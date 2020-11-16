Turizmin başkenti Bakü olmalı

Koronavirüsün hayatımıza kattığı bir diğer kavram ise “Revenge Travelling” yani “İntikam Turizmi”...
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
edilebilmesi.
Meşhur Beluga havyarı içinse bu süre 15 yıl... Geçmişte çocukların beslenme çantasına ve hatta uzun süre tok tuttuğu için askerlerin kumanyasına sıkça havyar konulduğunu öğrenmek de şaşırtıcı bir detay.
Sakit Mammadov’un anlattığına göre Nazım Hikmet, 1950’lerdeki Bakü seyahatlerinden birinde kaldığı otelin garsonuyla havyara dair ilginç bir diyalog yaşamış.
Nazım Hikmet, sabah kahvaltısında kendine bolca havyar ikram eden garsona siyah zeytin sormuş. Garson da “Aman efendim bizde zeytin ne gezer” cevabını vermiş.
Bakü’de havyar ile yapılmış lezzetleri deneyimleyebileceğiniz en iddialı mekan önerim ise JW Marriott Otel’in içindeki OroNero restoran...
Siyah-altın renkli iç tasarımı ve zengin havyar menüsüyle iddialı.
Azerbaycan’dan yeni bir restoran
İstanbul’a neden hâlâ şube açmadığını merak ettiğim markalar arasında Bakü’nün konsept mekanlarından MyDom da var. İstanbul’a neden hâlâ şube açmadığını merak ettiğim markalar arasında Bakü’nün konsept mekanlarından MyDom da var. Nargiz Kerimova’nın işlettiği restoran eski bir Azeri konağı. Duvarlardaki gravürler ve tablolar, antik tabaklar, masaların üstündeki dantel örtüleri kendinizi bir dönem filminin setinde hissettirecek nitelikte. Birkaç gün önce RMA Group’un sahibi, ülkemize sıkça gastronomi ve inşaat yatırımları yapan Azeri işadamı Rashad Mammadov’dan öğrendiğim ki bu konsept restoran çok yakında İstanbul’a gelecekmiş. Bakalım Kafkas lezzetleri sunacak bu etnik restorana İstanbulluların ilgisi nasıl olacak...
Pandemi temizliği tarihi hamamda
Pandemi sonrası Bakü sokaklarında dolaşırken en çok şaşıracağınız ve iyi bir arınma için hemen içine girmek isteyeceğiniz yer ise Taze Bey Hamamı olacak.
Altın renginde hayvan ve insan figürlerinin kapladığı tarihi hamam, 1886 yılından beri ayakta.
İçi ise yine dışı gibi dünyanın dört bir tarafından toplanmış yüzlerce ilginç objeyle dolu.
Özellikle altın rengi iskeletlerle dolu kapalı havuzu hayli enteresan. Birçok ünlü ismi ağırlamış hamam, gerçek temizliği hissedebileceğiniz şehirdeki en ilgi ilginç yer. Pandemi sonrası Bakü’yü keşfetmek ve Covid-19’dan tatlı bir intikam almanız için birçok sebep var...
Ünlülerin ressamı
Pandemi döneminde renovasyonlara ara vermeyen Bakü’de kilometrelerce uzanan caddelerdeki hemen hemen tüm yapıların dış cepheleri değiştirilerek tarihi bir görüntüye kavuşturulmuş. Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapmış şehirde sokaklar lüks otomobiller ve ünlü tasarımcıların mağazalarıyla dolu.
Bakü’de ziyaret etmeniz gereken ilk durak ise Azerbaycan devlet sanatçısı ünlü ressam Sakit Mammadov’un 6 katlı sanat atölyesi.
Sanatçı, Kraliçe Elizabeth’ten Süleyman Demirel’e, Vladimir Putin’den Papa’ya kadar birçok ünlü isme yağlıboya eserler tasarlamış. Sanatçı, Salvador Dali’den sonra Vatikan’dan kont unvanını alan ikinci ressam.
Opalizm akımının kurucusu da olan Mammadov, geçen yıl Tophane-i Amire’deki sergisi için “Bu sergide Mimar Sinan ile buluştuk” ifadesini kullanmış ve Türkiye aşkını da ortaya koymuştu.
