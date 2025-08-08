×
Türk kahvesini seviyorum

İstanbul’a gelen Jennifer Lopez’in Haliç’te konakladığı oteli konser öncesi ziyaret ettim. Etkinlik sonrası ise sanatçıyla kuliste görüştüm. İşte ünlü isimle sohbetimizden anekdotlar...

HALİÇ’TE BİR YILDIZ

TemaCC organizasyonuyla İstanbul Festivali’nde sahneye çıkan Jennifer Lopez, Tersane İstanbul’da yer alan Aliee İstanbul otelinde konakladı. Açıkçası Türkiye’ye gelen birçok ünlü ismin tersine Boğaz hattı yerine Haliç kıyısında konaklamayı tercih eden yıldız ismin bu kararı, yurtdışında Golden Horn olarak bilinen bölgenin global popülerliğinin oluştuğunun bir kanıtı gibiydi.

Sabaha karşı otele varan ve 35 odalık bir ekiple gelen sanatçının otelini konser öncesi ziyaret ettim. Lopez gelmeden önce, 250 m2 büyüklüğündeki Liberte isimli penthouse odaya dair bilgi aldım.

Oda, Los Angeles’ın mimarisine atıfta bulunan ve sanatçıyı evinde hissettirecek renklerde dokunuşlarda güncellenmiş. Banyosuna ise özel üretim, sevdiği şeftali notalarına sahip sabun ve şampuanlar konulmuş.

Keza odaya özel bir GYM alanının, modern bir plak çalar ve eski Türk sanatçılarının taş plaklarının sunulduğunu duymak hoşuma gitti doğrusu.

Bir diğer detaysa otele ait olup iskelesinde bekleyen yeşil renkteki el yapımı teknenin JLO logosunu sahip olmasıydı.

Ziyaretim esnasında otelin sahilinde dolaşırken gördüğüm sanatçıyı, Little House isimli restoran alanında günün ilerleyen saatlerinde yine gördüm.

Restoranda kullanılan Türk markalı  çatal bıçakları beğenerek evine sipariş ettiğini öğrendim. Jennifer Lopez’i tüm güzelliğinin yanında insan içinde olmaktan çekinmeyen, şöhretine rağmen sosyallikten geri kalmak istemeyen sıcak bir karakter olarak gözlemledim. 

İSTANBUL LİSTE BAŞI

Konser öncesi otelin Has Bahçe alanında Jennifer Lopez konseri özelinde otel tarafından düzenlenen, aralarında ünlü mücevher ve saat markası Chopard’ın başkanı Caroline Scheufele’nin de olduğu konuklarla beraber akşam yemeğine katıldım.

Lopez’in sevdiği lezzetlerle hazırlanan menünün tadımından sonra misafirlerle konser alanındaki locaya deniz yoluyla geçtim.

Jennifer Lopez’in otel içindeki o mütevazı hali sahnede adeta devleşmişti.

Sanatçıyla konser sonrasında kuliste görüştük.

“Up All Night” turnesine dahil ettikleri şehirlerde çok seçici olduklarını ve İstanbul’u bu listenin başında tuttuklarını söyleyen sanatçı “Konserde hem eski hem de yeni şarkılarıma yer verdik. İstanbul’daki dinleyicilerin enerjisi harikaydı” dedi.

Sohbetimiz sonrası kendisine Oscar töreninin yemek servisinde kullanılan aynı Türk tabak serisinden bir Türk kahve fincanı hediye ettiğim sanatçı, Türk kahvesinin tükettiği favori kahveler arasında olduğunu söyledi.

Hem tattığı lezzetlerden hem de Haliç’teki tekne turundan oldukça etkilendiğini dile getiren Lopez, “Yıllar sonra İstanbul’da olmak heyecan vericiydi” diye konuştu.

Jennifer Lopez, ‘Liberte’ isimli 250 metrekarelik penthouse odada konakladı.

 

 

