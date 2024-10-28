Tersanede neler oluyor?

Haberin Devamı

KENDİ HALILARINI SERMİŞ

İstanbul başlı başına bir destinasyonken Tersane İstanbul destinasyon içinde ayrı bir destinasyon olmuş. Bu gözlemimi tersanede açılan Rixos Otel’de dolaşırken karşılaştığımız Fettah Tamince de sohbetimiz esnasında onaylayarak “Benim işim destinasyon yaratmak. Antalya’da Land of Legends nasıl bir destinasyon haline geldiyse burası da öyle olacak. Tüm etaplarıyla bu tarihi bölgede güzel ve uzun bir film başlattık, filmin sonu da umarım güzel olacak” dedi.

Lobide dolaşırken yerde serili dev el dokuması halıları işaret eden Tamince oteli ne kadar özelleştirmek ve farklı kılmak istediklerinin mesajını vererek, bu paha biçilemez tarihi halıların kendi özel koleksiyonundan otele getirildiğinin bilgisini verdi.

Haberin Devamı

Josephine isimli restoranın barında, eski tersaneye atıfta bulunan, tavanda havada asılı duran kayık ve teknelerden etkilendim. Çok çarpıcı bir fikir ve uygulama olmuş.

Ayrıca puro ve viski odası olarak kullanılan alanın tasarımı ve büyüklüğü için İstanbul’daki bu amaçla kullanılan en iddialı alan diyebilirim. Kendimi Londra’da hissettim.

Tamince’nin göz bebeğim dediği Aliee otel markası yanında Orient Express otelinin ve 1995’te ilk defa Miami’de açılmış Delano otelinin bölgeye geleceğini duymak İstanbul’un turizm dünyasındaki markalaşması adına sevindirdi.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ŞUBE

Tersane İstanbul ziyaretimde Rixos’un hemen giriş katında açılan, 1950 yılında kurulan Halcyon Days markasının Türkiye’ye gelişini kutlamak için düzenlenen akşam yemeğine katıldım. İngiliz kraliyet ailesine dahi porselen tabaklar, fincanlar, takılar ve aksesuvarlar üreten tarihi markayı Türkiye’ye getiren girişimci isim Berrin Ak.

Kraliçe Elizabeth’in yaşarken favorisi olan ve şimdi de özellikle prenses Kate’in sıkça kullandığı markanın sahibi Pamela Harper’ın da katıldığı akşam yemeğinde öğrendim ki Avrupa’da ve ABD’de satışları olan markanın dünyadaki en büyük şubesi Tersane İstanbul’daki olmuş.

Haberin Devamı

İçinde camdan sandalyelerin, freskoların, dev bir şöminenin ve antik dönem heykellerin olduğu, geleneksel İngiliz çay saati servisinin de sunulduğu mağaza bir müze gibiydi. Bu markaları dünyada bilen ve gittiği ülkelerde görmek isteyen nitelikli turist adına, Türkiye’deki global marka çeşitliliğinin artması sevindirici. Tebrikler.

ZAMAN ÇÖZECEK

Tersane İstanbul’daki Contemporary İstanbul sergisinde dolaşırken katılımcıların bölgedeki dönüşüme dair hayranlığına kulak misafiri olmak, “kendimi hem Türkiye’de hem de yurtdışında gibi hissettim” cümlelerini duymak hoştu.

Lakin bölgeye ulaşmak için kendimin de yaşadığı trafik çilesine dair şikâyetleri de işitmedim değil.

Haberin Devamı

Trafik sadece İstanbul’un değil birçok tarihi şehrin derdi. Lakin Haliç gibi dar bir sahil hattı olan bölgeler için bu derinliği daha da büyük olan bir sorun.

Tersane İstanbul’un tekne hizmetleri, deniz taksiler, seneye faaliyete geçecek şehir hatları vapur iskelesi trafiğin azalması adına ümit verici hizmetler.

Henüz yeni açılan tesisteki otopark ve vale hizmetlerinin geliştirilmesi ve farklı güzergahlardan daha fazla girişin açılmasıyla bu yoğunluk ileride eminim azalacaktır.