Turizm yıldızı Türkiye

Türkiye’de yeni yatırımlar planlıyoruz
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Türkiye’ye yaptığı kısa ziyarette bir araya geldik.
Hem Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı, grubun Türkiye’deki ilk restoran markası olan Spago’da şef Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik hem de grubun ülkemizdeki yeni yatırım planlarına dair sohbet ettik.
Pandemiye rağmen Türkiye’de yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Resnik, hem İstanbul’un içinde, hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Bodrum’da grubun restoran markalarını açmak istediklerini söyledi.
Seçimlerin ABD’deki gastronomi sektörü için güven ve istikrar sağlayacağını belirten Resnik, 17 milyon çalışan ile yeme-içme dünyasının ABD’deki ikinci büyük istihdam ağı olduğunun altını çizdi.
Wolfgang Puck Fine Dining Group markasının operasyonlar müdürü olan Alex Resnik ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın İstanbul’a kazandırdığı restoran markası Spago’da şef olan Bahadır Abdul’un yeni dönem menüsünü denedik.
Yeni trend
Pandeminin yaşantımızdan çaldığı anların ve anıların acısını çıkarmak için herkes şimdiden hangi ülkeye seyahat edeceğinin planlarını yapıyor. Ermenistan’a karşı kazandığı zaferi, savaşta yaşadığı acıları ve global arenada uğradığı haksızlıkları düşünecek olursak pandemi sonrası ilk ziyaret edilmesi ve desteklenmesi gereken şehir kanımca Bakü.
İşte Azerbaycan’ın başkentinde Covid-19’dan tatlı bir intikam almanın yöntemleri...
Nazım Hikmet ve havyar
Azerbaycan’ın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz havyar. Mersin balıklarının yumurtasından elde edilen bu ürünü özel kılan ise balıkların yetiştiği Hazar Denizi havzasının eşsiz ekosistemi. Bunu pahalı kılansa en az 8 yıl yetiştirilen
balıktan ancak havyar elde
Aralarında Jennifer Lopez’in özel davetlerine imza atan Amerikalı organizatör Bob Conti’nin de yer aldığı “lüks avcıları”, Türkiye’yi “jet-set organizasyon destinasyonu” olarak bir kez daha tescilledi.
4 milyon dolarlık düğün
Kendi ülkelerinde jet-set isimlerin ve ünlü markaların etkinliklerini düzenleyen firmaların sahipleri ile Shangri-La Bosphorus’ta bir araya geldik.
Boğaz turu öncesinde otelin yeni genel müdürü TJ Joulak ile de tanıştık. Deneyimli, enerjik, İstanbul âşığı bir müdür gelmiş otelin başına.
Tekne turu boyunca yabancı misafirlerle tanışmanın yanında projenin ev sahipleri TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ve KM Events’in sahibi Meltem Tepeler ile de sohbet ettik.
Turizm yıldızı Türkiye
İstanbul’da düzenlenen Global Turizm Forumu’nda dört kıtadan turizm lideriyle bir araya geldim. Pandemi sonrası dönemin değerlendirildiği etkinlikte Covid-19’un dünya turizmine 3 trilyon dolar kaybettirdiğini öğrendik. Birçok turizm profesyoneline göreyse Türkiye, pandemi sonrasının yıldız ülkesi olacak...
Ralph Radtke
‘Hybrid etkinlik’ trendi
Dünyadaki turizm etkinliklerinin Davos’u diyebileceğimiz Global Turizm Forumu, “hybrid” denilen yani hem online hem de birebir katılım etkinlik trendine uydu. Birçok farklı kurumun Türk ve yabancı temsilcileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan turizm bakanları, ülkelerinde alınan Covid-19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattı. Herkes önemleri arttırmanın ve süreci sıkı tutmanın peşinde...
Pandeminin dünya turizminde yarattığı maddi kayıp ise Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın belirttiğine göre tam 3 trilyon dolar!
Kısacası geri kazanılacak böylesine büyük bir pasta var. Birçok turizm profesyoneline göre ise Türkiye tüm turizm potansiyeliyle bu pastanın en büyük talibi.
Bulut Bağcı
Lüks evrim geçiriyor
Etkinliğin gerçekleştiği Çırağan Palace Kempinski’de otelin genel müdürü Ralph Radtke ile sohbet ettik. Karşımda, Covid-19’dan çekinen ama pandemiye rağmen yenilikler üretmek isteyen bir müdür gördüm.
Radtke’ye göre otellerin pandemi önemleri alması önemli ama abartıya kaçan her uygulama misafirde tedirginlik yaratıp konfor alanını bozuyor.
Misafirler bu önlemlerin, hissettirilmeden ve lüksten taviz verilmeden alınmasını istiyormuş. Bu sebeple Radtke’nin düşüncesi sektörde lüksün evrim geçireceği ve pandemi kurallarıyla lüksün barışıp aynı noktada buluşabildiği yeni uygulamalar yaratılacağı yönünde.
Pandemi döneminde lükste bir adım daha öne gidebilmek için Londra’daki Savoy, Paris’teki Ritz gibi önemli oteller kendi ürünlerine dair bir marka kurmuş.
The Shop adlı dijital platform altında başladıkları bu girişimle tasarım eşyalardan sterilize edilmiş gastronomik ürünlere kadar özel bir ürün yelpazesi oluşturulmuş.
Otel personelleri de yüzleri maskeden tanınmadığı için yakasına resimlerinin olduğu rozetler takmış.
Hatta günlük hayatımızda da böylesine bir trend başlasa hiç fena olmaz!
Gemi seyahatinin 100 bin gönüllüsü
Pandemi odaklı trendleri ve yenilikçi seyahat önlemlerini duyacağımız bir diğer alan ise “cruise” denilen gemi seyahatleri olacak gibi duruyor.
Pandeminin başlangıcında turist gemileri karantinaya alınmış ve gemilerin rotaları teker teker iptal edilmişti.
Fakat sektördeki yenilikleri test etmek isteyen ve gemi seyahatlerinden pandemiye rağmen çekinmeyen 100 bin seyahat gönüllüsü mevcut. Cruise şirketi Royal Carribbean, “Volunteers of the Seas” (Deniz Gönüllüleri) isimli bir Facebook hesabı açarak pandemiye özel alınan önlemlerin test edileceği turlar için gönüllü turistlerin başvurularını toplamış.
Firmanın CEO’su Michael Bayley’ın açıklamasına göre 100 binin üzerinde kişi başvuru yapmış. Aynı projenin Türkiye’de yapılması durumunda başvuru sayısını hayal bile edemiyorum!Ender Saraç’ın 10 önerisi
Açıkçası gelen yabancı konukların gün boyu en çok kulak kabarttığı konuşmacılardan birisi de ünlülerin doktoru Ender Saraç oldu. Türkiye’nin şifalı bitkilerini ve alternatif tıp yöntemlerini ilk kez duyan çoğu yabancı misafirin not aldığına şahit oldum. Turizm dünyası oteldeki alanları Covid-19’dan nasıl arındıracağını sürekli konuşuyor fakat virüsü otellere sokma ihtimali olan personelin sağlığını nasıl koruyacağını konuşmuyor.
Herkesin pür dikkat dinlediği Dr. Ender Saraç’ın turizm liderlerine önerdiği 10 temel uygulama şunlar oldu:
◊ Obez olma
◊ Egzersiz yap
◊ Kekik yağı kullan
◊ Karanfil çiğne
◊ İyi uyu
◊ Tek eşli yaşa
◊ Zencefil tüket
◊ Zerdeçal kullan
◊ Ozon terapisi al
◊ Maneviyatını güçlendir
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