Turizmin başkenti Bakü olmalı
Koronavirüsün hayatımıza kattığı bir diğer kavram ise “Revenge Travelling” yani “İntikam Turizmi”...
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
edilebilmesi.
Meşhur Beluga havyarı içinse bu süre 15 yıl... Geçmişte çocukların beslenme çantasına ve hatta uzun süre tok tuttuğu için askerlerin kumanyasına sıkça havyar konulduğunu öğrenmek de şaşırtıcı bir detay.
Sakit Mammadov’un anlattığına göre Nazım Hikmet, 1950’lerdeki Bakü seyahatlerinden birinde kaldığı otelin garsonuyla havyara dair ilginç bir diyalog yaşamış.
Nazım Hikmet, sabah kahvaltısında kendine bolca havyar ikram eden garsona siyah zeytin sormuş. Garson da “Aman efendim bizde zeytin ne gezer” cevabını vermiş.
Bakü’de havyar ile yapılmış lezzetleri deneyimleyebileceğiniz en iddialı mekan önerim ise JW Marriott Otel’in içindeki OroNero restoran...
Siyah-altın renkli iç tasarımı ve zengin havyar menüsüyle iddialı.
Azerbaycan’dan yeni bir restoran
İstanbul’a neden hâlâ şube açmadığını merak ettiğim markalar arasında Bakü’nün konsept mekanlarından MyDom da var. İstanbul’a neden hâlâ şube açmadığını merak ettiğim markalar arasında Bakü’nün konsept mekanlarından MyDom da var. Nargiz Kerimova’nın işlettiği restoran eski bir Azeri konağı. Duvarlardaki gravürler ve tablolar, antik tabaklar, masaların üstündeki dantel örtüleri kendinizi bir dönem filminin setinde hissettirecek nitelikte. Birkaç gün önce RMA Group’un sahibi, ülkemize sıkça gastronomi ve inşaat yatırımları yapan Azeri işadamı Rashad Mammadov’dan öğrendiğim ki bu konsept restoran çok yakında İstanbul’a gelecekmiş. Bakalım Kafkas lezzetleri sunacak bu etnik restorana İstanbulluların ilgisi nasıl olacak...
Pandemi temizliği tarihi hamamda
Pandemi sonrası Bakü sokaklarında dolaşırken en çok şaşıracağınız ve iyi bir arınma için hemen içine girmek isteyeceğiniz yer ise Taze Bey Hamamı olacak.
Altın renginde hayvan ve insan figürlerinin kapladığı tarihi hamam, 1886 yılından beri ayakta.
İçi ise yine dışı gibi dünyanın dört bir tarafından toplanmış yüzlerce ilginç objeyle dolu.
Özellikle altın rengi iskeletlerle dolu kapalı havuzu hayli enteresan. Birçok ünlü ismi ağırlamış hamam, gerçek temizliği hissedebileceğiniz şehirdeki en ilgi ilginç yer. Pandemi sonrası Bakü’yü keşfetmek ve Covid-19’dan tatlı bir intikam almanız için birçok sebep var...
Ünlülerin ressamı
Pandemi döneminde renovasyonlara ara vermeyen Bakü’de kilometrelerce uzanan caddelerdeki hemen hemen tüm yapıların dış cepheleri değiştirilerek tarihi bir görüntüye kavuşturulmuş. Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapmış şehirde sokaklar lüks otomobiller ve ünlü tasarımcıların mağazalarıyla dolu.
Bakü’de ziyaret etmeniz gereken ilk durak ise Azerbaycan devlet sanatçısı ünlü ressam Sakit Mammadov’un 6 katlı sanat atölyesi.
Sanatçı, Kraliçe Elizabeth’ten Süleyman Demirel’e, Vladimir Putin’den Papa’ya kadar birçok ünlü isme yağlıboya eserler tasarlamış. Sanatçı, Salvador Dali’den sonra Vatikan’dan kont unvanını alan ikinci ressam.
Opalizm akımının kurucusu da olan Mammadov, geçen yıl Tophane-i Amire’deki sergisi için “Bu sergide Mimar Sinan ile buluştuk” ifadesini kullanmış ve Türkiye aşkını da ortaya koymuştu.
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