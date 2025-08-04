Shaquille O’Neal: Selamünaleyküm

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İNŞALLAH TEKRAR GELECEĞİM

TemaCC organizasyon ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’ye gelen Shaquille O’Neal ile tüm ekibinin konakladığı Tersane İstanbul’un içinde yer alan Aliee Otel’de buluştuk.

Türkiye’ye gelen birçok ünlü ismin tersine Boğaz hattı yerine Haliç kıyısında konaklamayı tercih eden yıldız ismin bu kararı, yurtdışına “Golden Horn” olarak bilinen bölgenin global popülerliğinin artık oluştuğunun adeta bir kanıtı gibiydi.

İstanbul’a özel jetiyle inen yıldız oyuncunun otele gelişinden birkaç saat evvel konaklayacağı nehir manzaralı odayı dolaştım. NBA logolu bir pastanın, ünlü oyuncunun maçlardan ve ailesiyle olan resimlerinin yer aldığı çerçevelerin, Enrico Macias hayranlığı sebebiyle sanatçının taş bir plağı ve retro bir plakçaların odada yer aldığını, kısacası birçok detayın özenilerek hazırlandığını gördüm.

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10 kişilik bir yönetim ekibi ve eşi Shaunie O’Neal ile İstanbul’a gelen 53 yaşındaki sporcu, seyahati öncesi menajeri üzerinden Türk tütünleri ve baklavalarından da odasına sipariş etmişti. Sohbetimizde İstanbul’un enerjisine hayran kaldığını söyleyen O’Neal “Havalimanından çıktığımdan beri her yerde gençleri görüyorum. Festival alanındakiler ise tam anlamıyla hayat dolu. İlk kez geldiğim Türkiye’nin ve İstanbul’un enerjisine hayran kaldım. Yaptığım müziğin karşılığı işte tam bu enerji” dedi.

İstanbul’a tek geceliğine gelen efsanevi isim “İnşallah” kelimesini orijinal bir şekilde kullanarak “İnşallah İstanbul’a tekrar geleceğim ve bu sefer tatil yapacağım” dedi. Kelebek okuyucuları için çektiğim videoda ise sevenlerini “Selamünaleyküm” diyerek selamladı.

BASKET SAHASINDA YEMEK

Akşamki DJ performansına hazırlanmak üzere yanımdan ayrılan O’Neal ile görüşmemizden sonra Rixos Tersane İstanbul’un içindeki Exclusive Sports Club’a geçtim.

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Sürpriz bir şekilde buradaki açıkhava basketbol sahasının tam ortasında düzenlenen medya ve eğlence dünyasından isimlerin de katıldığı VIP yemekte yer aldım. Her ne kadar DJ’lik yapsa da yıldız ismin esas mesleğine atıfta bulunarak basketbol sahasına yemek masası kurmak kreatif bir fikirdi.

Menünün “Kazananların Tercihi” isminde hazırlanması, masadaki minik basket topları, masa etrafındaki basket topları ve yemek masasının tam üstündeki basket potası, konukları DJ performansı öncesi Shaquille O’Neal ruhuna soktu diyebilirim.

200 TAVUK KANAT 30 BURGER

Aliee Otel’den teknelerle ayrılarak Yenikapı’daki İstanbul Festivali’ne geçen ünlü ismin teknesini biz de yemek sonrası takip ederek festival alanındaki Tersane İstanbul’a ait localara geçtik.

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50 metre genişliğinde dev bir sahnede DJ’lik performansı sergileyen O’Neal’ın arkasındaki King Kong görselleri eski basketbolcunun 2 metre 16 cm’lik boyuna atıfta bulunan bir detaydı.

Dinleyicileri sahneye çağıran O’Neal hiçbir hayranının fotoğraf talebini geri çevirmedi.

Gece 23.30’daki performansı sonrası sabah 02.00’ye doğru oteline dönen Shaquille O’Neal ve ekibinin uzun bir yemek siparişi listesi verdiğini öğrendim.

NBA yıldızı ve ekibi sabaha karşı 200 adet soslu tavuk kanadı ve 30 adet cheeseburger sipariş etmiş.

Ne diyeyim böylesine büyük bir isme ve cüsseye sabaha karşı böyle bir yemek siparişi vermek yakışırdı zaten.