyan lezzetlerini tatmak olabilir.