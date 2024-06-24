Super Nova: Türk moda tasarımcılarına hayranım

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CAZİBE MERKEZİ BODRUM

Hem otel içinde açılan Spago, The Maine ve Caviar Kaspia gibi global gastronomi markaları, Bodrum’a değer kattı.

Açıkçası Bodrum’da globalleşme çıtasının uzun zamandır yükselmesi gerekiyordu.

Bu sebeple bu sıra dışı gelişmeler tüm sektör adına sevindirici.

Rakiplerden esnafa kadar herkes için kazandırıcı.

İşte bu kapsamda Maxx Royal’de yeni bir açılışa katıldım.

Dubai, Londra ve İbiza’dan sonra ülkemize gelen, ünlü işletmeci Joey Ghazal’ın kurduğu The Maine’in Bodrum’daki ilk gecesinde yer aldım.

Hem dünya mutfağından sunduğu menüyü deneyimledim hem de ünlü konuklarla sohbet ettim.

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OĞLU İLE KATILDI

Mekânın açılışında Suzan Sabancı, Başak Dizer, Baran Süzer, Volkan Büyükhanlı, Burcu Esmersoy gibi ünlü isimlerin yanında yurt dışından leydiler Eliza ve Amelia Spencer ile ünlü İtalyan markası Missoni’nin sahiplerinden sanatçı Francesco Maccapani gibi jetset isimler yer aldı.

Konuklar Londra’dan gelen Latin müzik grubuyla dans etti.



Lucas Alexander Portman

Davetin yıldızı ise hiç şüphesiz otelin marka yüzü ünlü süper model, dünyanın en zengin iş insanı unvanlı Bernard Arnault’un gelini Natalia Vodianova oldu.

22 yaşındaki oğlu Lucas Alexander Portman ile etkinliğe katılan yıldız şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

BAVUL BAVUL TÜRK MARKASI

Gecede sohbet ettiğim Natalia Vodianova, Türkiye ve Bodrum aşkını yineledi.

Türkiye’de olmadığı zamanlar özellikle Türk yemeklerini özlediğini söyleyen ünlü model “Türk meyve ve sebzelerinin tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Bu topraklara âşık olmak için Türk mutfağı bile başlı başına kafi” dedi.

Üzerimdeki Elvan Tığlıoğlu tasarımı Efes antik kenti ve Ege inciri desenli gömleği işaret ederek Türk moda tasarımcılarına hayran olduğu söyledi.

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Natalia Vodianova gecede Begüm Khan tasarımı olan ve Bodrum’un doğasına atıfta bulunan turkuaz renkte bir ahtapot kolye ve balık figürlü küpeler taktı.

Türk moda tasarımcılarına övgüler yağdıran Super Nova lakaplı yıldız “Türk kumaşı, pamuğu, keteni muhteşem kalitede. Ama esas bunları Türk insanının yaratıcılığı ve tasarım gücü ayrı bir seviyeye taşıyor. Gardırobum Türk tasarımcılarının kıyafetleriyle dolu. Türkiye’ye her geldiğimde bavul bavul Türk tekstil ürünleri satın alıyorum ve dostlarıma öneriyorum” dedi.



Joey Ghazal

